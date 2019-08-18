Релиз Live-дистрибутива KNOPPIX 8.6

2.3 , DiabloPC ( ok ), 09:11, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ну всё, всё, харэ рекламы, пошёл пробовать)

а то лайв на флешке ой как нужен, а сюзя, зараза такая, уж слишком тормозная с флешки((

3.6 , Нонимэ ( ? ), 09:39, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что мешает сделать мультифлешку с разнообразным содержимым?)

4.12 , VINRARUS ( ok ), 10:50, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Тем более щас флешки огромного размера за недорого: 128 Гб от 350 грн.

5.17 , DiabloPC ( ok ), 11:24, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Не в цене ж дело, а в скорости. Так-то для совсем нормальной работы таки нужно брать ssd с usb карманом.

6.24 , VINRARUS ( ok ), 12:00, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Не в цене ж дело, а в скорости. 100-200 Мб чтения и 30-70 МБ записи - отличная скорость.

> Так-то для совсем нормальной работы таки нужно брать ssd с usb карманом. Жалко шо usb карман не в каждый карман влезет. Да и к ключам подцепить не захочется.

7.26 , Аноним ( 26 ), 12:06, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Скорость то такая отлично, вот бы она еще не проседала в несколько раз при попытке одновременного доступа к нескольким файлам(( Вот такая штука в любой карман лезет https://ru.aliexpress.com/item/32948030712.html

5.18 , Tita_M ( ok ), 11:24, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так за такую цену она скорее всего тормознутая.

6.21 , DiabloPC ( ok ), 11:31, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не скажи. Есть у меня подобная (только на 32), оно даже usb3, так вот на линейной записи спокойно волочит ~32МБ/с, а вот с непоследовательным доступом полная Ж((

Как не крути, а флешки таки больше расчитаны на хранение данных, а не загрузку ОС.

6.25 , VINRARUS ( ok ), 12:01, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Неужели тормознутее HDD?

7.27 , Аноним ( 26 ), 12:07, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – При RAW доступе, к сожалению, да

4.15 , DiabloPC ( ok ), 11:22, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня в запросах обычный лайв с возможностью доустановки софта и сохраняемым хомяком. Самый примитивный лайв suse вполне отвечает этим хотелкам, единственное "но": оно очень неповоротливое с флешки.

Была конечно идея сделать мультибут в плоть с установщиком окон, но тут мешает моя лень :D

5.29 , Аноним ( 29 ), 14:10, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Можно ещё попробовать Slax - он не такой напичканный софтом, но можно доустановить всего что нужно.

2.34 , Vassa2633 ( ? ), 16:56, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – http://www.system-rescue-cd.org/

Правильный дистрибутив

Пользуюсь больше 10 лет в качестве LiveCD Linux

Раньше был на основе Gentoo, сейчас переползли на ArchLinux

Рекомендую, если надо починить систему, загрузиться с внешнего диска, сбросить пароль админа на винду, вообщем для всего

3.37 , Аноним ( 37 ), 17:55, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, оно таки рипнулось. Ещё и софт ради которого ей пользовались выкинули заодно.

3.38 , Аноним ( 37 ), 17:57, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >сбросить пароль админа на винду А вот для этого (как и для любых задач с вендой) лучше подходит исошка венды, на ней ещё с 8 по-моему весь необходимый софт шипят. Всё равно есть куча проблем венды которые с линукса ты не решишь.

