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Выпуск KDE Applications 19.08

16.08.2019 21:32

Доступен релиз набора KDE Applications 19.08, включающего подборку пользовательских приложений, адаптированных для работы с KDE Frameworks 5. Информацию о наличии Live-сборок с новым выпуском можно получить на данной странице.

Основные новшества:

  • В файловом менеджере Dolphin реализована и включена по умолчанию возможность открытия новой вкладки в существующем окне файлового менеджера (вместо открытия нового окна с отдельным экземпляром Dolphin) при попытке открытия каталога из другого приложения. Другим улучшением является поддержка глобальной горячей клавиши "Meta + E", позволяющей в любой момент вызвать файловый менеджер.

    Внесены улучшения в правую информационную панель: Добавлена поддержка включения автоматического воспроизведения мультимедийных файлов, выделенных в основной панели. Реализована возможность выделения и копирования текста, отображаемого на панели. Добавлен встроенный блок настроек, позволяющих изменить выводимое в панели содержимое без открытия отдельного конфигурационного окна. Добавлена обработка закладок;

  • В просмотрщике изображений Gwenview усовершенствовано отображение миниатюр и добавлен режим низкого потребления ресурсов, при котором используются миниатюры в низком разрешении. Данный режим существенно быстрее и потребляет меньше ресурсов при загрузке миниатюр из изображений JPEG и RAW. В случае невозможности сгенерировать миниатюру, теперь отображается картинка-заглушка вместо использования миниатюры от предыдущего изображения. Также решены проблемы с созданием миниатюр из камер Sony и Canon и расширена информация, отображаемая на основе метаданных EXIF для RAW-изображений. Добавлено новое меню "Share" ("Опубликовать"), позволяющее отправить изображение по email, через Bluetooth, в Imgur, Twitter или NextCloud и корректно отобразить внешние файлы, доступ к которым производится через KIO;
  • В просмотрщике документов Okular улучшена работа с аннотациями, например, появилась возможность сворачивания и раскрытия разом всех аннотаций, переработан диалог с настройками и добавлена функция обрамления концов линейных меток (например, можно отобразить стрелку). Улучшена поддержка формата ePub, в том числе решены проблемы с открытием некорректных файлов ePub и увеличена производительность при обработке больших файлов;
  • В эмуляторе терминала Konsole расширены возможности мозаичной компоновки окон - основное окно теперь может быть разделено на части в произвольной форме, как вертикально, так и горизонтально. В свою очередь, каждая полученная после разделения область также может быть разделена или перемещена мышью в новое место в режиме drag&drop. Переработано окно с настройками, которое стало более ясным и простым;
  • В утилите для создания скриншотов Spectacle при создании снимка с задержкой в заголовке и кнопке на панели менеджера задач обеспечена индикация времени, оставшегося до создания снимка. При раскрытии окна Spectacle во время ожидания снимка теперь появляется кнопка для отмены действия. После сохранения снимка выводится сообщение, позволяющее открыть изображение или каталог, в котором оно сохранено;
  • В адресной книге, почтовом клиенте, календаре-планировщике и средствах совместной работы появилась поддержка Emoji. В KOrganizer реализована возможность перемещения событий из одного календаря в другой. В адресной книге KAddressBook появилась функция отправки SMS при помощи приложения KDE Connect;
  • В почтовом клиенте KMail обеспечена интеграция с системами проверки грамматики, такими как LanguageTool и Grammalecte. В окне написания сообщения добавлена поддержка разметки Markdown. При планировании событий прекращено автоудаление писем с приглашениями после написания ответа;
  • В видеоредакторе Kdenlive появились новые управляющие последовательности, вызываемые при помощи клавиатуры и мыши. Например, вращение колеса при удерживании Shift на шкале времени приведёт к изменению скорости клипа, а перемещение курсора по миниатюрам в клипе при удерживании Shift активирует предпросмотр видео. Унифицированы с другими видеоредакторами операции трёхточечного монтажа.
  • В текстовом редакторе Kate при попытке открыть новый документ осуществлён вывод на передний план уже запущенного экземпляра редактора. В режиме "Quick Open" ("Быстрый переход") обеспечена сортировка элементов по времени их прошлого открытия и выделение по умолчанию самого верхнего элемента в списке.




  1. Главная ссылка к новости (ttps://dot.kde.org/2019/08/15/...)
  2. OpenNews: Уязвимость в KDE, позволяющая выполнить код при просмотре списка файлов
  3. OpenNews: Выпуск KDE Frameworks 5.61 с устранением уязвимости
  4. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.16
  5. OpenNews: Выпуск музыкального проигрывателя Elisa 0.4, развиваемого сообществом KDE
  6. OpenNews: Выпуск KDE Applications 19.04
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: kde
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  • 1.1, Аноним (1), 22:25, 16/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    KDE - Лучшее DE!
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:27, 16/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    только после Гнома
     
     
  • 3.3, лол (?), 22:28, 16/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Толсто, очень толсто...
     
  • 3.17, Четкие кедики (?), 23:31, 16/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У гномиков припекает, это видюха греется и зверски тормозит при этом весь ui
     
  • 3.29, BlackRot (?), 00:23, 17/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в новосте о гноме вас обязательно за++++++++
     
  • 2.14, Аноним (14), 23:14, 16/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    ну для вантузоидов может и луДшее, не спорю.

    А в мире GNU+Linux стандарт GNOME.

     
     
  • 3.15, анонн (ok), 23:20, 16/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > ну для вантузоидов может и луДшее, не спорю.
    > А в мире латентных маководов и любителей универсального автомата для бритья стандарт GNOME.

    Поправил, не благодарит.

     
     
  • 4.28, Аноним (14), 00:19, 17/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну вот и определились с двумя сторонами:

    1) винда с pussy.exe-бздунами и с копирующими их кедами,
    2) UNIX-подобная макось с UNIX-подобным GNU+Linux и с дефолтным гномом

    ______
    inb4 линукс не юникс!111 не юникс!11 системдос!1111111 1 1адын

     
     
  • 5.33, анчоус (?), 00:32, 17/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот и определились с двумя сторонами:
    1) относительно свободная винда которая работает с любым софтом и любым оборудованием
    2) анальная яблочная хрень, хуже и проприетарнее которой не существует
     
     
  • 6.38, Аноним (14), 00:46, 17/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > относительно свободная винда которая работает с любым софтом и любым оборудованием

    Меня достаточно прикалывает это читать, в особенности учитывая, что достаточно много софта имеет в своей документации раздел типа "Как заставить это работать в шиндоузе". Вот из последнего:

    https://www.ledger-cli.org/3.0/doc/ledger3.html#Using-the-Windows-Command_002d

    В шиндоузе, насколько помню, даже обыкновенный гит поставляется в специальной сборочке со встроенным "Git Bash", поскольку шиндовс кэннот инту консоль и нормальный вокрфлоу для разрабов.

     
  • 5.40, анонн (ok), 00:53, 17/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Ну вот и определились с двумя сторонами:
    > 1) За неимением аргументов и незнанием матчасти, сравним конфигурируемые и кастомизируемые до самого немогу кеды, с прибитым в винде интерфейсом "вы можете кое-где поменять цветовую тему, а для остального запросто пропатчить в дизассемблере DLLки" и приплетем сюда же pussy.exe
    > 2) Где-то в чем-то UNIX-подобная макось, с прибитым намертво интерфейсом и  UNIX-подобным GNU+Linux "Linux is not Unix" и с дефолтным гномом, в котором вдохновляются прибитостью и огороженность макоси

    Опять пришлось править - сегодня однозначно не ваш день!


     
     
  • 6.43, Аноним (14), 01:00, 17/08/2019 Скрыто
    		• +/
     
     
  • 7.44, анонн (ok), 01:33, 17/08/2019 Скрыто
    		• +/
     
  • 3.32, 0x0 (?), 00:32, 17/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стандарты стандартами, но мультидесктопность пока ещё никто не отменял: немного погемороиться с автозапусками и можешь запускаться себе в любом из имеющихся DE то ПО, которое в голову взбредёт. Безо всяких привязок и удельной лимиты (хочешь GTK под Qt, а хочешь - наоборот)
     
     
  • 4.34, 0x0 (?), 00:34, 17/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >с тем ПО

    которое в голову взбредёт...

     
  • 4.37, 0x0 (?), 00:45, 17/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    + ещё на случай слёта любого из десктопов в наличии на какое-то время всегда будут запасные варианты
     
     
  • 5.42, 0x0 (?), 00:56, 17/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >слёт ‒

    временная неработоспособность (например, вследствие какого-нибудь дефективного обновления или критического бага)

     

  • 1.4, жабабыдлокодер (ok), 22:29, 16/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Улучшена поддержка формата ePub, в том числе решены проблемы с открытием некорректных файлов ePub

    Ай да молодцы! Наконец-то!

     
  • 1.5, Аноним (5), 22:30, 16/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда ж в Spectacle завезут копирование сразу в буфер
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 22:42, 16/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Оно там уже давно есть
     
  • 2.9, жабабыдлокодер (ok), 22:44, 16/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А кому-то, наоборот, надо открывать сразу в kolourpaint-е.
     

  • 1.6, жабабыдлокодер (ok), 22:32, 16/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    KDE - это когда "добавлено, расширено, улучшено, появилось, осуществлено", а не "убрано, отменено, удалено, добавлено 2 пикселя в отступы элемента", как у других...
     
     
  • 2.13, DiabloPC (ok), 22:56, 16/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ну с Мета+Е это они прогнали)))
    И извечное отсутствие базового редактирования в spectacle напрягает.
    А так да - жирный +
     
     
  • 3.19, лол (?), 23:37, 16/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А давайте для скриншотилки напишем ОС LinShot? Встроим UEFI на electronE  и будем запускать её из виртуалки на серверах мелкомягких по dial-up? Ну а что, норм идея , побежал в патентное бюро
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 23:54, 16/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну прям концепт гнома 4, а может и не концепт.
     
     
  • 5.26, анчоус (?), 00:11, 17/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не, концепт гнома 4 это одна единственная кнопка на экране
     
     
  • 6.41, Аноним (41), 00:54, 17/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Которая съедает всю озу)
     
  • 6.46, Аноним (23), 01:43, 17/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И то "Перезагрузка"
     
  • 4.27, Аноним (8), 00:12, 17/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С такими идеями тебе в латентное бюро.
     
  • 3.21, анчоус (?), 23:39, 16/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нафига редактирование в делалке скриншотов? Экспортируй в редактор и там редактируй.
     
     
  • 4.24, DiabloPC (ok), 23:57, 16/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Та ну блин перебор ради выделения чего-то экспортировать во внешний редактор. Пока здесь не допилили переехал на ksnip, у него хоть и есть одна непреятная особенность (он не реагирует на переключение раскладки в самих кедах), но по функционалу на 95% запросы для скриншотилки покрывает.
     
     
  • 5.45, Аноним (23), 01:38, 17/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "ради выделения" не требуется экспорт... Экспорт же для редактирования? Или я не так понял?
     

  • 1.7, гуси (?), 22:38, 16/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мощно возрастает день ото дня процент годноты в кедах
     
     
  • 2.10, анчоус (?), 22:45, 16/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Увы, не день ото дня, а четыре месяца ото четыре месяца.
     
  • 2.16, Armagor (??), 23:24, 16/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кеды стали слишком хороши, пора переписывать с нуля.
     

  • 1.18, Аноним (18), 23:32, 16/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Всегда восхищался теми, кто делает опенсорсный софт, и КДЕ в том числе. Был в восторге от KDE 3 версии - венец творения!, а потом ощущение, что разработчиков ужалил прокаженный больной. Такое ощущение, что в последствии наглухо убили качество и юзабилити. Да что такое, что творится в этом мире? Ну посмотрите на других, хоть на винду, хоть на мак? Откуда такое дерьмище выползает, которым неприятно пользоваться? Куда делся тот чедесный дизайн из 3 ветки?
     
     
  • 2.20, анчоус (?), 23:39, 16/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот и ползи себе на винду и мак, тут то что забыл?
     
  • 2.22, Аноним (23), 23:46, 16/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Всегда восхищался теми, кто делает опенсорсный софт, и Gmome в том числе. Был в восторге от Gmome 2 версии - венец творения!, а потом ощущение, что разработчиков ужалил прокаженный больной. Такое ощущение, что в последствии наглухо убили качество и юзабилити. Да что такое, что творится в этом мире? Ну посмотрите на других, хоть на винду, хоть на мак? Откуда такое дерьмище выползает, которым неприятно пользоваться? Достало завидовать кедам! Ушёл качать"
    Пофиксил, не благодари
     

  • 1.25, Аноним (25), 00:06, 17/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хочу Krusader на мак. =(
    Может кто мутил такое.
     
     
  • 2.31, Павел (??), 00:25, 17/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно же на Qt. Думаю, что можно собрать
     

  • 1.30, Аноним (30), 00:24, 17/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Раньше терпеть не мог кеды, но с ростом работы все больше требовалась стабильная и хорошо настраиваемая оболочка. Сел на весь день и перепробовал все, что было. В самую последнюю очередь установил кеды. Теперь с них не слезаю. Всё настраивается в два клика и выглядит достаточно красиво и современно. Кеды давно уже переплюнули все оболочки в плане дизайна, настраиваемости и стабильности. Все эти гномы и куча форков просто ужасны и уродливы.
     
     
  • 2.35, анчоус (?), 00:34, 17/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самое смешное что они при этом еще и легковеснее. Раньше легче кед из всего гтк-подобного была только крыса. Но вроде только что был ее релиз на гтк-3, так что не удивлюсь если она тоже ВСЕ.
     

  • 1.36, Аноним (36), 00:43, 17/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Согласен с теми, кто придерживается мнения о схожести юзабилити КДЕ и Венды. Но тут, как говорится, каждому своё. Хорошо, что есть из чего выбирать.
     
  • 1.39, Аноним (39), 00:52, 17/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >В просмотрщике изображений Gwenview
    >Добавлено новое меню "Share" ("Опубликовать")
    >Imgur, Twitter или NextCloud

    "Спасибо" за очередную медвежью услугу. Как бы я жил без шера в закрытые ваши социальные концлагеря.

     
     
  • 2.47, анчоус (?), 02:00, 17/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Imgur это обычный картинкохостинг. Что там социального?
     

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