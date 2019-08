Выпуск AOCC 2.0, оптимизирующего C/C++ компилятора от компании AMD

2.6 , Аноним ( 6 ), 10:25, 10/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Возьми и собери.

3.9 , Anonymoustus ( ok ), 11:12, 10/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Возьми и собери. Вот ведь что интересно: шутливый комментарий адекватного анонима вахтёры тут же удалили, а совершенно бессмысленный токсичный комментарий сектанта оставили.

2.10 , амуде ( ? ), 11:20, 10/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – слушайте свою песню валенки, компилите gcc 2.7.2 все равно ваша рухлядь на нашем новом процессоре нормально работать не будет и скоро вообще загружаться перестанет, поскольку ни то, ни другое не поддерживает uefi, а плат с прослойкой совместимости для high-end процессоров никто вам в угоду тоже делать не собирается. 3.12 , Anonymoustus ( ok ), 11:22, 10/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Протрезвей. Уже суббота. Твои дружки похмеляются за гаражами боярышником.

2.14 , Аноним2 ( ? ), 12:01, 10/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А мне казалось, что некромантия запрещена...

3.15 , Anonymoustus ( ok ), 12:03, 10/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > А мне казалось, что некромантия запрещена... Если бы ты что-то понимал в архитектуре компьютеров и знал про эквивалентность программного и аппаратного обеспечения, тебе бы всякая чепуха не казалась и ты бы не растрачивал свою жизнь в погоне за бусами и стекляшками из однодневной рекламы одноразовых вещей.

4.22 , НяшМяш ( ok ), 13:31, 10/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – То есть мы за бусами не гонимся, используя ХР, но покупаем Zen 2 и хотим компилятор для него?

2.19 , Аноним ( 19 ), 12:34, 10/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Давай сразу MSDOS.