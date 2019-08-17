Атака KNOB, позволяющая перехватить зашифрованный трафик Bluetooth

Раскрыты сведения об атаке KNOB (Key Negotiation Of Bluetooth), позволяющей организовать перехват и подстановку информации в шифрованном Bluetooth-трафике. Имея возможность блокировать прямую передачу пакетов в процессе согласования соединения Bluetooth-устройств, атакующий может добиться задействования для сеанса ключей, содержащих всего 1 байт энтропии, что позволяет применить метод прямого перебора (brute-force) для определения ключа шифрования.

Проблема вызвана недоработками (CVE-2019-9506) в спецификации Bluetooth BR/EDR Core 5.1 и более ранних версиях, допускающих использование слишком коротких ключей шифрования и не препятствующими вмешательству атакующего на этапе согласования соединения для отката на подобные ненадёжные ключи (возможна подстановка пакетов неаутентифицированным атакующим). Атака может быть совершена в момент согласования соединения устройств (уже установленные сеансы не могут быть атакованы) и эффективна только для соединений в режимах BR/EDR (Bluetooth Basic Rate/Enhanced Data Rate), если оба устройства подвержены уязвимости. В случае успешного подбора ключа злоумышленник может расшифровать передаваемые данные и незаметно от жертвы выполнить подстановку в трафик произвольного шифротекста.

При установке соединения между двумя Bluetooth-контроллерами A и B контроллер A после аутентификации по канальному ключу (link key) может предложить использовать для ключа шифрования (encryption key) 16 байт энтропии, а контроллер B может согласиться с этим значением или указать меньшее значение, в случае если не имеет возможности сформировать ключ предложенного размера. В ответ контроллер A может принять ответное предложение и активировать шифрованный канал связи. На данном этапе согласования параметров не применяется шифрование, поэтому атакующий имеет возможность вклиниться в обмен данными между контроллерами и подменить пакет с предложенным размером энтропии. Так как допустимый размер ключа варьируется от 1 до 16 байт, второй контроллер примет данное значение и отправит своё подтверждение с указанием аналогичного размера.

Для воспроизведения уязвимости в лабораторных условиях (активность злоумышленника эмитировалась на одном из устройств) предложен прототип инструментария для проведения атаки. Для реальной атаки атакующий должен быть в зоне приёма устройств жертв и иметь возможность кратковременного блокирования сигнала от каждого устройства, что предлагается реализовать через манипулирование сигналом или реактивное глушение.

Организация Bluetooth SIG, отвечающая за разработку стандартов Bluetooth, опубликовала корректировку спецификации под номером 11838, в которой для реализации производителями предложены меры для блокирования уязвимости (минимальный размер ключа шифрования повышен с 1 до 7). Проблема проявляется во всех соответствующих стандарту Bluetooth-стеках и прошивках Bluetooth-чипов, включая продукты Intel, Broadcom, Lenovo, Apple, Microsoft, Qualcomm, Linux, Android, Blackberry и Cisco (из 14 протестированных чипов все оказались уязвимы). В Bluetooth-стек ядра Linux внесено исправление, позволяющее изменять минимальный размер ключа шифрования.



