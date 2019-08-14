В Firefox 70 будет ужесточён вывод уведомлений и внесены ограничения для ftp

|
|1.4, Аноним (4), 10:21, 14/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
|
> при открытии через ftp перестанут отображаться изображения, README и html-файлы
Какого чёрта?
|
|
|
|2.5, Аноним (5), 10:31, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
чтобы ты сохранил html локально и открыл её... в локальной trust-зоне (кое-где).
|
|2.6, mumu (ok), 10:34, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
По smb:// они тоже не отображаются. Ничего страшного в этом нет.
|
|
|
|3.7, Аноним (4), 10:43, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Это очень неудобно, когда необходимо читать документацию с чужой свежеустановленой системы.
И какое может быть доверие к нешифрованому HTTP? Его тоже запретить?
|
|
|
|4.9, Fyjybv755 (?), 10:50, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> И какое может быть доверие к нешифрованому HTTP? Его тоже запретить?
В Firefox 80, ориентировочно.
|
|
|
|
|
|
|
|7.32, Аноним (32), 13:15, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Ущербность HTTPS уже стала очевидна всем. Кто-то должен взять на себя функцию определения аутентичности сайта и обеспечения надёжной защиты соединения. Поэтому будет оставлена только загрузка в турбо-режиме через правильные прокси с правильным шифрованием.
|
|
|
|8.55, Kuromi (ok), 16:33, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
В мозилле пытались решить проблему аутентичности сайта и запилили opportunisti... текст свёрнут, показать
|
|4.39, Аноним (39), 14:20, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
доверие нужно для приложений, а показывать документы они разучились
|
|4.51, Ordu (ok), 16:21, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
curlftpfs тебе в помощь, он гораздо удобнее браузеров, чтобы лазать по директориям и ковырять файлы
|
|2.48, Kuromi (ok), 16:18, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ничего неожиданного. О том чтобы выкинуть из ФФ поддержку FTP насовсем разговоры идут уже давно. Тенденция по урезанию очень давняя - ранние версии Мозилла Сьют умели на ФТП файлы загружать, потом это убрали.
Ограничили внедрение ресурсов с ФТП в страницы, убрали ФТП со своих серверов, теперь вот убирают отображение содержимого. В ответ на жалобы "зачем?" ответ один - "если вам нужен ФТП используйте специализированные клиенты".
В реальности конечно просто нет желания тратить ресурсы на подержку.
|
|2.53, iPony129412 (?), 16:27, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Да уж определитесь.
То зачем так жирно, собирается долго, ах сколько дистрибутив весит, баги...
А то «не выкидывайте ненужную устаревшую штуку!».
Всё правильно делают.
|
|
|
|3.58, пох. (?), 17:36, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Всё правильно делают.
угу, все "ненужные (альтернативно одаренным разработчикам) штуки" уже успешно повыкинули, жырное, собирается долго и единственно-верными версиями всего.
Зато посмотрите - у нас новый нескучный индикатор геолокации!
|
|1.8, Anonymoustus (ok), 10:49, 14/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
> прекращение отрисовки содержимого файлов, загружаемых через ftp
Зато геолокация и телеметрия на каждый чих.
Впрочем, тот Firefox, который мы знали и любили, скоропостижно умер от прогрессирующей болезни разжижения мозга в возрасте^W^W в версии 52. Земля тебе пухом, старый товарищ.
|
|
|
|
|
|3.11, Anonymoustus (ok), 10:54, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А хром в какой версии умер?
В 49-й. А лучше бы остались жить более старые — хотя бы из 30-х версий.
Если ты интересуешься, какой версии у меня, то таки да:
> Version 49.0.2623.112
|
|
|
|
|
|5.17, Anonymoustus (ok), 11:16, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
|
> Эта версия умерла вместе с XP более 5 лет назад.
Запомни, анон: в реальном мире софт не умирает от того, что жадные хипсторы ему объявили EOL.
|
|2.22, Аноним (22), 11:22, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Сегодня, в эпоху веб-приложений, Firefox вообще не нужен, поскольку все веб-приложения создаются и оптимизируются под конкретный браузерный движок, а сегодня это Blink - Chromium и Electron с WebView, конец.
|
|
|
|3.23, Anonymoustus (ok), 11:26, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Сегодня, в эпоху веб-приложений, Firefox вообще не нужен, поскольку все веб-приложения
> создаются и оптимизируются под конкретный браузерный движок, а сегодня это Blink
> - Chromium и Electron с WebView, конец.
Эпоха веб-приложений наступила разве что в розовых мечтаниях зондовталкивателей и тех, кому они платят зарплату. Первые доткомы уже были, вторые последуют за ними, время расставит всё по своим местам. Доходность «индустрии веб-приложений» измеряется отрицательными показателями. Всё в долг. Так-то, анон.
The Web is NOT the platform
https://foudil.fr/blog/209/the-web-is-not-the-platform/
|
|
|
|4.31, proninyaroslav (ok), 13:03, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Эпоха веб-приложений наступила разве что в розовых мечтаниях
На десктопе-то пока нет (не считая Qt + QML + JS), а вот в различных смарт-тв, звонилках нокии (те которые недавно вышли), Tizen, WebOs и прочих уже довольно давно используется HTML+JS. На мобилках с андроидом тоже достаточно активно всякие реакты да vuejs. Плохо ли это или хорошо - зависит от реализации. Электрон как реализация довольно паршивая вещь.
|
|
|
|5.34, НяшМяш (ok), 13:26, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У электрона просто архитектура корявая. Вот если бы это был фреймворк, который код на JS+HTML+СSS компилил в бинарное представление - то вообще к нему не было бы претензий. Ведь куча разных платформ описывают интерфейс в xml-подобных структурах (виндовый XAML, маковый XIB и т.д) и спокойно это дело компилируют-упаковывают в оптимальное бинарное представление. Да, для HTML это сделать сложнее, в том числе из-за CSS, но для JS уж точно можно было компилятор запилить. Почему так изначально не сделали для электрона - непонятно.
|
|
|
|6.37, proninyaroslav (ok), 14:05, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
JS интерпретируемый язык. Совершить некую компиляцию в бинарный код можно только в теории, таким кодом мог бы быть WebAssembly, тогда бы получилось некое JIT-представление, как у питона например. Но как говорят разработчики, они создают его чтобы дополнить JS нативными библиотеками, а не заменить его. Плюс в силу "нетипизированности" (в отличии от питона), это сделать такой JIT будет сложнее.
|
|3.24, пох. (?), 11:27, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
да он и вчера был ненужен. Вполне достаточно одного хромога.
А прекрасное поза-позавчера давным-давно прошло, да и прекрасным не было нифига - тормоза и глюки на ерунде.
|
|3.59, Kuromi (ok), 17:39, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Сегодня, в эпоху веб-приложений, Firefox вообще не нужен, поскольку все веб-приложения
> создаются и оптимизируются под конкретный браузерный движок, а сегодня это Blink
> - Chromium и Electron с WebView, конец.
Я про эти вэб-приложения слышу уже лет десять, как минимум. То Микрософт, то Гугл их продвигает, то Мозилла (да, у них был Prism, помните? То-то и оно) и Опера, то Фейсбуки всякие. И каждый раз "Это будет хит! Это будет прорыв! Теперь платформа точно готова!", потом оказывается то что не хвататет производительности, то API, то интрнет недостаточно толстый или дешевый, то еще чего-то. Упс, но мы попробуем еще раз - на ЭТОт раз ТОЧНО все заработает.
Теперь у нас PWA на десктопе, KaiOS на телефонах и снова все вот вот выстрелит.
|
|
|
|4.61, Викентий (?), 17:59, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Веб версия Скайпа требует Хромога или Edge (там Электрон, скоро сам Эдж чистый хромиум), с 68 версии FF по умолчанию подделывается юзер-агент и запускаются скрипты дабы это веб-приложение стартовало на Фуррифоксе.
|
|3.60, Викентий (?), 17:52, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Весь сегмент веб-приложений монополизирован Хромогом и его подельниками на основе движка Chromium'а - Электроном и Вебвью. Сегмент Веб приложений - полная монополия Хромиума, браузеры на основе других движков могут идти в задницу и не возвращаться от туда.
|
|1.27, svsd_val (ok), 11:57, 14/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Ну вот зачем они трогают то что и так нормально работало, чем им ФТП не угодил ? Все проблемы его и так известны почти всем кто работает с ФТП. Не ужели в браузерах всё идёт к единственной большой красной кнопке "сделать всё хорошо"... ? Или они хотят заменить мозги пользователя на свои протезы ? сделать дурако устойчивую систему ? О_о Но в ней только дурак и сможет работать.
|
|
|
|2.29, пох. (?), 12:48, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
учитывая общее направление их троганий - видимо, трекинг туда хреново встраивается
к кнопке уже все давно пришло, и написано на этой кнопке - "установить chrome"
|
|2.40, fi2fi (?), 14:57, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
собственно что не так? ftp для перекачивании файлов, встраивание его в станицу нонсенс - там нет даже charset !!!
А то до сих пор есть тексты в 1251!!!!! забанить!
|
|
|
|3.45, svsd_val (ok), 15:39, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В общем раньше спокойно смотрел .txt шные файлы да и картинки тоже прямо с свервера, зачем их качать и плодить хлам на винте ? если мне что понравится Я сам отдельно скачаю... Или у них какой то косяк появился очередной и при выводе специально оформленного txt можно словить вирь иль бэкдор ?
|
|
|
|4.47, fi2fi (?), 15:47, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
наверно все же ftp не лучшее место .txt шные файлов, хотя бы из charset. И скорей всего есть и http доступ к этим dir.
> зачем их качать
))) - в любом случаи вы их скачиваете
ну и поставить vim как вьювер для них тоже возможно
|
|4.52, Ordu (ok), 16:24, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> раньше спокойно смотрел .txt шные файлы
> раньше
Это когда было? Лет десять назад? С тех пор появился fuse ж, и нахрен он нужен браузер, чтобы смотреть текстовые файлы? Не любишь шелл, возьми любой файлменагер по душе, он будет гораздо лучше браузера для работы с ftp.
|
|1.35, Аноним (35), 13:32, 14/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> индикатор предоставления доступа к местоположению
Т.е. надпись и значок сертификатов убрали, а этот сделали... Так вот для чего место освобождали. :D
|
|
|
|2.49, Kuromi (ok), 16:19, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну кстати индиатор такой весьма заметный. Страшно мигает красным цветом когда кто-то запрашивает локацию. Да еще в виде прицела!
|
|1.36, Аноним (36), 13:34, 14/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А есть какие-то about:config параметры чтобы полностью выключить и уведомления и гео на текущей версии?
|
|1.42, В (?), 14:59, 14/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Пора Гуглу выкупать браузер, а то эти товарищи изобретатели последнего конкурента убьют. Edge за конкурента считать трудно.
|
|
|
|2.46, Аноним (46), 15:40, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
вряд ли. это же не интерфейс меняют, в интерфейсе все разбираются
|
|2.50, Kuromi (ok), 16:21, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Каждая из этих новация отключается в about:config. Бояться нужно релиза когда эти настройки уберут и будет не выключить.
|
|
|
|3.62, пох. (?), 18:01, 14/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
сколько часов ты нынче тратишь на прекрасный about:config и еще пять файлов с нескучными названиями если вот сейчас понадобилось запустить браузер на новой виртуалке?
|