Релиз Live-дистрибутива KNOPPIX 8.6

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|1.1, DmA (??), 09:00, 18/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Жив курилка, раньше с него многие начинали знакомство с Линукс !
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|2.3, DiabloPC (ok), 09:11, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну всё, всё, харэ рекламы, пошёл пробовать)
а то лайв на флешке ой как нужен, а сюзя, зараза такая, уж слишком тормозная с флешки((
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|3.6, Нонимэ (?), 09:39, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что мешает сделать мультифлешку с разнообразным содержимым?)
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|4.12, VINRARUS (ok), 10:50, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тем более щас флешки огромного размера за недорого: 128 Гб от 350 грн.
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|5.17, DiabloPC (ok), 11:24, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не в цене ж дело, а в скорости. Так-то для совсем нормальной работы таки нужно брать ssd с usb карманом.
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|6.24, VINRARUS (ok), 12:00, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Не в цене ж дело, а в скорости.
100-200 Мб чтения и 30-70 МБ записи - отличная скорость.
> Так-то для совсем нормальной работы таки нужно брать ssd с usb карманом.
Жалко шо usb карман не в каждый карман влезет. Да и к ключам подцепить не захочется.
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|6.21, DiabloPC (ok), 11:31, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не скажи. Есть у меня подобная (только на 32), оно даже usb3, так вот на линейной записи спокойно волочит ~32МБ/с, а вот с непоследовательным доступом полная Ж((
Как не крути, а флешки таки больше расчитаны на хранение данных, а не загрузку ОС.
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|4.15, DiabloPC (ok), 11:22, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня в запросах обычный лайв с возможностью доустановки софта и сохраняемым хомяком. Самый примитивный лайв suse вполне отвечает этим хотелкам, единственное "но": оно очень неповоротливое с флешки.
Была конечно идея сделать мультибут в плоть с установщиком окон, но тут мешает моя лень :D
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|5.29, Аноним (29), 14:10, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Можно ещё попробовать Slax - он не такой напичканный софтом, но можно доустановить всего что нужно.
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|2.34, Vassa2633 (?), 16:56, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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http://www.system-rescue-cd.org/
Правильный дистрибутив
Пользуюсь больше 10 лет в качестве LiveCD Linux
Раньше был на основе Gentoo, сейчас переползли на ArchLinux
Рекомендую, если надо починить систему, загрузиться с внешнего диска, сбросить пароль админа на винду, вообщем для всего
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|3.37, Аноним (37), 17:55, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, оно таки рипнулось. Ещё и софт ради которого ей пользовались выкинули заодно.
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|3.38, Аноним (37), 17:57, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>сбросить пароль админа на винду
А вот для этого (как и для любых задач с вендой) лучше подходит исошка венды, на ней ещё с 8 по-моему весь необходимый софт шипят. Всё равно есть куча проблем венды которые с линукса ты не решишь.
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|3.8, Константавр (ok), 09:50, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Раньше он в формат cd вмещался с несколькими DE, офисом, кажом, игрушками и т.д.
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|4.16, Zenitur (ok), 11:24, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В новости сказано, что формат CD оставили. Для компьютеров, оснащённых только CD-приводом, есть гибридный вариант загрузки: часть с CD, часть с флешки
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|5.23, Аноним84701 (ok), 11:47, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В новости сказано, что формат CD оставили. Для компьютеров, оснащённых только CD-приводом, есть гибридный вариант загрузки: часть с CD, часть с флешки
Надеюсь, CD образ в стандарте El Torito, с эмуляцией флоппи, чтобы уж наверняка?
(Боюсь, что на тех компьютерах с только-CD-приводом, современные графические примочки или не заведутся или будут безобразно тормозить).
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|4.22, DiabloPC (ok), 11:35, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ещё раньше и трава была зеленее и солнце ярче.
Ну меняется всё, как запросы пользователей, так и мощность железа, а соответственно и запросы системы с софтом
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|5.28, Аноним (28), 13:56, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Нихрена не растут запросы. Нормальный текстовый/графический редактор/процессор сколько занимал во времена Windows 98/2000, столько и продолжает занимать сейчас. А если занимает больше, то это плохой код, и им пользоваться не нужно
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|4.32, б.б. (?), 15:25, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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в CD версии нет. я помню, по почте заказывал Knoppix 5.0 DVD, это было чуть ли не 15 лет назад
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|5.36, Аноним84701 (ok), 17:10, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> в CD версии нет. я помню, по почте заказывал Knoppix 5.0 DVD,
А кто говорит об этой моднявой-молодежности? o_O
https://www.linux.com/news/knoppix-31-released
=============
> The following Highlights are available in version 3.1 of this Debian-based (www.debian.org) CD:
> Linux-Kernel 2.4.x
> KDE V3.0 as the standard desktop with K Office and the Konqueror WWW-browser konqueror
> Internet connection software kppp,pppoeconf (DSL) and isdn-config
> Gnu Image Manipulation Program (GIMP) Version 1.2
> OpenOffice(TM), the GPL-developed version of the well-known
Но и жрало оно довольно прилично для тех времен:
> What are the minimum system requirements?
> Intel-compatible CPU (i486 or later),
> 20 MB of RAM for text mode, at least 96 MB for graphics mode with KDE
> (at least 128 MB of RAM is recommended to use the various office products),
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|1.9, Аноним (9), 10:14, 18/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Пользовательская оболочка дистрибутива основана на легковесном десктоп-окружении LXDE, построенном на базе библиотеки GTK и способном работать на маломощных системах
И снова вранье. 500мб ОЗУ - это для маломощных систем?
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|2.20, Zenitur (ok), 11:27, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С учётом того, что система создаёт RAM-диск размером в половину ОЗУ, ей хватает 256 Мб ОЗУ для работы. Как например Raspbian Linux, который тоже использует LXDE, и на самой слабой модели компьютера Raspberry Pi - как раз 256 Мб.
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|2.11, Нонимэ (?), 10:28, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С таким же успехом это можно сказать про rescue cd, всё таки кнопикс это комбайн с офисами и прочими утилитами.
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|2.35, Vassa2633 (?), 16:58, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пока на рач не перешли (
На генту был получше
Еще образы с DOS (как биосы перешивать) и memtest выкинули (
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|1.14, Аноним (-), 11:08, 18/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Вместо стандартной системы SysV инициализации задействована новая система загрузки Microknoppix,
так ведь дебьян перевели на системд, не?
интересно что же там за микрокноппикс такой?
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|2.33, б.б. (?), 15:28, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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свой инит у них был всегда. учитывая то, что там был cloop ещё задолго до squashfs, и после появления последнего, на коем и делаются обычно livecd, там до сих пор используется cloop
я кроме knoppix на cloop помню только bbc-lnx, последний релиз которого был в 2003. но там cloop был чисто read-only
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|1.30, Anonymoustus (ok), 15:22, 18/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Вместо стандартной системы SysV инициализации задействована новая система загрузки Microknoppix, значительно ускоряющая процесс загрузки дистрибутива за счет параллельного запуска сервисов и отложенной инициализации оборудования.
Ещё одного подкосило.
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