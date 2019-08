Утверждено прекращение формирования репозиториев для архитектуры i686 в Fedora 31

1.1 , Аноним ( 1 ), 23:45, 19/08/2019 [ответить] –3 + / – Это не как убунтовский нереализованный дроп x86?

2.2 , Аноним ( 2 ), 00:04, 20/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – multilib != multiarch

В Ubuntu проблема скрывается в том, что она производная Debian-а, а его комитет иногда принимает спорные решения и multiarch одно из них.



1.3 , Аноним ( 3 ), 00:13, 20/08/2019 [ответить] +3 + / – Чем им не угодил 16 бит? 32 бита для хипсторов. Повсюду пихают свой 32 бита, в то время, как 16 бит все еще хватает с головой.

1.4 , Аноним ( 4 ), 00:24, 20/08/2019 [ответить] –1 + / – >Прекращение поставки пакета с ядром делает опасным предоставление возможности обновления уже установленных систем из репозиториев, так как пользователи будут вынуждены применять устаревшие пакеты с ядром, содержащие неисправленные уязвимости. Вывод какой? Федора - плохой дистр, не следует его использовать.

2.7 , Аноним ( 7 ), 04:05, 20/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Федора, действительно, плохой дистр и его не стоит использовать. Но 32 бита тут совершенно не при чём.



1.5 , BlackRot ( ? ), 02:35, 20/08/2019 [ответить] + / – Есть смысл так поступить с федорой, поскольку новый софт слишком прожорлив и не очень оптимизирован в федоре старенькие машины еле пыхтят в таком режиме, поэтому ничего не имею против. На старенькие машины только Debian хорошо подходит.

1.6 , Hewlett Packard ( ? ), 03:59, 20/08/2019 [ответить] + / – Кстати, 31-bit Linux kernel (not user-space) support was removed in version 4.1.

Но 64-bit Linux distributions still run 32-bit data/31-bit addressing programs. IBM's 31-bit addressing allows 31-bit code to make use of additional memory.