Новая уязвимость в Ghostscript

1.1 , Аноним ( 1 ), 13:22, 15/08/2019 [ответить] –2 + / – Не удивительно. Давно сбираю себе систему без поддержки GhostScript (просто потому что могу) и cups со всем остальным. Конечно, приходится пострадать немножко, поскольку его пихают во весь бинарный роприетарный софт (всё для вашего удобства, очевидно). А для pdf... Ну, что ж, если в poppler будет уязвимость, так тому и быть. Могу только предложить xpdf использовать, да только okular дюже удобный.

2.2 , Ноним ( ? ), 13:42, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – >Ну, что ж, если в poppler будет уязвимость, так тому и быть. Могу только предложить xpdf использовать админы локалхоста как всегда: >Poppler is a PDF rendering library based on the xpdf-3.0 code base. https://poppler.freedesktop.org/

3.3 , Аноним ( 1 ), 13:56, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как бы да, только xpdf сейчас уже 4+, а 3 может и 20 лет назад была (если верить файлу с исходниками, 2004 год). А какие ещё альтернативы? Он наверное единственный с pdf нормально работает.

4.8 , Аноним ( 8 ), 17:30, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Как бы да, только xpdf сейчас уже 4+, а 3 может и

> 20 лет назад была (если верить файлу с исходниками, 2004 год).

> А какие ещё альтернативы? Он наверное единственный с pdf нормально работает. poppler больше умеет оригинального xpdf4

2.5 , Аноним ( 5 ), 15:43, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что за система у вас для ясности?



1.4 , KonstantinB ( ok ), 14:59, 15/08/2019 [ответить] + / – Ну что поделать, когда придумывали postscript, видимо, казалось офигенной идеей сделать его тьюринг-полным языком программирования - всегда можно будет сделать что угодно. О безопасности в те годы особо не задумывались.

2.6 , Hewlett Packard ( ? ), 15:52, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ну и при чем здесь Тьюринг-полнота? В Lua, например, две CVE, и обе из-за Си, а совсем не из-за Lua.

3.7 , Andrey Mitrofanov_N0 ( ?? ), 16:04, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Ну и при чем здесь Тьюринг-полнота? В Lua, например, две CVE, и

> обе из-за Си, а совсем не из-за Lua. В него пхают недовененные данные с интернетов? Да, этим он[о] отличается от gs. А если есть упоро ^W молодёжное прихожение, которое такое делает, то это проблема приложения, не "lua", конечно? И да, разаработчики gs, кажется, под прошлой новостью об уязвимости анонимы брехали, объявили, что -- недоверенные данные не наша проблема. Ау, коллеги, кто там это риносил? Эта новость тоже _не_ уязвимость?... ""Без удалённых уязвимостей! Ваще. Просто не включайте в розетку."" [модный тренд в безопасности]

4.9 , ilyafedin ( ok ), 17:34, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот почему надо продвигать флатпаки, bubblewrap и прочее.

3.10 , KonstantinB ( ok ), 17:44, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Произвольный LUA-скрипт не запустится у меня на компьютере сам по себе.