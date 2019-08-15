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Утечка 28 млн записей, используемых в платформе биометрической идентификации BioStar 2

15.08.2019 13:42

Исследователи из компании vpnMentor выявили возможность открытого доступа к БД, в которой хранилось более 27.8 млн записей (23 Гб данных), связанных с работой системы биометрического контроля доступа Biostar 2, которая насчитывает около 1.5 млн установок по всему миру и интегрирована в платформу AEOS, применяемую более чем 5700 организациями в 83 странах, включая как крупные корпорации и банки, так и правительственные учреждения и полицейские участки. Утечка вызвана некорректной настройкой хранилища Elasticsearch, которое оказалось доступно на чтение всем желающим.

Утечку усугубляет то, что большая часть БД не была зашифрована и, помимо персональных данных (ФИО, телефон, email, домашний адрес, должность, время приёма на работу и т.п.), лога доступа пользователей системы, открытых паролей (без хэширования) и данных о мобильных устройствах, включала фотографии лиц и снимки отпечатков пальцев, используемые для биометрической идентификации пользователя.

Всего в БД выявлено более миллиона исходных сканов отпечатков пальцев, связанных с конкретными людьми. Наличие открытых снимков отпечатков пальцев, которые невозможно поменять, даёт возможность злоумышленникам подделать отпечаток по шаблону и воспользоваться им для обхода систем ограничения доступа или для оставления ложных следов. Отдельно обращается внимание на качество паролей, среди которых очень много тривиальных, вида "Password" и "abcd1234".

Более того, так как база включала и учётные данные администраторов BioStar 2, в случае атаки злоумышленники могли получить полный доступ к web-интерфейсу системы и использовать его для добавления, редактирования и удаления записей. Например, могли подменить данные об отпечатке пальцев для получения физического доступа, изменить права доступа и удалить из логов следы проникновения.

Примечательно, что проблема была выявлена 5 августа, но затем несколько дней было потрачено на то, чтобы донести информацию до создателей BioStar 2, которые не желали выслушивать исследователей. Наконец 7 августа информация была доведена до компании, но проблема была устранена только 13 августа. Исследователи выявили БД в рамках проекта по сканированию сетей и анализу доступных web-сервисов. Неизвестно, насколько долго БД оставалась в открытом доступе и знали ли о её существовании злоумышленники.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.vpnmentor.com/blog...)
  2. OpenNews: Взлом инфраструктуры компании Dell. Ряд массовых утечек персональных данных
  3. OpenNews: В открытый доступ попала БД с персональными данными большинства американцев
  4. OpenNews: Следом за MongoDB начались атаки на CouchDB, Hadoop и ElasticSearch
  5. OpenNews: Утечка 800 млн email через СУБД MongoDB сервиса подтверждения адресов
  6. OpenNews: Утечка персональных данных 275 млн индийских пользователей через публичную СУБД MongoDB
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: elasticsearch
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 14:14, 15/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне всегда нравился эластик тем, что к нему подключаешься откуда хочешь, и читаешь данные какие надо, без разбора всех этих неудобных сайтов (а это всё лишний трафик без, собственно, данных). В последних версиях вроде прикрыли лавочку и внезапно активизировались все эти "исследователи", желающие xaйпaнуть себе на кусок пирога. Грустно это всё.
     
     
  • 2.52, OpenEcho (?), 18:38, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Мне всегда нравился эластик тем, что к нему подключаешься откуда хочешь, и читаешь данные какие надо

    Если оставлять все настройки по умолчанию, то да, и то в древних версиях, все новые слушают на локалхосте только.

    Проблема как обычно не в software, а в рукожoпocти.

    Оставлять наружу открытыми дефолтовые порты - это уровень полнй безграмотности, a не проблема эластика. В старых версиях также был Shield plugin для authentication, в новых X-Pack, а начиная с 6.3, X-Pack идет уже предустановленный вместе эластиком, но вы же понимаете, писать клиентскую часть ведь проще не заморачиваясь с разраничением доступа, отсюда и "сюрпризы"...
    Самое досадное, что наибольшие ляпы такого типа встречаются у монстров типа как в новости...

     

  • 1.2, пох. (?), 14:17, 15/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    крупные копрорации и банки сливают биометрику вместе с паспортными данными клиентов "облачковой" системе контроля доступа. И в ус не дуют.

    Все что вам надо знать о современной безопастносте.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 14:30, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    1. Модернизируем образовательную систему, чтоб учебная программа пересматривалась каждый год в соответствие с новыми веянеями. А не так, что олд-пердуны преподают свои си-89 и турбопаскаль, а потом идем яваскриптировать неяваскриптируемое.
    2. Перестаем играть в свободный рынок и насильственно заставляем принимать на работу только тех сисадминов и разработчиков, у которых есть соответствующее высшее образование.

    А то почему это, чтоб рулить автотранспортным средством, нужны права определенной категории, а чтоб рулить персональными данными миллионов клиентов, нужно лишь ответить на вопрос про сортировку пузырьком и "что такое git pull"?

     
     
  • 3.5, Аноним (5), 14:34, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > 2. Перестаем играть в свободный рынок и насильственно заставляем принимать на работу только тех сисадминов и разработчиков, у которых есть соответствующее высшее образование.

    Не «высшее», а профильное. Но мысль насчет изменения образования весьма здравая.
    Если она не отвечает вызовам времени, значит, ее нужно менять. Конечно, всегда есть вариант «назад в феодализм», но то очень на ценителей, кмк.

     
     
  • 4.16, Аноним (16), 15:12, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Высшее или среднеспециальное не факт что нужно, даже в такой сфере как айти. После этого вашего образования приходится заниматься самообразованием и практикой.
     
     
  • 5.48, ананим.orig (?), 18:16, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    если ты не понял, что учиться надо постоянно и всегда, то .. да не нужно тебе образование. никакое.
     
  • 3.7, пох. (?), 14:38, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    для того чтобы понять, почему данные клиентов банка должны оставаться в банке - не требуется высшего образования.

    Просто деньги для эффэхтивных - не пахнут.

     
     
  • 4.17, Аноним (16), 15:13, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Для того чтобы понять, почему данные клиентов не должны оказаться в банке - не требуется высшего образования.
     
  • 3.11, Anon_noXX (?), 14:50, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    1. Ну, т.е., нах скриптерам про память, указатели, размерность данных или, боже упаси, BE/LE или алгоритмизацию.
    2. В гос. конторах так и делают, толку? Забавно, вчерась коллега жалобился на то, что на работу взять некого, приходят профильные, но про маску сети не знаюють. Или esxi в centos запускают.

    Рулить ПД кого угодно не пускают, по крайней мере в РФ.

     
     
  • 4.12, пох. (?), 14:54, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Рулить ПД кого угодно не пускают, по крайней мере в РФ.

    да, товарищ майор!

     
     
  • 5.24, Anon_noXX (?), 15:48, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "так точно", давно майор на "войне" парты перекрашивать не заставлял?
    Я про организации, а не "племянник закончил, возьми, пропадет же-е-е!!! плак-плак"

     
     
  • 6.30, пох. (?), 16:30, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну чо - сижу в организации, верчу на известном месте твои ПД- ну, слава Аллаху, пока без отпечатков, зато с доступом к СТ-ГЛОНАСС (и да, мы знаем на какой кредитопомойке ты ездишь)

    что за левые аутсорсеры, с какого Бангалора, помимо меня и еще тыщи местных работничков могут и имеют к ним доступ - давным-давно сбились со счета.

    Гарантий что их системы ничего не тащат в защечных мешках в норку где-нибудь в облачках - тоже никаких.

     
     
  • 7.53, Anon_noXX (?), 18:39, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эх,твои бы слова, да тащ майору в уши. Бригада глонасс-кедропилов :)
    Гарантии в договорах, не можешь заставить соблюдать - на лесоповал, вас таких очередь стоит.
     
  • 7.54, Манана (?), 19:01, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    http://space-team.com/   Не здесь ли сидишь-вертишь?
     
  • 3.23, Hewlett Packard (?), 15:41, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это пробовали уже. Так СССР, Куба и КНДР и стали лидерами в полупроводниковой промышленности.
     
  • 3.29, Аноним (29), 16:28, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Достаточно компаниям установить штрафы как в Европе и компании станут заинтересованы нанимать спрециалистов, а не админа 30т.р.
     
     
  • 4.31, пох. (?), 16:33, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    и как, в гейропе - этот биомусор или как там его - уже оштрафован на три ржубля?

    шпециалиста они уже наняли - хохлаутсорсера поди, какого. Его и вывозить из родного Кыйива не понадобилось, прям оттуда еластики херачит.

    А может в Хайдерабаде, хотя вряд ли, он дорогой и пять раз в день вместо работы делает намаз.

     
  • 3.33, тщт (?), 16:52, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > чтоб рулить автотранспортным средством, нужны права определенной категории

    И что, на дорогах никто не умирает?

    > олд-пердуны преподают свои си-89

    И чем он плох? на js типа однии гении пишут которые ошибок не делают, ну да восновном.

    > насильственно заставляем принимать на работу
    > Модернизируем образовательную систему
    > пересматривалась каждый год

    Партию свою сделай, в лечебнице штаб организуй, наполеон из 6 палаты тебе поможет заполнить документы.

    Хотя кого я обнанываю, юношеский максимализм с потрахами выдает безмозглое школоло.

     
  • 3.46, Аноним (46), 18:05, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какое болезненное рефлексирование на тему 4х лет просранных в замшелом институте.
     
  • 3.47, Аноним (47), 18:06, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А не так, что олд-пердуны преподают свои си-89

    А что в нём плохого? На нём, как раз, учиться будет очень годно. И память вкуришь, и остальное можно понять. А если сразу за JS, то и будет получаться, что и получается.

    Звучит либо как обида, что в своё время не распарсил C, либо как не понимание, откуда ноги растут. Возьми, да выучи уже.

     

  • 1.4, Michael Shigorin (ok), 14:32, 15/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Дивный новый мир.  В следующий раз, когда будут впаривать электронный пашпорт и "удобную" биометрическую авторизацию-аутентификацию, вспомните вот это, лучше даже вслух.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 15:06, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Вот когда у нас введут эти электронные паспорта вот не удивлюсь что они будут это все хранить на альте. И все будут знать кого вспоминать не хорошим словом.
     
  • 2.18, Аноним (16), 15:17, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так блжад уже вводят айди карту.
    https://www.newsru.com/russia/21feb2012/idcard.html
    https://www.gazeta.ru/business/2018/04/27/11732185.shtml
     
     
  • 3.41, Аноним (41), 17:41, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в чём отличие от бумажного паспорта? серия и номер - тот же айди
     
  • 2.36, iPony129412 (?), 17:06, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Дивный новый мир.  В следующий раз, когда будут впаривать электронный пашпорт

    Какой новый? Про паспортные базы на дисках на любом рынке раньше напомнить?

     
     
  • 3.40, пох. (?), 17:41, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Какой новый? Про паспортные базы на дисках на любом рынке раньше напомнить?

    это лечилось "утерей" паспорта и выпуском нового. В стране где нет понятия identity theft.

    А серной кислоты для модификации отпечатков у меня только пол-бутылки осталось. И то, говорят, японские консульства ловят каждого третьего китайца с такими пальцами.

     
  • 3.45, имя (?), 18:05, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Таки новый: теперь с отпечатками, сетчатками и вообще банановый. Утечёт — не перевыпустишь.
     

  • 1.6, Anonymoustus (ok), 14:38, 15/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Утечка вызвана некорректной настройкой хранилища Elasticsearch, которое оказалось доступно на чтение всем желающим.

    Эпоха дырвжопсов.

     
     
  • 2.9, пох. (?), 14:40, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Утечка вызвана некорректной настройкой хранилища Elasticsearch, которое оказалось доступно на чтение всем желающим.
    > Эпоха дырвжопсов.

    решение о сливе всех-всех данных клиентов банка левой фирмочке принимает не дырвжопс, его даже на совещание не пригласят.


     
  • 2.49, Аноним (49), 18:24, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    зато модно и в коктейнерах!
     

  • 1.8, Аноним (8), 14:40, 15/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ну ладно, скомпрометированный пароль можно быстро поменять, почту сменить, а что делать с глазами, лицом и руками ?
     
     
  • 2.10, пох. (?), 14:42, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > ну ладно, скомпрометированный пароль можно быстро поменять, почту сменить, а что делать
    > с глазами, лицом и руками ?

    заходи на эстакаду - у меня есть отличные пики для глаза, серная кислота для рук и лица и, на крайний случай  топор от головы.

     
     
  • 3.50, Манана (?), 18:28, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Голосовые связки не забудь (ему) модернизировать. А то вы тут как-то в пылу дискуссии забываете про этот "вектор атаки". ;-)
     
  • 2.42, Аноним (41), 17:45, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    в том то и дело, что ничего. это одна из главных претензий к навязывающим биометрию
    кстати, людям всё равно пофиг - "мне нечего скрывать", "зато кэшбек больше", "21 век, наличка не нужна" и прочее
     

  • 1.13, Аноним (14), 15:03, 15/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это было так настроено чтобы работало по другому не работало. А сейчас они закрыли этот доступ и теперь в каждой из 5700 организаций в 83 странах мира что-то сломалась и каждая организация позвонит в саппорт и скажет айяй не работает. А саппорт этой фирмы два стажера. Исследователи блин теперь из-за них бизнес страдает.
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 15:29, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Действительно. Ещё https внедрили, софт обновлять заставляют и аудиты проходить.
     
     
  • 3.22, пох. (?), 15:30, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    и обрати внимание - и аудиты прошли, и базу в незакрытый е6ластик выложили. Все довольны, мафия за "аудит" получила.

     

  • 1.15, Grandma (ok), 15:07, 15/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    "В открытый доступ попали 28 млн записей, используемых в платформе биометрической идентификации BioStar 2 !!!!111адин"

    "Утечка 28 млн записей, используемых в платформе биометрической идентификации BioStar 2 !!!!11"

    "Неизвестно насколько долго БД оставалась в открытом доступе и знали ли о её существовании злоумышленники."

    Нехватает ссылки на Lenta.ru.

     
  • 1.19, Аноним (16), 15:18, 15/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сколько айтишников выйдет на улицу против введения айди карт вместо паспортов?
     
     
  • 2.43, Аноним (41), 17:47, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В каких странах ещё остались обычные паспорта? Сейчас везде уже эти карты, даже в европейских странах не членах ЕС
     

  • 1.26, Онаним (?), 15:52, 15/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Утечка вызвана некорректной настройкой хранилища Elasticsearch

    Ахах, опять девшляпсы продевопсили.

     
  • 1.27, Аноним (27), 16:11, 15/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отдельно обращается внимание на качество паролей, среди которых очень много тривиальных, вида "Password" и "abcd1234"

    А разве какие-то системы разрешают задавать некриптостойкие пароли нынче? Не знал.

     
     
  • 2.35, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 16:59, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Отдельно обращается внимание на качество паролей, среди которых очень много тривиальных,
    > вида "Password" и "abcd1234"
    > А разве какие-то системы разрешают задавать некриптостойкие пароли нынче? Не знал.

    Обязательно перепроверь все известные тебе системы!  Завтро доложишь.

     
     
  • 3.51, zzzz (??), 18:37, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы эти свои майорские привычки оставьте!
     

  • 1.28, Аноним (28), 16:16, 15/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пока не пришьешь новый палец, будешь никто.
     
     
  • 2.32, пох. (?), 16:34, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    All your finger belongs to ass!
     

  • 1.34, Аноним (8), 16:59, 15/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    все анонимы срочно переходим на трех факторную идентификацию:
    логин-пароль
    телефон-смс
    баночка-анализатор-днк
     
     
  • 2.37, Паспортист (?), 17:14, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На пятипальцевую!
     
     
  • 3.38, пох. (?), 17:35, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    спасибо, а вам пальцы в баночке уже приносить, или там, на месте сами отрежут?

     

  • 1.39, аккаунт или человек (?), 17:35, 15/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И дальше что? Опять намекают на завинчивание гаек? Это похоже на башни торгового центра 9-11 и белый сахар в мешках якобы для учений. После чего были введены войска куда следует, а в крупных городах вход в метро стал через металлорамку. Всё для удобства и безопасности. Когда раком ставить будут для удобства и безопасности, многие клиенты даже рады будут, думая что их таким образом от "плохишей" защищают.
     
  • 1.55, Аноним (-), 19:06, 15/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ну и шо! мне неча скрывать! Готов носить с собой камеру и микрофон всегда и везде! Несите! так стоп так ведь уже. OH SHI~
     

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