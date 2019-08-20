Bitbucket прекращает поддержку Mercurial

Платформа совместной разработки Bitbucket прекращает поддержку системы управления исходными текстами Mercurial в пользу Git. Напомним, что изначально сервис Bitbucket ориентировался только на Mercurial, но начиная с 2011 года также стал предоставлять поддержку Git. Отмечается, что теперь Bitbucket эволюционирует из инструментария для управления версиями в платформу для полного управления циклом разработки ПО, нацеленной на разработчиков, придерживающихся парадигме DevOps.

В нынешнем году развитие Bitbucket будет сконцентрировано в области расширения средств автоматизации и совместной разработки, которые помогут упростить планирование, кодирование и развёртывание проектов. Поддержка двух систем управления версиями тормозит и усложняет реализацию намеченных планов, поэтому решено сосредоточить всё внимание только на Git и полностью отказаться от Mercurial. Git выбран как более актуальный, функциональный и востребованный продукт.

По данным опроса Stack Overflow почти 90% разработчиков предпочитают Git, а Mercurial используют всего 3% опрошенных. Подобную тенденцию подтверждает и внутренняя статистика Bitbucket, которая показывает неуклонное снижение популярности Mercurial - из новых пользователей Mercurial выбирают менее 1%. При этом, Mercurial продолжает использоваться для разработки проектов Mozilla, OpenOffice.org, OpenSolaris, OpenJDK, Nginx, Xine и W3C.

1 февраля 2020 года в Bitbucket будет запрещено создание новых репозиторев Mercurial, а 1 июня 2020 года будет отключена вся связанная с Mercurial функциональность, в том числе убраны специфичные для Mercurial API, а также удалены все репозитории Mercurial. Пользователям рекомендуется мигрировать на Git для чего предложены утилиты для конвертирования репозиториев. В случае, если разработчики не желают менять привычный инструментарий, предлагается перейти на другие хостинги открытого кода. Например, поддержка Mercurial предоставляется в SourceForge, Mozdev и Savannah.



