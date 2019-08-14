Проект OpenBSD начинает публиковать обновления пакетов для стабильной ветки

2.4 , Дон Ягон ( ok ), 19:47, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > вот объясните мне, благородный дон Если у меня не мания величия и это ко мне, то, на самом деле, это не ко мне.

Я не участник проекта OpenBSD, только пользователь и доброжелатель. > зачем в принципе нужно хранить мусорную свалку устаревших дырявых бинарных сборок для устаревших версий системы? Речь про бинарники для неподдерживаемых -release веток?

Не знаю, зачем их хранить, твоя аргументация мне вполне понятна. ЕМНИП, поддерживаются только 2 последних релиза - вот только для них бы и хранил.

3.9 , пох. ( ? ), 19:54, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – да собственно и для предпоследнего непонятно, зачем - бинарник для последнего в нем запустится.

Если прям очень-очень надо. Борьба за воспроизводимость initial setup при отсутствии нормальной поддержки даже базовой системы в нем? Нууу, знаете... Ядерный реактор я бы такой системе, пожалуй, не доверил. 4.17 , Дон Ягон ( ok ), 22:12, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > да собственно и для предпоследнего непонятно, зачем - бинарник для последнего в нем запустится. Насколько я понимаю, не факт. Могу ошибаться, ибо не интересовался этим вопросом в контексте OpenBSD. Но кажется, работоспособность пакетов от новой версии в старой там не гарантируется (как в принципе и почти везде). А гарантировать работу пакетов для поддерживаемых релизов всё-таки хочется. > Борьба за воспроизводимость initial setup при отсутствии нормальной поддержки даже базовой системы в нем? Я могу только повторить: я не знаю, зачем это делается. Мои предположения: или для какой-то странной истории или потому что руками чистить лень (или некому), автоматику писать лень (или некому), а место не жмёт. > Ядерный реактор я бы такой системе, пожалуй, не доверил. Из-за того, что они не удаляют пакеты и релизные образы для старых систем?

Нууу, знаете... Я, конечно, не имею опыта управления атомным реактором, но почти уверен, что есть более веские причины для того, чтобы не использовать там OpenBSD, чем наличие на зеркалах старых пакетов.

5.19 , анонн ( ok ), 23:23, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Но кажется, работоспособность пакетов от новой версии в

> старой там не гарантируется (как в принципе и почти везде). А гарантировать работу пакетов для поддерживаемых релизов всё-таки хочется. Насчет гарантий не буду спорить, но во фре есть "compat"

https://www.freshports.org/misc/compat4x/

https://www.freshports.org/misc/compat6x/

.

.

https://www.freshports.org/misc/compat10x/

> This package allows you to install the compat10x libraries on your system, so you can use legacy binaries that depend on them. [code]

grep COMPAT /usr/src/sys/amd64/conf/GENERIC

options COMPAT_FREEBSD32 # Compatible with i386 binaries

options COMPAT_FREEBSD4 # Compatible with FreeBSD4

options COMPAT_FREEBSD5 # Compatible with FreeBSD5

options COMPAT_FREEBSD6 # Compatible with FreeBSD6

options COMPAT_FREEBSD7 # Compatible with FreeBSD7

options COMPAT_FREEBSD9 # Compatible with FreeBSD9

options COMPAT_FREEBSD10 # Compatible with FreeBSD10

options COMPAT_FREEBSD11 # Compatible with FreeBSD11

[/code]

Потестил на http://ftp-archive.freebsd.org/pub/FreeBSD-Archive/old-releases/i386/7.0-RELE (2007 год, mpg - потому что минимальные зависимости), т.е. скачал, распаковал, запустил.

Вполне работает, проигрывает вебрадио.

Но вот для чего-то более сложного придется городить огород из jail/chroot, а что там будет с иксами - как-то и пробовать не хочется.

Для действительно старого софта - как бы не проще все в виртуалку запихнуть. 6.20 , Дон Ягон ( ok ), 00:17, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Насчет гарантий не буду спорить, но во фре есть "compat" А разве оно работает в обратную сторону?

Оно же, если я всё верно помню, для того, чтобы (условно) запускать пакеты от восьмёрки в девятке или десятке или выше.

Но не для того, чтобы запускать в восьмёрке пакеты от десятки или 12. Разве нет?

А речь, вроде бы, про это.

7.21 , анонн ( ok ), 01:04, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А разве оно работает в обратную сторону? Не, не. Новые сисколы так просто не завезешь. > Оно же, если я всё верно помню, для того, чтобы (условно) запускать

> пакеты от восьмёрки в девятке или десятке или выше.

> Но не для того, чтобы запускать в восьмёрке пакеты от десятки или

> 12. Разве нет?

> А речь, вроде бы, про это. Я пару раз перечитал ветку и до Вашего ответа в #17 (где я таки проглядел формулировку "Но кажется, работоспособность пакетов от _новой версии в старой_ там не гарантируется (как в принципе и почти везде)" ) у меня такое впечатление, что речь шла о "запускать старое в новом".

8.22 , Дон Ягон ( ok ), 01:17, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ну вот да Я сначала действительно написал обратная совместимость и только пот... 4.18 , ПростоЧитатель ( ? ), 22:41, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – То "обмазываетесь свежайшим", то "мусорная свалка"...

Простите, но очень похоже на этакое высокомерное старческое брюзжание.

Ну хранят люди историю системы без вашего высочайшего соизволения, и чё?

Прям эти файлы вас кусают.

А для ядерных реакторов и без опенка имеется множество штабильных, недырявых и широко распространённых операционных систем.

