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Netflix опубликовал патчи с реализацией TLS для ядра FreeBSD

15.08.2019 23:09

Компания Netflix предложила для тестирования работающую на уровне ядра FreeBSD реализацию TLS (KTLS), которая позволяет добиться существенного увеличения производительности шифрования для TCP-сокетов. Поддерживается ускорение шифрования передаваемых данных с использованием протоколов TLS 1.0 и 1.2, отправляемых в сокет при помощи функций write, aio_write и sendfile.

Обмен ключами на уровне ядра не поддерживается и соединение должно вначале быть установлено и согласовано в пространстве пользователя. Для передачи ядру полученного в процессе согласования соединения сессионного ключа для сокетов добавлена опция TCP_TXTLS_ENABLE, после активации которой все отправляемые в сокет данные будут инкапсулироваться в кадры TLS с использованием заданного ключа. Для отправки служебных сообщений, например для согласования соединения, следует использовать функцию sendmsg с типом записи TLS_SET_RECORD_TYPE.

Поддерживается два основных метода шифрования TLS-кадров: программный и ifnet (с задействованием аппаратных средств ускорения сетевых карт). Выбор метода осуществляется при помощи опции сокета TCP_TXTLS_MODE. Программный метод позволяет подключать разные бэкенды для шифрования. В качестве примера опубликован бэкенд ktls_ocf.ko с поддержкой AES-GCM, реализованный на базе фреймврока OpenCrypto. Для управления предлагается несколько sysctl в рамках ветки kern.ipc.tls.*. При сборке ядра поддержка TLS включается при помощи опции KERN_TLS.

  1. Главная ссылка к новости (https://twitter.com/lattera/st...)
  2. OpenNews: Релиз ядра Linux 4.13 со встроенной поддержкой TLS
  3. OpenNews: Организация EFF представила инициативу STARTTLS Everywhere
  4. OpenNews: Опубликован RFC для TLS 1.3
  5. OpenNews: Около миллиона TLS-сертификатов подлежат отзыву из-за проблем с энтропией
  6. OpenNews: Около 5.5% сайтов используют уязвимые реализации TLS
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: ktls, tls, freebsd
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  • 1.1, Аноним (1), 23:43, 15/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну вот, если теперь в ядро поддержку устройств добавить и на нормальную лицензию перевести, получится вполне годная операционная система... Хотя, подождите ка!
     
     
  • 2.9, Аноним (-), 00:32, 16/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Так сделай свое ядро, с нетфликсом и амазонами, и сериалы встрой, чтоб ничего не надо качать, поставил и сразу игру престолов смотришь!
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:45, 15/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Да, в свободное от тивоизации время корпорации иногда скидывают со своего царского стола патчики.
     
     
  • 2.12, анонн (ok), 00:43, 16/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знал, что в Амазоне, Гугле и КлаудФлари используют БЗД.
    А оно во как выходит!
    Век живи, век (на опеннете) учись!
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:51, 15/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Впервые бзд что-то получили обратно
     
     
  • 2.4, mikhailnov (ok), 23:53, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    От Netflix - не впервые.
     
  • 2.13, анонн (ok), 00:58, 16/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Впервые бзд что-то получили обратно

    [code]
    % git -C /usr/src log  --since="01.01.2015"|grep -ic "sponsored.*netflix"
    851
    [/code]
    Ох уж эти анонимные знатоки!

     
  • 2.19, Котофалк (?), 03:08, 16/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    просто каникулы, делать нечего, и школьнеги читают новости чуть внимательней. но сентябрь близко, скоро начнётся как обычно: мы со столлманом запрягли акул бизнеса, бзд ничего не получает. а если получает, то объедки...
     

  • 1.5, Аноним (5), 00:20, 16/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто в теме: костыль какой-то? Зато быстрый?
     
  • 1.6, Аноним (-), 00:21, 16/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Netflix неплохо начинал, но потом количество взяло верх над качеством, и начал конкретно скатываться. Новых сервисов все больше, конкуренция нешуточная. А как по мне, лучшие сериалы все-равно HBO, т.к. снимают меньше, дольше, и часто с оглядкой на негативные и позитивные моменты проектов конкурентов, в итоге получаются почти всегда хиты. Неплохая аналитическая статья по теме вчера вышла.

    https://meduza.io/feature/2019/08/14/sozdateli-igry-prestolov-ushli-v-netflix-

     
     
  • 2.10, KonstantinB (ok), 00:38, 16/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да. это имеет прямое отношение к патчам для ядра FreeBSD!
     
     
  • 3.11, Бродяга (?), 00:41, 16/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Зато имеет отношение к Netflix. :)
     

  • 1.7, Аноним (7), 00:21, 16/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Перепись плоских шуток объявляю открытой.
     
  • 1.8, Аноним (-), 00:26, 16/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Нетфликс долго не хотел работать за пределами США. А теперь, когда все стало плохо, поглядите-ка кто приполз!
     
     
  • 2.15, Hewlett Packard (?), 01:13, 16/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > In September, the technology giant unveiled the cast for its Mandarin-language original TV series called "Nowhere Man." In January, it kicked off production for two more originals, called "Triad Princess" and "The Ghost Bride."
    > The aim is to create shows for the millions of Mandarin speakers outside of China. It's also looking to create or acquire shows that have global appeal.
    > Earlier this week, Netflix launched "The Wandering Earth" on its platform. That's been called China's first space epic and is the third-highest grossing film of 2019, according to Box Office Mojo. It was a huge hit in China when it was released earlier this year and Netflix has brought it to the global audience.
    > Netflix has also turned to partnering with Chinese streaming companies. On Thursday, Alibaba-owned streaming platform Youku said Netflix had bought the exclusive distribution rights outside of China for "I Hear You," a 24-episode romantic comedy.
     

  • 1.14, анонн (ok), 01:11, 16/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А ведь совсем недавно в комментах проскакивала инсайдерская информация от общавшегося с инженерами нетфликс - о том что нетфликс уже 50/50 на линуксе и к 2020 бзд оттуда выкинут вообще.
    Т.е. это типа отступные, на прощание … или кто-то опять назвиздел?
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 01:26, 16/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так может это следствие использования Linux,
    посмотрели на это
    https://www.kernel.org/doc/html/latest/networking/tls.html
    и решили перенести в FreeBSD?
     
     
  • 3.17, Дон Ягон (ok), 01:38, 16/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Так может это следствие использования Linux,
    > посмотрели на это
    > и решили перенести в FreeBSD?

    "The idea was inspired by some work [PDF] that Netflix did on FreeBSD to improve the performance of TLS."

    ( https://lwn.net/Articles/666509/ )

     

  • 1.18, Аноним (18), 02:53, 16/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну всё, теперь бздюки задолбают этим кичится из каждого утюга, и это, разве TLS 1.0 ещё не овно мамонта, которое уже в нормальных сообществах закапали давно?
     
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