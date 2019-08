В rest-client и ещё 10 Ruby-пакетах выявлен вредоносный код

1, ещеразпривет ( ? ), 23:13, 20/08/2019 [ответить] +1 + / – привет девопсам с докерами

неслышавшим про иптаблесы (из соседней ветки) ;)

4, kai3341 ( ok ), 23:35, 20/08/2019 Осталось всего 2 недели, и интернет наконец освободится от передающих приветы в соседние ветки

5, Клыкастый ( ok ), 23:37, 20/08/2019 Это если они учиться будут.



2, n1rdeks ( ok ), 23:14, 20/08/2019 Как славно. Ситуация принимает массовый оборот.

Похоже, взрослым дядям придётся дать детям алгоритм защиты (или его придумать) от подобных ситуаций.

3, kai3341 ( ok ), 23:31, 20/08/2019 Чисто человеческий фактор. Хотя на pypi заменять релиз нельзя