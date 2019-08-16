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В Chrome планируют полностью убрать поддержку FTP

16.08.2019 08:38

Компания Google опубликовала план прекращения поддержки протокола FTP в Chromium и Chrome. В Chrome 80, намеченном на начало 2020 года, ожидается постепенное отключение поддержи FTP для пользователей стабильной ветки (для корпоративных внедрений будет добавлен флаг DisableFTP для возвращения FTP). В Chrome 82 планируется полностью удалить код и ресурсы, использующиеся для обеспечения работы FTP-клиента.

Постепенное урезание поддержки FTP началось в Chrome 63, в котором обращение к ресурсам по протоколу FTP начало помечаться как небезопасное соединение. В Chrome 72 было отключено отображение в окне браузера содержимого ресурсов, загружаемых по протоколу "ftp://" (например, прекращён показ HTML-документов и файлов README), и запрещено использование FTP при загрузке субресурсов из документов. В Chrome 74 из-за ошибки перестал работать доступ к FTP через HTTP-проки, а в Chrome 76 поддержка прокси для FTP была удалена. На текущий момент остаются работоспособны загрузка файлов по прямым ссылкам и отображение содержимого каталогов.

По оценке Google FTP уже почти не используется - доля пользователей FTP составляет около 0.1%. Данный протокол также небезопасен из-за отсутствия шифрования трафика. Поддержка FTPS (FTP over SSL) для Chrome не реализована и компания не видит смысла в доработке FTP-клиента в браузере с учётом его невостребованности, а также не намерена продолжать сопровождение небезопасной реализации (с точки зрения отсутствия шифрования). При необходимости загрузки данных по протоколу FTP пользователям будет предложено использовать сторонние FTP-клиенты - при попытке открытия ссылок по протоколу "ftp://" браузер будет вызывать установленный в операционной системе обработчик.

  1. Главная ссылка к новости (https://groups.google.com/a/ch...)
  2. OpenNews: В Firefox 70 будет ужесточён вывод уведомлений и внесены ограничения для ftp
  3. OpenNews: Chrome будет помечать FTP как небезопасный протокол
  4. OpenNews: Debian прекращает поддержку FTP на своих серверах
  5. OpenNews: Kernel.org прекращает поддержку FTP
  6. OpenNews: Критическая уязвимость в ProFTPd
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: chrome, ftp
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 08:44, 16/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    Так и HTTP окончательно и необратимо вырубят... (если уже не вырубили, пользователи хрома поправят)
     
  • 1.3, пох. (?), 08:45, 16/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    кто еще сомневается, что у хромога и мурзилы один хозяин?

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 08:54, 16/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Если ты про рептилоидов, то согласен.
     
  • 2.7, VEG (ok), 09:04, 16/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы не поверите, но разработчики основных браузеров общаются и принимают общие решения касательно будущего веб-стандартов (для этого даже WHATWG собрали). FTP в браузерах был приговорен уже давно, как и флэш.
     

  • 1.4, Аноним (4), 08:49, 16/08/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    FTP действительно мало кому нужен. Только вот зачем его убирать? Для безопасности? Так ещё много сайтов используют http. Для очищения кода от хлама? Так в коде chrome/chromium и без того хлама полно.
     
     
  • 2.10, Dapredator (ok), 09:13, 16/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для очищения кода от хлама? Так в
    > коде chrome/chromium и без того хлама полно.

    У тебя всё равно нога сломана, давай мы тебе ещё и пальцы на руке сломаем :-)))

     

  • 1.6, Michael (??), 08:57, 16/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    0.1% - это веть не люди... печально, что хотелки разрабов превыше всего
     
     
  • 2.9, VEG (ok), 09:07, 16/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут не хотелки разрабов, а отрезают лишнее от веб-платформы. Поддержку flash тоже ведь ограничивают (с планами удалить в следующем году), хотя от его удаления страдает гораздо больше людей, чем от удаления поддержки FTP.
     

  • 1.8, svsd_val (ok), 09:05, 16/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    Угу, отличная идея удалить то что и так работает .... Давайте сразу и http удаляйте =) Нафиг он нужен... маршутизаторы .. да пошли они на ... быквы )))))
     

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