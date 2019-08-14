Обновление Firefox 68.0.2

2.14 , VINRARUS ( ok ), 23:08, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какие Маргаритки такие и мастера.

2.17 , AnonPlus ( ? ), 23:21, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пароли хранятся зашифрованными. При первом за текущую сессию обращении к паролям вы обязаны ввести верный ключ (чтобы не путать мастер-пароль и прочие пароли, далее мастер-пароль будет именоваться ключом), иначе пароли тупо не расшифруются. Это нельзя обойти никак, математику не обманешь.



Дальше пароли в пределах текущей сессии хранятся в памяти расшифрованными. Нетрудно понять почему: иначе пришлось бы либо хранить ключ в памяти (скверное решение), либо справшивать этот ключ при каждой попытке войти на очередной сайт с сохранёнными логином и паролем (рай для параноика и куча недовольства со стороны большей части пользователей, которым нужно только защитить файл паролей от угона незашифрованным, а вот в пределах сеанса работы с браузером такой геморрой им нафиг не упёрся).



Но остаётся ещё сценарий "пользователь отошёл от ПК, браузер не закрыл, сеанс ОС не залочил, пароли расшифрованы, нужно как-то защитить их от коллеги по офису, который подбежит, откроет менеджер паролей и увидит". Поэтому для просмотра паролей через интерфейс менеджера паролей всё ещё нужно вводить ключ, но он уже их не расшифровывает (они расшифрованы ранее), а просто позволяет их копировать. Дополнительная мера защиты, которую и можно было обойти.



Но это так себе защита и полагаться на неё не следует. Отходя от ПК, нужно блокировать сеанс оперционной системы, а не оставлять недоброжелателям запущенный браузер и потенциальную возможность копаться в памяти процесса браузера (кто знает, что интересного там удастся выловить). Ты можешь переименовывать что угодно во что угодно, хоть себя в Полиграфа Полиграфыча, но мастер-пароль надёжно выполняет свою функцию - хранить пароли на диске зашифрованными. А дальше уже пользователь клоун, если он ускакал, не залочив сеанс ОС.

3.18 , Аноним ( 4 ), 23:31, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > блокировать сеанс оперционной системы А это поможет от специальным образом оформленных USB-устройств-эксплоитов? А это поможет от хардварных кейлоггеров, когда нужно просто получить физический доступ к выключенному компу, который для установки включать даже и не потребуется? Такой наивный, блин. Я даже при выходе из квартиры оставляю кое-что над дверью, чтобы потом определить, открывали ли дверь без моего ведома. А у него тут пароли торчат голой жопой в оперативку.

