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Обновление медиапроигрывателя VLC 3.0.8 с устранением уязвимостей

20.08.2019 10:51

Представлен корректирующий релиз медиаплеера VLC 3.0.8, в котором устранены накопившиеся ошибки и устранено 13 уязвимостей, среди которых три проблемы (CVE-2019-14970, CVE-2019-14777, CVE-2019-14533) могут привести к выполнению кода злоумышленника при попытке воспроизведения специально оформленных мультимедийных файлов в форматах MKV и ASF (переполнение буфера на запись и две проблемы с обращением к памяти после её освобождения).

Четыре уязвимости в обработчиках форматов OGG, AV1, FAAD, ASF вызваны возможностью чтения данных из областей памяти вне выделенного буфера. Три проблемы приводят к разыменованием указателя NULL в распаковщиках форматов dvdnav, ASF и AVI. Одна уязвимость позволяет добиться целочисленного переполнения в распаковщике MP4.

Проблема в распаковщике формата OGG (CVE-2019-14438) отмечена разработчиками VLC как чтение из области вне буфера (read buffer overflow), но выявившие уязвимость исследователи безопасности утверждают, что можно вызвать переполнение на запись и организовать выполнение кода при обработке файлов OGG, OGM и OPUS со специально оформленным блоком заголовков.

Отмечается также уязвимость (CVE-2019-14533) в распаковщике формата ASF, которая позволяет записать данные в уже освобождённую область памяти и добиться выполнения кода при выполнении операции прокрутки вперёд или назад на шкале времени в процессе воспроизведения файлов WMV и WMA. Кроме того, проблемам CVE-2019-13602 (целочисленное переполнение) и CVE-2019-13962 (чтение из области вне буфера) присвоен критический уровень опасности (8.8 и 9.8), но разработчики VLC не согласны и считают данные уязвимости неопасными (предлагают поменять уровень на 4.3).

Из не связанных с безопасностью исправлений выделяются устранение заикания при просмотре видео с низкой частотой кадров, улучшение поддержки адаптивного потокового вещания (улучшен код буферизации), решение проблем с отрисовкой субтитров WebVTT, улучшение вывода звука на платформах macOS и iOS, обновление скрипта для загрузки с Youtube, решение проблем с задействованием Direct3D11 для применения аппаратного ускорения на системах с некоторыми драйверами AMD.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.semmle.com/vlc-vu...)
  2. OpenNews: Уязвимость в медиапроигрывателе VLC (проблема оказалась в libebml)
  3. OpenNews: Релиз медиапроигрывателя VLC 3.0.7. Ubuntu MATE переходит с VLC на Celluloid
  4. OpenNews: Медиаплеер VLC преодолел рубеж в три миллиарда загрузок. Выпуск VLC 3.0.6
  5. OpenNews: Атака на Kodi, VLC и Popcorn-Time через вредоносные субтитры
  6. OpenNews: Выпуск медиаплеера VLC 3.0.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: vlc
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 11:19, 20/08/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    очень разрекламированный плеер, который на самом деле не очень
    а теперь ещё оказывается и ре ше то
     
     
  • 2, Аноним (2), 11:25, 20/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а что лучше? (из кросс-платформенного)
     
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