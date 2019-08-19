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Релиз оконного менеджера IceWM 1.6

19.08.2019 10:44

Доступен выпуск легковесного оконного менеджера IceWM 1.6. Из особенностей IceWM можно отметить полноценное управление через клавиатурные комбинации, возможность использования виртуальных рабочих столов, панели задач и меню-приложений. Оконный менеджер настраивается через достаточно простой файл конфигурации, возможно использование тем оформления. Доступны встроенные апплеты для мониторинга CPU, памяти, трафика. Отдельно развивается несколько сторонних GUI для настройки, реализаций рабочего стола и редакторов меню. Код написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv2.

Основные изменения:

  • Добавлен режим прозрачности для пиктограмм (опция "--alpha"), при включении которого обеспечена поддержка отображения элементов с 32-разрядными составляющими глубины цвета;
  • Для задания цветов в настройках теперь можно использовать форму "rgba:" и префикс "[N]", где N определяет процентное соотношение составляющей;
  • Добавлена возможность отображения заставки при запуске;
  • В конфигурации предложены новые команды: sizeto, pid, systray, xembed, motif и symbol;
  • В утилиту icesh добавлена поддержка фильтров для выбора определённых открытых окон и возможность изменения GRAVITY-меток, которые можно применять в фильтрах;
  • Добавлено новое свойство окон "startClose" для мгновенного закрытия ненужных окон;
  • Улучшена поддержка сборки с использованием CMake;
  • Добавлены свойства _NET_SYSTEM_TRAY_ORIENTATION и _NET_SYSTEM_TRAY_VISUAL;
  • Снято ограничение на число виртуальных рабочих столов. Добавлена опция TaskBarWorkspacesLimit для определения числа отображаемых на панели пиктограмм виртуальных рабочих столов. Реализована возможность редактирования имён рабочих столов на панели;
  • Проведена оптимизация процесса запуска icewm;
  • Добавлены дополнительные настройки xrandr для использования второго внешнего монитора как первичного.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ice-wm/icew...)
  2. OpenNews: Релиз оконного менеджера IceWM 1.5
  3. OpenNews: Доступен оконный менеджер i3wm 4.17
  4. OpenNews: Релиз мозаичного оконного менеджера Awesome 4.3
  5. OpenNews: Выпуск оконного менеджера Window Maker 0.95.8
  6. OpenNews: Оконный менеджер на основе Emacs
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: icewm
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  • 1.2, Васян (?), 11:06, 19/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Добавлю наверно в свою сборочку, шикарные быстрые обоичики
     
  • 1.3, Аноним (3), 11:10, 19/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мой выбор!
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:25, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Безопасный кекс?
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:11, 19/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Добавлены дополнительные настройки xrandr для использования второго внешнего монитора как первичного."
    Что, прям вот без arandr всяких?
     
  • 1.5, Аноним (5), 11:33, 19/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    После релиза жирного Xfce 4.14 как бальзам на душу.
     
     
  • 2.11, Алекс (??), 12:30, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ничего плохого про сабж не скажу, наоборот только хорошее. А вот ты, со своим вбросом про крыску, спалился. Ибо крыску 4.14 изрядно облегчили, по сравнению с 4.13.
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 14:14, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но утяжелили по сравнению с 4.12
     
  • 2.21, Аноним (21), 13:54, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а почему тру-линускоиды сравнивают ДЕ с оконным менеджером?

     
     
  • 3.25, анонн (ok), 14:24, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > а почему тру-линускоиды сравнивают ДЕ с оконным менеджером?

    Потому что в путти^W WSL не видны нюансы?

     

  • 1.8, Anonymoustus (ok), 12:13, 19/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Использую с незапамятных времён. WindowMaker, IceWM и FVWM (опционально, в OpenBSD он к X11 ставится по умолчанию) — больше никаких «десктопов» и не надо.
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 14:03, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какой двуличный вантузятник. Знвем мы твои: WindowMaker, IceWM и FVWM
     
     
  • 3.52, пох. (?), 17:03, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты не поверишь, но порт openstep (предка ice) был под винду еще во времена nt4.

    В общем-то даже работал.

     

  • 1.10, BrainFucker (ok), 12:28, 19/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пытался как-то уйти с кед на самострой из отдельных WM, панелей и т.д., но пользоваться нормально невозможно: ни панелей удобных как в кедах, ни нормального управления питанием (на ноуте важно), ни  нормального скринлокера и чтобы всё это работало вместе.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 13:07, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Просто это не для тебя Панелей, скринлокеров et c 230 tera полно, знай себе вы... текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.16, BrainFucker (ok), 13:20, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Но если ты попробовал вообще всё, и ничего не заработало/ничто не устроило,

    Именно. Мало того что большинство представляет из себя поделки авторов, застрявших в эпоху ВинХР, так ещё и куча всяких косяков. Например не все поддерживают оба протокола трей приложений (старый xembed и новый SNI).

    > На r/unixporn полно примеров остроумных по своей изобретательности инсталляций

    Которы кроме как для скриншотов не годятся.

    > в том числе на "нормальное управление питанием",

    Ну-ну, его даже в XFCE нормально сделать не осилили.

     
     
  • 4.27, n1rdeks (ok), 14:38, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Управление питанием )) Это как же ты, дружок, управляешь?
     
     
  • 5.28, BrainFucker (ok), 14:53, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Управление питанием )) Это как же ты, дружок, управляешь?

    Я никак не управляю, этим занимается соответствующий компонент DE. Вот делать мне больше нечего кроме как брать на себя функции, которые ПО должно само выполнять. Потому что компьютер для человека, а не наоборот.

     
  • 3.30, Anomaus (?), 14:56, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    "в кедах/винде..таскбаром..", ты на скриншоты посмотри, найди 10 отличий, умник. По секрету: таскбар это не винда, гугл это не интернет, а монитор это не компьютер.. Выдыхай уже, матёрый линуксоид.
     
  • 2.29, анонн (ok), 14:55, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > но пользоваться нормально невозможно: ни панелей как в кедах,
    > ни  управления питанием (на ноуте важно) как в кедах, ни  скринлокера
    > и чтобы всё это работало вместе сразу точно так же как в кедах.

    fix.


     
     
  • 3.32, BrainFucker (ok), 14:59, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > fix.

    По факту да, только там нормально сделали. Ну, я правда Гном не смотрел, может и там тоже норм.

     
  • 2.33, Hewlett Packard (?), 15:09, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что нужно от панелей чего нет в IceWM?

    Управление питанием после прочтения чего-нибудь типа https://wiki.archlinux.org/index.php/CPU_frequency_scaling настраивается один раз, и единственное что может иногда хотеться сделать вручную, это 'echo governor > /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_governor'. Вешается на любую кнопочку или сочетание клавиш любым удобным способом.

    Нормальный скринлокер, как и 20 лет назад, только один, и никакие DE ему не нужны. https://www.jwz.org/blog/2015/04/i-told-you-so-again/

     
     
  • 3.37, BrainFucker (ok), 15:24, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Управление питанием после прочтения чего-нибудь типа

    Управление питанием это например снижать яркость подсветки через пять минут неактивности, если питается от батареи,  гасить подсветку экрана через семь минут и суспендить через двенадцать минут. Всё это должно гибко настраиваться.

    > Нормальный скринлокер, как и 20 лет назад, только один, и никакие DE ему не нужны

    Пользовался я этой дичью, когда пытался пользоваться связкой из опенбокса, отдельных панелей и прочих костылей.

     
  • 2.41, user90 (?), 15:41, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и чтобы всё это работало вместе

    - для этого нужно написать немножко кода, что в кедах уже сделано за тебя.

     

  • 1.13, Аноним (15), 12:42, 19/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    i3 homines sapientes sapientes поздравляют своих коллег icewm homines erectos с очередным релизом нужно-icewm!
     
  • 1.17, Аноним (17), 13:24, 19/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    только вышел debian 10 и тут же выходит свежие xfce и icewm, тьху
    :)
     
     
  • 2.44, Аноним (44), 16:29, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как раз успевают попасть в следующий стабильный релиз.
     

  • 1.18, user90 (?), 13:42, 19/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Sawfish интереснее - там есть скриптинг! Кому это нужно? - Не знаю, может быть мне))
     
     
  • 2.34, Hewlett Packard (?), 15:11, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если действительно хочется скриптинга, то лучше наверное EXWM (Emacs X Window Manager).
     
     
  • 3.38, user90 (?), 15:26, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жестковато ;) Для этого нужно более серьезно упороться.
     

  • 1.19, Аноним (19), 13:45, 19/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Оконный менеджер настраивается через достаточно простой файл конфигурации

    В какой директории он находится и как называется?

    И самое главное - как отключить выключение экрана при без действии?
    Если кто ответит; "отредактируй в таком-то файле", не забудьте приписать, в какой директории он находится?

     
     
  • 2.23, Аноним (23), 14:07, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://www.linuxquestions.org/questions/fedora-35/xset-dpms-and-xset-s-off-23

    Это пробовали? Делал примерно так (возможно, ТОЧНО так. точные команды сейчас не могу посмотреть), помогло.

     
     
  • 3.31, Аноним (31), 14:57, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Это пробовали? Делал примерно так (возможно, ТОЧНО так. точные команды сейчас не могу посмотреть), помогло.

    Спасибо. Попробую.

     
     
  • 4.36, Аноним (17), 15:20, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нашел в своих алиасах

    #alias ssof="xset -dpms" # отключить dpms
    #alias sson="xset +dpms" # включить dpms
    #alias ="xset s off" # отключает автоматическое выключение экрана
    #alias ="xset s 300" # включает выключение экрана через 5 минут (в отличии от конфига тут указывается в секундах)
    #alias ="xset dpms" 100 200 300 # устанавливает время режима ожидания, спящего режима и отключения монитора (0 - значит отключено)
    #alias ="xset dpms force standby" # немедленно устанавливает экран или экраны в режим ожидания
    alias xsleep="xset dpms force suspend" # в режим сна
    #alias ="xset dpms force off" # выключает экран
    #alias ="xset -q" # посмотреть параметры

     
  • 2.35, Аноним (17), 15:13, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в debian
    /usr/share/icewm
       keys
       menu
       preferences
       programs
       toolbar
     
     
  • 3.39, Аноним (39), 15:27, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Упали править файлы в /usr/share? Или вы таки для примера?
     
     
  • 4.40, Аноним (17), 15:39, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    есесно, копируй в ~/.icewm и правь что хочешь
     

  • 1.20, vantoo (ok), 13:46, 19/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Старый добрый Win98.
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 14:26, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Шлак, если коротко.
     
     
  • 3.42, Аноним (3), 15:54, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Гномерасту нужен тачскриновский "ДИЗАЙН" десктопе.
     

  • 1.43, Rom1 (??), 16:15, 19/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Можно объяснить особо тупым - что есть оконный менеджер? И для чего его нужно (можно) ставить на десктоп с *никсом?
     
     
  • 2.46, Аноним (46), 16:33, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну такая штука для управления окнами программ. Нужно ставить для управления окошками программ.
     
  • 2.47, Аноним (47), 16:34, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно. Объясните.
     
  • 2.48, Аноним (17), 16:34, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD
    https://en.wikipedia.org/wiki/Window_manager

    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5
    https://en.wikipedia.org/wiki/Desktop_environment

     

  • 1.45, Аноним (45), 16:31, 19/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличный релиз. С Wayland всё плавно и "летает".
     
     
  • 2.49, Аноним (49), 16:42, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сегодня "летает", а завтра "вылетает". И это скорее правило нежели исключение, к сожалению.
     
  • 2.53, НяшМяш (ok), 17:05, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Его можно использовать с Wayland ?
     

  • 1.50, Аноним (-), 16:45, 19/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    насколько он прожорлив в сравнении с опенбоксом? Есть ли в наличии современно выглядящие темы (ark хотя бы), или только "привет из 2003"?
     
  • 1.51, Аноним (51), 16:53, 19/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда-то пользовал его на Altlinux. Жив еще курилка, я думал закопали уже.
     
  • 1.54, Аноним (54), 17:35, 19/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    IceWM - лучшее, что создавали энтузазисты за всю эпоху "управления окнами". Да, "похоже на Венду", но людей должны заботить не хэйтеры микрософта, а удобство. И тут "таск-бар со стартом" - лучшее, что было придумано. Ну и плюс, он легковесный, шустрый и в меру кастомайзовый. Для "работать" - идеал, ну а кр@сноrлазые пусть тратят время на свои "температура ЦПУ, курс рубля и облачность за окном".
     
  • 1.55, Аноним (55), 17:49, 19/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как сделать так, чтоб было как нв картинке, хотяб, а то сколько раз не видел icewm всё было настолько сурово, что я думал что это инструмент для работы команды суровых челябинских и омских хакеров
     

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