IBM объявил об открытии архитектуры процессоров Power

Компания IBM объявила о переводе архитектуры набора команд (ISA) Power в разряд открытых. В 2013 году компания IBM уже учредила консорциум OpenPOWER, в рамках которого предоставила возможность лицензирования связанной с POWER интеллектуальной собственности и предоставила полный доступ к спецификациям. При этом за получение лицензии на производство чипов продолжали собираться отчисления. Отныне, создание собственных модификаций чипов на базе архитектура набора команд Power станет общедоступным и не требующим отчислений. В том числе предоставляется право безвозмездно использовать все связанные с Power патенты IBM, а управление проектом передаётся сообществу, которое теперь будет вовлечено в процессы принятия решений.

Курирующая разработку организация OpenPOWER Foundation будет переведена под крыло Linux Foundation, что позволит создать независимую площадку для дальнейшего совместного развития архитектуры Power, без привязки к конкретному производителю. К консорциуму OpenPOWER уже присоединилось более 350 компаний. Сообществу передано более 3 млн строк кода системных прошивок, спецификаций и схем, необходимых для создания Power-совместимых чипов.

Помимо перевода в разряд Open Hardware компонентов архитектуры набора команд, IBM передала сообществу и некоторые смежные технологии, применяемые в чипах Power9, включая программную реализацию (softcore) POWER ISA, а также эталонный дизайн для разработки расширений на базе интерфейсов OpenCAPI (Open Coherent Accelerator Processor Interface) и OMI (Open Memory Interface). Предоставленная программная реализация позволяет симулировать работу эталонного процессора с использованием FPGA Xilinx.

Технология OpenCAPI даст возможность добиться максимальной производительности и избавиться от узких мест при организации взаимодействия между процессорными ядрами и интегрированными устройствами, такими как GPU, ASIC, различные аппаратные ускорители, сетевые чипы и контроллеры хранилищ данных. OMI позволит ускорить пропускную способность контроллеров памяти и снизить возникающие задержки. Например, благодаря указанным дополнениям на базе Power можно будет создавать специализированные чипы, оптимизированные для решения задач искусственного интеллекта и высокопроизводительного анализа данных в памяти.

По сравнению с уже доступными открытыми архитектурами MIPS и RISC-V, архитектура Power прежде всего привлекательна готовностью для создания современных серверных систем, промышленных платформ и кластеров. Например, в сотрудничестве IBM c NVIDIA и Mellanox на базе архитектуры Power запущены два крупнейших в мире кластера, возглавляющих рейтинг суперкомпьютеров Top500.



