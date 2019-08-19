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Утверждено прекращение формирования репозиториев для архитектуры i686 в Fedora 31

19.08.2019 23:31

Комитет FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), отвечающий за техническую часть разработки дистрибутива Fedora, утвердил прекращение формирования основных репозиториев для архитектуры i686. Напомним, что изначально рассмотрение данного предложения было отложено для изучения возможного негативного влияния прекращения поставки пакетов для i686 на локальные сборки модулей.

Решение дополняет уже воплощённое в ветке rawhide решение по прекращению формирования загрузочного образа ядра Linux для архитектуры i686. Прекращение поставки пакета с ядром делает опасным предоставление возможности обновления уже установленных систем из репозиториев, так как пользователи будут вынуждены применять устаревшие пакеты с ядром, содержащие неисправленные уязвимости. Формирование multi-lib репозиториев для окружений x86_64 будет сохранено и i686 пакеты в них сохранятся.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.fedoraproject.or...)
  2. OpenNews: Инициатива по сокращению размера приложений в Fedora
  3. OpenNews: Представлен первый предварительный выпуск Fedora CoreOS
  4. OpenNews: Разработчики Fedora намерены прекратить формирование репозиториев для архитектуры i686
  5. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Fedora 30
  6. OpenNews: Canonical пересмотрела планы по прекращению поддержки архитектуры i386 в Ubuntu
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: fedora, 32bit
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  • 1.1, Аноним (1), 23:45, 19/08/2019 [ответить]  
    		• –3 +/
    Это не как убунтовский нереализованный дроп x86?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 00:04, 20/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    multilib != multiarch
    В Ubuntu проблема скрывается в том, что она производная Debian-а, а его комитет иногда принимает спорные решения и multiarch одно из них.
     

  • 1.3, Аноним (3), 00:13, 20/08/2019 [ответить]  
    		• +3 +/
    Чем им не угодил 16 бит? 32 бита для хипсторов. Повсюду пихают свой 32 бита, в то время, как 16 бит все еще хватает с головой.
     
  • 1.4, Аноним (4), 00:24, 20/08/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    >Прекращение поставки пакета с ядром делает опасным предоставление возможности обновления уже установленных систем из репозиториев, так как пользователи будут вынуждены применять устаревшие пакеты с ядром, содержащие неисправленные уязвимости.

    Вывод какой? Федора - плохой дистр, не следует его использовать.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 04:05, 20/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Федора, действительно, плохой дистр и его не стоит использовать. Но 32 бита тут совершенно не при чём.
     

  • 1.5, BlackRot (?), 02:35, 20/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    Есть смысл так поступить с федорой, поскольку новый софт слишком прожорлив и не очень оптимизирован в федоре старенькие машины еле пыхтят в таком режиме, поэтому ничего не имею против. На старенькие машины только Debian хорошо подходит.
     
  • 1.6, Hewlett Packard (?), 03:59, 20/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    Кстати, 31-bit Linux kernel (not user-space) support was removed in version 4.1.
    Но 64-bit Linux distributions still run 32-bit data/31-bit addressing programs. IBM's 31-bit addressing allows 31-bit code to make use of additional memory.
     
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