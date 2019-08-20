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Bitbucket прекращает поддержку Mercurial

20.08.2019 22:59

Платформа совместной разработки Bitbucket прекращает поддержку системы управления исходными текстами Mercurial в пользу Git. Напомним, что изначально сервис Bitbucket ориентировался только на Mercurial, но начиная с 2011 года также стал предоставлять поддержку Git. Отмечается, что теперь Bitbucket эволюционирует из инструментария для управления версиями в платформу для полного управления циклом разработки ПО, нацеленной на разработчиков, придерживающихся парадигме DevOps.

В нынешнем году развитие Bitbucket будет сконцентрировано в области расширения средств автоматизации и совместной разработки, которые помогут упростить планирование, кодирование и развёртывание проектов. Поддержка двух систем управления версиями тормозит и усложняет реализацию намеченных планов, поэтому решено сосредоточить всё внимание только на Git и полностью отказаться от Mercurial. Git выбран как более актуальный, функциональный и востребованный продукт.

По данным опроса Stack Overflow почти 90% разработчиков предпочитают Git, а Mercurial используют всего 3% опрошенных. Подобную тенденцию подтверждает и внутренняя статистика Bitbucket, которая показывает неуклонное снижение популярности Mercurial - из новых пользователей Mercurial выбирают менее 1%. При этом, Mercurial продолжает использоваться для разработки проектов Mozilla, OpenOffice.org, OpenSolaris, OpenJDK, Nginx, Xine и W3C.

1 февраля 2020 года в Bitbucket будет запрещено создание новых репозиторев Mercurial, а 1 июня 2020 года будет отключена вся связанная с Mercurial функциональность, в том числе убраны специфичные для Mercurial API, а также удалены все репозитории Mercurial. Пользователям рекомендуется мигрировать на Git для чего предложены утилиты для конвертирования репозиториев. В случае, если разработчики не желают менять привычный инструментарий, предлагается перейти на другие хостинги открытого кода. Например, поддержка Mercurial предоставляется в SourceForge, Mozdev и Savannah.

  1. Главная ссылка к новости (https://bitbucket.org/blog/sun...)
  2. OpenNews: Хостинг открытых проектов Bitbucket объявил о поддержке Git
  3. OpenNews: Компания Atlassian выкупила хостинг открытых проектов Bitbucket
  4. OpenNews: GitHub и SourceForge признаны неприемлемыми для размещения кода проектов GNU
  5. OpenNews: Открыты исходные тексты системы управления версиями BitKeeper
  6. OpenNews: Выпуск распределённой системы управления версиями Mercurial 4.9
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: bitbucket, mercurial
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 00:04, 21/08/2019 Скрыто [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
  • 1.2, Аноним (2), 00:13, 21/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну и правильно. Если говорить языком аналогий, если Бог написал Вселенную, то написал он ее на Си, и использовал при этом Гит.
     
     
  • 2.3, Ordu (ok), 00:16, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    На лиспе. И Бог не использовал системы контроля версий. Он говорил программу семь дней, и Вселенная заработала.
     
     
  • 3.4, НяшМяш (ok), 00:22, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Не нужна система контроля версий для проекта, который всего 7 дней длился и который потом никто не будет поддерживать.
     
  • 3.5, Sw00p aka Jerom (?), 00:36, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Бог - девопсер, х*як, х*як и в продакшен ))
     
  • 3.7, Аноним (7), 00:46, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там вообще 6 дней было, а на седьмой он увидел что сотворил и покрыл своё творение матом
     
     
  • 4.11, vitalif (ok), 01:34, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    6 дней кодил, на 7-й запустил
     

  • 1.6, Anonymoustus (ok), 00:39, 21/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Подобную тенденцию подтверждает и…

    Нездорово, когда из-за веяний моды и беспорядочной суетливой беготни обезьянок люди бросают всё, что делали годами, а не пытаются сделать свой проект лучше конкурентов. Сами без принуждения дают козыри в руки будущим монополиям, а после будут удивляться, как же так всё получилось.

     
     
  • 2.8, Avator (ok), 00:49, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну причем тут мода? Очевидно же что в борьбе HG и GIT лидер опеределился достаточно давно. Единственная ошибка, которую они сделали - это объявление данной новости без подготовки, не предоставив удобного инструмента или инструкции по конвертации репозиториев.
     
  • 2.9, Хренейм (?), 01:06, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Уже больше десятка лет git - отраслевой стандарт, а у вас всё мода и мода.
     
     
  • 3.10, Аноним (2), 01:23, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Весь мир мода, а люди в нем хипсторы.

    Во так вот, братюня. Один я не хипстор, один я на белом коне.

     
  • 2.12, all_glory_to_the_hypnotoad (ok), 02:02, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет никакой суеты, просто HG это неудачный проект и от него начали отказываться довольно давно.
     

  • 1.13, Аноним (13), 02:15, 21/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну если они хотят прикручивать к сервису новые фичи, которые тормозятся меркуриалом, так не прикручивали бы их к нему. В гите пусть будут, а меркуриал по функциональности пусть будет заморожен.

    Если меркуриалом никто не пользуется и репозиториев меньше одного процента, то что им стоит просто их поддерживать работающими? Опять удалят здоровенный пласт кода с историей и на форумах будут висеть ссылки, которые ведут в никуда.

     
  • 1.14, Аноним (14), 02:18, 21/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    сам hg не пользуюсь, но ИМХО git зажился.
     

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