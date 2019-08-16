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Доступен дистрибутив Oracle Linux 7.7

16.08.2019 09:33

Компания Oracle опубликовала релиз промышленного дистрибутива Oracle Linux 7.7, созданного на основе пакетной базы Red Hat Enterprise Linux 7.7. Для загрузки без ограничений, но после бесплатной регистрации, распространяется установочный iso-образ, размером 4.7 Гб, подготовленный для архитектур x86_64 и ARM64 (aarch64). Для Oracle Linux также открыт неограниченный и бесплатный доступ к yum-репозиторию с бинарными обновлениями пакетов с устранением ошибок (errata) и проблем безопасности.

Помимо пакета с ядром из состава RHEL (3.10.0-1062) в Oracle Linux поставляется выпущенное летом ядро Unbreakable Enterprise Kernel 5 (4.14.35-1902.3.2), которое предложено по умолчанию. Исходные тексты ядра, включая разбивку на отдельные патчи, доступны в публичном Git-репозитории Oracle. Ядро позиционируется в качестве альтернативы штатному пакету с ядром, поставляемому в Red Hat Enterprise Linux, и предоставляет ряд расширенных возможностей, таких как интеграция DTrace и улучшенная поддержка Btrfs. Кроме ядра, по функциональности Oracle Linux 7.7 аналогичен RHEL 7.7.

Среди новых возможностей Oracle Linux 7.7 (почти все из перечисленных изменений свойственны и для RHEL 7.7):

  • В NetworkManager добавлена возможность задания правил маршрутизации по адресу источника (policy routing) и поддержка фильтрации VLAN на интерфейсах сетевых мостов;
  • Обновлены версии пакетов NSS (Network Security Services), scap-security-guide 0.1.43, shadow-utils 4.6, gcc-libraries 8.3.1, linuxptp 2.0, tuned 2.11, chrony 3.4. Добавлены пакеты python3 с интерпретатором Python 3.6;
  • Для контейнеров и образов в формате UBI (Universal Base Image) добавлена поддержка сканировния содержимого на предмет соответствия профилям безопасности SCAP Security Guide;
  • В ядре из RHEL объявлена устаревшей поддержка Btrfs (для использования Btrfs следует использовать ядра UEK R4 и UEK R5). Из состава удалены пакеты с MySQL, которые следует загружать из отдельного yum-репозитория;
  • В графический инсталлятор добавлено определения включения в системе режима Simultaneous Multithreading (SMT) и вывод соответствующего предупреждения;
  • Обновлён драйвер для NVMe/FC QLogic qla2xxxx;
  • Для тестирования в ядре UEK R5 предложены экспериментальные возможности:
    • импорт и экспорт контейнеров в Systemd,
    • раскладки для создания хранилищ в виде блочных устройств и хранилищ объектов для pNFS,
    • поддержка DAX (прямой доступ к ФС в обход страничного кэша без применения уровня блочных устройств) в ext4 и XFS,
    • поддержка OverlayFS ,
    • подсистема HMM (Heterogeneous memory management) для использования устройств с собственными блоками управления памятью,
    • режим No-IOMMU,
    • драйверы Cisco VIC InfiniBand и ibusnic_verbs,
    • поддержка SR-IOV (Single-Root I/O Virtualization) в драйвере qlcnic,
    • поддержка TNC (Trusted Network Connect),
    • поддержка ввода/вывода с использованием нескольких очередей (scsi-mq, Multi-queue) в SCSI,
    • плагин для управления массивами хранилищ через API libStorageMgmt.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/linux...)
  2. OpenNews: Выпуск Red Hat Enterprise Linux 7.7
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8
  4. OpenNews: Доступен дистрибутив Oracle Linux 7.6
  5. OpenNews: Релиз Oracle Linux 8
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: rhel, oracle, linux
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Serhii (?), 10:16, 16/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    > раскладки для создания хранилищ в виде блочных устройств и хранилищ объектов для pNFS

    Это о чем? Где можно почитать подробнее?

     
  • 2, Аноним (2), 10:23, 16/08/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
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  • 3, Аноним (3), 10:34, 16/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    бггг
    *здесь должна быть минута юмора про выход CentOS*
     
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