Новая уязвимость в Ghostscript

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|1.1, Аноним (1), 13:22, 15/08/2019 [ответить]
|–2 +/–
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Не удивительно. Давно сбираю себе систему без поддержки GhostScript (просто потому что могу) и cups со всем остальным. Конечно, приходится пострадать немножко, поскольку его пихают во весь бинарный роприетарный софт (всё для вашего удобства, очевидно).
А для pdf... Ну, что ж, если в poppler будет уязвимость, так тому и быть. Могу только предложить xpdf использовать, да только okular дюже удобный.
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|2.2, Ноним (?), 13:42, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>Ну, что ж, если в poppler будет уязвимость, так тому и быть. Могу только предложить xpdf использовать
админы локалхоста как всегда:
>Poppler is a PDF rendering library based on the xpdf-3.0 code base.
https://poppler.freedesktop.org/
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|3.3, Аноним (1), 13:56, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как бы да, только xpdf сейчас уже 4+, а 3 может и 20 лет назад была (если верить файлу с исходниками, 2004 год). А какие ещё альтернативы? Он наверное единственный с pdf нормально работает.
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|4.8, Аноним (8), 17:30, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как бы да, только xpdf сейчас уже 4+, а 3 может и
> 20 лет назад была (если верить файлу с исходниками, 2004 год).
> А какие ещё альтернативы? Он наверное единственный с pdf нормально работает.
poppler больше умеет оригинального xpdf4
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|1.4, KonstantinB (ok), 14:59, 15/08/2019 [ответить]
|+/–
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Ну что поделать, когда придумывали postscript, видимо, казалось офигенной идеей сделать его тьюринг-полным языком программирования - всегда можно будет сделать что угодно.
О безопасности в те годы особо не задумывались.
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|2.6, Hewlett Packard (?), 15:52, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну и при чем здесь Тьюринг-полнота? В Lua, например, две CVE, и обе из-за Си, а совсем не из-за Lua.
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|3.7, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 16:04, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ну и при чем здесь Тьюринг-полнота? В Lua, например, две CVE, и
> обе из-за Си, а совсем не из-за Lua.
В него пхают недовененные данные с интернетов? Да, этим он[о] отличается от gs. А если есть упоро ^W молодёжное прихожение, которое такое делает, то это проблема приложения, не "lua", конечно?
И да, разаработчики gs, кажется, под прошлой новостью об уязвимости анонимы брехали, объявили, что -- недоверенные данные не наша проблема.
Ау, коллеги, кто там это риносил? Эта новость тоже _не_ уязвимость?...
""Без удалённых уязвимостей! Ваще. Просто не включайте в розетку."" [модный тренд в безопасности]
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