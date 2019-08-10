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Выпуск AOCC 2.0, оптимизирующего C/C++ компилятора от компании AMD

10.08.2019 09:41

Компания AMD опубликовала компилятор AOCC 2.0 (AMD Optimizing C/C++ Compiler), построенный на базе LLVM и включающий дополнительные улучшения и оптимизации для 17 семейства процессоров AMD на базе микроархитектур Zen, Zen+ и Zen 2, например для уже выпускаемых процессоров AMD Ryzen и EPYC. Компилятор также содержит общие улучшения, связанные с векторизацией, генерацией кода, высокоуровневой оптимизацией, межпроцедурным анализом и преобразованием циклов. По умолчанию задействован компоновщик LLD. В поставку входит оптимизированный вариант математической библиотеки libm - AMDLibM. Компилятор доступен для 32- и 64-разрядных Linux-систем.

В новом выпуске кодовая база обновлена до ветки LLVM 8.0. Добавлены оптимизации для архитектуры AMD EPYC 7002 Series (Zen 2), для которой усовершенствована генерация кода и векторизация. Для включения оптимизаций для Zen 2 предложена опция выбора архитектуры "znver2". Обеспечена поддержка компилятора Flang для языка Fortran. Библиотека AMDLibM обновлена до выпуска 3.3. Предлагаемые для загрузки исполняемые файлы протестированы в RHEL 7.4, SLES 12 SP3 и Ubuntu 18.04 LTS. AOCC пока распространяется только в бинарном виде и требует принятия EULA-соглашения.

  1. Главная ссылка к новости (https://developer.amd.com/amd-...)
  2. OpenNews: Компания AMD выпустила оптимизирующий C/C++ компилятор AOCC 1.2
  3. OpenNews: Релиз открытого компилятора AMD Open64 4.5.2
  4. OpenNews: AMD развивает основанный на LLVM универсальный компилятор C++ и CUDA для CPU/GPU
  5. OpenNews: Компания AMD выпустила оптимизирующий C/C++ компилятор AOCC 1.0
  6. OpenNews: Компания Valve открыла новый компилятор шейдеров для GPU AMD
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: amd, aocc, compile
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Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:47, 10/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Гм... а что мешает свои изменения просто патчем предложить для штатного шланга? Испльюзуешь его на amd, получаешь плюшки.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:54, 10/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >AOCC пока распространяется только в бинарном виде и требует принятия EULA-соглашения.

    как бы намекает, что патчи они пока(?) давать не хотят.

     
  • 2.17, адмирал третьего флота очевидность (?), 12:18, 10/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    потому что не нужны они штатному шлангу как и изменения в таком же компиляторе от интел ибо совместимость зачастую ломает а штатный кланг должен на всём работать.
     
     
  • 3.21, НяшМяш (ok), 13:30, 10/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как поломает совместимость ещё один функционал, доступный под ещё одним флагом?
     

  • 1.2, Anonymoustus (ok), 09:52, 10/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Заверните мне два: для Икспишечки и Вистоньки. Как нету?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:25, 10/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Возьми и собери.
     
     
  • 3.9, Anonymoustus (ok), 11:12, 10/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Возьми и собери.

    Вот ведь что интересно: шутливый комментарий адекватного анонима вахтёры тут же удалили, а совершенно бессмысленный токсичный комментарий сектанта оставили.

     
  • 2.10, амуде (?), 11:20, 10/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    слушайте свою песню валенки, компилите gcc 2.7.2

    все равно ваша рухлядь на нашем новом процессоре нормально работать не будет и скоро вообще загружаться перестанет, поскольку ни то, ни другое не поддерживает uefi, а плат с прослойкой совместимости для high-end процессоров никто вам в угоду тоже делать не собирается.

     
     
  • 3.12, Anonymoustus (ok), 11:22, 10/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Протрезвей. Уже суббота. Твои дружки похмеляются за гаражами боярышником.
     
  • 2.14, Аноним2 (?), 12:01, 10/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А мне казалось, что некромантия запрещена...
     
     
  • 3.15, Anonymoustus (ok), 12:03, 10/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А мне казалось, что некромантия запрещена...

    Если бы ты что-то понимал в архитектуре компьютеров и знал про эквивалентность программного и аппаратного обеспечения, тебе бы всякая чепуха не казалась и ты бы не растрачивал свою жизнь в погоне за бусами и стекляшками из однодневной рекламы одноразовых вещей.

     
     
  • 4.22, НяшМяш (ok), 13:31, 10/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть мы за бусами не гонимся, используя ХР, но покупаем Zen 2 и хотим компилятор для него?
     
  • 2.19, Аноним (19), 12:34, 10/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давай сразу MSDOS.
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:18, 10/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не нужно! Ведь есть clang!
     
     
  • 2.11, амуде (?), 11:21, 10/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    оптимизация не нужна, все правильно, тебе - не нужна.
    гоняй дальше свою gta5
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:20, 10/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    "AOCC пока распространяется только в бинарном виде и требует принятия EULA-соглашения. "
    "OPENnet"
    /0.
     
     
  • 2.7, Аноне (?), 10:46, 10/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Перебрали с топкой за АМД
    А тем временем Зен2 не такой крутой как 1, т.к. срочно нужно было написать 7нм. Разбили на разные кристаллы и компенсировали задержки кэшэм, который денег стоит.
     
     
  • 3.23, VINRARUS (ok), 13:35, 10/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ещо он при разгоне или даунвольте стаёт медленнее.
     

  • 1.13, Аноним (13), 11:37, 10/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    из за того что оно на этом богомерзком LLVM, код полученный в результате будет с удручающей производительностью. вон, те же Valve как только выкинули шланг из компилятора шейдеров, сразу же нехилый прирост появился. а амде всё со своим шлангом сопли жуют.
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 12:41, 10/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На новых версиях компиляторов разницы уже почти нет, а иногда шланг даже быстрее, например на криптооперациях:
    https://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=epyc-7742-compilers&num=1
     

  • 1.16, Аноним (16), 12:15, 10/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > AOCC пока распространяется только в бинарном виде и требует принятия EULA-соглашения.

    И зачем оно здесь?

     
  • 1.18, Аноним (20), 12:34, 10/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уже сравнение вышло:
    https://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=epyc-7742-compilers&num=1
     

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