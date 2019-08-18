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Релиз профессионального видеоредактора DaVinci Resolve 16

18.08.2019 22:53

Компания Blackmagic Design, специализирующаяся на производстве профессиональных видеокамер и систем обработки видео, объявила о релизе проприетарной системы цветокоррекции и нелинейного монтажа DaVinci Resolve 16, используемой многими известными голливудскими киностудиями в процессе производства фильмов, сериалов, рекламных роликов, телепрограмм и видеоклипов. DaVinci Resolve объединяет в одном приложении средства для монтажа, цветоустановки, наложения звука, финальной обработки и создания конечного продукта. Одновременно представлена бета-версия следующего выпуска DaVinci Resolve 16.1.

Сборки DaVinci Resolve подготовлены для Linux, Windows и macOS. Для загрузки требуется регистрация. Бесплатная версия имеет ограничения, связанные с выпуском продукции для коммерческого кинопоказа в кинотеатрах (монтаж и цветокоррекция 3D-кино, сверхвысокие разрешения и т.п.), но не ограничивает базовые возможности пакета, поддержку профессиональных форматов для импорта и экспорта, сторонних плагинов.

Новые возможности:

  • Новая платформа DaVinci Neural Engine, использующая технологии на основе нейронных сетей и машинного обучения для реализации таких функций, как распознавание лиц, Speed Warp (создание хронометражных эффектов) и Super Scale (увеличение масштаба, автоматическое выравнивание и применение цветовой схемы).
  • Добавлена поддержка быстрого экспорта из приложения в такие сервисы, как YouTube и Vimeo;
  • Добавлены новые графики-индикаторы для расширенного мониторинга технических параметров, использующие возможности GPU для ускорения вывода;
  • В блоке Fairlight добавлена настройка формы волны для корректной синхронизации аудио и видео, поддержка трехмерного звука, вывод дорожек шины, автоматизация предварительного просмотра и обработка речи;
  • Улучшены существующие плагины ResolveFX, которые позволяют использовать виньетирование и тени, аналоговый шум, искажения и цветовую аберрацию, удалять объекты и выполнять стилизацию материала;
  • Оптимизированы инструменты имитация телевизионных строк, сглаживание черт лица, заполнение фона, изменение формы, устранение битых пикселей и трансформация цветового пространства;
  • На страницах Edit и Color добавлены средства для просмотра и редактирования ключевых кадров для эффектов ResolveFX;
  • Добавлена новая страница Cut, которая предлагает альтернативный интерфейс для монтажа рекламных роликов и коротких новостных видео. Особенности:
    • Для монтажа и подгонки без масштабирования и прокрутки предложена двойная временная шкала.
    • Режим Source Tape для просмотра всех клипов как единого материала.
    • Интерфейс подгонки для отображения границы на стыке двух клипов.
    • Интеллектуальные механизмы работы для автоматической синхронизации клипов и их редактирования.
    • Подбор скорости воспроизведения на временной шкале в зависимости от длины клипа.
    • Инструменты преобразования, стабилизации и создания хронометражных эффектов.
    • Прямой импорт материалов нажатием кнопки.
    • Масштабируемый интерфейс для работы на экранах ноутбуков.


Основные особенности DaVinci Resolve:

  • Широкие возможности для цветоустановки;
  • Высокая производительность с возможностью использования до восьми графических процессоров, что позволяет получать результат в реальном времени. Для быстрого рендеринга и формирования конечного продукта можно использовать кластерные конфигурации;
  • Профессиональные средства монтажа разных типов материала - от телесериалов и рекламных роликов до контента, снятого с помощью нескольких камер;
  • Инструменты редактирования учитывают контекст выполняемой операции и автоматически определяют параметры обрезки по местоположению курсора мыши;
  • Средства синхронизации и микширования звука;
  • Гибкие возможности по управлению медиаматериалами - файлы, временные шкалы и целые проекты легко перемещать, объединять и архивировать;
  • Функция Clone, позволяющая копировать полученное с камер видео одновременно в несколько каталогов с проверкой по контрольной сумме;
  • Возможность импортировать и экспортировать метаданные с помощью CSV-файлов, создавать на их основе пользовательские окна, автоматические каталоги и списки;
  • Мощная функциональность для обработки и создания конечного продукта в любом разрешении, будь то мастер-копия для телевидения, цифровой пакет для кинотеатров или для распространения в интернете;
  • Поддержка экспорта в разных форматах, в том числе с дополнительной информацией, формирование файлов EXR и DPX для наложения визуальных эффектов, а также вывод несжатого 10-битного видео и в ProRes для редактирования в таких приложениях, как Final Cut Pro X;
  • Поддержка плагинов ResolveFX и OpenFX;
  • Средства для стабилизации и трекинга изображений на экране, не требующие создания опорных кадров;
  • Вся обработка изображений осуществляется в цветовом пространстве YRGB с точностью 32-разрядных чисел с плавающей запятой, что позволяет корректировать параметры яркости без повторной цветобалансировки в областях тени, полутона и света;
  • Шумоподавление в реальном времени;
  • Полное управление цветом на всех этапах процесса с поддержкой стандарта ACES 1.0 (Academy Color Encoding Specification). Возможность использования различных цветовых пространств для исходного и конечного материала, а также для временной шкалы;
  • Возможность обработки видео с широким динамическим диапазоном (HDR);
  • Цветоустановка на основе файлов RAW;
  • Автоматическая первичная цветокоррекция и автоматическое согласование кадров.


  1. Главная ссылка к новости (https://twitter.com/BMD_NewsRU...)
  2. OpenNews: Выпуск видеоредакторов Shotcut 18.11 и DaVinci Resolve 15.2
  3. OpenNews: Релиз профессионального видеоредактора DaVinci Resolve 15
  4. OpenNews: Выпущен видеоредактор Lightworks 12
  5. OpenNews: В рамках проекта Olive развивается новый открытый редактор видео
  6. OpenNews: Выпуск видеоредактора Flowblade 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: davinci, video
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Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Skullnet (?), 22:56, 18/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Этот глюкодром даже не запускается.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:58, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А у меня эклипс из репозитория убунты не запускается. Попляши с бубном может заведется.
     
  • 2.4, Аноним (-), 23:03, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Может потому что, у тебя руки сзади ниже талии растут?
     
     
  • 3.5, Игорь (??), 23:07, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    На линуксах поди ничего не работает из коробки. Обязательно нужно позаниматься сексом со всем софтом на планете и потом тыкать в других что у них руки не оттуда растут
     
     
  • 4.10, гуси (?), 23:44, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Неосиляторство -- это не повод для гордости. В отличии от.
     
  • 3.9, Skullnet (?), 23:41, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Может потому что, у тебя руки сзади ниже талии растут?

    Давайте сделаем хреновую установку, а потом будет обвинять пользователей в том, что они криворукие. Нимагли .deb, .rpm, flatpak, appimage?

     
     
  • 4.12, Annoynymous (ok), 00:02, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Давайте сделаем хреновую установку, а потом будет обвинять пользователей в том, что они криворукие. Нимагли .deb, .rpm, flatpak, appimage?

    Давайте сделаем 150 способов установки, среди которых ни одного нормального, а потом будем обвинять разработчиков в том, что они криворукие.

     
     
  • 5.20, Skullnet (?), 01:05, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так сложно написать скрипт, чтобы собрать пакет или заюзать appimage?
     
  • 3.14, Анончик999999 (?), 00:03, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Новые версии Eclipse вообще очень глючные, потому что они толком не осилили многопоточность.
     

  • 1.2, Аноним (3), 22:57, 18/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Годнота на линуксе.
     
  • 1.7, mikhailnov (ok), 23:17, 18/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хрень эти "профессиональные" видеоредакторы Lightworks и Davinci Resolve, один жрет процессор и память, как ненормальный, второй поддерживает только один видеокодек. Когда надо работать с видео, Kdenlive просто работает и хорошо решает все требуемые задачи: обрезка, монтаж, цветокоррекция, ротоскопирования, титры и пр.

    Те, кто пишет про "профессиональные видеоредакторы на Линуксе", вы вообще пробовали в них работать?!

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 00:03, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Профессиональные - ключевое слово. Видео про вашу кошку, которое вы монтируете в своём Kdenlive явно не входит в их цели существования. Оба перечисленных вами минуса не минусы вообще, учитывая узкие стандарты сдачи видео в кинотеатры и тв, и железо (и даже ос) для которых разрабатывался этот софт
     

  • 1.8, Аноним (8), 23:30, 18/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Линукс вне конкуренции в производстве фильмов с тех пор, как SGI перевела все свои машины с Unix на Linux. Так же, как macOS вне конкуренции в отрасли обработки звука, так же и Linux вне конкуренции в отрасли 3D-графики (не для игр) и производства фильмов

    Надеюсь хоть DEB-ку разработчики DaVince Resolve подготовили? А то у меня не RPM-based линукс

     
     
  • 2.19, Анимус (?), 00:55, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Линукс вне конкуренции в производстве фильмов
    > macOS вне конкуренции в отрасли обработки звука
    > Надеюсь хоть DEB-ку разработчики DaVince Resolve подготовили

    А ведь так хорошо начал.

     

  • 1.11, Аноним (11), 23:54, 18/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > macOS вне конкуренции в отрасли обработки звука...

    Что, правда звук другой? Лучше? А как же сравнения которые дают результат бит-в-бит? Или надкусанное яблочко делает биты более круглыми?

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 00:10, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    При определённом навыке вы любой лопатой выкапаете яму, которая вас устроит. Однако лопатой Fiskars вы эту яму выкапаете в два раза быстрее и потратите в три раза меньше сил. А после этого можно уже рассуждать: делает ли гений финского промдизайна стены вашей ямы более отвестыми и прочая-прочая...
     
  • 2.21, Ordu (ok), 01:13, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Звук, вообще-то, это не биты, а колебания давления Битами можно закодировать эт... текст свёрнут, показать
     
  • 2.22, НяшМяш (ok), 01:50, 19/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бит-в-бит можно достичь везде, даже на винде. Для всяких музыкантов критична задержка - у macOS очень хорошая аудиоподсистема из коробки - включил и пользуйся. На линуксе нужно танцевать с JACK, а на винде заморачиваться с ASIO. Хотя я помню ещё времена после появления OS X, когда гонялись за маками, способными OS 9 Classic запускать - скорее всего из-за особенностей реализации многозадачности она была более предпочтительной для всяких аудио задач.
     

  • 1.15, Аноним (15), 00:08, 19/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Опять проприетарщина на опеннете?
     
  • 1.17, Crazy Alex (ok), 00:36, 19/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какое отношение эта штуковина имеет к opennet?
     
  • 1.18, Аноним (18), 00:40, 19/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    и каким это боком к открытому софту? или достаточно условно что-то бесплатное кинуть в глотку как кость и можно на opennet быстро новость пилить? еще и такую развернутую ...
     

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