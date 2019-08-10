Выпуск AOCC 2.0, оптимизирующего C/C++ компилятора от компании AMD

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|1.1, Аноним (1), 09:47, 10/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Гм... а что мешает свои изменения просто патчем предложить для штатного шланга? Испльюзуешь его на amd, получаешь плюшки.
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|2.3, Аноним (3), 09:54, 10/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>AOCC пока распространяется только в бинарном виде и требует принятия EULA-соглашения.
как бы намекает, что патчи они пока(?) давать не хотят.
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|3.21, НяшМяш (ok), 13:30, 10/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как поломает совместимость ещё один функционал, доступный под ещё одним флагом?
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|3.9, Anonymoustus (ok), 11:12, 10/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Возьми и собери.
Вот ведь что интересно: шутливый комментарий адекватного анонима вахтёры тут же удалили, а совершенно бессмысленный токсичный комментарий сектанта оставили.
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|2.10, амуде (?), 11:20, 10/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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слушайте свою песню валенки, компилите gcc 2.7.2
все равно ваша рухлядь на нашем новом процессоре нормально работать не будет и скоро вообще загружаться перестанет, поскольку ни то, ни другое не поддерживает uefi, а плат с прослойкой совместимости для high-end процессоров никто вам в угоду тоже делать не собирается.
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|3.15, Anonymoustus (ok), 12:03, 10/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А мне казалось, что некромантия запрещена...
Если бы ты что-то понимал в архитектуре компьютеров и знал про эквивалентность программного и аппаратного обеспечения, тебе бы всякая чепуха не казалась и ты бы не растрачивал свою жизнь в погоне за бусами и стекляшками из однодневной рекламы одноразовых вещей.
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|4.22, НяшМяш (ok), 13:31, 10/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То есть мы за бусами не гонимся, используя ХР, но покупаем Zen 2 и хотим компилятор для него?
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|2.11, амуде (?), 11:21, 10/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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оптимизация не нужна, все правильно, тебе - не нужна.
гоняй дальше свою gta5
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|1.5, Аноним (5), 10:20, 10/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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"AOCC пока распространяется только в бинарном виде и требует принятия EULA-соглашения. "
"OPENnet"
/0.
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|2.7, Аноне (?), 10:46, 10/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Перебрали с топкой за АМД
А тем временем Зен2 не такой крутой как 1, т.к. срочно нужно было написать 7нм. Разбили на разные кристаллы и компенсировали задержки кэшэм, который денег стоит.
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|1.13, Аноним (13), 11:37, 10/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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из за того что оно на этом богомерзком LLVM, код полученный в результате будет с удручающей производительностью. вон, те же Valve как только выкинули шланг из компилятора шейдеров, сразу же нехилый прирост появился. а амде всё со своим шлангом сопли жуют.
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|1.16, Аноним (16), 12:15, 10/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> AOCC пока распространяется только в бинарном виде и требует принятия EULA-соглашения.
И зачем оно здесь?
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