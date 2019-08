В Firefox 70 будет ужесточён вывод уведомлений и внесены ограничения для ftp

2.10 , Аноним ( 2 ), 10:51, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А хром в какой версии умер?

3.11 , Anonymoustus ( ok ), 10:54, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А хром в какой версии умер? В 49-й. А лучше бы остались жить более старые — хотя бы из 30-х версий. Если ты интересуешься, какой версии у меня, то таки да: > Version 49.0.2623.112 4.13 , Аноним ( 13 ), 11:01, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Эта версия умерла вместе с XP более 5 лет назад.

5.17 , Anonymoustus ( ok ), 11:16, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – > Эта версия умерла вместе с XP более 5 лет назад. Запомни, анон: в реальном мире софт не умирает от того, что жадные хипсторы ему объявили EOL.

4.14 , Аноним ( 2 ), 11:05, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так на XP можно и 54 версию хрома поставить.

https://browser.taokaizen.com/download/Advanced_Chrome_v54.20.6530.0.zip

5.16 , Anonymoustus ( ok ), 11:12, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Так на XP можно и 54 версию хрома поставить.

> https://browser.taokaizen.com/download/Advanced_Chrome_v54.20.6530.0.zip В ненужнохроме от версии к версии Гугл всё глужбе засаживает свой зонд пользователям и замещает собственными «сервисами» стандарты WWW. Меня не привлекает участие в этом беспределе.

6.18 , Аноним ( 2 ), 11:18, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так уже давно WWW = Google.

7.20 , Anonymoustus ( ok ), 11:19, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Пока ещё нет, но к этому идёт. И соглашаться с этим, я считаю, нельзя.

4.15 , Аноним ( 15 ), 11:12, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Возвращаемся на IE 11?

3.21 , Аноним ( 21 ), 11:21, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Он мертворожденый.

2.22 , Аноним ( 22 ), 11:22, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Сегодня, в эпоху веб-приложений, Firefox вообще не нужен, поскольку все веб-приложения создаются и оптимизируются под конкретный браузерный движок, а сегодня это Blink - Chromium и Electron с WebView, конец.

3.23 , Anonymoustus ( ok ), 11:26, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Сегодня, в эпоху веб-приложений, Firefox вообще не нужен, поскольку все веб-приложения

> создаются и оптимизируются под конкретный браузерный движок, а сегодня это Blink

> - Chromium и Electron с WebView, конец. Эпоха веб-приложений наступила разве что в розовых мечтаниях зондовталкивателей и тех, кому они платят зарплату. Первые доткомы уже были, вторые последуют за ними, время расставит всё по своим местам. Доходность «индустрии веб-приложений» измеряется отрицательными показателями. Всё в долг. Так-то, анон.

The Web is NOT the platform https://foudil.fr/blog/209/the-web-is-not-the-platform/

4.31 , proninyaroslav ( ok ), 13:03, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Эпоха веб-приложений наступила разве что в розовых мечтаниях На десктопе-то пока нет (не считая Qt + QML + JS), а вот в различных смарт-тв, звонилках нокии (те которые недавно вышли), Tizen, WebOs и прочих уже довольно давно используется HTML+JS. На мобилках с андроидом тоже достаточно активно всякие реакты да vuejs. Плохо ли это или хорошо - зависит от реализации. Электрон как реализация довольно паршивая вещь.

5.34 , НяшМяш ( ok ), 13:26, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У электрона просто архитектура корявая. Вот если бы это был фреймворк, который код на JS+HTML+СSS компилил в бинарное представление - то вообще к нему не было бы претензий. Ведь куча разных платформ описывают интерфейс в xml-подобных структурах (виндовый XAML, маковый XIB и т.д) и спокойно это дело компилируют-упаковывают в оптимальное бинарное представление. Да, для HTML это сделать сложнее, в том числе из-за CSS, но для JS уж точно можно было компилятор запилить. Почему так изначально не сделали для электрона - непонятно.

6.37 , proninyaroslav ( ok ), 14:05, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – JS интерпретируемый язык. Совершить некую компиляцию в бинарный код можно только в теории, таким кодом мог бы быть WebAssembly, тогда бы получилось некое JIT-представление, как у питона например. Но как говорят разработчики, они создают его чтобы дополнить JS нативными библиотеками, а не заменить его. Плюс в силу "нетипизированности" (в отличии от питона), это сделать такой JIT будет сложнее.

3.24 , пох. ( ? ), 11:27, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – да он и вчера был ненужен. Вполне достаточно одного хромога. А прекрасное поза-позавчера давным-давно прошло, да и прекрасным не было нифига - тормоза и глюки на ерунде.

4.25 , Anonymoustus ( ok ), 11:48, 14/08/2019 Скрыто + / – 5.30 , пох. ( ? ), 12:50, 14/08/2019 Скрыто +1 + / – 3.59 , Kuromi ( ok ), 17:39, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Сегодня, в эпоху веб-приложений, Firefox вообще не нужен, поскольку все веб-приложения

> создаются и оптимизируются под конкретный браузерный движок, а сегодня это Blink

> - Chromium и Electron с WebView, конец. Я про эти вэб-приложения слышу уже лет десять, как минимум. То Микрософт, то Гугл их продвигает, то Мозилла (да, у них был Prism, помните? То-то и оно) и Опера, то Фейсбуки всякие. И каждый раз "Это будет хит! Это будет прорыв! Теперь платформа точно готова!", потом оказывается то что не хвататет производительности, то API, то интрнет недостаточно толстый или дешевый, то еще чего-то. Упс, но мы попробуем еще раз - на ЭТОт раз ТОЧНО все заработает.

Теперь у нас PWA на десктопе, KaiOS на телефонах и снова все вот вот выстрелит.

4.61 , Викентий ( ? ), 17:59, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Веб версия Скайпа требует Хромога или Edge (там Электрон, скоро сам Эдж чистый хромиум), с 68 версии FF по умолчанию подделывается юзер-агент и запускаются скрипты дабы это веб-приложение стартовало на Фуррифоксе.

3.60 , Викентий ( ? ), 17:52, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Весь сегмент веб-приложений монополизирован Хромогом и его подельниками на основе движка Chromium'а - Электроном и Вебвью. Сегмент Веб приложений - полная монополия Хромиума, браузеры на основе других движков могут идти в задницу и не возвращаться от туда.