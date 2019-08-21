IBM объявил об открытии архитектуры процессоров Power

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|2.2, имя (?), 13:54, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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в надежде не проиграть в соревновании с другими архитектурами, не?
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|3.13, Аноним (13), 14:18, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Скорее как и с нейросетями тут сложность возросла настолько, что и без проприетарных лицензий сама эта сложность ограничивает пиратов, а те кто осилит, те сами интегрируются в среду ibm: поддержка, сотрудничество, консультации.
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|2.3, Аноним (3), 13:55, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Для тех кто производит процессоры/SoC-и - не платить членские взносы
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|2.6, Аноним (6), 14:03, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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1. Сначала был куплен RH
2. Теперь делают открытой процов
3. Далее будут увеличивать суппорт софта
вот и весь проофит
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|3.16, Аноним (16), 14:30, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Причем стричь клиентов меньше от этого айбиэм не станет. Это как системд который уже так сложен что сам ос.
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|2.25, разработчик (?), 15:18, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Power суть для отвода глаз, чтоб как ты тут не сплетничл о неведомо, но суть да, на Power.
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|2.26, разработчик (?), 15:19, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Power суть для отвода глаз, чтоб как ты тут не сплетничл о неведомо, но суть да, на Power.
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|1.7, Попугай Кеша (?), 14:04, 21/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Power хороша тем, что до 2005-го была в Apple-девайсах, хороша тем, что была в PS3. Была конкурентом Intel-овским архитектурам
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|2.9, Мышь (??), 14:09, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это совсем другие power: PowerPC, и Cell тоже не отдали...
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|3.17, Аноним (16), 14:34, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Cell это Power c дополнительными ядрами. Помесь ужа с козлом. Ненужная по определению.
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|3.52, Michael Shigorin (ok), 16:26, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Им были неинтересны вечные капризы Apple насчёт малотиражных ультратонких чипов подешевле, насколько мне рассказывали знакомые из самих трёх букв. Что на самом деле -- разумеется, не знаю.
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|2.31, Аноним (31), 15:38, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И те, что были в 2005-м, наверняка, не захламлены спекулятивом/спектрами.
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|1.11, Аноним (11), 14:15, 21/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Жестко их припекает. По факту, все платформы кроме arm и x86 умирают.
Все им пророчат интелокапец/армокопец. Но, учиывая, сколько в них влито сил (как в плане самого железа, включая интеграции с графическими ускорителями, так и оптимизации софта/компиляторов, операционок), остальным на рынке мало места.
Только в каких-то узкоспециализированных местах, но, зачастую, для бизнеса выгоднее пользоваться популярным решением, чем собирать все грабли с какими то пускай и бесплатными, но непопулярными решениями.
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|3.53, Michael Shigorin (ok), 16:31, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну явно не ThunderX испугались, я тут как-то приводил ссылки на логи параллельной сборки со временем (i586/x86_64/ppc64el/aarch64)...
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|2.22, Я (??), 14:58, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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На самом деле владельцы крупных ЦОДов очень недовольны Intel - дорого. Это касается не только процессоров, но и чипсетов и все вокруг процессора. Они хотят снизит издержки, ибо пользователю все равно на чем крутится поиск или почта в облаке. Linux везде работает!
Недаром самые активные участники проекта Google и Facebook (Amazon экспериментирует с AMD, выбивая из них особые цены).
Где-то читал что Power может дать снижение цены в два раза на комплект проц+мать при одинаковой производительностью с Intel
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|2.23, Я (??), 14:59, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Проект интересен для крупных ЦОДов, трудно представить что Power появится в компах и ноутбуках
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|4.38, Аноним (38), 15:51, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Раньше ведь был, почему история не может повториться?
Поищи почему он "был", а не есть. Процессоров POWER с приемлимой производительностью, которые бы не жрали гигаватт и не грелись как атомный реактор, почему-то никто не смог выпустить. Последние iBook на PPC жили в среднем на треть меньше аналогичных ляптопов на интеле в то время.
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|5.56, Онаним (?), 16:36, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А она были им нужна -эта ниша настольных ПК ( вымирающий тип ) и ноутбуков ?
Они выпускали вполне работоспособные сервера на своей ОС AIX под всякие тяжеловсные задачи типа SAP, БД, АБС и тд. Эта ниша вполне их устраивала, за это время конкуренты типа Itanium и Sun уступили им эту нишу.
А сейчас другое время, вот и пытаются подстроится. Кто знает, может кто-нибудь и возьмет на вооружение наработки OpenPOWER да выпустит чип домохозяек и смузихлебов с МакПуками.
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|6.67, Аноним (62), 16:55, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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итанов AMD задавила, выкатила франкенштейна в виде x86_64, урода такого, что теперь сами не рады что сделали это, зато говняк-говняк-и-в-продакшн
если б итанам дали взлететь - сейчас бы вычислительная дурь на серверах была бы минимум вдвойку дешевле
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|5.68, Annoynymous (ok), 16:57, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Процессоров POWER с приемлимой производительностью, которые бы не жрали гигаватт и не грелись как атомный реактор, почему-то никто не смог выпустить.
А в топ500 суперов они попали случайно, просто разработчики не знали, что никто не смог.
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|3.33, имя (?), 15:40, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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и что "крупные цоды" пойдут клепать процессоры? людей не смеши, аналитик.
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|3.46, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 16:01, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Проект интересен для крупных ЦОДов, трудно представить что Power появится в компах
> и ноутбуках
..."" and is in mass production as the micro-ATX POWER9 system that is the little brother to Raptor Computing System's long-standing, high-performance, fully open-source Talos II workstation. [---8<---] and other common features of desktop/workstation motherboards. ""
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|2.47, Аноним (31), 16:04, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На прикладной блобософт не подсаживался. Поэтому если будут приемлемые цены, то мне норм.
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|1.19, Аноним (19), 14:48, 21/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Отныне, создание собственных модификаций чипов на базе архитектура набора команд Power станет общедоступным и не требующим отчислений.
Те, кто наотчислял за это
> В 2013 году компания IBM уже учредила консорциум OpenPOWER...
> При этом за получение лицензии на производство чипов продолжали собираться отчисления.
уже получили профит или таки расстроятся?
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|1.20, Аноним (20), 14:54, 21/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Еще хочу сказать, что у RaptorCS есть компы на Power9, в них практически ни одного блоба, всё можно собрать из исходников и прошить самому.
В системе всего 2 блоба:
1. Прошивка адаптер для интернета, уже делают открытую прошивку
2. Прошивка контроллер SATA/SAS
При покупке системы, вместе идёт полная схема материнки.
Производительность сравнима с intel и amd.
https://wiki.raptorcs.com/wiki/Platform_Comparison
Это единственный потенциальный конкурент x86_64.
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|2.24, Аноним (24), 15:17, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Глянул ценники и вот для дома это накой нужно? За 180 тыс. руб. можно купить себе топовый ноут, а они предлагают комп со встроенной непонятной видяхой. Развод одним словом. ИМХО, открыли потому что почуяли RIP, ибо PS5 уже не будет на power.
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|3.27, Аноним (20), 15:22, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это не для твоей комнаты, умник. И да, PS4 не на Power.
> непонятной видюхой
Какой видюхой? В процессоре нет встроенной видюхи
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|4.28, Аноним (24), 15:24, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В спеках выход VGA. Ну, если еще и видяху отдельно обязательно брать, то это дно (отдела маркетинга).
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|5.30, Аноним (20), 15:33, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну раз ты не можешь себе позволить свободу, то я позвоню им и скажу, чтобы закрывались.
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|6.69, Аноним (24), 17:14, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дааа, у тебя может и свободы дофига, но я-то готов расстаться легко со 180 тыс.р., а ты - нет. И кого они будут слушать? Нищеброда или настоящего клиента? ;) Без обид.
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|5.34, НяшМяш (ok), 15:42, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> если еще и видяху отдельно обязательно брать, то это дно (отдела маркетинга)
Надо будет им сообщить, что по мнению экспертов опеннета, выбор - это плохо.
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|5.35, x3who (?), 15:43, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Выше пишут, что схема прилагается. Так что не боись, купишь видяху, распаяешь по схеме - и всё будет прекрасно.
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|6.40, пох. (?), 15:53, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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сперва пусть шва6одный паяльник себе купит, а то ишь чо удумал, нешва6одным паять!
китайская отверточка за $17.50 как бы намекает.
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|7.43, имя (?), 15:55, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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что ты забыл на новостном сайте об спо, проприетаст?
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|8.60, пох. (?), 16:42, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
то есть как это что Где бы вот мне еще дали ссылку на китайскую отвертку по цен... текст свёрнут, показать
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|3.36, Аноним (36), 15:44, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ноуты, консоли, поверы, ты больной штле, твой ноут на 180 кило и половины производительности ПК за такую же сумму не выдаст, а он все ноут. Это игнорируя проблему бешеного перегрева и троллинга, не удобного дисплея, клавиатуры и мыши.
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|1.37, Аноним (37), 15:50, 21/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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я думал PPC уже давно похоронили, а оно оказывается еще и воет из могилы
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|1.58, Mr. Sneer (?), 16:36, 21/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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На серверах POWER9+AIX - это что-то с чем-то: мы мигрировали с Itanium(HP-UX) и долго выбирали и тестировали на что перейти, так вот POWER9 опередил х86/SPARC более чем в 2 раза на Oracle 11.2. Приложения на PERL работают раза в 2,5 быстрее, чем на x86/Itanium. Так что новость хорошая, глядишь и будет доступная альтернатива интелу. Еще бы IBM AIX открыли - вообще бы супер было.
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|2.61, Онаним (?), 16:45, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не надо AIX открывать, иначе туда проберется всякие systemd и все испортят. Ынтырпрайз не любит обмазываться свеженьким: все должно работать, обновления и миграция с версии на версию должны проходить плавно и без неожиданностей, простоя быть не должно или должен быть минимальным.
Так же принимал участие в проекте внедрения веб-апликухи и psql, выбирали между Linux/x86-64 vs Linux ppc64le/POWER9 -остановились на втором.
Но критикам Опеннета это даже не знакомо. У них >20 лет IBM = AIX = дорого, проприетарно. Но мир меняется, но куда им...
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|2.70, Аноним (24), 17:17, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что дешевле считали без RAC? Два интела = 1 power, а в цене-то? Или у вас как во всей России на RAC денег нет?
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