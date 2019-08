Атака KNOB, позволяющая перехватить зашифрованный трафик Bluetooth

1.1 , Аноним ( 1 ), 22:26, 17/08/2019 [ответить] + / – Пользователи беспроводных наушников теперь под колпаком

2.2 , НяшМяш ( ok ), 22:32, 17/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Теперь соседи смогут и в наушниках слушать хорошую музыку )

3.3 , Doctor ( ?? ), 22:49, 17/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Металлику и powerwolf наслушаются вдоволь)

4.4 , Аноним ( 4 ), 23:02, 17/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я слушаю только МерцбауМасонна. Для этого не нужно ломать шифрование даже

2.5 , x3who ( ? ), 23:43, 17/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Многие, например, пользуются блютусными адаптерами для подключения к CAN своего автомобиля. У меня Android OBD reader (если не путаю), умудряется машину на ходу заглушить, пытаясь что-то там скачать. Ну и злоумышленник, значит, сможет теперь.

3.6 , DiabloPC ( ok ), 23:54, 17/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А нахрена тебе постоянное подключение к CAN????

4.7 , x3who ( ? ), 00:03, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мне было бы прикольно мерять мгновенный расход топлива (когда-то так и делал с проприетарным Tork'ом) чтобы вырабатывать привычку более экономичной езды, например. Водители бензиновых авто ещё больше заинтересованы - у них там промахи зажигания, ещё какие-то параметры интересные сыплются. Ну и нельзя исключать возможности интеграции каких-нибудь внешних приблуд, клих можно придумать сколько хочешь: регулировка уровня громкости медиасистемы в зависимости от скорости езды и расхода, например ( в горку громче двигатель вопит ), или там адаптивный роутинг системы навигации - чтобы запоминала, что этот отрезок дороги по расходу дороже объездного пути.. Да там много разного можно напридумывать, но теперь стрёмно вообще хоть что-то к CAN подключать.

4.8 , x3who ( ? ), 00:11, 18/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Follow up: Ну и вообще, это был просто пример из моей жизни. А у других вон вообще: "A Bluetooth-enabled Pacemaker Provides Flexibility to Patients" - тут пейсмейкер в роли стимулятора сердешного выступает, а не того, о чем подумал бы каждый айтишник.