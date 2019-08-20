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Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.1

20.08.2019 20:59

Представлен выпуск инструментария Tor 0.4.1.5, используемого для организации работы анонимной сети Tor. Tor 0.4.1.5 признан первым стабильным выпуском ветки 0.4.1, которая развивалась последние четыре месяца. Ветка 0.4.1 будет сопровождаться в рамках штатного цикла сопровождения - выпуск обновлений будет прекращён через 9 месяцев или через 3 месяца после релиза ветки 0.4.2.x. Длительный цикл поддержки (LTS) обеспечен для ветки 0.3.5, обновления для которой будут выпускаться до 1 февраля 2022 года.

Основные новшества:

  • Реализована экспериментальная поддержка добавочного заполнения на уровне цепочек, позволяющего усилить защиту от методов определения трафика Tor. Клиент теперь добавляет добавочные ячейки (padding cells) вначале цепочек INTRODUCE и RENDEZVOUS, делая трафик этих цепочек более похожим на обычный исходящий трафик. Ценой усиления защиты является добавление двух дополнительных ячеек в каждом направлении для цепочек RENDEZVOUS, а также одной вышестоящей и 10 нижестоящих ячеек для цепочек INTRODUCE. Метод активируется при указании в настройках опции MiddleNodes и может быть отключен через опцию CircuitPadding;
  • Добавлена поддержка аутентифицированых ячеек SENDME для защиты от DoS-атаки, основанной на создании паразитной нагрузки, в случае когда клиент запрашивает загрузку больших файлов и приостанавливает операции чтения после отправки запросов, но продолжает отправлять управляющие команды SENDME, инструктирующие входные узлы продолжать передачу данных. Каждая ячейка SENDME теперь включает хэш трафика, который она подтверждает, и конечный узел при получении ячейки SENDME может удостовериться, что другая сторона уже получила трафик, отправленный при обработке прошлых ячеек;
  • В состав включена реализация обобщённой подсистемы для передачи сообщений в режиме издатель-подписчик, которая может использоваться для организации внутримодульного взаимодействия;
  • Для разбора управляющих команд задействована обобщённая подсистема парсинга вместо отдельного разборка входных данных каждой команды;
  • Проведена оптимизация производительности, позволяющая снизить нагрузку на CPU. Tor теперь использует отдельный быстрый генератор псевдослучайных чисел (PRNG) для каждого потока, который основан на применении режима шифрования AES-CTR и использовании конструкций буферизации как в libottery и новом коде arc4random() из OpenBSD. Для небольших выходных данных предложенный генератор работает быстрее CSPRNG из OpenSSL 1.1.1 почти в 100 раз. Несмотря на то, что новый PRNG оценивается разработчиками Tor как криптографический надёжный, он пока используется только в местах, требующих высокой производительности, например, в коде планирования прикрепления добавочного заполнения;
  • Добавлена опция "--list-modules" для вывода списка включённых модулей;
  • Для третьей версии протокола скрытых сервисов реализована команда HSFETCH, которая ранее поддерживалась только во второй версии;
  • Устранены ошибки в кода запуска Tor (bootstrap) и обеспечении работы третьей версии протокола скрытых сервисов.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/ne...)
  2. OpenNews: Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.0
  3. OpenNews: DoS-атаки для снижения производительности сети Tor
  4. OpenNews: Возобновление работы по интеграции поддержки Tor в Firefox
  5. OpenNews: Доступны Tor Browser 8.5 и первая стабильная версия Tor Browser для Android
  6. OpenNews: Проект Tor представил OnionShare 2, приложение для защищённого обмена файлами
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: tor
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  • 1.1, Аноним (1), 21:04, 20/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Хорошие новости.Тор незаменим , к сожалению все больше стран где интернет ограничивают
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 21:12, 20/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    >интернет ограничивают

    К счастью делается это для защиты самих пользователей.

     
     
  • 3.3, гуси (?), 21:19, 20/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    С такими защищаторами и угрозы не нужны.
     
  • 3.4, Корец (?), 21:32, 20/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >для защиты самих пользователей.

    От кого/чего?

     
     
  • 4.5, DmA (??), 21:52, 20/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Невежественными легче управлять
     
     
  • 5.6, Michael Shigorin (ok), 22:12, 20/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ...особенно удалённо.
     
     
  • 6.7, Аноним (7), 22:15, 20/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мы догадывались
     
  • 4.24, Аноним (24), 23:54, 20/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >От кого/чего?

    От преступников, а также других дегенеративных элементов социума.

     
     
  • 5.29, Аноним (29), 00:02, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так мы вас не боимся
     
  • 3.8, Аноним (-), 22:22, 20/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    "а судьи кто?".
    Ежели б оно делалось для "защиты", то была бы возможность отказаться от подобной гиперопеки, написав заявление (ну и начнем с того, что свои вариации "родительского контроля" были у различных операторов задолго до подобных законопроектов. Включались пользователем самостоятельно, при наличии на то необходимости). А раз подобное насаждается добровольно-принудительно, то ни о какой защите и речи не идет - обычная цензура
     
     
  • 4.10, Michael Shigorin (ok), 22:32, 20/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > "а судьи кто?".

    Спросите киевлян при случае.

    > Ежели б оно делалось для "защиты", то была бы возможность
    > отказаться от подобной гиперопеки, написав заявление

    "Прошу выдать мне водительские права.  Подпись: Мара Багдасарян"

     
     
  • 5.21, Аноним (-), 23:48, 20/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Странные комментарии
    А по существу изложенного?
     
     
  • 6.31, Аноним (-), 00:04, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так это пpигoжинский. Что дали в мeтoдичке, то и выcpaл.
     
  • 4.12, Аноним (12), 22:40, 20/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, правильно. И цензурировать сеть вообще не надо. Пусть педофилы и маньяки всякие свои видосики свободно распространяют, деток до суицида доводят через паблики в ВК и т.д.
     
     
  • 5.17, punk (?), 23:21, 20/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что принципиально изменилось то в РФ с введением различных "защитных" законов за последние годы? Очень двусмысленные видео с детьми есть прямо на YouTube и с формальной точки зрения ничего не нарушают.
    Маньяки и насильники тоже не то чтобы особенно испытывают неудобства, есть масса способов, как донести свои послания до самой широкой аудитории.
     
  • 5.22, Аноним (-), 23:49, 20/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так не выкладывайте их

     
  • 5.23, Аноним (-), 23:51, 20/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Закройте ВК и иже стоящие вертепы!
    Почем не закрывают? Все ж для блага
    Ах, там же бабки такие крутятся, что можно и потерпеть? )))))
     
  • 3.20, Аноним (-), 23:46, 20/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользователей не спросили
    хотят ли они этого
     
  • 3.37, Аноним (-), 00:33, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так сПутник не взлетел же, он утонул, понимаешь?
     
  • 2.16, Аноним (16), 23:18, 20/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, помогите с раздачей:
    https://www.reddit.com/r/DataHoarder/comments/csj2x9/another_11t_of_hong_kong_
    magnet:?xt=urn:btih:897cca22d783f50a607c2754e314f116299db569&dn=Hong%20Kong%20Protest%202019%20%232
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 00:01, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну во-первых там 1.1 терабайт, во-вторых протесты в гонконге, а нам-то что? В третьих, даже если есть дело, то мы всё равно не знаем языка.
     
  • 3.36, Аноним (-), 00:31, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А меня не вычислят по айпи, если подключусь?))
     
     
  • 4.40, Аноним (16), 00:43, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вычислят, но за пределами Китая это не гостайна
     

  • 1.9, Аноним (9), 22:27, 20/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сертификатот яндекса есть?
     
     
  • 2.19, Аноним (16), 23:45, 20/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если найду?
     
  • 2.32, Аноним (-), 00:05, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Товарищ майор включен.
     

  • 1.11, Аноним (11), 22:33, 20/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > теперь использует отдельный быстрый генератор псевдослучайных чисел

    Доускоряются...

    > arc4random

    RC4 - небезопасный шифр. Почему же PRNG на его основе должен быть безопасным, если шифры эквивалентны PRNG?

    > Несмотря на то, что новый PRNG оценивается как криптографический надёжный

    Кем? Где доказательство?

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 22:48, 20/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > RC4 - небезопасный шифр. Почему же PRNG на его основе должен быть безопасным, если шифры эквивалентны PRNG?

    Не мешайте бекдоры ставить, а то Вас быстро де-анонимизируют.

     
  • 2.14, Аноним84701 (ok), 23:03, 20/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> arc4random
    > RC4 - небезопасный шифр. Почему же PRNG на его основе должен быть
    > безопасным, если шифры эквивалентны PRNG?

    Возможно, потому что от RC4 там только название?
    https://man.openbsd.org/arc4random.3
    > The original version of this random number generator used the RC4 (also known as ARC4) algorithm. In OpenBSD 5.5 it was replaced with the ChaCha20 cipher

    https://wiki.debian.org/arc4random
    > libbsd provides an arc4random(3), previously using RC4 but this was changed to ChaCha20

    Да и в оригинал неплохо бы глянуть, для полноты взгляда, так сказать:
    > This PRNG is based on AES-CTR, using a [b]buffering construction similar[/b] to libottery and the (newer) OpenBSD arc4random() code

    .
    ,
    >> Несмотря на то, что новый PRNG оценивается как криптографический надёжный
    > Кем? Где доказательство?

    Кем-кем:
    > Although [b]we believe[/b] it to be cryptographically strong, we are only using it when necessary for performance

    В общем, получился анализ песни, напетой по телефону Рабиновичем.

     
  • 2.25, Аноним (-), 23:55, 20/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    OpenBSD уже отстой? ))
    А может вы внимательно предложение прочитаете?
    А лучше в первоисточнике
     
  • 2.34, Товарищ Майор (?), 00:26, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Гражданин, не волнуйтесь, просто ложитесь спать. Компетентные люди разберутся.
     

  • 1.15, Аноним (16), 23:06, 20/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сторонникам цензуры есть что скрывать.
     
     
  • 2.27, Аноним (-), 23:58, 20/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это называется "государственная тайна"
    Тсссс
     
     
  • 3.33, Аноним (-), 00:20, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Гoсyдaрство-дapмoед, которому есть что скpывать от своих грaждан - нeнyжно. Ибо под гоcтaйну можно подвести все что yгодно - от тeppaктов до фaльcификaций выбopов. Haxpeн так жить.
     
     
  • 4.38, Аноним (-), 00:33, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Терракт совершенный государством называется "контертеррористическая операция"
     
     
  • 5.42, Аноним (16), 00:48, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Свежий пример - нападение космонавтов на участников разрешённого Конституцией митинга.
     
  • 4.41, Аноним (16), 00:46, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже подводили Википедию, Гитхаб и suicide.txt.
     
  • 3.43, Аноним (16), 00:51, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть мы всей страной сейчас отбываем за разглашение?
     

  • 1.18, Аноним (16), 23:23, 20/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Кто нарушает Конституцию - тот преступник.
     
     
  • 2.26, Аноним (-), 23:57, 20/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Гражданин, пройдите на Красную площадь и повторите громко.
     
  • 2.35, Аноним (-), 00:30, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Вообще ты прав. Но мы живем в такое время, когда черное пытаются выдать за белое, и наоборот. Путем массовой пpoпаганды, дeзинформации, тepмоядepного лицeмeрия и подмены понятий. Ведется инфopмaциoнная вoйнa пyтинcкого гocудаpства пpoтив рyccкого наpoда с конкретной итоговой целью. Какaя уж тут кoнcтитyция...
     
  • 2.39, Аноним (39), 00:35, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    конституция для муравьев, вон в Англии, которую считают одним из эталонов мирового права, по этому поводу даже не парятся, где за одно цветет самая махровая демократия когда короне по факту принадлежит 90% земли, а королева может наложить запрет на любое решение парламента
     

  • 1.30, Аноним (30), 00:03, 21/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Я vsеgда с сobой бeрy Tоr и Тor-bpаyзер! ;)
     
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