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Выпуск языка программирования Rust 1.37

17.08.2019 08:26

Опубликован релиз языка системного программирования Rust 1.37, основанного проектом Mozilla. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью, обеспечивает автоматическое управление памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime.

Автоматическое управление памятью в Rust избавляет разработчика от манипулирования указателями и защищает от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo, позволяющий получить нужные для программы библиотеки в один клик. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.

Основные новшества:

  • В компиляторе rustc обеспечена поддержка оптимизации на основе результатов профилирования кода (PGO, Profile-Guided Optimization), позволяющих генерировать более оптимальный код на основе анализа статистики, накопленной в процессе выполнения программы. Для генерации профиля предусмотрен флаг "-C profile-generate", а для использования профиля при сборке - "-C profile-use" (вначале программа собирается с первым флагом, обкатывается и после создания профиля собирается повторно со вторым флагом);
  • При выполнении команды "cargo run", которую удобно использовать для быстрого тестирования консольных приложений, добавлена возможность автоматического выбора исполняемого файла для запуска, в случае если в пакете присутствует несколько исполняемых файлов. Выполняемый по умолчанию файл определяется через директиву default-run в секции [package] с параметрами пакета, которая позволяет обойтись без явного указания имени файла через флаг "--bin" при каждом запуске "cargo run";
  • В пакетный менеджер Cargo интегрирована команда "cargo vendor", ранее поставляемая в виде отдельного пакета. Команда позволяет организовать работу с локальной копией зависимостей - после выполнения "cargo vendor" все исходные тексты зависимостей проекта загружаются с crates.io в локальный каталог, который затем можно использовать для работы без обращения к crates.io (после выполнения команды показывается подсказка по изменению конфигурации для использования каталога при сборках). Указанная возможность уже применяется для организации поставки компилятора rustc с упаковкой всех зависимостей в один архив с релизом;
  • Появилась возможность создания ссылок на варианты перечислений (enum), используя псевдонимы типа (например, в теле функции "fn increment_or_zero(x: ByteOption) можно указывать "ByteOption::None => 0"), конструкции вычисления типов (‹MyType‹..››::вариант => N) или обращения Self (в блоках c &self можно указать "Self::Quarter => 25");
  • Добавлена возможность создания неименованных констант в макросах. Вместо определения имени элемента в "const" теперь можно использовать символ "_" для динамического выбора неповторяющегося идентификатора, позволяющего избежать конфликта имён при повторном вызове макроса;
  • Добавлена возможность использования атрибута "#[repr(align(N))" с перечислениями (enums), используя синтаксис, аналогичный определению структуры AlignN‹T› с выравниванием и последующему использованию AlignN‹MyEnum›;
  • В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе стабилизированы методы BufReader::buffer, BufWriter::buffer, Cell::from_mut, Cell::as_slice_of_cells, DoubleEndedIterator::nth_back, Option::xor, {i,u}{8,16,64,128,size}::reverse_bits, Wrapping::reverse_bits и slice::copy_within.

Дополнительно можно отметить начало тестирования проекта Async-std, предлагающего асинхронный вариант стандартной библиотеки Rust (порт библиотеки std, в котором все интерфейсы предложены в версии с async и готовы для использования с синтаксисом async/await).

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/201...)
  2. OpenNews: Выпуск операционной системы Redox OS 0.5, написанной на языке Rust
  3. OpenNews: Выпуск языка программирования Rust 1.36
  4. OpenNews: Компилятор Rust добавлен в состав дерева исходных текстов Android
  5. OpenNews: Intel развивает открытую прошивку ModernFW и гипервизор на языке Rust
  6. OpenNews: Проект RustPython развивает реализацию интерпретатора Python на языке Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: rust
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Антон (??), 09:32, 17/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Хорошечно!
     
  • 1.2, user90 (?), 10:31, 17/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вокруг Rust слишком много хайпа, абсолютно ничем не подкрепленного.
    А фокс тут выступает скорее антипримером. Вырвиглазный синтаксис даже обсуждать лениво..
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:43, 17/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >Вырвиглазный синтаксис даже обсуждать лениво..

    Безграмотнон быдло! Тебе обсуждать должно быть ЛЕНЬ! Слышиты ЛЕНЬ а не лениво. Убить мало.

     
     
  • 3.6, Аноним (6), 11:12, 17/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как помочь несчастным:
    1. Делаешь ошибку в тексте.
    2. Люди радуются, что они умнее тебя, на минуту забывают, что их жизнь говно.
    3. Улыбаешься.
     
     
  • 4.11, Аноним (3), 11:23, 17/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это не ошибка, это просторечие которое наровит стать нормой.
     
     
  • 5.12, Аноним (6), 11:27, 17/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Твоя жизнь всё равно гoвнo.
     
  • 5.13, Аноним (13), 11:28, 17/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Это не ошибка, это просторечие которое наровит стать нормой.

    наровит - это такой содомит?

     
  • 2.7, Аноним (7), 11:13, 17/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так-то аналогов Раста фактически нет. Хочется zero cost abstraction и скорости плюсов? И чтоб популярный за пределами круга чей-то мамы?
    Ну и кто кроме него?
    А синтаксис вырвиглазный только до того момента, пока не начинаешь его понимать. Сам через это прошел.
     
     
  • 3.9, Аноним (6), 11:16, 17/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Расскажи кстати какой полезный сервис ты написал или даже внедрил на расте?
     
  • 3.16, user90 (?), 11:35, 17/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    «zero cost abstraction» - это случайно не из методичек по Расту?
    Я вот не знаю, хочется ли мне этого, т. к. не знаю, что это такое ;)

    > А синтаксис вырвиглазный только до того момента, пока не начинаешь его понимать.

    То есть этот момент может не наступить никогда?))

     
  • 2.15, Аноним (15), 11:31, 17/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вырвиглазный синтаксис даже обсуждать лениво..

    Видимо для тех, кто не осилил?

     

  • 1.4, Растошизик (?), 11:06, 17/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уже переписали на Rust?
     
     
  • 2.14, Аноним (6), 11:29, 17/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С 2010 Раст компилирует сам себя. Строго говоря он больше ничего и не делает.
     

  • 1.5, Аноним (6), 11:10, 17/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Бывает что надо писать что запрещено на территории РФ. А про раст надо писать не нужный язык программирования.
     
     
  • 2.8, Аноним (7), 11:16, 17/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.techempower.com/benchmarks/
     
     
  • 3.10, Аноним (6), 11:20, 17/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И зачем нужна это скорость в синтетике бизнсу? Зачем эта скорость в синтетике пользователям? Спойлер: Пользы нет.
     
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