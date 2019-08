В Chrome планируют полностью убрать поддержку FTP

1.2 , Аноним ( 2 ), 08:44, 16/08/2019 [ответить] + / – Так и HTTP окончательно и необратимо вырубят... (если уже не вырубили, пользователи хрома поправят)

1.3 , пох. ( ? ), 08:45, 16/08/2019 кто еще сомневается, что у хромога и мурзилы один хозяин? 2.5 , Аноним ( 5 ), 08:54, 16/08/2019 Если ты про рептилоидов, то согласен.

2.7 , VEG ( ok ), 09:04, 16/08/2019 Вы не поверите, но разработчики основных браузеров общаются и принимают общие решения касательно будущего веб-стандартов (для этого даже WHATWG собрали). FTP в браузерах был приговорен уже давно, как и флэш.



1.4 , Аноним ( 4 ), 08:49, 16/08/2019 FTP действительно мало кому нужен. Только вот зачем его убирать? Для безопасности? Так ещё много сайтов используют http. Для очищения кода от хлама? Так в коде chrome/chromium и без того хлама полно.

2.10 , Dapredator ( ok ), 09:13, 16/08/2019 > Для очищения кода от хлама? Так в

> коде chrome/chromium и без того хлама полно. У тебя всё равно нога сломана, давай мы тебе ещё и пальцы на руке сломаем :-))



1.6 , Michael ( ?? ), 08:57, 16/08/2019 0.1% - это веть не люди... печально, что хотелки разрабов превыше всего

2.9 , VEG ( ok ), 09:07, 16/08/2019 Тут не хотелки разрабов, а отрезают лишнее от веб-платформы. Поддержку flash тоже ведь ограничивают (с планами удалить в следующем году), хотя от его удаления страдает гораздо больше людей, чем от удаления поддержки FTP.



1.8 , svsd_val ( ok ), 09:05, 16/08/2019 Угу, отличная идея удалить то что и так работает .... Давайте сразу и http удаляйте =) Нафиг он нужен... маршутизаторы .. да пошли они на ... быквы )))))



