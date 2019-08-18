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Релиз Live-дистрибутива KNOPPIX 8.6

18.08.2019 08:56

Клаус Кноппер (Klaus Knopper) представил выпуск дистрибутива KNOPPIX 8.6, первопроходца в области создания Live-систем. Дистрибутив построен на основе оригинального набора загрузочных скриптов и включает в себя пакеты, импортированные из Debian Stretch, со вставками из веток Debian "testing" и "unstable". Для загрузки доступна сборка LiveDVD, размером 4.5 Гб.

Пользовательская оболочка дистрибутива основана на легковесном десктоп-окружении LXDE, построенном на базе библиотеки GTK и способном работать на маломощных системах. Вместо стандартной системы SysV инициализации задействована новая система загрузки Microknoppix, значительно ускоряющая процесс загрузки дистрибутива за счет параллельного запуска сервисов и отложенной инициализации оборудования. При использовании USB Flash пользовательские настройки и дополнительно установленные программы не исчезают после перезагрузки системы - сохраняемые между сессиями данные помещаются в файл KNOPPIX/knoppix-data.img, который при желании можно зашифровать с помощью алгоритма AES-256. В поставку входит около 4000 пакетов.

Особенности новой версии:

  • Синхронизация пакетной базы с Debian Buster. Видеодрайверы и компоненты десктоп-окружения импортированы из Debian/testing и Debian/unstable.
  • Ядро Linux обновлено до выпуска 5.2 с патчами cloop и aufs. Поддерживаются две сборки ядра для 32- и 64-разрядных систем. При использовании LiveDVD на системах с 64-разрядным CPU автоматически загружается 64-разрядное ядро;
  • Для компьютеров, оснащённых только CD-приводом, в директории KNOPPIX размещён сокращённый загрузочный образ, позволяющий загрузиться с CD и использовать остальную часть дистрибутива с USB Flash;
  • По умолчанию используется оболочка LXDE c файловым менеджером PCMANFM 1.3.1, но в поставку также входят KDE Plasma 5 (активируется загрузочной опцией "knoppix64 desktop=kde") и GNOME 3 ("knoppix64 desktop=gnome");
  • Обновлены компоненты графического стека (x server 1.20.4), в поставку включены новые версии графических драйверов. Предлагается поддержка композитного менеджера compiz;
  • Новые версии программ, в том числе Wine 4.0, qemu-kvm 3.1, Chromium 76.0.3809.87, Firefox 68.0.1 (в комплекте с Ublock Origin и Noscript), LibreOffice 6.3.0-rc2, GIMP 2.10.8.
  • В поставку добавлен Tor Browser, доступный для запуска через Knoppix-menu;
  • В состав входит подборка программ для работы с 3D-принтерами и создания 3D-моделей: OpenScad 2015.03, Slic3r 1.3 (для 3D-печати), Blender 2.79.b и Freecad 0.18;
  • Обновлён математический пакет Maxima 5.42.1, в котором обеспечена прямая интеграция сеанса с Texmacs для создания документов непосредственно при работе в Live-режиме;
  • Добавлены режимы для запуска Knoppix в контейнерах и системах виртуализации - "Knoppix in Knoppix - KVM", "Knoppix in Docker" и "Knoppix in Chroot";
  • В состав включены программы: видеоредакторы kdenlive 18.12.3, openshot 2.4.3, photofilmstrip 3.7.1, obs-studio 22.0.3, система управления мультимедийной библиотекой Mediathekview 13.2.1, клиенты к облачным хранилищам OwnCloud и NextCloud (2.5.1), система управления коллекцией электронных книг Calibre 3.39.1, игровой движок Godot3 3.0.6, перекодировщики звука/видео RipperX 2.8.0, Handbrake 1.2.2, медиасервер gerbera 1.1.0.
  • Полноценная поддержка UEFI и UEFI Secure Boot;
  • В поставку входит звуковое меню ADRIANE, которое включает в себя реализацию пользовательского окружения, основанного на идее звуковой навигации. Для голосового чтения содержимого страниц задействована система Orca. В качестве движка распознания сканированного текста служит Cuneiform.
  • Возможность автоматического увеличения раздела с пользовательскими данными на USB Flash, не требующая перезагрузки.
  • Возможность кастомизации дистрибутива при копировании на USB Flash при помощи утилиты flash-knoppix.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.knopper.net/knoppix...)
  2. OpenNews: Релиз Live-дистрибутива KNOPPIX 8.1
  3. OpenNews: Доступен полностью свободный Linux-дистрибутив Trisquel 8.0
  4. OpenNews: Фонд СПО признал libreCMC полностью свободным дистрибутивом
  5. OpenNews: Фонд СПО признал Hyperbola полностью свободным дистрибутивом
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: knoppix, livecd
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Обсуждение (37) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, DmA (??), 09:00, 18/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Жив курилка, раньше с него многие начинали знакомство с Линукс !
     
  • 1.2, Нонимэ (?), 09:09, 18/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кнопка лучший live-дистр всё-в-одном.
     
     
  • 2.3, DiabloPC (ok), 09:11, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну всё, всё, харэ рекламы, пошёл пробовать)
    а то лайв на флешке ой как нужен, а сюзя, зараза такая, уж слишком тормозная с флешки((
     
     
  • 3.6, Нонимэ (?), 09:39, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что мешает сделать мультифлешку с разнообразным содержимым?)
     
     
  • 4.12, VINRARUS (ok), 10:50, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тем более щас флешки огромного размера за недорого: 128 Гб от 350 грн.
     
     
  • 5.17, DiabloPC (ok), 11:24, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не в цене ж дело, а в скорости. Так-то для совсем нормальной работы таки нужно брать ssd с usb карманом.
     
     
  • 6.24, VINRARUS (ok), 12:00, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Не в цене ж дело, а в скорости.

    100-200 Мб чтения и 30-70 МБ записи - отличная скорость.
    > Так-то для совсем нормальной работы таки нужно брать ssd с usb карманом.

    Жалко шо usb карман не в каждый карман влезет. Да и к ключам подцепить не захочется.

     
     
  • 7.26, Аноним (26), 12:06, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорость то такая отлично, вот бы она еще не проседала в несколько раз при попытке одновременного доступа к нескольким файлам((

    Вот такая штука в любой карман лезет https://ru.aliexpress.com/item/32948030712.html

     
  • 5.18, Tita_M (ok), 11:24, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так за такую цену она скорее всего тормознутая.
     
     
  • 6.21, DiabloPC (ok), 11:31, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не скажи. Есть у меня подобная (только на 32), оно даже usb3, так вот на линейной записи спокойно волочит ~32МБ/с, а вот с непоследовательным доступом полная Ж((
    Как не крути, а флешки таки больше расчитаны на хранение данных, а не загрузку ОС.
     
  • 6.25, VINRARUS (ok), 12:01, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неужели тормознутее HDD?
     
     
  • 7.27, Аноним (26), 12:07, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При RAW доступе, к сожалению, да
     
  • 4.15, DiabloPC (ok), 11:22, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня в запросах обычный лайв с возможностью доустановки софта и сохраняемым хомяком. Самый примитивный лайв suse вполне отвечает этим хотелкам, единственное "но": оно очень неповоротливое с флешки.
    Была конечно идея сделать мультибут в плоть с установщиком окон, но тут мешает моя лень :D
     
     
  • 5.29, Аноним (29), 14:10, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Можно ещё попробовать Slax - он не такой напичканный софтом, но можно доустановить всего что нужно.
     
  • 2.34, Vassa2633 (?), 16:56, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    http://www.system-rescue-cd.org/
    Правильный дистрибутив
    Пользуюсь больше 10 лет в качестве LiveCD Linux
    Раньше был на основе Gentoo, сейчас переползли на ArchLinux
    Рекомендую, если надо починить систему, загрузиться с внешнего диска, сбросить пароль админа на винду, вообщем для всего
     
     
  • 3.37, Аноним (37), 17:55, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, оно таки рипнулось. Ещё и софт ради которого ей пользовались выкинули заодно.
     
  • 3.38, Аноним (37), 17:57, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >сбросить пароль админа на винду

    А вот для этого (как и для любых задач с вендой) лучше подходит исошка венды, на ней ещё с 8 по-моему весь необходимый софт шипят. Всё равно есть куча проблем венды которые с линукса ты не решишь.

     

  • 1.4, Вася (??), 09:14, 18/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > сборка LiveDVD, размером 4.5 Гб

    Knoppix уже не тот :(

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:29, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так он вроде минималистичным и не позиционировался
     
     
  • 3.8, Константавр (ok), 09:50, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раньше он в формат cd вмещался с несколькими DE, офисом, кажом, игрушками и т.д.

     
     
  • 4.16, Zenitur (ok), 11:24, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В новости сказано, что формат CD оставили. Для компьютеров, оснащённых только CD-приводом, есть гибридный вариант загрузки: часть с CD, часть с флешки
     
     
  • 5.19, DiabloPC (ok), 11:26, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где??? Если для 7.х.х есть bootonly образы, то для 8.х.х только dvd
     
  • 5.23, Аноним84701 (ok), 11:47, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В новости сказано, что формат CD оставили. Для компьютеров, оснащённых только CD-приводом, есть гибридный вариант загрузки: часть с CD, часть с флешки

    Надеюсь, CD образ в стандарте El Torito, с эмуляцией флоппи, чтобы уж наверняка?
    (Боюсь, что на тех компьютерах с только-CD-приводом, современные графические примочки или не заведутся или будут безобразно тормозить).


     
  • 4.22, DiabloPC (ok), 11:35, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ещё раньше и трава была зеленее и солнце ярче.
    Ну меняется всё, как запросы пользователей, так и мощность железа, а соответственно и запросы системы с софтом
     
     
  • 5.28, Аноним (28), 13:56, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нихрена не растут запросы. Нормальный текстовый/графический редактор/процессор сколько занимал во времена Windows 98/2000, столько и продолжает занимать сейчас. А если занимает больше, то это плохой код, и им пользоваться не нужно
     
  • 5.31, Anonymoustus (ok), 15:24, 18/08/2019 Скрыто
    		• –1 +/
     
  • 4.32, б.б. (?), 15:25, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    в CD версии нет. я помню, по почте заказывал Knoppix 5.0 DVD, это было чуть ли не 15 лет назад
     
     
  • 5.36, Аноним84701 (ok), 17:10, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в CD версии нет. я помню, по почте заказывал Knoppix 5.0 DVD,

    А кто говорит об этой моднявой-молодежности? o_O

    https://www.linux.com/news/knoppix-31-released
    =============
    > The following Highlights are available in version 3.1 of this Debian-based (www.debian.org) CD:
    > Linux-Kernel 2.4.x
    > KDE V3.0 as the standard desktop with K Office and the Konqueror WWW-browser konqueror
    > Internet connection software kppp,pppoeconf (DSL) and isdn-config
    > Gnu Image Manipulation Program (GIMP) Version 1.2
    > OpenOffice(TM), the GPL-developed version of the well-known

    Но и жрало оно довольно прилично для тех времен:
    > What are the minimum system requirements?
    > Intel-compatible CPU (i486 or later),
    > 20 MB of RAM for text mode, at least 96 MB for graphics mode with KDE
    > (at least 128 MB of RAM is recommended to use the various office products),

     

  • 1.9, Аноним (9), 10:14, 18/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Пользовательская оболочка дистрибутива основана на легковесном десктоп-окружении LXDE, построенном на базе библиотеки GTK и способном работать на маломощных системах

    И снова вранье. 500мб ОЗУ - это для маломощных систем?

     
     
  • 2.13, VINRARUS (ok), 10:58, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Да: "маломощных", а не "немощных".
     
  • 2.20, Zenitur (ok), 11:27, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С учётом того, что система создаёт RAM-диск размером в половину ОЗУ, ей хватает 256 Мб ОЗУ для работы. Как например Raspbian Linux, который тоже использует LXDE, и на самой слабой модели компьютера Raspberry Pi - как раз 256 Мб.
     

  • 1.10, Аноним (10), 10:19, 18/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    rescuecd правильный дистр. А этот скрипач больше не нужен.
     
     
  • 2.11, Нонимэ (?), 10:28, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С таким же успехом это можно сказать про rescue cd, всё таки кнопикс это комбайн с офисами и прочими утилитами.
     
  • 2.35, Vassa2633 (?), 16:58, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока на рач не перешли (
    На генту был получше
    Еще образы с DOS (как биосы перешивать) и memtest выкинули (
     

  • 1.14, Аноним (-), 11:08, 18/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Вместо стандартной системы SysV инициализации задействована новая система загрузки Microknoppix,

    так ведь дебьян перевели на системд, не?
    интересно что же там за микрокноппикс такой?

     
     
  • 2.33, б.б. (?), 15:28, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    свой инит у них был всегда. учитывая то, что там был cloop ещё задолго до squashfs, и после появления последнего, на коем и делаются обычно livecd, там до сих пор используется cloop

    я кроме knoppix на cloop помню только bbc-lnx, последний релиз которого был в 2003. но там cloop был чисто read-only

     

  • 1.30, Anonymoustus (ok), 15:22, 18/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Вместо стандартной системы SysV инициализации задействована новая система загрузки Microknoppix, значительно ускоряющая процесс загрузки дистрибутива за счет параллельного запуска сервисов и отложенной инициализации оборудования.

    Ещё одного подкосило.

     

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