Проект OpenBSD начинает публиковать обновления пакетов для стабильной ветки

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|2.6, пох. (?), 19:51, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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у фребеэсде "квартальные срезы", это совсем не о том.
то есть зачем может понадобиться бинарный пакет двухлетней давности - я примерно догадываюсь.
А вот зачем может понадобиться бинарный пакет собранный два года назад в "штабильной" полуподдерживаемой версии и с тех пор не обновлявшийся, при том что пакет, собранный для stable, скорее всего будет и в ней работать, а не будет так лучше б и не надо - это я хз.
при том что, разумеется, бинарные пакеты отличные от последних нужны только и исключительно быстро заткнуть какую-то текущую дырку. Во всех остальных случаях всегда можно самому собрать именно такой, какой тебе надо.
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|3.8, б.б. (?), 19:53, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А вот зачем может понадобиться бинарный пакет собранный два года назад в "штабильной" полуподдерживаемой версии и с тех пор не обновлявшийся
ча-го? TTL штабильной версии - полгода
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|5.14, zzz (??), 21:02, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Что значит "неживых" и кто тут взялся решать, что живое, а что нет? "Седина в бороду, маразм в голову"?
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|6.16, Дон Ягон (ok), 22:00, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Что значит "неживых" и кто тут взялся решать, что живое, а что нет? "Седина в бороду, маразм в голову"?
Речь про, например, это:
https://cdn.openbsd.org/pub/OpenBSD/6.3/packages/amd64/
https://cdn.openbsd.org/pub/OpenBSD/5.9/packages/amd64/
И 6.3, и 5.9 - неподдерживаемые релизы. И пакеты к ним - тухлятина.
Вопрос в том, зачем их хранить.
С другой стороны, лично я в этом и трагедии не вижу, хотя и пользы от этого тоже как будто бы нет.
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|1.3, пох. (?), 19:43, 14/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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вот объясните мне, благородный дон, зачем в принципе нужно хранить мусорную свалку устаревших дырявых бинарных сборок для устаревших версий системы? Если у проекта очевидно все хреново с ресурсами - не проще и не лучше ли как раз от этого ненужна освободить место?
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|2.4, Дон Ягон (ok), 19:47, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> вот объясните мне, благородный дон
Если у меня не мания величия и это ко мне, то, на самом деле, это не ко мне.
Я не участник проекта OpenBSD, только пользователь и доброжелатель.
> зачем в принципе нужно хранить мусорную свалку устаревших дырявых бинарных сборок для устаревших версий системы?
Речь про бинарники для неподдерживаемых -release веток?
Не знаю, зачем их хранить, твоя аргументация мне вполне понятна. ЕМНИП, поддерживаются только 2 последних релиза - вот только для них бы и хранил.
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|3.9, пох. (?), 19:54, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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да собственно и для предпоследнего непонятно, зачем - бинарник для последнего в нем запустится.
Если прям очень-очень надо.
Борьба за воспроизводимость initial setup при отсутствии нормальной поддержки даже базовой системы в нем? Нууу, знаете... Ядерный реактор я бы такой системе, пожалуй, не доверил.
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|4.17, Дон Ягон (ok), 22:12, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> да собственно и для предпоследнего непонятно, зачем - бинарник для последнего в нем запустится.
Насколько я понимаю, не факт. Могу ошибаться, ибо не интересовался этим вопросом в контексте OpenBSD. Но кажется, работоспособность пакетов от новой версии в старой там не гарантируется (как в принципе и почти везде). А гарантировать работу пакетов для поддерживаемых релизов всё-таки хочется.
> Борьба за воспроизводимость initial setup при отсутствии нормальной поддержки даже базовой системы в нем?
Я могу только повторить: я не знаю, зачем это делается. Мои предположения: или для какой-то странной истории или потому что руками чистить лень (или некому), автоматику писать лень (или некому), а место не жмёт.
> Ядерный реактор я бы такой системе, пожалуй, не доверил.
Из-за того, что они не удаляют пакеты и релизные образы для старых систем?
Нууу, знаете... Я, конечно, не имею опыта управления атомным реактором, но почти уверен, что есть более веские причины для того, чтобы не использовать там OpenBSD, чем наличие на зеркалах старых пакетов.
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|5.19, анонн (ok), 23:23, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Но кажется, работоспособность пакетов от новой версии в
> старой там не гарантируется (как в принципе и почти везде). А гарантировать работу пакетов для поддерживаемых релизов всё-таки хочется.
Насчет гарантий не буду спорить, но во фре есть "compat"
https://www.freshports.org/misc/compat4x/
https://www.freshports.org/misc/compat6x/
.
.
https://www.freshports.org/misc/compat10x/
> This package allows you to install the compat10x libraries on your system, so you can use legacy binaries that depend on them.
[code]
grep COMPAT /usr/src/sys/amd64/conf/GENERIC
options COMPAT_FREEBSD32 # Compatible with i386 binaries
options COMPAT_FREEBSD4 # Compatible with FreeBSD4
options COMPAT_FREEBSD5 # Compatible with FreeBSD5
options COMPAT_FREEBSD6 # Compatible with FreeBSD6
options COMPAT_FREEBSD7 # Compatible with FreeBSD7
options COMPAT_FREEBSD9 # Compatible with FreeBSD9
options COMPAT_FREEBSD10 # Compatible with FreeBSD10
options COMPAT_FREEBSD11 # Compatible with FreeBSD11
[/code]
Потестил на http://ftp-archive.freebsd.org/pub/FreeBSD-Archive/old-releases/i386/7.0-RELE (2007 год, mpg - потому что минимальные зависимости), т.е. скачал, распаковал, запустил.
Вполне работает, проигрывает вебрадио.
Но вот для чего-то более сложного придется городить огород из jail/chroot, а что там будет с иксами - как-то и пробовать не хочется.
Для действительно старого софта - как бы не проще все в виртуалку запихнуть.
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|6.20, Дон Ягон (ok), 00:17, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Насчет гарантий не буду спорить, но во фре есть "compat"
А разве оно работает в обратную сторону?
Оно же, если я всё верно помню, для того, чтобы (условно) запускать пакеты от восьмёрки в девятке или десятке или выше.
Но не для того, чтобы запускать в восьмёрке пакеты от десятки или 12. Разве нет?
А речь, вроде бы, про это.
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|7.21, анонн (ok), 01:04, 15/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А разве оно работает в обратную сторону?
Не, не. Новые сисколы так просто не завезешь.
> Оно же, если я всё верно помню, для того, чтобы (условно) запускать
> пакеты от восьмёрки в девятке или десятке или выше.
> Но не для того, чтобы запускать в восьмёрке пакеты от десятки или
> 12. Разве нет?
> А речь, вроде бы, про это.
Я пару раз перечитал ветку и до Вашего ответа в #17 (где я таки проглядел формулировку "Но кажется, работоспособность пакетов от _новой версии в старой_ там не гарантируется (как в принципе и почти везде)" ) у меня такое впечатление, что речь шла о "запускать старое в новом".
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|4.18, ПростоЧитатель (?), 22:41, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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То "обмазываетесь свежайшим", то "мусорная свалка"...
Простите, но очень похоже на этакое высокомерное старческое брюзжание.
Ну хранят люди историю системы без вашего высочайшего соизволения, и чё?
Прям эти файлы вас кусают.
А для ядерных реакторов и без опенка имеется множество штабильных, недырявых и широко распространённых операционных систем.
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