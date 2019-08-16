Выпуск KDE Applications 19.08

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|2.14, Аноним (14), 23:14, 16/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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ну для вантузоидов может и луДшее, не спорю.
А в мире GNU+Linux стандарт GNOME.
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|3.15, анонн (ok), 23:20, 16/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> ну для вантузоидов может и луДшее, не спорю.
> А в мире латентных маководов и любителей универсального автомата для бритья стандарт GNOME.
Поправил, не благодарит.
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|4.28, Аноним (14), 00:19, 17/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну вот и определились с двумя сторонами:
1) винда с pussy.exe-бздунами и с копирующими их кедами,
2) UNIX-подобная макось с UNIX-подобным GNU+Linux и с дефолтным гномом
______
inb4 линукс не юникс!111 не юникс!11 системдос!1111111 1 1адын
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|5.33, анчоус (?), 00:32, 17/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот и определились с двумя сторонами:
1) относительно свободная винда которая работает с любым софтом и любым оборудованием
2) анальная яблочная хрень, хуже и проприетарнее которой не существует
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|6.38, Аноним (14), 00:46, 17/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> относительно свободная винда которая работает с любым софтом и любым оборудованием
Меня достаточно прикалывает это читать, в особенности учитывая, что достаточно много софта имеет в своей документации раздел типа "Как заставить это работать в шиндоузе". Вот из последнего:
https://www.ledger-cli.org/3.0/doc/ledger3.html#Using-the-Windows-Command_002d
В шиндоузе, насколько помню, даже обыкновенный гит поставляется в специальной сборочке со встроенным "Git Bash", поскольку шиндовс кэннот инту консоль и нормальный вокрфлоу для разрабов.
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|5.40, анонн (ok), 00:53, 17/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Ну вот и определились с двумя сторонами:
> 1) За неимением аргументов и незнанием матчасти, сравним конфигурируемые и кастомизируемые до самого немогу кеды, с прибитым в винде интерфейсом "вы можете кое-где поменять цветовую тему, а для остального запросто пропатчить в дизассемблере DLLки" и приплетем сюда же pussy.exe
> 2) Где-то в чем-то UNIX-подобная макось, с прибитым намертво интерфейсом и UNIX-подобным GNU+Linux "Linux is not Unix" и с дефолтным гномом, в котором вдохновляются прибитостью и огороженность макоси
Опять пришлось править - сегодня однозначно не ваш день!
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|3.32, 0x0 (?), 00:32, 17/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Стандарты стандартами, но мультидесктопность пока ещё никто не отменял: немного погемороиться с автозапусками и можешь запускаться себе в любом из имеющихся DE то ПО, которое в голову взбредёт. Безо всяких привязок и удельной лимиты (хочешь GTK под Qt, а хочешь - наоборот)
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|4.37, 0x0 (?), 00:45, 17/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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+ ещё на случай слёта любого из десктопов в наличии на какое-то время всегда будут запасные варианты
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|5.42, 0x0 (?), 00:56, 17/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>слёт ‒
временная неработоспособность (например, вследствие какого-нибудь дефективного обновления или критического бага)
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|1.4, жабабыдлокодер (ok), 22:29, 16/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Улучшена поддержка формата ePub, в том числе решены проблемы с открытием некорректных файлов ePub
Ай да молодцы! Наконец-то!
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|1.6, жабабыдлокодер (ok), 22:32, 16/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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KDE - это когда "добавлено, расширено, улучшено, появилось, осуществлено", а не "убрано, отменено, удалено, добавлено 2 пикселя в отступы элемента", как у других...
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|2.13, DiabloPC (ok), 22:56, 16/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ну с Мета+Е это они прогнали)))
И извечное отсутствие базового редактирования в spectacle напрягает.
А так да - жирный +
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|3.19, лол (?), 23:37, 16/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А давайте для скриншотилки напишем ОС LinShot? Встроим UEFI на electronE и будем запускать её из виртуалки на серверах мелкомягких по dial-up? Ну а что, норм идея , побежал в патентное бюро
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|3.21, анчоус (?), 23:39, 16/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нафига редактирование в делалке скриншотов? Экспортируй в редактор и там редактируй.
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|4.24, DiabloPC (ok), 23:57, 16/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Та ну блин перебор ради выделения чего-то экспортировать во внешний редактор. Пока здесь не допилили переехал на ksnip, у него хоть и есть одна непреятная особенность (он не реагирует на переключение раскладки в самих кедах), но по функционалу на 95% запросы для скриншотилки покрывает.
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|5.45, Аноним (23), 01:38, 17/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"ради выделения" не требуется экспорт... Экспорт же для редактирования? Или я не так понял?
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|1.18, Аноним (18), 23:32, 16/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Всегда восхищался теми, кто делает опенсорсный софт, и КДЕ в том числе. Был в восторге от KDE 3 версии - венец творения!, а потом ощущение, что разработчиков ужалил прокаженный больной. Такое ощущение, что в последствии наглухо убили качество и юзабилити. Да что такое, что творится в этом мире? Ну посмотрите на других, хоть на винду, хоть на мак? Откуда такое дерьмище выползает, которым неприятно пользоваться? Куда делся тот чедесный дизайн из 3 ветки?
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|2.22, Аноним (23), 23:46, 16/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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"Всегда восхищался теми, кто делает опенсорсный софт, и Gmome в том числе. Был в восторге от Gmome 2 версии - венец творения!, а потом ощущение, что разработчиков ужалил прокаженный больной. Такое ощущение, что в последствии наглухо убили качество и юзабилити. Да что такое, что творится в этом мире? Ну посмотрите на других, хоть на винду, хоть на мак? Откуда такое дерьмище выползает, которым неприятно пользоваться? Достало завидовать кедам! Ушёл качать"
Пофиксил, не благодари
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|1.30, Аноним (30), 00:24, 17/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Раньше терпеть не мог кеды, но с ростом работы все больше требовалась стабильная и хорошо настраиваемая оболочка. Сел на весь день и перепробовал все, что было. В самую последнюю очередь установил кеды. Теперь с них не слезаю. Всё настраивается в два клика и выглядит достаточно красиво и современно. Кеды давно уже переплюнули все оболочки в плане дизайна, настраиваемости и стабильности. Все эти гномы и куча форков просто ужасны и уродливы.
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|2.35, анчоус (?), 00:34, 17/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Самое смешное что они при этом еще и легковеснее. Раньше легче кед из всего гтк-подобного была только крыса. Но вроде только что был ее релиз на гтк-3, так что не удивлюсь если она тоже ВСЕ.
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|1.36, Аноним (36), 00:43, 17/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Согласен с теми, кто придерживается мнения о схожести юзабилити КДЕ и Венды. Но тут, как говорится, каждому своё. Хорошо, что есть из чего выбирать.
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|1.39, Аноним (39), 00:52, 17/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>В просмотрщике изображений Gwenview
>Добавлено новое меню "Share" ("Опубликовать")
>Imgur, Twitter или NextCloud
"Спасибо" за очередную медвежью услугу. Как бы я жил без шера в закрытые ваши социальные концлагеря.
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