Выпуск AOCC 2.0, оптимизирующего C/C++ компилятора от компании AMD

Компания AMD опубликовала компилятор AOCC 2.0 (AMD Optimizing C/C++ Compiler), построенный на базе LLVM и включающий дополнительные улучшения и оптимизации для 17 семейства процессоров AMD на базе микроархитектур Zen, Zen+ и Zen 2, например для уже выпускаемых процессоров AMD Ryzen и EPYC. Компилятор также содержит общие улучшения, связанные с векторизацией, генерацией кода, высокоуровневой оптимизацией, межпроцедурным анализом и преобразованием циклов. По умолчанию задействован компоновщик LLD. В поставку входит оптимизированный вариант математической библиотеки libm - AMDLibM. Компилятор доступен для 32- и 64-разрядных Linux-систем.

В новом выпуске кодовая база обновлена до ветки LLVM 8.0. Добавлены оптимизации для архитектуры AMD EPYC 7002 Series (Zen 2), для которой усовершенствована генерация кода и векторизация. Для включения оптимизаций для Zen 2 предложена опция выбора архитектуры "znver2". Обеспечена поддержка компилятора Flang для языка Fortran. Библиотека AMDLibM обновлена до выпуска 3.3. Предлагаемые для загрузки исполняемые файлы протестированы в RHEL 7.4, SLES 12 SP3 и Ubuntu 18.04 LTS. AOCC пока распространяется только в бинарном виде и требует принятия EULA-соглашения.



