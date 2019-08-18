Релиз профессионального видеоредактора DaVinci Resolve 16

Компания Blackmagic Design, специализирующаяся на производстве профессиональных видеокамер и систем обработки видео, объявила о релизе проприетарной системы цветокоррекции и нелинейного монтажа DaVinci Resolve 16, используемой многими известными голливудскими киностудиями в процессе производства фильмов, сериалов, рекламных роликов, телепрограмм и видеоклипов. DaVinci Resolve объединяет в одном приложении средства для монтажа, цветоустановки, наложения звука, финальной обработки и создания конечного продукта. Одновременно представлена бета-версия следующего выпуска DaVinci Resolve 16.1. Сборки DaVinci Resolve подготовлены для Linux, Windows и macOS. Для загрузки требуется регистрация. Бесплатная версия имеет ограничения, связанные с выпуском продукции для коммерческого кинопоказа в кинотеатрах (монтаж и цветокоррекция 3D-кино, сверхвысокие разрешения и т.п.), но не ограничивает базовые возможности пакета, поддержку профессиональных форматов для импорта и экспорта, сторонних плагинов. Новые возможности: Новая платформа DaVinci Neural Engine, использующая технологии на основе нейронных сетей и машинного обучения для реализации таких функций, как распознавание лиц, Speed Warp (создание хронометражных эффектов) и Super Scale (увеличение масштаба, автоматическое выравнивание и применение цветовой схемы).

Добавлена поддержка быстрого экспорта из приложения в такие сервисы, как YouTube и Vimeo;

Добавлены новые графики-индикаторы для расширенного мониторинга технических параметров, использующие возможности GPU для ускорения вывода;

В блоке Fairlight добавлена настройка формы волны для корректной синхронизации аудио и видео, поддержка трехмерного звука, вывод дорожек шины, автоматизация предварительного просмотра и обработка речи;

Улучшены существующие плагины ResolveFX, которые позволяют использовать виньетирование и тени, аналоговый шум, искажения и цветовую аберрацию, удалять объекты и выполнять стилизацию материала;

Оптимизированы инструменты имитация телевизионных строк, сглаживание черт лица, заполнение фона, изменение формы, устранение битых пикселей и трансформация цветового пространства;

На страницах Edit и Color добавлены средства для просмотра и редактирования ключевых кадров для эффектов ResolveFX;

Добавлена новая страница Cut, которая предлагает альтернативный интерфейс для монтажа рекламных роликов и коротких новостных видео. Особенности: Для монтажа и подгонки без масштабирования и прокрутки предложена двойная временная шкала. Режим Source Tape для просмотра всех клипов как единого материала. Интерфейс подгонки для отображения границы на стыке двух клипов. Интеллектуальные механизмы работы для автоматической синхронизации клипов и их редактирования. Подбор скорости воспроизведения на временной шкале в зависимости от длины клипа. Инструменты преобразования, стабилизации и создания хронометражных эффектов. Прямой импорт материалов нажатием кнопки. Масштабируемый интерфейс для работы на экранах ноутбуков.





Основные особенности DaVinci Resolve: Широкие возможности для цветоустановки;

Высокая производительность с возможностью использования до восьми графических процессоров, что позволяет получать результат в реальном времени. Для быстрого рендеринга и формирования конечного продукта можно использовать кластерные конфигурации;

Профессиональные средства монтажа разных типов материала - от телесериалов и рекламных роликов до контента, снятого с помощью нескольких камер;

Инструменты редактирования учитывают контекст выполняемой операции и автоматически определяют параметры обрезки по местоположению курсора мыши;

Средства синхронизации и микширования звука;

Гибкие возможности по управлению медиаматериалами - файлы, временные шкалы и целые проекты легко перемещать, объединять и архивировать;

Функция Clone, позволяющая копировать полученное с камер видео одновременно в несколько каталогов с проверкой по контрольной сумме;

Возможность импортировать и экспортировать метаданные с помощью CSV-файлов, создавать на их основе пользовательские окна, автоматические каталоги и списки;

Мощная функциональность для обработки и создания конечного продукта в любом разрешении, будь то мастер-копия для телевидения, цифровой пакет для кинотеатров или для распространения в интернете;

Поддержка экспорта в разных форматах, в том числе с дополнительной информацией, формирование файлов EXR и DPX для наложения визуальных эффектов, а также вывод несжатого 10-битного видео и в ProRes для редактирования в таких приложениях, как Final Cut Pro X;

Поддержка плагинов ResolveFX и OpenFX;

Средства для стабилизации и трекинга изображений на экране, не требующие создания опорных кадров;

Вся обработка изображений осуществляется в цветовом пространстве YRGB с точностью 32-разрядных чисел с плавающей запятой, что позволяет корректировать параметры яркости без повторной цветобалансировки в областях тени, полутона и света;

Шумоподавление в реальном времени;

Полное управление цветом на всех этапах процесса с поддержкой стандарта ACES 1.0 (Academy Color Encoding Specification). Возможность использования различных цветовых пространств для исходного и конечного материала, а также для временной шкалы;

Возможность обработки видео с широким динамическим диапазоном (HDR);

Цветоустановка на основе файлов RAW;

Автоматическая первичная цветокоррекция и автоматическое согласование кадров.



