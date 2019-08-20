Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.1

|
|1.1, Аноним (1), 21:04, 20/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
Хорошие новости.Тор незаменим , к сожалению все больше стран где интернет ограничивают
|
|
|
|2.2, Аноним (2), 21:12, 20/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
|
>интернет ограничивают
К счастью делается это для защиты самих пользователей.
|
|
|
|
|
|4.24, Аноним (24), 23:54, 20/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>От кого/чего?
От преступников, а также других дегенеративных элементов социума.
|
|3.8, Аноним (-), 22:22, 20/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
"а судьи кто?".
Ежели б оно делалось для "защиты", то была бы возможность отказаться от подобной гиперопеки, написав заявление (ну и начнем с того, что свои вариации "родительского контроля" были у различных операторов задолго до подобных законопроектов. Включались пользователем самостоятельно, при наличии на то необходимости). А раз подобное насаждается добровольно-принудительно, то ни о какой защите и речи не идет - обычная цензура
|
|
|
|4.10, Michael Shigorin (ok), 22:32, 20/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> "а судьи кто?".
Спросите киевлян при случае.
> Ежели б оно делалось для "защиты", то была бы возможность
> отказаться от подобной гиперопеки, написав заявление
"Прошу выдать мне водительские права. Подпись: Мара Багдасарян"
|
|4.12, Аноним (12), 22:40, 20/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да, правильно. И цензурировать сеть вообще не надо. Пусть педофилы и маньяки всякие свои видосики свободно распространяют, деток до суицида доводят через паблики в ВК и т.д.
|
|
|
|5.17, punk (?), 23:21, 20/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А что принципиально изменилось то в РФ с введением различных "защитных" законов за последние годы? Очень двусмысленные видео с детьми есть прямо на YouTube и с формальной точки зрения ничего не нарушают.
Маньяки и насильники тоже не то чтобы особенно испытывают неудобства, есть масса способов, как донести свои послания до самой широкой аудитории.
|
|5.23, Аноним (-), 23:51, 20/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Закройте ВК и иже стоящие вертепы!
Почем не закрывают? Все ж для блага
Ах, там же бабки такие крутятся, что можно и потерпеть? )))))
|
|
|
|3.28, Аноним (28), 00:01, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну во-первых там 1.1 терабайт, во-вторых протесты в гонконге, а нам-то что? В третьих, даже если есть дело, то мы всё равно не знаем языка.
|
|1.11, Аноним (11), 22:33, 20/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
> теперь использует отдельный быстрый генератор псевдослучайных чисел
Доускоряются...
> arc4random
RC4 - небезопасный шифр. Почему же PRNG на его основе должен быть безопасным, если шифры эквивалентны PRNG?
> Несмотря на то, что новый PRNG оценивается как криптографический надёжный
Кем? Где доказательство?
|
|
|
|2.13, Аноним (13), 22:48, 20/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> RC4 - небезопасный шифр. Почему же PRNG на его основе должен быть безопасным, если шифры эквивалентны PRNG?
Не мешайте бекдоры ставить, а то Вас быстро де-анонимизируют.
|
|2.14, Аноним84701 (ok), 23:03, 20/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>> arc4random
> RC4 - небезопасный шифр. Почему же PRNG на его основе должен быть
> безопасным, если шифры эквивалентны PRNG?
Возможно, потому что от RC4 там только название?
https://man.openbsd.org/arc4random.3
> The original version of this random number generator used the RC4 (also known as ARC4) algorithm. In OpenBSD 5.5 it was replaced with the ChaCha20 cipher
https://wiki.debian.org/arc4random
> libbsd provides an arc4random(3), previously using RC4 but this was changed to ChaCha20
Да и в оригинал неплохо бы глянуть, для полноты взгляда, так сказать:
> This PRNG is based on AES-CTR, using a [b]buffering construction similar[/b] to libottery and the (newer) OpenBSD arc4random() code
.
,
>> Несмотря на то, что новый PRNG оценивается как криптографический надёжный
> Кем? Где доказательство?
Кем-кем:
> Although [b]we believe[/b] it to be cryptographically strong, we are only using it when necessary for performance
В общем, получился анализ песни, напетой по телефону Рабиновичем.
|
|2.25, Аноним (-), 23:55, 20/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
OpenBSD уже отстой? ))
А может вы внимательно предложение прочитаете?
А лучше в первоисточнике
|
|
|
|
|
|3.33, Аноним (-), 00:20, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
|
Гoсyдaрство-дapмoед, которому есть что скpывать от своих грaждан - нeнyжно. Ибо под гоcтaйну можно подвести все что yгодно - от тeppaктов до фaльcификaций выбopов. Haxpeн так жить.
|
|
|
|4.38, Аноним (-), 00:33, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Терракт совершенный государством называется "контертеррористическая операция"
|
|
|
|5.42, Аноним (16), 00:48, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Свежий пример - нападение космонавтов на участников разрешённого Конституцией митинга.
|
|
|
|2.35, Аноним (-), 00:30, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
Вообще ты прав. Но мы живем в такое время, когда черное пытаются выдать за белое, и наоборот. Путем массовой пpoпаганды, дeзинформации, тepмоядepного лицeмeрия и подмены понятий. Ведется инфopмaциoнная вoйнa пyтинcкого гocудаpства пpoтив рyccкого наpoда с конкретной итоговой целью. Какaя уж тут кoнcтитyция...
|
|2.39, Аноним (39), 00:35, 21/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
конституция для муравьев, вон в Англии, которую считают одним из эталонов мирового права, по этому поводу даже не парятся, где за одно цветет самая махровая демократия когда короне по факту принадлежит 90% земли, а королева может наложить запрет на любое решение парламента
|