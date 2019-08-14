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В Firefox 70 будет ужесточён вывод уведомлений и внесены ограничения для ftp

14.08.2019 09:53

В намеченном на 22 октября выпуске Firefox 70 решено запретить вывод запросов на подтверждение полномочий, инициированных из iframe-блоков, загруженных с другого домена (cross-origin). Изменение позволит блокировать некоторые злоупотребления и перейти к модели, при которой полномочия запрашиваются только из первичного для документа домена, который показывается в адресной строке.

Другим заслуживающим внимания изменением в Firefox 70 станет прекращение отрисовки содержимого файлов, загружаемых через ftp. При открытии ресурсов по FTP теперь принудительно будет инициироваться загрузка файла на диск, без учёта типа файла (например, при открытии через ftp перестанут отображаться изображения, README и html-файлы).

Кроме того, в новой версии в адресной строке появится индикатор предоставления доступа к местоположению, который позволит наглядно оценить активность Geolocation API и при необходимости отозвать у сайта право по его использованию. До сих пор индикатор отображался только до предоставления полномочий и в случае отклонения запроса, но исчезал при открытии доступа к Geolocation API. Теперь индикатор будет информировать пользователя о наличии подобного доступа.



  1. Главная ссылка к новости (https://groups.google.com/foru...)
  2. OpenNews: В ночные сборки Firefox добавлен блокировщик назойливых уведомлений и API UserScripts
  3. OpenNews: Возобновление работы по интеграции поддержки Tor в Firefox
  4. OpenNews: В ночные сборки Firefox добавлен режим строгой изоляции страниц
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 10:01, 14/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Срочно нужен ftp/2.0
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:16, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ftp/3.11
     
     
  • 3.3, A.Stahl (ok), 10:17, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Gopher'а хватит всем.
     
     
  • 4.41, muslimgauze (?), 14:59, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    GoldED over ssh хватит всем
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:21, 14/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > при открытии через ftp перестанут отображаться изображения, README и html-файлы

    Какого чёрта?

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:31, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    чтобы ты сохранил html локально и открыл её... в локальной trust-зоне (кое-где).
     
  • 2.6, mumu (ok), 10:34, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    По smb:// они тоже не отображаются. Ничего страшного в этом нет.
     
     
  • 3.7, Аноним (4), 10:43, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это очень неудобно, когда необходимо читать документацию с чужой свежеустановленой системы.

    И какое может быть доверие к нешифрованому HTTP? Его тоже запретить?

     
     
  • 4.9, Fyjybv755 (?), 10:50, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И какое может быть доверие к нешифрованому HTTP? Его тоже запретить?

    В Firefox 80, ориентировочно.

     
     
  • 5.12, Анон1 (?), 11:01, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    В firefox 90 будет запрещен https
     
     
  • 6.19, Аноним (2), 11:19, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что будет? sshttpss?
     
     
  • 7.26, Аноним (26), 11:54, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    HTTP2
     
  • 7.32, Аноним (32), 13:15, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ущербность HTTPS уже стала очевидна всем. Кто-то должен взять на себя функцию определения аутентичности сайта и обеспечения надёжной защиты соединения. Поэтому будет оставлена только загрузка в турбо-режиме через правильные прокси с правильным шифрованием.
     
     
  • 8.55, Kuromi (ok), 16:33, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В мозилле пытались решить проблему аутентичности сайта и запилили opportunisti... текст свёрнут, показать
     
  • 7.56, Kuromi (ok), 16:36, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    HTTP3, он же HTTP-over-QUIC
     
  • 6.28, Анон2 (?), 12:34, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    HTTP/1.1 over TLS
     
  • 4.39, Аноним (39), 14:20, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    доверие нужно для приложений, а показывать документы они разучились
     
  • 4.44, вейланд (?), 15:16, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Используй специализированный ftp клиент, программист.
     
  • 4.51, Ordu (ok), 16:21, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    curlftpfs тебе в помощь, он гораздо удобнее браузеров, чтобы лазать по директориям и ковырять файлы
     
  • 4.57, адмирал третьего флота очевидность (?), 16:55, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я уже запретил. теперь http только по ручному исключению.
     
  • 2.48, Kuromi (ok), 16:18, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего неожиданного. О том чтобы выкинуть из ФФ поддержку FTP насовсем разговоры идут уже давно. Тенденция по урезанию очень давняя - ранние версии Мозилла Сьют умели на ФТП файлы загружать, потом это убрали.
    Ограничили внедрение ресурсов с ФТП в страницы, убрали ФТП со своих серверов, теперь вот убирают отображение содержимого. В ответ на жалобы "зачем?" ответ один - "если вам нужен ФТП используйте специализированные клиенты".
    В реальности конечно просто нет желания тратить ресурсы на подержку.
     
  • 2.53, iPony129412 (?), 16:27, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да уж определитесь.
    То зачем так жирно, собирается долго, ах сколько дистрибутив весит, баги...
    А то «не выкидывайте ненужную устаревшую штуку!».

    Всё правильно делают.

     
     
  • 3.58, пох. (?), 17:36, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Всё правильно делают.

    угу, все "ненужные (альтернативно одаренным разработчикам) штуки" уже успешно повыкинули, жырное, собирается долго и единственно-верными версиями всего.

    Зато посмотрите - у нас новый нескучный индикатор геолокации!

     

  • 1.8, Anonymoustus (ok), 10:49, 14/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > прекращение отрисовки содержимого файлов, загружаемых через ftp

    Зато геолокация и телеметрия на каждый чих.

    Впрочем, тот Firefox, который мы знали и любили, скоропостижно умер от прогрессирующей болезни разжижения мозга в возрасте^W^W в версии 52. Земля тебе пухом, старый товарищ.

     
     
  • 2.10, Аноним (2), 10:51, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А хром в какой версии умер?
     
     
  • 3.11, Anonymoustus (ok), 10:54, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А хром в какой версии умер?

    В 49-й. А лучше бы остались жить более старые — хотя бы из 30-х версий.

    Если ты интересуешься, какой версии у меня, то таки да:

    > Version 49.0.2623.112

     
     
  • 4.13, Аноним (13), 11:01, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эта версия умерла вместе с XP более 5 лет назад.
     
     
  • 5.17, Anonymoustus (ok), 11:16, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    > Эта версия умерла вместе с XP более 5 лет назад.

    Запомни, анон: в реальном мире софт не умирает от того, что жадные хипсторы ему объявили EOL.

     
  • 4.14, Аноним (2), 11:05, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так на XP можно и 54 версию хрома поставить.
    https://browser.taokaizen.com/download/Advanced_Chrome_v54.20.6530.0.zip
     
     
  • 5.16, Anonymoustus (ok), 11:12, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так на XP можно и 54 версию хрома поставить.
    > https://browser.taokaizen.com/download/Advanced_Chrome_v54.20.6530.0.zip

    В ненужнохроме от версии к версии Гугл всё глужбе засаживает свой зонд пользователям и замещает собственными «сервисами» стандарты WWW. Меня не привлекает участие в этом беспределе.

     
     
  • 6.18, Аноним (2), 11:18, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так уже давно WWW = Google.
     
     
  • 7.20, Anonymoustus (ok), 11:19, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Пока ещё нет, но к этому идёт. И соглашаться с этим, я считаю, нельзя.
     
  • 4.15, Аноним (15), 11:12, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возвращаемся на IE 11?
     
  • 3.21, Аноним (21), 11:21, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Он мертворожденый.
     
  • 2.22, Аноним (22), 11:22, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Сегодня, в эпоху веб-приложений, Firefox вообще не нужен, поскольку все веб-приложения создаются и оптимизируются под конкретный браузерный движок, а сегодня это Blink - Chromium и Electron с WebView, конец.
     
     
  • 3.23, Anonymoustus (ok), 11:26, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Сегодня, в эпоху веб-приложений, Firefox вообще не нужен, поскольку все веб-приложения
    > создаются и оптимизируются под конкретный браузерный движок, а сегодня это Blink
    > - Chromium и Electron с WebView, конец.

    Эпоха веб-приложений наступила разве что в розовых мечтаниях зондовталкивателей и тех, кому они платят зарплату. Первые доткомы уже были, вторые последуют за ними, время расставит всё по своим местам. Доходность «индустрии веб-приложений» измеряется отрицательными показателями. Всё в долг. Так-то, анон.


    The Web is NOT the platform

    https://foudil.fr/blog/209/the-web-is-not-the-platform/

     
     
  • 4.31, proninyaroslav (ok), 13:03, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Эпоха веб-приложений наступила разве что в розовых мечтаниях

    На десктопе-то пока нет (не считая Qt + QML + JS), а вот в различных смарт-тв, звонилках нокии (те которые недавно вышли), Tizen, WebOs и прочих уже довольно давно используется HTML+JS. На мобилках с андроидом тоже достаточно активно всякие реакты да vuejs. Плохо ли это или хорошо - зависит от реализации. Электрон как реализация довольно паршивая вещь.

     
     
  • 5.34, НяшМяш (ok), 13:26, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У электрона просто архитектура корявая. Вот если бы это был фреймворк, который код на JS+HTML+СSS компилил в бинарное представление - то вообще к нему не было бы претензий. Ведь куча разных платформ описывают интерфейс в xml-подобных структурах (виндовый XAML, маковый XIB и т.д) и спокойно это дело компилируют-упаковывают в оптимальное бинарное представление. Да, для HTML это сделать сложнее, в том числе из-за CSS, но для JS уж точно можно было компилятор запилить. Почему так изначально не сделали для электрона - непонятно.
     
     
  • 6.37, proninyaroslav (ok), 14:05, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    JS интерпретируемый язык. Совершить некую компиляцию в бинарный код можно только в теории, таким кодом мог бы быть WebAssembly, тогда бы получилось некое JIT-представление, как у питона например. Но как говорят разработчики, они создают его чтобы дополнить JS нативными библиотеками, а не заменить его. Плюс в силу "нетипизированности" (в отличии от питона), это сделать такой JIT будет сложнее.
     
  • 3.24, пох. (?), 11:27, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да он и вчера был ненужен. Вполне достаточно одного хромога.

    А прекрасное поза-позавчера давным-давно прошло, да и прекрасным не было нифига - тормоза и глюки на ерунде.

     
     
  • 4.25, Anonymoustus (ok), 11:48, 14/08/2019 Скрыто
    		• +/
     
     
  • 5.30, пох. (?), 12:50, 14/08/2019 Скрыто
    		• +1 +/
     
  • 3.59, Kuromi (ok), 17:39, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сегодня, в эпоху веб-приложений, Firefox вообще не нужен, поскольку все веб-приложения
    > создаются и оптимизируются под конкретный браузерный движок, а сегодня это Blink
    > - Chromium и Electron с WebView, конец.

    Я про эти вэб-приложения слышу уже лет десять, как минимум. То Микрософт, то Гугл их продвигает, то Мозилла (да, у них был Prism, помните? То-то и оно) и Опера, то Фейсбуки всякие. И каждый раз "Это будет хит! Это будет прорыв! Теперь платформа точно готова!", потом оказывается то что не хвататет производительности, то API, то интрнет недостаточно толстый или дешевый, то еще чего-то. Упс, но мы попробуем еще раз - на ЭТОт раз ТОЧНО все заработает.
    Теперь у нас PWA на десктопе, KaiOS на телефонах и снова все вот вот выстрелит.

     
     
  • 4.61, Викентий (?), 17:59, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Веб версия Скайпа требует Хромога или Edge (там Электрон, скоро сам Эдж чистый хромиум), с 68 версии FF по умолчанию подделывается юзер-агент и запускаются скрипты дабы это веб-приложение стартовало на Фуррифоксе.
     
  • 3.60, Викентий (?), 17:52, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Весь сегмент веб-приложений монополизирован Хромогом и его подельниками на основе движка Chromium'а - Электроном и Вебвью. Сегмент Веб приложений - полная монополия Хромиума, браузеры на основе других движков могут идти в задницу и не возвращаться от туда.
     

  • 1.27, svsd_val (ok), 11:57, 14/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ну вот зачем они трогают то что и так нормально работало, чем им ФТП не угодил ? Все проблемы его и так известны почти всем кто работает с ФТП. Не ужели в браузерах всё идёт к единственной большой красной кнопке "сделать всё хорошо"... ? Или они хотят заменить мозги пользователя на свои протезы ? сделать дурако устойчивую систему ? О_о Но в ней только дурак и сможет работать.
     
     
  • 2.29, пох. (?), 12:48, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    учитывая общее направление их троганий - видимо, трекинг туда хреново встраивается

    к кнопке уже все давно пришло, и написано на этой кнопке - "установить chrome"

     
     
  • 3.33, Аноним (33), 13:25, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А мне и на лисе норм. Не вижу ни одного повода что-то менять.
     
  • 2.40, fi2fi (?), 14:57, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    собственно что не так? ftp для перекачивании файлов, встраивание его в станицу нонсенс - там нет даже charset !!!
    А то до сих пор есть тексты в 1251!!!!! забанить!

     
     
  • 3.45, svsd_val (ok), 15:39, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В общем раньше спокойно смотрел .txt шные файлы да и картинки тоже прямо с свервера, зачем их качать и плодить хлам на винте ? если мне что понравится Я сам отдельно скачаю... Или у них какой то косяк появился очередной и при выводе специально оформленного txt можно словить вирь иль бэкдор ?
     
     
  • 4.47, fi2fi (?), 15:47, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    наверно все же ftp не лучшее место .txt шные файлов, хотя бы из charset. И скорей всего есть и http доступ к этим dir.

    > зачем их качать

    ))) - в любом случаи вы их скачиваете

    ну и поставить vim как вьювер для них тоже возможно  

     
  • 4.52, Ordu (ok), 16:24, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > раньше спокойно смотрел .txt шные файлы
    > раньше

    Это когда было? Лет десять назад? С тех пор появился fuse ж, и нахрен он нужен браузер, чтобы смотреть текстовые файлы? Не любишь шелл, возьми любой файлменагер по душе, он будет гораздо лучше браузера для работы с ftp.

     

  • 1.35, Аноним (35), 13:32, 14/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > индикатор предоставления доступа к местоположению

    Т.е. надпись и значок сертификатов убрали, а этот сделали... Так вот для чего место освобождали. :D

     
     
  • 2.49, Kuromi (ok), 16:19, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну кстати индиатор такой весьма заметный. Страшно мигает красным цветом когда кто-то запрашивает локацию. Да еще в виде прицела!
     

  • 1.36, Аноним (36), 13:34, 14/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А есть какие-то about:config параметры чтобы полностью выключить и уведомления и гео на текущей версии?
     
     
  • 2.38, Аноним (38), 14:19, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    permissions.default.* 2
     

  • 1.42, В (?), 14:59, 14/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пора Гуглу выкупать браузер, а то эти товарищи изобретатели последнего конкурента убьют. Edge за конкурента считать трудно.
     
  • 1.43, Аноним (43), 15:10, 14/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Щедро вангую явление миру клуба застывших в 69.
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51263
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51272
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51271
    Уж очень толстенький .. чанк инноваций с 70-очкой в Mozilla напланировали .. внедрить.
    Славные традиции должно соблюдать, c D(ownload)-day 2008 и далее раз в пару лет.
     
     
  • 2.46, Аноним (46), 15:40, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вряд ли. это же не интерфейс меняют, в интерфейсе все разбираются
     
  • 2.50, Kuromi (ok), 16:21, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каждая из этих новация отключается в about:config. Бояться нужно релиза когда эти настройки уберут и будет не выключить.
     
     
  • 3.62, пох. (?), 18:01, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сколько часов ты нынче тратишь на прекрасный about:config и еще пять файлов с нескучными названиями если вот сейчас понадобилось запустить браузер на новой виртуалке?
     
  • 2.54, пох. (?), 16:29, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Щедро вангую явление миру клуба застывших в 69.

    вот им уже подвезли:
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51278

    это ж про безопастность, это всем понятно, все побежали обновляться

     

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