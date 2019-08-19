Релиз оконного менеджера IceWM 1.6

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|1.4, Аноним (4), 11:11, 19/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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"Добавлены дополнительные настройки xrandr для использования второго внешнего монитора как первичного."
Что, прям вот без arandr всяких?
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|2.11, Алекс (??), 12:30, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ничего плохого про сабж не скажу, наоборот только хорошее. А вот ты, со своим вбросом про крыску, спалился. Ибо крыску 4.14 изрядно облегчили, по сравнению с 4.13.
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|3.25, анонн (ok), 14:24, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> а почему тру-линускоиды сравнивают ДЕ с оконным менеджером?
Потому что в путти^W WSL не видны нюансы?
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|1.8, Anonymoustus (ok), 12:13, 19/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Использую с незапамятных времён. WindowMaker, IceWM и FVWM (опционально, в OpenBSD он к X11 ставится по умолчанию) — больше никаких «десктопов» и не надо.
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|2.22, Аноним (22), 14:03, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Какой двуличный вантузятник. Знвем мы твои: WindowMaker, IceWM и FVWM
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|3.52, пох. (?), 17:03, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ты не поверишь, но порт openstep (предка ice) был под винду еще во времена nt4.
В общем-то даже работал.
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|1.10, BrainFucker (ok), 12:28, 19/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Пытался как-то уйти с кед на самострой из отдельных WM, панелей и т.д., но пользоваться нормально невозможно: ни панелей удобных как в кедах, ни нормального управления питанием (на ноуте важно), ни нормального скринлокера и чтобы всё это работало вместе.
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|2.15, Аноним (15), 13:07, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Просто это не для тебя Панелей, скринлокеров et c 230 tera полно, знай себе вы... текст свёрнут, показать
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|3.16, BrainFucker (ok), 13:20, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Но если ты попробовал вообще всё, и ничего не заработало/ничто не устроило,
Именно. Мало того что большинство представляет из себя поделки авторов, застрявших в эпоху ВинХР, так ещё и куча всяких косяков. Например не все поддерживают оба протокола трей приложений (старый xembed и новый SNI).
> На r/unixporn полно примеров остроумных по своей изобретательности инсталляций
Которы кроме как для скриншотов не годятся.
> в том числе на "нормальное управление питанием",
Ну-ну, его даже в XFCE нормально сделать не осилили.
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|5.28, BrainFucker (ok), 14:53, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Управление питанием )) Это как же ты, дружок, управляешь?
Я никак не управляю, этим занимается соответствующий компонент DE. Вот делать мне больше нечего кроме как брать на себя функции, которые ПО должно само выполнять. Потому что компьютер для человека, а не наоборот.
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|3.30, Anomaus (?), 14:56, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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"в кедах/винде..таскбаром..", ты на скриншоты посмотри, найди 10 отличий, умник. По секрету: таскбар это не винда, гугл это не интернет, а монитор это не компьютер.. Выдыхай уже, матёрый линуксоид.
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|2.29, анонн (ok), 14:55, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> но пользоваться нормально невозможно: ни панелей как в кедах,
> ни управления питанием (на ноуте важно) как в кедах, ни скринлокера
> и чтобы всё это работало вместе сразу точно так же как в кедах.
fix.
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|3.32, BrainFucker (ok), 14:59, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> fix.
По факту да, только там нормально сделали. Ну, я правда Гном не смотрел, может и там тоже норм.
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|3.37, BrainFucker (ok), 15:24, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Управление питанием после прочтения чего-нибудь типа
Управление питанием это например снижать яркость подсветки через пять минут неактивности, если питается от батареи, гасить подсветку экрана через семь минут и суспендить через двенадцать минут. Всё это должно гибко настраиваться.
> Нормальный скринлокер, как и 20 лет назад, только один, и никакие DE ему не нужны
Пользовался я этой дичью, когда пытался пользоваться связкой из опенбокса, отдельных панелей и прочих костылей.
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|2.41, user90 (?), 15:41, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> и чтобы всё это работало вместе
- для этого нужно написать немножко кода, что в кедах уже сделано за тебя.
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|1.13, Аноним (15), 12:42, 19/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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i3 homines sapientes sapientes поздравляют своих коллег icewm homines erectos с очередным релизом нужно-icewm!
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|1.18, user90 (?), 13:42, 19/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Sawfish интереснее - там есть скриптинг! Кому это нужно? - Не знаю, может быть мне))
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|1.19, Аноним (19), 13:45, 19/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Оконный менеджер настраивается через достаточно простой файл конфигурации
В какой директории он находится и как называется?
И самое главное - как отключить выключение экрана при без действии?
Если кто ответит; "отредактируй в таком-то файле", не забудьте приписать, в какой директории он находится?
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|3.31, Аноним (31), 14:57, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Это пробовали? Делал примерно так (возможно, ТОЧНО так. точные команды сейчас не могу посмотреть), помогло.
Спасибо. Попробую.
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|4.36, Аноним (17), 15:20, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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нашел в своих алиасах
#alias ssof="xset -dpms" # отключить dpms
#alias sson="xset +dpms" # включить dpms
#alias ="xset s off" # отключает автоматическое выключение экрана
#alias ="xset s 300" # включает выключение экрана через 5 минут (в отличии от конфига тут указывается в секундах)
#alias ="xset dpms" 100 200 300 # устанавливает время режима ожидания, спящего режима и отключения монитора (0 - значит отключено)
#alias ="xset dpms force standby" # немедленно устанавливает экран или экраны в режим ожидания
alias xsleep="xset dpms force suspend" # в режим сна
#alias ="xset dpms force off" # выключает экран
#alias ="xset -q" # посмотреть параметры
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|2.35, Аноним (17), 15:13, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в debian
/usr/share/icewm
keys
menu
preferences
programs
toolbar
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|1.43, Rom1 (??), 16:15, 19/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Можно объяснить особо тупым - что есть оконный менеджер? И для чего его нужно (можно) ставить на десктоп с *никсом?
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|2.46, Аноним (46), 16:33, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну такая штука для управления окнами программ. Нужно ставить для управления окошками программ.
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|2.49, Аноним (49), 16:42, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сегодня "летает", а завтра "вылетает". И это скорее правило нежели исключение, к сожалению.
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|1.50, Аноним (-), 16:45, 19/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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насколько он прожорлив в сравнении с опенбоксом? Есть ли в наличии современно выглядящие темы (ark хотя бы), или только "привет из 2003"?
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|1.51, Аноним (51), 16:53, 19/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда-то пользовал его на Altlinux. Жив еще курилка, я думал закопали уже.
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|1.54, Аноним (54), 17:35, 19/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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IceWM - лучшее, что создавали энтузазисты за всю эпоху "управления окнами". Да, "похоже на Венду", но людей должны заботить не хэйтеры микрософта, а удобство. И тут "таск-бар со стартом" - лучшее, что было придумано. Ну и плюс, он легковесный, шустрый и в меру кастомайзовый. Для "работать" - идеал, ну а кр@сноrлазые пусть тратят время на свои "температура ЦПУ, курс рубля и облачность за окном".
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|1.55, Аноним (55), 17:49, 19/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А как сделать так, чтоб было как нв картинке, хотяб, а то сколько раз не видел icewm всё было настолько сурово, что я думал что это инструмент для работы команды суровых челябинских и омских хакеров
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