Netflix опубликовал патчи с реализацией TLS для ядра FreeBSD

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|1.1, Аноним (1), 23:43, 15/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ну вот, если теперь в ядро поддержку устройств добавить и на нормальную лицензию перевести, получится вполне годная операционная система... Хотя, подождите ка!
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|2.9, Аноним (-), 00:32, 16/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Так сделай свое ядро, с нетфликсом и амазонами, и сериалы встрой, чтоб ничего не надо качать, поставил и сразу игру престолов смотришь!
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|1.2, Аноним (2), 23:45, 15/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Да, в свободное от тивоизации время корпорации иногда скидывают со своего царского стола патчики.
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|2.12, анонн (ok), 00:43, 16/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не знал, что в Амазоне, Гугле и КлаудФлари используют БЗД.
А оно во как выходит!
Век живи, век (на опеннете) учись!
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|2.13, анонн (ok), 00:58, 16/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Впервые бзд что-то получили обратно
[code]
% git -C /usr/src log --since="01.01.2015"|grep -ic "sponsored.*netflix"
851
[/code]
Ох уж эти анонимные знатоки!
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|2.19, Котофалк (?), 03:08, 16/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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просто каникулы, делать нечего, и школьнеги читают новости чуть внимательней. но сентябрь близко, скоро начнётся как обычно: мы со столлманом запрягли акул бизнеса, бзд ничего не получает. а если получает, то объедки...
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|1.6, Аноним (-), 00:21, 16/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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Netflix неплохо начинал, но потом количество взяло верх над качеством, и начал конкретно скатываться. Новых сервисов все больше, конкуренция нешуточная. А как по мне, лучшие сериалы все-равно HBO, т.к. снимают меньше, дольше, и часто с оглядкой на негативные и позитивные моменты проектов конкурентов, в итоге получаются почти всегда хиты. Неплохая аналитическая статья по теме вчера вышла.
https://meduza.io/feature/2019/08/14/sozdateli-igry-prestolov-ushli-v-netflix-
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|1.8, Аноним (-), 00:26, 16/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Нетфликс долго не хотел работать за пределами США. А теперь, когда все стало плохо, поглядите-ка кто приполз!
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|2.15, Hewlett Packard (?), 01:13, 16/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> In September, the technology giant unveiled the cast for its Mandarin-language original TV series called "Nowhere Man." In January, it kicked off production for two more originals, called "Triad Princess" and "The Ghost Bride."
> The aim is to create shows for the millions of Mandarin speakers outside of China. It's also looking to create or acquire shows that have global appeal.
> Earlier this week, Netflix launched "The Wandering Earth" on its platform. That's been called China's first space epic and is the third-highest grossing film of 2019, according to Box Office Mojo. It was a huge hit in China when it was released earlier this year and Netflix has brought it to the global audience.
> Netflix has also turned to partnering with Chinese streaming companies. On Thursday, Alibaba-owned streaming platform Youku said Netflix had bought the exclusive distribution rights outside of China for "I Hear You," a 24-episode romantic comedy.
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|1.14, анонн (ok), 01:11, 16/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А ведь совсем недавно в комментах проскакивала инсайдерская информация от общавшегося с инженерами нетфликс - о том что нетфликс уже 50/50 на линуксе и к 2020 бзд оттуда выкинут вообще.
Т.е. это типа отступные, на прощание … или кто-то опять назвиздел?
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|3.17, Дон Ягон (ok), 01:38, 16/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Так может это следствие использования Linux,
> посмотрели на это
> и решили перенести в FreeBSD?
"The idea was inspired by some work [PDF] that Netflix did on FreeBSD to improve the performance of TLS."
( https://lwn.net/Articles/666509/ )
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|1.18, Аноним (18), 02:53, 16/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну всё, теперь бздюки задолбают этим кичится из каждого утюга, и это, разве TLS 1.0 ещё не овно мамонта, которое уже в нормальных сообществах закапали давно?
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