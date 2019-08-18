Релиз профессионального видеоредактора DaVinci Resolve 16

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|2.3, Аноним (3), 22:58, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А у меня эклипс из репозитория убунты не запускается. Попляши с бубном может заведется.
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|3.5, Игорь (??), 23:07, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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На линуксах поди ничего не работает из коробки. Обязательно нужно позаниматься сексом со всем софтом на планете и потом тыкать в других что у них руки не оттуда растут
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|4.10, гуси (?), 23:44, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Неосиляторство -- это не повод для гордости. В отличии от.
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|3.9, Skullnet (?), 23:41, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Может потому что, у тебя руки сзади ниже талии растут?
Давайте сделаем хреновую установку, а потом будет обвинять пользователей в том, что они криворукие. Нимагли .deb, .rpm, flatpak, appimage?
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|4.12, Annoynymous (ok), 00:02, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Давайте сделаем хреновую установку, а потом будет обвинять пользователей в том, что они криворукие. Нимагли .deb, .rpm, flatpak, appimage?
Давайте сделаем 150 способов установки, среди которых ни одного нормального, а потом будем обвинять разработчиков в том, что они криворукие.
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|3.14, Анончик999999 (?), 00:03, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Новые версии Eclipse вообще очень глючные, потому что они толком не осилили многопоточность.
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|1.7, mikhailnov (ok), 23:17, 18/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Хрень эти "профессиональные" видеоредакторы Lightworks и Davinci Resolve, один жрет процессор и память, как ненормальный, второй поддерживает только один видеокодек. Когда надо работать с видео, Kdenlive просто работает и хорошо решает все требуемые задачи: обрезка, монтаж, цветокоррекция, ротоскопирования, титры и пр.
Те, кто пишет про "профессиональные видеоредакторы на Линуксе", вы вообще пробовали в них работать?!
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|2.13, Аноним (13), 00:03, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Профессиональные - ключевое слово. Видео про вашу кошку, которое вы монтируете в своём Kdenlive явно не входит в их цели существования. Оба перечисленных вами минуса не минусы вообще, учитывая узкие стандарты сдачи видео в кинотеатры и тв, и железо (и даже ос) для которых разрабатывался этот софт
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|1.8, Аноним (8), 23:30, 18/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Линукс вне конкуренции в производстве фильмов с тех пор, как SGI перевела все свои машины с Unix на Linux. Так же, как macOS вне конкуренции в отрасли обработки звука, так же и Linux вне конкуренции в отрасли 3D-графики (не для игр) и производства фильмов
Надеюсь хоть DEB-ку разработчики DaVince Resolve подготовили? А то у меня не RPM-based линукс
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|2.19, Анимус (?), 00:55, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Линукс вне конкуренции в производстве фильмов
> macOS вне конкуренции в отрасли обработки звука
> Надеюсь хоть DEB-ку разработчики DaVince Resolve подготовили
А ведь так хорошо начал.
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|1.11, Аноним (11), 23:54, 18/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> macOS вне конкуренции в отрасли обработки звука...
Что, правда звук другой? Лучше? А как же сравнения которые дают результат бит-в-бит? Или надкусанное яблочко делает биты более круглыми?
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|2.16, Аноним (16), 00:10, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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При определённом навыке вы любой лопатой выкапаете яму, которая вас устроит. Однако лопатой Fiskars вы эту яму выкапаете в два раза быстрее и потратите в три раза меньше сил. А после этого можно уже рассуждать: делает ли гений финского промдизайна стены вашей ямы более отвестыми и прочая-прочая...
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|2.21, Ordu (ok), 01:13, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Звук, вообще-то, это не биты, а колебания давления Битами можно закодировать эт... текст свёрнут, показать
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|2.22, НяшМяш (ok), 01:50, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Бит-в-бит можно достичь везде, даже на винде. Для всяких музыкантов критична задержка - у macOS очень хорошая аудиоподсистема из коробки - включил и пользуйся. На линуксе нужно танцевать с JACK, а на винде заморачиваться с ASIO. Хотя я помню ещё времена после появления OS X, когда гонялись за маками, способными OS 9 Classic запускать - скорее всего из-за особенностей реализации многозадачности она была более предпочтительной для всяких аудио задач.
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|1.18, Аноним (18), 00:40, 19/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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и каким это боком к открытому софту? или достаточно условно что-то бесплатное кинуть в глотку как кость и можно на opennet быстро новость пилить? еще и такую развернутую ...
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