Выпуск новой стабильной ветки Tor 0.4.1

Представлен выпуск инструментария Tor 0.4.1.5, используемого для организации работы анонимной сети Tor. Tor 0.4.1.5 признан первым стабильным выпуском ветки 0.4.1, которая развивалась последние четыре месяца. Ветка 0.4.1 будет сопровождаться в рамках штатного цикла сопровождения - выпуск обновлений будет прекращён через 9 месяцев или через 3 месяца после релиза ветки 0.4.2.x. Длительный цикл поддержки (LTS) обеспечен для ветки 0.3.5, обновления для которой будут выпускаться до 1 февраля 2022 года. Основные новшества: Реализована экспериментальная поддержка добавочного заполнения на уровне цепочек, позволяющего усилить защиту от методов определения трафика Tor. Клиент теперь добавляет добавочные ячейки (padding cells) вначале цепочек INTRODUCE и RENDEZVOUS, делая трафик этих цепочек более похожим на обычный исходящий трафик. Ценой усиления защиты является добавление двух дополнительных ячеек в каждом направлении для цепочек RENDEZVOUS, а также одной вышестоящей и 10 нижестоящих ячеек для цепочек INTRODUCE. Метод активируется при указании в настройках опции MiddleNodes и может быть отключен через опцию CircuitPadding;

Добавлена поддержка аутентифицированых ячеек SENDME для защиты от DoS-атаки, основанной на создании паразитной нагрузки, в случае когда клиент запрашивает загрузку больших файлов и приостанавливает операции чтения после отправки запросов, но продолжает отправлять управляющие команды SENDME, инструктирующие входные узлы продолжать передачу данных. Каждая ячейка SENDME теперь включает хэш трафика, который она подтверждает, и конечный узел при получении ячейки SENDME может удостовериться, что другая сторона уже получила трафик, отправленный при обработке прошлых ячеек;

В состав включена реализация обобщённой подсистемы для передачи сообщений в режиме издатель-подписчик, которая может использоваться для организации внутримодульного взаимодействия;

Для разбора управляющих команд задействована обобщённая подсистема парсинга вместо отдельного разборка входных данных каждой команды;

Проведена оптимизация производительности, позволяющая снизить нагрузку на CPU. Tor теперь использует отдельный быстрый генератор псевдослучайных чисел (PRNG) для каждого потока, который основан на применении режима шифрования AES-CTR и использовании конструкций буферизации как в libottery и новом коде arc4random() из OpenBSD. Для небольших выходных данных предложенный генератор работает быстрее CSPRNG из OpenSSL 1.1.1 почти в 100 раз. Несмотря на то, что новый PRNG оценивается разработчиками Tor как криптографический надёжный, он пока используется только в местах, требующих высокой производительности, например, в коде планирования прикрепления добавочного заполнения;

Добавлена опция "--list-modules" для вывода списка включённых модулей;

Для третьей версии протокола скрытых сервисов реализована команда HSFETCH, которая ранее поддерживалась только во второй версии;

Устранены ошибки в кода запуска Tor (bootstrap) и обеспечении работы третьей версии протокола скрытых сервисов.



