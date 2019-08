Релиз оконного менеджера IceWM 1.6

2.15 , Аноним ( 15 ), 13:07, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – текст свёрнут, показать Просто это не для тебя Панелей, скринлокеров et c 230 tera полно, знай себе вы... 3.16 , BrainFucker ( ok ), 13:20, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Но если ты попробовал вообще всё, и ничего не заработало/ничто не устроило, Именно. Мало того что большинство представляет из себя поделки авторов, застрявших в эпоху ВинХР, так ещё и куча всяких косяков. Например не все поддерживают оба протокола трей приложений (старый xembed и новый SNI). > На r/unixporn полно примеров остроумных по своей изобретательности инсталляций Которы кроме как для скриншотов не годятся. > в том числе на "нормальное управление питанием", Ну-ну, его даже в XFCE нормально сделать не осилили. 4.27 , n1rdeks ( ok ), 14:38, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Управление питанием )) Это как же ты, дружок, управляешь?

5.28 , BrainFucker ( ok ), 14:53, 19/08/2019
> Управление питанием )) Это как же ты, дружок, управляешь?
Я никак не управляю, этим занимается соответствующий компонент DE. Вот делать мне больше нечего кроме как брать на себя функции, которые ПО должно само выполнять. Потому что компьютер для человека, а не наоборот.

3.30 , Anomaus ( ? ), 14:56, 19/08/2019
"в кедах/винде..таскбаром..", ты на скриншоты посмотри, найди 10 отличий, умник. По секрету: таскбар это не винда, гугл это не интернет, а монитор это не компьютер.. Выдыхай уже, матёрый линуксоид.

2.29 , анонн ( ok ), 14:55, 19/08/2019
> но пользоваться нормально невозможно: ни панелей как в кедах,

> ни управления питанием (на ноуте важно) как в кедах, ни скринлокера

> и чтобы всё это работало вместе сразу точно так же как в кедах. fix.

3.32 , BrainFucker ( ok ), 14:59, 19/08/2019
> fix.
По факту да, только там нормально сделали. Ну, я правда Гном не смотрел, может и там тоже норм.

2.33 , Hewlett Packard ( ? ), 15:09, 19/08/2019
Что нужно от панелей чего нет в IceWM? Управление питанием после прочтения чего-нибудь типа https://wiki.archlinux.org/index.php/CPU_frequency_scaling настраивается один раз, и единственное что может иногда хотеться сделать вручную, это 'echo governor > /sys/devices/system/cpu/cpu*/cpufreq/scaling_governor'. Вешается на любую кнопочку или сочетание клавиш любым удобным способом. Нормальный скринлокер, как и 20 лет назад, только один, и никакие DE ему не нужны. https://www.jwz.org/blog/2015/04/i-told-you-so-again/

3.37 , BrainFucker ( ok ), 15:24, 19/08/2019
> Управление питанием после прочтения чего-нибудь типа
Управление питанием это например снижать яркость подсветки через пять минут неактивности, если питается от батареи, гасить подсветку экрана через семь минут и суспендить через двенадцать минут. Всё это должно гибко настраиваться.
> Нормальный скринлокер, как и 20 лет назад, только один, и никакие DE ему не нужны
Пользовался я этой дичью, когда пытался пользоваться связкой из опенбокса, отдельных панелей и прочих костылей.

2.41 , user90 ( ? ), 15:41, 19/08/2019
> и чтобы всё это работало вместе
- для этого нужно написать немножко кода, что в кедах уже сделано за тебя.