Утечка 28 млн записей, используемых в платформе биометрической идентификации BioStar 2

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|1.1, Аноним (1), 14:14, 15/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мне всегда нравился эластик тем, что к нему подключаешься откуда хочешь, и читаешь данные какие надо, без разбора всех этих неудобных сайтов (а это всё лишний трафик без, собственно, данных). В последних версиях вроде прикрыли лавочку и внезапно активизировались все эти "исследователи", желающие xaйпaнуть себе на кусок пирога. Грустно это всё.
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|2.52, OpenEcho (?), 18:38, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Мне всегда нравился эластик тем, что к нему подключаешься откуда хочешь, и читаешь данные какие надо
Если оставлять все настройки по умолчанию, то да, и то в древних версиях, все новые слушают на локалхосте только.
Проблема как обычно не в software, а в рукожoпocти.
Оставлять наружу открытыми дефолтовые порты - это уровень полнй безграмотности, a не проблема эластика. В старых версиях также был Shield plugin для authentication, в новых X-Pack, а начиная с 6.3, X-Pack идет уже предустановленный вместе эластиком, но вы же понимаете, писать клиентскую часть ведь проще не заморачиваясь с разраничением доступа, отсюда и "сюрпризы"...
Самое досадное, что наибольшие ляпы такого типа встречаются у монстров типа как в новости...
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|1.2, пох. (?), 14:17, 15/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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крупные копрорации и банки сливают биометрику вместе с паспортными данными клиентов "облачковой" системе контроля доступа. И в ус не дуют.
Все что вам надо знать о современной безопастносте.
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|2.3, Аноним (3), 14:30, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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1. Модернизируем образовательную систему, чтоб учебная программа пересматривалась каждый год в соответствие с новыми веянеями. А не так, что олд-пердуны преподают свои си-89 и турбопаскаль, а потом идем яваскриптировать неяваскриптируемое.
2. Перестаем играть в свободный рынок и насильственно заставляем принимать на работу только тех сисадминов и разработчиков, у которых есть соответствующее высшее образование.
А то почему это, чтоб рулить автотранспортным средством, нужны права определенной категории, а чтоб рулить персональными данными миллионов клиентов, нужно лишь ответить на вопрос про сортировку пузырьком и "что такое git pull"?
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|3.5, Аноним (5), 14:34, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> 2. Перестаем играть в свободный рынок и насильственно заставляем принимать на работу только тех сисадминов и разработчиков, у которых есть соответствующее высшее образование.
Не «высшее», а профильное. Но мысль насчет изменения образования весьма здравая.
Если она не отвечает вызовам времени, значит, ее нужно менять. Конечно, всегда есть вариант «назад в феодализм», но то очень на ценителей, кмк.
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|4.16, Аноним (16), 15:12, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Высшее или среднеспециальное не факт что нужно, даже в такой сфере как айти. После этого вашего образования приходится заниматься самообразованием и практикой.
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|5.48, ананим.orig (?), 18:16, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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если ты не понял, что учиться надо постоянно и всегда, то .. да не нужно тебе образование. никакое.
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|3.7, пох. (?), 14:38, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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для того чтобы понять, почему данные клиентов банка должны оставаться в банке - не требуется высшего образования.
Просто деньги для эффэхтивных - не пахнут.
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|4.17, Аноним (16), 15:13, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Для того чтобы понять, почему данные клиентов не должны оказаться в банке - не требуется высшего образования.
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|3.11, Anon_noXX (?), 14:50, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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1. Ну, т.е., нах скриптерам про память, указатели, размерность данных или, боже упаси, BE/LE или алгоритмизацию.
2. В гос. конторах так и делают, толку? Забавно, вчерась коллега жалобился на то, что на работу взять некого, приходят профильные, но про маску сети не знаюють. Или esxi в centos запускают.
Рулить ПД кого угодно не пускают, по крайней мере в РФ.
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|4.12, пох. (?), 14:54, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Рулить ПД кого угодно не пускают, по крайней мере в РФ.
да, товарищ майор!
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|5.24, Anon_noXX (?), 15:48, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"так точно", давно майор на "войне" парты перекрашивать не заставлял?
Я про организации, а не "племянник закончил, возьми, пропадет же-е-е!!! плак-плак"
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|6.30, пох. (?), 16:30, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну чо - сижу в организации, верчу на известном месте твои ПД- ну, слава Аллаху, пока без отпечатков, зато с доступом к СТ-ГЛОНАСС (и да, мы знаем на какой кредитопомойке ты ездишь)
что за левые аутсорсеры, с какого Бангалора, помимо меня и еще тыщи местных работничков могут и имеют к ним доступ - давным-давно сбились со счета.
Гарантий что их системы ничего не тащат в защечных мешках в норку где-нибудь в облачках - тоже никаких.
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|7.53, Anon_noXX (?), 18:39, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Эх,твои бы слова, да тащ майору в уши. Бригада глонасс-кедропилов :)
Гарантии в договорах, не можешь заставить соблюдать - на лесоповал, вас таких очередь стоит.
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|3.29, Аноним (29), 16:28, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Достаточно компаниям установить штрафы как в Европе и компании станут заинтересованы нанимать спрециалистов, а не админа 30т.р.
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|4.31, пох. (?), 16:33, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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и как, в гейропе - этот биомусор или как там его - уже оштрафован на три ржубля?
шпециалиста они уже наняли - хохлаутсорсера поди, какого. Его и вывозить из родного Кыйива не понадобилось, прям оттуда еластики херачит.
А может в Хайдерабаде, хотя вряд ли, он дорогой и пять раз в день вместо работы делает намаз.
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|3.33, тщт (?), 16:52, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> чтоб рулить автотранспортным средством, нужны права определенной категории
И что, на дорогах никто не умирает?
> олд-пердуны преподают свои си-89
И чем он плох? на js типа однии гении пишут которые ошибок не делают, ну да восновном.
> насильственно заставляем принимать на работу
> Модернизируем образовательную систему
> пересматривалась каждый год
Партию свою сделай, в лечебнице штаб организуй, наполеон из 6 палаты тебе поможет заполнить документы.
Хотя кого я обнанываю, юношеский максимализм с потрахами выдает безмозглое школоло.
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|3.46, Аноним (46), 18:05, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какое болезненное рефлексирование на тему 4х лет просранных в замшелом институте.
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|3.47, Аноним (47), 18:06, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А не так, что олд-пердуны преподают свои си-89
А что в нём плохого? На нём, как раз, учиться будет очень годно. И память вкуришь, и остальное можно понять. А если сразу за JS, то и будет получаться, что и получается.
Звучит либо как обида, что в своё время не распарсил C, либо как не понимание, откуда ноги растут. Возьми, да выучи уже.
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|1.4, Michael Shigorin (ok), 14:32, 15/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Дивный новый мир. В следующий раз, когда будут впаривать электронный пашпорт и "удобную" биометрическую авторизацию-аутентификацию, вспомните вот это, лучше даже вслух.
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|2.14, Аноним (14), 15:06, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Вот когда у нас введут эти электронные паспорта вот не удивлюсь что они будут это все хранить на альте. И все будут знать кого вспоминать не хорошим словом.
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|3.41, Аноним (41), 17:41, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в чём отличие от бумажного паспорта? серия и номер - тот же айди
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|2.36, iPony129412 (?), 17:06, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Дивный новый мир. В следующий раз, когда будут впаривать электронный пашпорт
Какой новый? Про паспортные базы на дисках на любом рынке раньше напомнить?
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|3.40, пох. (?), 17:41, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Какой новый? Про паспортные базы на дисках на любом рынке раньше напомнить?
это лечилось "утерей" паспорта и выпуском нового. В стране где нет понятия identity theft.
А серной кислоты для модификации отпечатков у меня только пол-бутылки осталось. И то, говорят, японские консульства ловят каждого третьего китайца с такими пальцами.
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|3.45, имя (?), 18:05, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Таки новый: теперь с отпечатками, сетчатками и вообще банановый. Утечёт — не перевыпустишь.
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|1.6, Anonymoustus (ok), 14:38, 15/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Утечка вызвана некорректной настройкой хранилища Elasticsearch, которое оказалось доступно на чтение всем желающим.
Эпоха дырвжопсов.
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|2.9, пох. (?), 14:40, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Утечка вызвана некорректной настройкой хранилища Elasticsearch, которое оказалось доступно на чтение всем желающим.
> Эпоха дырвжопсов.
решение о сливе всех-всех данных клиентов банка левой фирмочке принимает не дырвжопс, его даже на совещание не пригласят.
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|1.8, Аноним (8), 14:40, 15/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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ну ладно, скомпрометированный пароль можно быстро поменять, почту сменить, а что делать с глазами, лицом и руками ?
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|2.10, пох. (?), 14:42, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> ну ладно, скомпрометированный пароль можно быстро поменять, почту сменить, а что делать
> с глазами, лицом и руками ?
заходи на эстакаду - у меня есть отличные пики для глаза, серная кислота для рук и лица и, на крайний случай топор от головы.
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|3.50, Манана (?), 18:28, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Голосовые связки не забудь (ему) модернизировать. А то вы тут как-то в пылу дискуссии забываете про этот "вектор атаки". ;-)
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|2.42, Аноним (41), 17:45, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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в том то и дело, что ничего. это одна из главных претензий к навязывающим биометрию
кстати, людям всё равно пофиг - "мне нечего скрывать", "зато кэшбек больше", "21 век, наличка не нужна" и прочее
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|1.13, Аноним (14), 15:03, 15/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это было так настроено чтобы работало по другому не работало. А сейчас они закрыли этот доступ и теперь в каждой из 5700 организаций в 83 странах мира что-то сломалась и каждая организация позвонит в саппорт и скажет айяй не работает. А саппорт этой фирмы два стажера. Исследователи блин теперь из-за них бизнес страдает.
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|2.20, Аноним (20), 15:29, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Действительно. Ещё https внедрили, софт обновлять заставляют и аудиты проходить.
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|3.22, пох. (?), 15:30, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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и обрати внимание - и аудиты прошли, и базу в незакрытый е6ластик выложили. Все довольны, мафия за "аудит" получила.
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|1.15, Grandma (ok), 15:07, 15/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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"В открытый доступ попали 28 млн записей, используемых в платформе биометрической идентификации BioStar 2 !!!!111адин"
"Утечка 28 млн записей, используемых в платформе биометрической идентификации BioStar 2 !!!!11"
"Неизвестно насколько долго БД оставалась в открытом доступе и знали ли о её существовании злоумышленники."
Нехватает ссылки на Lenta.ru.
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|1.19, Аноним (16), 15:18, 15/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сколько айтишников выйдет на улицу против введения айди карт вместо паспортов?
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|2.43, Аноним (41), 17:47, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В каких странах ещё остались обычные паспорта? Сейчас везде уже эти карты, даже в европейских странах не членах ЕС
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|1.26, Онаним (?), 15:52, 15/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Утечка вызвана некорректной настройкой хранилища Elasticsearch
Ахах, опять девшляпсы продевопсили.
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|1.27, Аноним (27), 16:11, 15/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Отдельно обращается внимание на качество паролей, среди которых очень много тривиальных, вида "Password" и "abcd1234"
А разве какие-то системы разрешают задавать некриптостойкие пароли нынче? Не знал.
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|2.35, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 16:59, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Отдельно обращается внимание на качество паролей, среди которых очень много тривиальных,
> вида "Password" и "abcd1234"
> А разве какие-то системы разрешают задавать некриптостойкие пароли нынче? Не знал.
Обязательно перепроверь все известные тебе системы! Завтро доложишь.
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|1.34, Аноним (8), 16:59, 15/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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все анонимы срочно переходим на трех факторную идентификацию:
логин-пароль
телефон-смс
баночка-анализатор-днк
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|3.38, пох. (?), 17:35, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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спасибо, а вам пальцы в баночке уже приносить, или там, на месте сами отрежут?
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|1.39, аккаунт или человек (?), 17:35, 15/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И дальше что? Опять намекают на завинчивание гаек? Это похоже на башни торгового центра 9-11 и белый сахар в мешках якобы для учений. После чего были введены войска куда следует, а в крупных городах вход в метро стал через металлорамку. Всё для удобства и безопасности. Когда раком ставить будут для удобства и безопасности, многие клиенты даже рады будут, думая что их таким образом от "плохишей" защищают.
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|1.55, Аноним (-), 19:06, 15/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ну и шо! мне неча скрывать! Готов носить с собой камеру и микрофон всегда и везде! Несите! так стоп так ведь уже. OH SHI~
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