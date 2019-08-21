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IBM объявил об открытии архитектуры процессоров Power

21.08.2019 13:33

Компания IBM объявила о переводе архитектуры набора команд (ISA) Power в разряд открытых. В 2013 году компания IBM уже учредила консорциум OpenPOWER, в рамках которого предоставила возможность лицензирования связанной с POWER интеллектуальной собственности и предоставила полный доступ к спецификациям. При этом за получение лицензии на производство чипов продолжали собираться отчисления. Отныне, создание собственных модификаций чипов на базе архитектура набора команд Power станет общедоступным и не требующим отчислений. В том числе предоставляется право безвозмездно использовать все связанные с Power патенты IBM, а управление проектом передаётся сообществу, которое теперь будет вовлечено в процессы принятия решений.

Курирующая разработку организация OpenPOWER Foundation будет переведена под крыло Linux Foundation, что позволит создать независимую площадку для дальнейшего совместного развития архитектуры Power, без привязки к конкретному производителю. К консорциуму OpenPOWER уже присоединилось более 350 компаний. Сообществу передано более 3 млн строк кода системных прошивок, спецификаций и схем, необходимых для создания Power-совместимых чипов.

Помимо перевода в разряд Open Hardware компонентов архитектуры набора команд, IBM передала сообществу и некоторые смежные технологии, применяемые в чипах Power9, включая программную реализацию (softcore) POWER ISA, а также эталонный дизайн для разработки расширений на базе интерфейсов OpenCAPI (Open Coherent Accelerator Processor Interface) и OMI (Open Memory Interface). Предоставленная программная реализация позволяет симулировать работу эталонного процессора с использованием FPGA Xilinx.

Технология OpenCAPI даст возможность добиться максимальной производительности и избавиться от узких мест при организации взаимодействия между процессорными ядрами и интегрированными устройствами, такими как GPU, ASIC, различные аппаратные ускорители, сетевые чипы и контроллеры хранилищ данных. OMI позволит ускорить пропускную способность контроллеров памяти и снизить возникающие задержки. Например, благодаря указанным дополнениям на базе Power можно будет создавать специализированные чипы, оптимизированные для решения задач искусственного интеллекта и высокопроизводительного анализа данных в памяти.

По сравнению с уже доступными открытыми архитектурами MIPS и RISC-V, архитектура Power прежде всего привлекательна готовностью для создания современных серверных систем, промышленных платформ и кластеров. Например, в сотрудничестве IBM c NVIDIA и Mellanox на базе архитектуры Power запущены два крупнейших в мире кластера, возглавляющих рейтинг суперкомпьютеров Top500.

  1. Главная ссылка к новости (https://newsroom.ibm.com/2019-...)
  2. OpenNews: Google и Rackspace разрабатывают открытую архитектуру серверов на базе CPU POWER9
  3. OpenNews: Компания IBM начнёт лицензировать архитектуру POWER сторонним производителям
  4. OpenNews: Linux Foundation и RISC-V Foundation объединили усилия по продвижению архитектуры RISC-V
  5. OpenNews: Архитектура MIPS будет переведена в разряд открытых
  6. OpenNews: Опубликованы первые компоненты открытой микроархитектуры MIPS R6
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / К сведению
Ключевые слова: power, ibm
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  • 1.1, Аноним (1), 13:53, 21/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    в чем их профит от открытия?
     
     
  • 2.2, имя (?), 13:54, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    в надежде не проиграть в соревновании с другими архитектурами, не?
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 14:18, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Скорее как и с нейросетями тут сложность возросла настолько, что и без проприетарных лицензий сама эта сложность ограничивает пиратов, а те кто осилит, те сами интегрируются в среду ibm: поддержка, сотрудничество, консультации.
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:55, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для тех кто производит процессоры/SoC-и - не платить членские взносы
     
     
  • 3.62, Аноним (62), 16:47, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SOC на Power?
    а как?
     
  • 2.6, Аноним (6), 14:03, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    1. Сначала был куплен RH
    2. Теперь делают открытой процов
    3. Далее будут увеличивать суппорт софта
    вот и весь проофит
     
     
  • 3.8, A.Stahl (ok), 14:06, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Причём в профите оказываются абсолютно все.
     
     
  • 4.29, Аноним (29), 15:30, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И я?
     
     
  • 5.45, A.Stahl (ok), 15:59, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А чем ты хуже остальных? И ты, конечно...


     
  • 3.16, Аноним (16), 14:30, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Причем стричь клиентов меньше от этого айбиэм не станет. Это как системд который уже так сложен что сам ос.
     
  • 2.39, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 15:52, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в чем их профит от открытия?

    Сбрасывают полимеры
      http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/117765.html#152
      http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/117870.html#91
    в сторону могильника
      http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/117765.html#146
      http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/117203.html#96
      http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/117203.html#102
      http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/115997.html#24
    микросовт.  Профиты будут не их, профиты будут у "детишек топов".
      http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/117924.html#33

     

  • 1.4, Аноним (-), 13:59, 21/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    El Brus всё?
     
     
  • 2.25, разработчик (?), 15:18, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Power суть для отвода глаз, чтоб как ты тут не сплетничл о неведомо, но суть да, на Power.
     
  • 2.26, разработчик (?), 15:19, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Power суть для отвода глаз, чтоб как ты тут не сплетничл о неведомо, но суть да, на Power.
     
  • 2.55, Аноним (55), 16:34, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мечтать не вредно! Всё прекрасно развивается.
     

  • 1.7, Попугай Кеша (?), 14:04, 21/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Power хороша тем, что до 2005-го была в Apple-девайсах, хороша тем, что была в PS3. Была конкурентом Intel-овским архитектурам
     
     
  • 2.9, Мышь (??), 14:09, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это совсем другие power: PowerPC, и Cell тоже не отдали...
     
     
  • 3.12, Crazy Alex (ok), 14:17, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну суды по википедии это как раз та самая ISA
     
  • 2.10, Tita_M (ok), 14:10, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А разве в PS3 Power был? Там же какой-то Cell вроде был.
     
     
  • 3.17, Аноним (16), 14:34, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Cell это Power c дополнительными ядрами. Помесь ужа с козлом. Ненужная по определению.
     
     
  • 4.42, Ващенаглухо (ok), 15:54, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как раз нужная, но писать игрухи под это оказалось трудно.
     
  • 3.51, Michael Shigorin (ok), 16:25, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Cell BE -- это тоже ppc64, держал в руках двухпроцессорную машинку во времена оны: http://altlinux.org/ports/ppc (сейчас у нас есть ppc64le в числе четырёх основных архитектур).
     
     
  • 4.63, llex1234 (ok), 16:51, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А используется где-то?
     
  • 2.18, Аноним (16), 14:34, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Айбиэм не сумела в процессоры для ноутбуков.
     
     
  • 3.49, вейланд (?), 16:13, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.ixbt.com/portopc/apple-g4-titanium.shtml
     
  • 3.52, Michael Shigorin (ok), 16:26, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Им были неинтересны вечные капризы Apple насчёт малотиражных ультратонких чипов подешевле, насколько мне рассказывали знакомые из самих трёх букв.  Что на самом деле -- разумеется, не знаю.
     
  • 2.31, Аноним (31), 15:38, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И те, что были в 2005-м, наверняка, не захламлены спекулятивом/спектрами.
     
     
  • 3.41, имя (?), 15:53, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    раньше было лучше, лол.
     
     
  • 4.57, Аноним (57), 16:36, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кек ещё забыл написать
     
     
  • 5.64, имя (?), 16:52, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я - олд, мне можно и так.
     

  • 1.11, Аноним (11), 14:15, 21/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Жестко их припекает. По факту, все платформы кроме arm и x86 умирают.

    Все им пророчат интелокапец/армокопец. Но, учиывая, сколько в них влито сил (как в плане самого железа, включая интеграции с графическими ускорителями, так и оптимизации софта/компиляторов, операционок), остальным на рынке мало места.

    Только в каких-то узкоспециализированных местах, но, зачастую, для бизнеса выгоднее пользоваться популярным решением, чем собирать все грабли с какими то пускай и бесплатными, но непопулярными решениями.

     
     
  • 2.21, Аноним (21), 14:55, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    испужались китайцев ?
    https://e.huawei.com/ru/products/servers/taishan-server
     
     
  • 3.53, Michael Shigorin (ok), 16:31, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну явно не ThunderX испугались, я тут как-то приводил ссылки на логи параллельной сборки со временем (i586/x86_64/ppc64el/aarch64)...
     
  • 2.22, Я (??), 14:58, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    На самом деле владельцы крупных ЦОДов очень недовольны Intel - дорого. Это касается не только процессоров, но и чипсетов и все вокруг процессора. Они хотят снизит издержки, ибо пользователю все равно на чем крутится поиск или почта в облаке. Linux везде работает!
    Недаром самые активные участники проекта Google и Facebook (Amazon экспериментирует с AMD, выбивая из них особые цены).
    Где-то читал что Power может дать снижение цены в два раза на комплект проц+мать при одинаковой производительностью с Intel
     

  • 1.14, б.б. (?), 14:20, 21/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    пойду плейстейшн 6 забабахаю
     
  • 1.15, Аноним (16), 14:28, 21/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Хорошая попытка айбиэм, но нет.
     
     
  • 2.23, Я (??), 14:59, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проект интересен для крупных ЦОДов, трудно представить что Power появится в компах и ноутбуках
     
     
  • 3.32, НяшМяш (ok), 15:39, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Раньше ведь был, почему история не может повториться?
     
     
  • 4.38, Аноним (38), 15:51, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Раньше ведь был, почему история не может повториться?

    Поищи почему он "был", а не есть. Процессоров POWER с приемлимой производительностью, которые бы не жрали гигаватт и не грелись как атомный реактор, почему-то никто не смог выпустить. Последние iBook на PPC жили в среднем на треть меньше аналогичных ляптопов на интеле в то время.

     
     
  • 5.56, Онаним (?), 16:36, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А она были им нужна -эта ниша настольных ПК ( вымирающий тип ) и ноутбуков ?
    Они выпускали вполне работоспособные сервера на своей ОС AIX под всякие тяжеловсные задачи типа SAP, БД, АБС и тд. Эта ниша вполне их устраивала, за это время конкуренты типа Itanium и Sun уступили им эту нишу.
    А сейчас другое время, вот и пытаются подстроится. Кто знает, может кто-нибудь и возьмет на вооружение наработки OpenPOWER да выпустит чип домохозяек и смузихлебов с МакПуками.
     
     
  • 6.67, Аноним (62), 16:55, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    итанов AMD задавила, выкатила франкенштейна в виде x86_64, урода такого, что теперь сами не рады что сделали это, зато говняк-говняк-и-в-продакшн

    если б итанам дали взлететь - сейчас бы вычислительная дурь на серверах была бы минимум вдвойку дешевле

     
  • 5.68, Annoynymous (ok), 16:57, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Процессоров POWER с приемлимой производительностью, которые бы не жрали гигаватт и не грелись как атомный реактор, почему-то никто не смог выпустить.

    А в топ500 суперов они попали случайно, просто разработчики не знали, что никто не смог.

     
  • 3.33, имя (?), 15:40, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и что "крупные цоды" пойдут клепать процессоры? людей не смеши, аналитик.
     
  • 3.46, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 16:01, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Проект интересен для крупных ЦОДов, трудно представить что Power появится в компах
    > и ноутбуках

    ..."" and is in mass production as the micro-ATX POWER9 system that is the little brother to Raptor Computing System's long-standing, high-performance, fully open-source Talos II workstation. [---8<---] and other common features of desktop/workstation motherboards. ""

     
     
  • 4.54, Michael Shigorin (ok), 16:32, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На ppc не то чтобы гладко с десктопным ПО, в отличие от серверного...
     
     
  • 5.59, Аноним (31), 16:42, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Эльбрус с десктопным ПО более гладко, чем на PPC? ;)
     
  • 2.47, Аноним (31), 16:04, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На прикладной блобософт не подсаживался. Поэтому если будут приемлемые цены, то мне норм.
     

  • 1.19, Аноним (19), 14:48, 21/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Отныне, создание собственных модификаций чипов на базе архитектура набора команд Power станет общедоступным и не требующим отчислений.

    Те, кто наотчислял за это
    > В 2013 году компания IBM уже учредила консорциум OpenPOWER...
    > При этом за получение лицензии на производство чипов продолжали собираться отчисления.

    уже получили профит или таки расстроятся?

     
  • 1.20, Аноним (20), 14:54, 21/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Еще хочу сказать, что у RaptorCS есть компы на Power9, в них практически ни одного блоба, всё можно собрать из исходников и прошить самому.
    В системе всего 2 блоба:
    1. Прошивка адаптер для интернета, уже делают открытую прошивку
    2. Прошивка контроллер SATA/SAS

    При покупке системы, вместе идёт полная схема материнки.

    Производительность сравнима с intel и amd.

    https://wiki.raptorcs.com/wiki/Platform_Comparison

    Это единственный потенциальный конкурент x86_64.

     
     
  • 2.24, Аноним (24), 15:17, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Глянул ценники и вот для дома это накой нужно? За 180 тыс. руб. можно купить себе топовый ноут, а они предлагают комп со встроенной непонятной видяхой. Развод одним словом. ИМХО, открыли потому что почуяли RIP, ибо PS5 уже не будет на power.
     
     
  • 3.27, Аноним (20), 15:22, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это не для твоей комнаты, умник. И да, PS4 не на Power.
    > непонятной видюхой

    Какой видюхой? В процессоре нет встроенной видюхи

     
     
  • 4.28, Аноним (24), 15:24, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В спеках выход VGA. Ну, если еще и видяху отдельно обязательно брать, то это дно (отдела маркетинга).
     
     
  • 5.30, Аноним (20), 15:33, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну раз ты не можешь себе позволить свободу, то я позвоню им и скажу, чтобы закрывались.
     
     
  • 6.69, Аноним (24), 17:14, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дааа, у тебя может и свободы дофига, но я-то готов расстаться легко со 180 тыс.р., а ты - нет. И кого они будут слушать? Нищеброда или настоящего клиента? ;) Без обид.
     
  • 5.34, НяшМяш (ok), 15:42, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > если еще и видяху отдельно обязательно брать, то это дно (отдела маркетинга)

    Надо будет им сообщить, что по мнению экспертов опеннета, выбор - это плохо.

     
  • 5.35, x3who (?), 15:43, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Выше пишут, что схема прилагается. Так что не боись, купишь видяху, распаяешь по схеме - и всё будет прекрасно.
     
     
  • 6.40, пох. (?), 15:53, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    сперва пусть шва6одный паяльник себе купит, а то ишь чо удумал, нешва6одным паять!

    китайская отверточка за $17.50 как бы намекает.

     
     
  • 7.43, имя (?), 15:55, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что ты забыл на новостном сайте об спо, проприетаст?
     
     
  • 8.60, пох. (?), 16:42, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    то есть как это что Где бы вот мне еще дали ссылку на китайскую отвертку по цен... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.66, имя (?), 16:53, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    как будто остальные отвертки делаются не в китае ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.36, Аноним (36), 15:44, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ноуты, консоли, поверы, ты больной штле, твой ноут на 180 кило и половины производительности ПК за такую же сумму не выдаст, а он все ноут. Это игнорируя проблему бешеного перегрева и троллинга, не удобного дисплея, клавиатуры и мыши.
     

  • 1.37, Аноним (37), 15:50, 21/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    я думал PPC уже давно похоронили, а оно оказывается еще и воет из могилы
     
     
  • 2.48, Аноним (31), 16:10, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    И, представь себе, в Top500.
     

  • 1.44, Аноним (44), 15:58, 21/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    интелкапец?
     
     
  • 2.50, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 16:13, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > интелкапец?

    а-ага, https://www.ixbt.com/news/2019/08/01/amd-ryzen-80-mindfactory.html щазз

     

  • 1.58, Mr. Sneer (?), 16:36, 21/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    На серверах POWER9+AIX - это что-то с чем-то: мы мигрировали с Itanium(HP-UX) и долго выбирали и тестировали на что перейти, так вот POWER9 опередил х86/SPARC более чем в 2 раза на Oracle 11.2. Приложения на PERL работают раза в 2,5 быстрее, чем на x86/Itanium. Так что новость хорошая, глядишь и будет доступная альтернатива интелу. Еще бы IBM AIX открыли - вообще бы супер было.
     
     
  • 2.61, Онаним (?), 16:45, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не надо AIX открывать, иначе туда проберется всякие systemd и все испортят. Ынтырпрайз не любит обмазываться свеженьким: все должно работать, обновления и миграция с версии на версию должны проходить плавно и без неожиданностей, простоя быть не должно или  должен быть минимальным.
    Так же принимал участие в проекте внедрения веб-апликухи и psql, выбирали между Linux/x86-64 vs Linux ppc64le/POWER9 -остановились на втором.
    Но критикам Опеннета это даже не знакомо. У них >20 лет IBM = AIX = дорого, проприетарно. Но мир меняется, но куда им...
     
     
  • 3.65, Онаним (?), 16:52, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже вот такое есть и проект работает docker ppc64le:
    https://i.imgur.com/T1eArlI.png
     
  • 2.70, Аноним (24), 17:17, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что дешевле считали без RAC? Два интела = 1 power, а в цене-то? Или у вас как во всей России на RAC денег нет?
     

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