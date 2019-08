Обновление Firefox 68.0.2

2.5 , пох. ( ? ), 21:34, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – они хранятся в памяти браузера - незашифрованные, потому что иначе пришлось бы хранить в той же памяти ключ шифрования. Или переспрашивать тебя о каждом сайте. А тут речь о дополнительной проверке, когда ты мастер-пароль уже ввел, куда-то залез, но отвернулся поссать, а васян взял и попытался скопировать твой пароль от криптобиржи или просто посмотреть. Чорт, жаль я раньше не знал что можно вводить любой - так эта проверка надоела... 3.8 , Я ( ?? ), 21:42, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – нет, в оригинале написано:

locally stored passwords can be copied to the clipboard thorough the 'copy password' context menu item without first entering the master password получается просто не шифруют

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2019-24/

4.10 , пох. ( ? ), 21:54, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ты в это copy не попадешь, оно просто тебе не покажется, пока не введешь пароль. А когда оно показывается - да, все уже расшифровано, это просто мера защиты дополнительная.

4.20 , Ordu ( ok ), 00:28, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А в новости здесь написано больше: > данные копируются в буфер обмена независимо от правильности введённого пароля, при этом требуется, чтобы до этого в рамах текущего сеанса хоть один раз был правильно введён мастер-пароль

> требуется, чтобы до этого в рамах текущего сеанса хоть один раз был правильно введён мастер-пароль

> правильно введён мастер-пароль Фраза процитированная тобой может противоречить этому, а может и нет: "without first entering the master password" очень хорошо переводится русской "без ввода пароля" -- такой перевод сохраняет исходную двусмысленность относительно того, к чему относится "first" -- к тому, что пароль вообще не вводился ни разу, или к тому, что он не был введён непосредственно перед операцией копирования.

4.22 , OpenEcho ( ? ), 00:47, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >получается просто не шифруют ну, удачи тогда вытащить пароли из key4.db(лежит в профилях) без знания мастер пароля

2.11 , Kuromi ( ok ), 22:25, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если мастер пароль не установлен, то нет, не шифруются вовсе.