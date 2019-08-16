Выпуск KDE Applications 19.08

Доступен релиз набора KDE Applications 19.08, включающего подборку пользовательских приложений, адаптированных для работы с KDE Frameworks 5. Информацию о наличии Live-сборок с новым выпуском можно получить на данной странице. Основные новшества: В файловом менеджере Dolphin реализована и включена по умолчанию возможность открытия новой вкладки в существующем окне файлового менеджера (вместо открытия нового окна с отдельным экземпляром Dolphin) при попытке открытия каталога из другого приложения. Другим улучшением является поддержка глобальной горячей клавиши "Meta + E", позволяющей в любой момент вызвать файловый менеджер. Внесены улучшения в правую информационную панель: Добавлена поддержка включения автоматического воспроизведения мультимедийных файлов, выделенных в основной панели. Реализована возможность выделения и копирования текста, отображаемого на панели. Добавлен встроенный блок настроек, позволяющих изменить выводимое в панели содержимое без открытия отдельного конфигурационного окна. Добавлена обработка закладок;

В просмотрщике изображений Gwenview усовершенствовано отображение миниатюр и добавлен режим низкого потребления ресурсов, при котором используются миниатюры в низком разрешении. Данный режим существенно быстрее и потребляет меньше ресурсов при загрузке миниатюр из изображений JPEG и RAW. В случае невозможности сгенерировать миниатюру, теперь отображается картинка-заглушка вместо использования миниатюры от предыдущего изображения. Также решены проблемы с созданием миниатюр из камер Sony и Canon и расширена информация, отображаемая на основе метаданных EXIF для RAW-изображений. Добавлено новое меню "Share" ("Опубликовать"), позволяющее отправить изображение по email, через Bluetooth, в Imgur, Twitter или NextCloud и корректно отобразить внешние файлы, доступ к которым производится через KIO;

В просмотрщике документов Okular улучшена работа с аннотациями, например, появилась возможность сворачивания и раскрытия разом всех аннотаций, переработан диалог с настройками и добавлена функция обрамления концов линейных меток (например, можно отобразить стрелку). Улучшена поддержка формата ePub, в том числе решены проблемы с открытием некорректных файлов ePub и увеличена производительность при обработке больших файлов;

В эмуляторе терминала Konsole расширены возможности мозаичной компоновки окон - основное окно теперь может быть разделено на части в произвольной форме, как вертикально, так и горизонтально. В свою очередь, каждая полученная после разделения область также может быть разделена или перемещена мышью в новое место в режиме drag&drop. Переработано окно с настройками, которое стало более ясным и простым;

В утилите для создания скриншотов Spectacle при создании снимка с задержкой в заголовке и кнопке на панели менеджера задач обеспечена индикация времени, оставшегося до создания снимка. При раскрытии окна Spectacle во время ожидания снимка теперь появляется кнопка для отмены действия. После сохранения снимка выводится сообщение, позволяющее открыть изображение или каталог, в котором оно сохранено;

В адресной книге, почтовом клиенте, календаре-планировщике и средствах совместной работы появилась поддержка Emoji. В KOrganizer реализована возможность перемещения событий из одного календаря в другой. В адресной книге KAddressBook появилась функция отправки SMS при помощи приложения KDE Connect;

В почтовом клиенте KMail обеспечена интеграция с системами проверки грамматики, такими как LanguageTool и Grammalecte. В окне написания сообщения добавлена поддержка разметки Markdown. При планировании событий прекращено автоудаление писем с приглашениями после написания ответа;

В видеоредакторе Kdenlive появились новые управляющие последовательности, вызываемые при помощи клавиатуры и мыши. Например, вращение колеса при удерживании Shift на шкале времени приведёт к изменению скорости клипа, а перемещение курсора по миниатюрам в клипе при удерживании Shift активирует предпросмотр видео. Унифицированы с другими видеоредакторами операции трёхточечного монтажа.

В текстовом редакторе Kate при попытке открыть новый документ осуществлён вывод на передний план уже запущенного экземпляра редактора. В режиме "Quick Open" ("Быстрый переход") обеспечена сортировка элементов по времени их прошлого открытия и выделение по умолчанию самого верхнего элемента в списке.







