Утечка 28 млн записей, используемых в платформе биометрической идентификации BioStar 2

2.3 , Аноним ( 3 ), 14:30, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – 1. Модернизируем образовательную систему, чтоб учебная программа пересматривалась каждый год в соответствие с новыми веянеями. А не так, что олд-пердуны преподают свои си-89 и турбопаскаль, а потом идем яваскриптировать неяваскриптируемое.

2. Перестаем играть в свободный рынок и насильственно заставляем принимать на работу только тех сисадминов и разработчиков, у которых есть соответствующее высшее образование. А то почему это, чтоб рулить автотранспортным средством, нужны права определенной категории, а чтоб рулить персональными данными миллионов клиентов, нужно лишь ответить на вопрос про сортировку пузырьком и "что такое git pull"?

3.5 , Аноним ( 5 ), 14:34, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > 2. Перестаем играть в свободный рынок и насильственно заставляем принимать на работу только тех сисадминов и разработчиков, у которых есть соответствующее высшее образование. Не «высшее», а профильное. Но мысль насчет изменения образования весьма здравая.

Если она не отвечает вызовам времени, значит, ее нужно менять. Конечно, всегда есть вариант «назад в феодализм», но то очень на ценителей, кмк.

4.16 , Аноним ( 16 ), 15:12, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Высшее или среднеспециальное не факт что нужно, даже в такой сфере как айти. После этого вашего образования приходится заниматься самообразованием и практикой.

5.48 , ананим.orig ( ? ), 18:16, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – если ты не понял, что учиться надо постоянно и всегда, то .. да не нужно тебе образование. никакое.

3.7 , пох. ( ? ), 14:38, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – для того чтобы понять, почему данные клиентов банка должны оставаться в банке - не требуется высшего образования. Просто деньги для эффэхтивных - не пахнут. 4.17 , Аноним ( 16 ), 15:13, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Для того чтобы понять, почему данные клиентов не должны оказаться в банке - не требуется высшего образования.

3.11 , Anon_noXX ( ? ), 14:50, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – 1. Ну, т.е., нах скриптерам про память, указатели, размерность данных или, боже упаси, BE/LE или алгоритмизацию.

2. В гос. конторах так и делают, толку? Забавно, вчерась коллега жалобился на то, что на работу взять некого, приходят профильные, но про маску сети не знаюють. Или esxi в centos запускают. Рулить ПД кого угодно не пускают, по крайней мере в РФ.

4.12 , пох. ( ? ), 14:54, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Рулить ПД кого угодно не пускают, по крайней мере в РФ. да, товарищ майор! 5.24 , Anon_noXX ( ? ), 15:48, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "так точно", давно майор на "войне" парты перекрашивать не заставлял?

Я про организации, а не "племянник закончил, возьми, пропадет же-е-е!!! плак-плак" 6.30 , пох. ( ? ), 16:30, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну чо - сижу в организации, верчу на известном месте твои ПД- ну, слава Аллаху, пока без отпечатков, зато с доступом к СТ-ГЛОНАСС (и да, мы знаем на какой кредитопомойке ты ездишь) что за левые аутсорсеры, с какого Бангалора, помимо меня и еще тыщи местных работничков могут и имеют к ним доступ - давным-давно сбились со счета. Гарантий что их системы ничего не тащат в защечных мешках в норку где-нибудь в облачках - тоже никаких. 7.53 , Anon_noXX ( ? ), 18:39, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Эх,твои бы слова, да тащ майору в уши. Бригада глонасс-кедропилов :)

Гарантии в договорах, не можешь заставить соблюдать - на лесоповал, вас таких очередь стоит.

7.54 , Манана ( ? ), 19:01, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – http://space-team.com/ Не здесь ли сидишь-вертишь?

3.23 , Hewlett Packard ( ? ), 15:41, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это пробовали уже. Так СССР, Куба и КНДР и стали лидерами в полупроводниковой промышленности.

3.29 , Аноним ( 29 ), 16:28, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Достаточно компаниям установить штрафы как в Европе и компании станут заинтересованы нанимать спрециалистов, а не админа 30т.р.

4.31 , пох. ( ? ), 16:33, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – и как, в гейропе - этот биомусор или как там его - уже оштрафован на три ржубля? шпециалиста они уже наняли - хохлаутсорсера поди, какого. Его и вывозить из родного Кыйива не понадобилось, прям оттуда еластики херачит. А может в Хайдерабаде, хотя вряд ли, он дорогой и пять раз в день вместо работы делает намаз.

3.33 , тщт ( ? ), 16:52, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > чтоб рулить автотранспортным средством, нужны права определенной категории И что, на дорогах никто не умирает? > олд-пердуны преподают свои си-89 И чем он плох? на js типа однии гении пишут которые ошибок не делают, ну да восновном. > насильственно заставляем принимать на работу

> Модернизируем образовательную систему

> пересматривалась каждый год Партию свою сделай, в лечебнице штаб организуй, наполеон из 6 палаты тебе поможет заполнить документы. Хотя кого я обнанываю, юношеский максимализм с потрахами выдает безмозглое школоло.

3.46 , Аноним ( 46 ), 18:05, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какое болезненное рефлексирование на тему 4х лет просранных в замшелом институте.

3.47 , Аноним ( 47 ), 18:06, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А не так, что олд-пердуны преподают свои си-89 А что в нём плохого? На нём, как раз, учиться будет очень годно. И память вкуришь, и остальное можно понять. А если сразу за JS, то и будет получаться, что и получается. Звучит либо как обида, что в своё время не распарсил C, либо как не понимание, откуда ноги растут. Возьми, да выучи уже.

