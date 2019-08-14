Обновление Firefox 68.0.2

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|1.1, Аноним (1), 21:12, 14/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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[quote]Решена проблема с выводом на печать сообщений из web-приложения Outlook (ранее печатался только заголовок и нижний колонтитул[/quote]
Не совсем по теме, но может кто в курсе, -- почему web-приложение Outlook не работает в мобильной версии браузера? Подключение происходит по сертификату.
P.S. В Chrome работает.
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|2.9, goga (??), 21:47, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если винда, то может причина в том, что хром использует системное хранилище сертов?
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|2.5, пох. (?), 21:34, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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они хранятся в памяти браузера - незашифрованные, потому что иначе пришлось бы хранить в той же памяти ключ шифрования. Или переспрашивать тебя о каждом сайте.
А тут речь о дополнительной проверке, когда ты мастер-пароль уже ввел, куда-то залез, но отвернулся поссать, а васян взял и попытался скопировать твой пароль от криптобиржи или просто посмотреть.
Чорт, жаль я раньше не знал что можно вводить любой - так эта проверка надоела...
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|4.10, пох. (?), 21:54, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ты в это copy не попадешь, оно просто тебе не покажется, пока не введешь пароль.
А когда оно показывается - да, все уже расшифровано, это просто мера защиты дополнительная.
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|4.20, Ordu (ok), 00:28, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А в новости здесь написано больше:
> данные копируются в буфер обмена независимо от правильности введённого пароля, при этом требуется, чтобы до этого в рамах текущего сеанса хоть один раз был правильно введён мастер-пароль
> требуется, чтобы до этого в рамах текущего сеанса хоть один раз был правильно введён мастер-пароль
> правильно введён мастер-пароль
Фраза процитированная тобой может противоречить этому, а может и нет: "without first entering the master password" очень хорошо переводится русской "без ввода пароля" -- такой перевод сохраняет исходную двусмысленность относительно того, к чему относится "first" -- к тому, что пароль вообще не вводился ни разу, или к тому, что он не был введён непосредственно перед операцией копирования.
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|4.22, OpenEcho (?), 00:47, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>получается просто не шифруют
ну, удачи тогда вытащить пароли из key4.db(лежит в профилях) без знания мастер пароля
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|1.3, Я (??), 21:32, 14/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Про пароли не понял, они же хранятся в зашифрованном контейнере!
Ну так по крайней мере я думал
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|2.15, Аноним (15), 23:15, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> при этом требуется, чтобы до этого в рамах текущего сеанса хоть один раз был правильно введён мастер-пароль)
После этого в расшифрованном виде.
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|1.4, Аноним (4), 21:33, 14/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> скопировать сохранённые пароли без ввода мастер-пароля
Плюшевый какой-то master-password получается. Я бы его переименовал в clown-password, потому что никакими master (master, noun, pl. masters — someone who has control over something or someone) тут не пахнет.
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|2.17, AnonPlus (?), 23:21, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пароли хранятся зашифрованными. При первом за текущую сессию обращении к паролям вы обязаны ввести верный ключ (чтобы не путать мастер-пароль и прочие пароли, далее мастер-пароль будет именоваться ключом), иначе пароли тупо не расшифруются. Это нельзя обойти никак, математику не обманешь.
Дальше пароли в пределах текущей сессии хранятся в памяти расшифрованными. Нетрудно понять почему: иначе пришлось бы либо хранить ключ в памяти (скверное решение), либо справшивать этот ключ при каждой попытке войти на очередной сайт с сохранёнными логином и паролем (рай для параноика и куча недовольства со стороны большей части пользователей, которым нужно только защитить файл паролей от угона незашифрованным, а вот в пределах сеанса работы с браузером такой геморрой им нафиг не упёрся).
Но остаётся ещё сценарий "пользователь отошёл от ПК, браузер не закрыл, сеанс ОС не залочил, пароли расшифрованы, нужно как-то защитить их от коллеги по офису, который подбежит, откроет менеджер паролей и увидит". Поэтому для просмотра паролей через интерфейс менеджера паролей всё ещё нужно вводить ключ, но он уже их не расшифровывает (они расшифрованы ранее), а просто позволяет их копировать. Дополнительная мера защиты, которую и можно было обойти.
Но это так себе защита и полагаться на неё не следует. Отходя от ПК, нужно блокировать сеанс оперционной системы, а не оставлять недоброжелателям запущенный браузер и потенциальную возможность копаться в памяти процесса браузера (кто знает, что интересного там удастся выловить).
Ты можешь переименовывать что угодно во что угодно, хоть себя в Полиграфа Полиграфыча, но мастер-пароль надёжно выполняет свою функцию - хранить пароли на диске зашифрованными. А дальше уже пользователь клоун, если он ускакал, не залочив сеанс ОС.
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|3.18, Аноним (4), 23:31, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> блокировать сеанс оперционной системы
А это поможет от специальным образом оформленных USB-устройств-эксплоитов? А это поможет от хардварных кейлоггеров, когда нужно просто получить физический доступ к выключенному компу, который для установки включать даже и не потребуется?
Такой наивный, блин. Я даже при выходе из квартиры оставляю кое-что над дверью, чтобы потом определить, открывали ли дверь без моего ведома. А у него тут пароли торчат голой жопой в оперативку.
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|1.6, Аноним (6), 21:36, 14/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Такими темпами они до 1000 версии при моей жизни догонят. Предлагаю разрабам, сразу +100 к версии делать, что показать крутость разработки
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|1.12, Аноним (12), 22:25, 14/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>без ввода мастер-пароля
>требуется, чтобы до этого в рамах текущего сеанса хоть один раз был правильно введён мастер-пароль
взаимоисключающие параграфы
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|1.13, user90 (?), 22:50, 14/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Сохранённые пароли в браузере?? Уникальная дурость для тру-линуксоида. Впрочем, судя по каментам, тут таких мало..
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|2.19, Аноним (4), 23:40, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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сейчас набигут шиндузоиды и скажут, что сохранять пароли надо. Причем хранить их надо в голом виде в оперативке, чтоб любая приложуха их через дырявые процы смогла заполучить. Вот такие вот пошли у нас шиндузоиды. Впрочем, фф недалеко ушел от легендарной шиндо-уязвимости:
https://www.youtube.com/watch?v=DOeYqmVNaZE
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|3.21, Аноним84701 (ok), 00:29, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> сейчас набигут шиндузоиды и скажут, что сохранять пароли надо. Причем хранить их
> надо в голом виде в оперативке, чтоб любая приложуха их через дырявые процы смогла заполучить.
Зачем дыры в процах, если можно просто читать память? (проверяется gdb -p <firefox pid>)
И так ли надежней будет ввод ручками?
https://web.archive.org/web/20010612075533/http://www.acm.vt.edu/~jmaxwell/programs/xspy/xspy.html
xspy, довольно известная в узких кругах демка, ЕМНИП 97 года. Работает до сих пор.
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|1.23, Аноним (23), 02:01, 15/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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firefox 68.0.1 не собирается gcc-9.2.0 как только не шаманил ну ни как и все тут падает с ошибкой в стеке rust ему видите ли не угоден перепробовал все версии rust а все одно и тоже падает может ebuld кривой?
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|1.24, Аноним (23), 02:05, 15/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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в итоге поставил бинарный и все в порядке профиль только подкрутил вроде по скорости работает также зачем тогда под процессор затачивать вот я и думаю.
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