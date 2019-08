Проект OpenBSD начинает публиковать обновления пакетов для стабильной ветки

> Но кажется, работоспособность пакетов от новой версии в

> старой там не гарантируется (как в принципе и почти везде). А гарантировать работу пакетов для поддерживаемых релизов всё-таки хочется.

Насчет гарантий не буду спорить, но во фре есть "compat"

https://www.freshports.org/misc/compat4x/

https://www.freshports.org/misc/compat6x/

https://www.freshports.org/misc/compat10x/

> This package allows you to install the compat10x libraries on your system, so you can use legacy binaries that depend on them.

[code]

grep COMPAT /usr/src/sys/amd64/conf/GENERIC

options COMPAT_FREEBSD32 # Compatible with i386 binaries

options COMPAT_FREEBSD4 # Compatible with FreeBSD4

options COMPAT_FREEBSD5 # Compatible with FreeBSD5

options COMPAT_FREEBSD6 # Compatible with FreeBSD6

options COMPAT_FREEBSD7 # Compatible with FreeBSD7

options COMPAT_FREEBSD9 # Compatible with FreeBSD9

options COMPAT_FREEBSD10 # Compatible with FreeBSD10

options COMPAT_FREEBSD11 # Compatible with FreeBSD11

[/code]

Потестил на http://ftp-archive.freebsd.org/pub/FreeBSD-Archive/old-releases/i386/7.0-RELE (2007 год, mpg - потому что минимальные зависимости), т.е. скачал, распаковал, запустил.

Вполне работает, проигрывает вебрадио.

Но вот для чего-то более сложного придется городить огород из jail/chroot, а что там будет с иксами - как-то и пробовать не хочется.

Для действительно старого софта - как бы не проще все в виртуалку запихнуть.