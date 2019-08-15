The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Новая уязвимость в Ghostscript

15.08.2019 13:07

Не прекращается череда уязвимостей (1, 2, 3, 4, 5, 6) в Ghostscript, наборе инструментов для обработки, преобразования и генерации документов в форматах PostScript и PDF. Как и прошлые уязвимости новая проблема (CVE-2019-10216) позволяет при обработке специально оформленных документов обойти режим изоляции "-dSAFER" (через манипуляции с ".buildfont1") и получить доступ к содержимому ФС, что можно использовать для организации атаки для выполнения произвольного кода в системе (например, через добавление команд в ~/.bashrc или ~/.profile). Исправление доступно в виде патча. За появлением обновления пакетов в дистрибутивах можно проследить на данных страницах: Debian, Fedora, Ubuntu, SUSE/openSUSE, RHEL, Arch, FreeBSD.

Напомним, что уязвимости в Ghostscript представляют повышенную опасность, так как данный пакет используется во многих популярных приложениях для обработки форматов PostScript и PDF. Например, Ghostscript вызывается в процессе создания миниатюр на рабочем столе, при фоновой индексации данных и при преобразовании изображений. Для успешной атаки во многих случаях достаточно просто загрузить файл с эксплоитом или просмотреть каталог с ним в Nautilus. Уязвимости в Ghostscript также можно эксплуатировать через обработчики изображений на базе пакетов ImageMagick и GraphicsMagick, передав в них JPEG или PNG-файл, в котором вместо картинки находится код PostScript (такой файл будет обработан в Ghostscript, так как MIME-тип распознаётся по содержимому, а не полагаясь на расширение).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Очередные критические уязвимости в Ghostscript
  3. OpenNews: Новая критическая уязвимость в Ghostscript, эксплуатируемая через ImageMagick
  4. OpenNews: В Ghostscript 9.26 устранена очередная порция уязвимостей
  5. OpenNews: В Ghostscript выявлены две новые критические уязвимости
  6. OpenNews: В Ghostscript 9.25 продолжено исправление опасных уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: ghostscript
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:22, 15/08/2019 [ответить]  
    		• –2 +/
    Не удивительно. Давно сбираю себе систему без поддержки GhostScript (просто потому что могу) и cups со всем остальным. Конечно, приходится пострадать немножко, поскольку его пихают во весь бинарный роприетарный софт (всё для вашего удобства, очевидно).

    А для pdf... Ну, что ж, если в poppler будет уязвимость, так тому и быть. Могу только предложить xpdf использовать, да только okular дюже удобный.

     
     
  • 2.2, Ноним (?), 13:42, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >Ну, что ж, если в poppler будет уязвимость, так тому и быть. Могу только предложить xpdf использовать

    админы локалхоста как всегда:

    >Poppler is a PDF rendering library based on the xpdf-3.0 code base.

    https://poppler.freedesktop.org/

     
     
  • 3.3, Аноним (1), 13:56, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как бы да, только xpdf сейчас уже 4+, а 3 может и 20 лет назад была (если верить файлу с исходниками, 2004 год). А какие ещё альтернативы? Он наверное единственный с pdf нормально работает.
     
     
  • 4.8, Аноним (8), 17:30, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как бы да, только xpdf сейчас уже 4+, а 3 может и
    > 20 лет назад была (если верить файлу с исходниками, 2004 год).
    > А какие ещё альтернативы? Он наверное единственный с pdf нормально работает.

    poppler больше умеет оригинального xpdf4

     
  • 2.5, Аноним (5), 15:43, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что за система у вас для ясности?
     

  • 1.4, KonstantinB (ok), 14:59, 15/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    Ну что поделать, когда придумывали postscript, видимо, казалось офигенной идеей сделать его тьюринг-полным языком программирования - всегда можно будет сделать что угодно.

    О безопасности в те годы особо не задумывались.

     
     
  • 2.6, Hewlett Packard (?), 15:52, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну и при чем здесь Тьюринг-полнота? В Lua, например, две CVE, и обе из-за Си, а совсем не из-за Lua.
     
     
  • 3.7, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 16:04, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ну и при чем здесь Тьюринг-полнота? В Lua, например, две CVE, и
    > обе из-за Си, а совсем не из-за Lua.

    В него пхают недовененные данные с интернетов?  Да, этим он[о] отличается от gs.  А если есть упоро ^W молодёжное прихожение, которое такое делает, то это проблема приложения, не "lua", конечно?

    И да, разаработчики gs, кажется, под прошлой новостью об уязвимости анонимы брехали, объявили, что -- недоверенные данные не наша проблема.

    Ау, коллеги, кто там это риносил?  Эта новость тоже _не_ уязвимость?...

    ""Без удалённых уязвимостей! Ваще. Просто не включайте в розетку.""  [модный тренд в безопасности]

     
     
  • 4.9, ilyafedin (ok), 17:34, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот почему надо продвигать флатпаки, bubblewrap и прочее.
     
  • 3.10, KonstantinB (ok), 17:44, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Произвольный LUA-скрипт не запустится у меня на компьютере сам по себе.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру