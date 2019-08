Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.1

>> arc4random

> RC4 - небезопасный шифр. Почему же PRNG на его основе должен быть

> безопасным, если шифры эквивалентны PRNG?

Возможно, потому что от RC4 там только название?

https://man.openbsd.org/arc4random.3

> The original version of this random number generator used the RC4 (also known as ARC4) algorithm. In OpenBSD 5.5 it was replaced with the ChaCha20 cipher

https://wiki.debian.org/arc4random

> libbsd provides an arc4random(3), previously using RC4 but this was changed to ChaCha20

Да и в оригинал неплохо бы глянуть, для полноты взгляда, так сказать:

> This PRNG is based on AES-CTR, using a [b]buffering construction similar[/b] to libottery and the (newer) OpenBSD arc4random() code

>> Несмотря на то, что новый PRNG оценивается как криптографический надёжный

> Кем? Где доказательство?

Кем-кем:

> Although [b]we believe[/b] it to be cryptographically strong, we are only using it when necessary for performance

В общем, получился анализ песни, напетой по телефону Рабиновичем.