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В rest-client и ещё 10 Ruby-пакетах выявлен вредоносный код

20.08.2019 22:08

В популярном gem-пакете rest-client, насчитывающем в сумме 113 миллиона загрузок, выявлена подстановка вредоносного кода (CVE-2019-15224), который загружает исполняемые команды и отправляет информацию на внешний хост. Атака была произведена через компрометацию учётной записи разработчика rest-client в репозитории rubygems.org, после чего злоумышленники 13 и 14 августа опубликовали выпуски 1.6.10-1.6.13, включающие вредоносные изменения. До блокировки вредоносных версий их успели загрузить около тысячи пользователей (атакующие чтобы не привлекать внимание выпустили обновления старых версий).

Вредоносное изменение переопределяет метод "#authenticate" в классе Identity, после чего каждый вызов метода приводит к отправке переданного при попытке аутентификации email и пароля на хост злоумышленников. Таким образом осуществляется перехват параметров входа пользователей сервисов, использующих класс Identity и установивших уязвимую версию библиотеки rest-client, которая фигурирует в качестве зависимости во многих популярных Ruby-пакетах, включая ast (64 млн загрузок), oauth (32 млн), fastlane (18 млн) и kubeclient (3.7 млн).

Кроме того, в код добавлен бэкдор, позволяющий выполнить произвольный Ruby-код через функцию eval. Код передаётся через Cookie, заверенную ключом атакующего. Для информирования злоумышленников об установке вредоносного пакета на внешний хост отправляется URL системы жертвы и подборка сведений об окружении, таких как сохранённые пароли к СУБД и облачным службам. C использованием вышеотмеченного вредоносного кода зафиксированы попытки загрузки скриптов для майтинга криптовалюты.

После изучения вредоносного кода было выявлено, что аналогичные изменения присутствуют ещё в 10 пакетах в Ruby Gems, которые не были захвачены, а специально подготовлены злоумышленниками на базе других популярных библиотек с похожими именами, в которых тире было заменено на подчёркивание или наоборот (например, на базе cron-parser создан вредоносный пакет cron_parser, а на базе doge_coin вредоносный пакет doge-coin). Проблемные пакеты:

Первый вредоносный пакет из данного списка был размещён 12 мая, но большая часть появилась в июле. В сумме указанные пакеты успели загрузить около 2500 раз.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Зафиксирована подстановка вредоносного кода в Ruby-пакет Strong_password
  3. OpenNews: В Ruby-библиотеке bootstrap-sass выявлен бэкдор
  4. OpenNews: В каталоге PyPI выявлены вредоносные пакеты
  5. OpenNews: Применение тайпсквоттинга для распространения вредоносных модулей NPM, PyPI и Gems
  6. OpenNews: В зависимостях к npm-пакету с установщиком PureScript выявлены вредоносные изменения
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: ruby, gem
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, ещеразпривет (?), 23:13, 20/08/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    привет девопсам с докерами
    неслышавшим про иптаблесы (из соседней ветки) ;)
     
     
  • 4, kai3341 (ok), 23:35, 20/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Осталось всего 2 недели, и интернет наконец освободится от передающих приветы в соседние ветки
     
     
  • 5, Клыкастый (ok), 23:37, 20/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это если они учиться будут.
     

  • 2, n1rdeks (ok), 23:14, 20/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    Как славно. Ситуация принимает массовый оборот.
    Похоже, взрослым дядям придётся дать детям алгоритм защиты (или его придумать) от подобных ситуаций.
     
     
  • 3, kai3341 (ok), 23:31, 20/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чисто человеческий фактор. Хотя на pypi заменять релиз нельзя
     
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