Доступен дистрибутив Oracle Linux 7.7

Компания Oracle опубликовала релиз промышленного дистрибутива Oracle Linux 7.7, созданного на основе пакетной базы Red Hat Enterprise Linux 7.7. Для загрузки без ограничений, но после бесплатной регистрации, распространяется установочный iso-образ, размером 4.7 Гб, подготовленный для архитектур x86_64 и ARM64 (aarch64). Для Oracle Linux также открыт неограниченный и бесплатный доступ к yum-репозиторию с бинарными обновлениями пакетов с устранением ошибок (errata) и проблем безопасности. Помимо пакета с ядром из состава RHEL (3.10.0-1062) в Oracle Linux поставляется выпущенное летом ядро Unbreakable Enterprise Kernel 5 (4.14.35-1902.3.2), которое предложено по умолчанию. Исходные тексты ядра, включая разбивку на отдельные патчи, доступны в публичном Git-репозитории Oracle. Ядро позиционируется в качестве альтернативы штатному пакету с ядром, поставляемому в Red Hat Enterprise Linux, и предоставляет ряд расширенных возможностей, таких как интеграция DTrace и улучшенная поддержка Btrfs. Кроме ядра, по функциональности Oracle Linux 7.7 аналогичен RHEL 7.7. Среди новых возможностей Oracle Linux 7.7 (почти все из перечисленных изменений свойственны и для RHEL 7.7): В NetworkManager добавлена возможность задания правил маршрутизации по адресу источника (policy routing) и поддержка фильтрации VLAN на интерфейсах сетевых мостов;

Обновлены версии пакетов NSS (Network Security Services), scap-security-guide 0.1.43, shadow-utils 4.6, gcc-libraries 8.3.1, linuxptp 2.0, tuned 2.11, chrony 3.4. Добавлены пакеты python3 с интерпретатором Python 3.6;

Для контейнеров и образов в формате UBI (Universal Base Image) добавлена поддержка сканировния содержимого на предмет соответствия профилям безопасности SCAP Security Guide;

В ядре из RHEL объявлена устаревшей поддержка Btrfs (для использования Btrfs следует использовать ядра UEK R4 и UEK R5). Из состава удалены пакеты с MySQL, которые следует загружать из отдельного yum-репозитория;

В графический инсталлятор добавлено определения включения в системе режима Simultaneous Multithreading (SMT) и вывод соответствующего предупреждения;

Обновлён драйвер для NVMe/FC QLogic qla2xxxx;

Для тестирования в ядре UEK R5 предложены экспериментальные возможности: импорт и экспорт контейнеров в Systemd, раскладки для создания хранилищ в виде блочных устройств и хранилищ объектов для pNFS, поддержка DAX (прямой доступ к ФС в обход страничного кэша без применения уровня блочных устройств) в ext4 и XFS, поддержка OverlayFS , подсистема HMM (Heterogeneous memory management) для использования устройств с собственными блоками управления памятью, режим No-IOMMU, драйверы Cisco VIC InfiniBand и ibusnic_verbs, поддержка SR-IOV (Single-Root I/O Virtualization) в драйвере qlcnic, поддержка TNC (Trusted Network Connect), поддержка ввода/вывода с использованием нескольких очередей (scsi-mq, Multi-queue) в SCSI, плагин для управления массивами хранилищ через API libStorageMgmt.





