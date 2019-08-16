В Chrome планируют полностью убрать поддержку FTP

Компания Google опубликовала план прекращения поддержки протокола FTP в Chromium и Chrome. В Chrome 80, намеченном на начало 2020 года, ожидается постепенное отключение поддержи FTP для пользователей стабильной ветки (для корпоративных внедрений будет добавлен флаг DisableFTP для возвращения FTP). В Chrome 82 планируется полностью удалить код и ресурсы, использующиеся для обеспечения работы FTP-клиента.

Постепенное урезание поддержки FTP началось в Chrome 63, в котором обращение к ресурсам по протоколу FTP начало помечаться как небезопасное соединение. В Chrome 72 было отключено отображение в окне браузера содержимого ресурсов, загружаемых по протоколу "ftp://" (например, прекращён показ HTML-документов и файлов README), и запрещено использование FTP при загрузке субресурсов из документов. В Chrome 74 из-за ошибки перестал работать доступ к FTP через HTTP-проки, а в Chrome 76 поддержка прокси для FTP была удалена. На текущий момент остаются работоспособны загрузка файлов по прямым ссылкам и отображение содержимого каталогов.

По оценке Google FTP уже почти не используется - доля пользователей FTP составляет около 0.1%. Данный протокол также небезопасен из-за отсутствия шифрования трафика. Поддержка FTPS (FTP over SSL) для Chrome не реализована и компания не видит смысла в доработке FTP-клиента в браузере с учётом его невостребованности, а также не намерена продолжать сопровождение небезопасной реализации (с точки зрения отсутствия шифрования). При необходимости загрузки данных по протоколу FTP пользователям будет предложено использовать сторонние FTP-клиенты - при попытке открытия ссылок по протоколу "ftp://" браузер будет вызывать установленный в операционной системе обработчик.



