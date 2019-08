Релиз Live-дистрибутива KNOPPIX 8.6

> в CD версии нет. я помню, по почте заказывал Knoppix 5.0 DVD,

А кто говорит об этой моднявой-молодежности? o_O

https://www.linux.com/news/knoppix-31-released

> The following Highlights are available in version 3.1 of this Debian-based (www.debian.org) CD:

> Linux-Kernel 2.4.x

> KDE V3.0 as the standard desktop with K Office and the Konqueror WWW-browser konqueror

> Internet connection software kppp,pppoeconf (DSL) and isdn-config

> Gnu Image Manipulation Program (GIMP) Version 1.2

> OpenOffice(TM), the GPL-developed version of the well-known