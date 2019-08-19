Утверждено прекращение формирования репозиториев для архитектуры i686 в Fedora 31

Комитет FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающий за техническую часть разработки дистрибутива Fedora, утвердил прекращение формирования основных репозиториев для архитектуры i686. Напомним, что изначально рассмотрение данного предложения было отложено для изучения возможного негативного влияния прекращения поставки пакетов для i686 на локальные сборки модулей.

Решение дополняет уже воплощённое в ветке rawhide решение по прекращению формирования загрузочного образа ядра Linux для архитектуры i686. Прекращение поставки пакета с ядром делает опасным предоставление возможности обновления уже установленных систем из репозиториев, так как пользователи будут вынуждены применять устаревшие пакеты с ядром, содержащие неисправленные уязвимости. Формирование multi-lib репозиториев для окружений x86_64 будет сохранено и i686 пакеты в них сохранятся.



