Huawei анонсировал операционную систему Harmony, альтернативу Android

1.1 , Аноним ( 1 ), 19:28, 09/08/2019 [ответить] –1 + / – Шо, опять на ноунейм микроядро пытаются натянуть ондроид? Blackberry уже как-то облажалась с таким подходом.

1.2 , Аноним ( 2 ), 19:28, 09/08/2019 [ответить] +2 + / – >В HarmonyOS не предоставляется доступ пользователей на уровне root Улыбаемся и машем...

2.7 , Dzen Python ( ok ), 19:56, 09/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В свежей гугловской фуксии - тоже. Радуйся.



1.3 , Fracta1L ( ok ), 19:29, 09/08/2019 [ответить] + / – Насколько медленнее Линукса?

1.4 , Аноним ( 4 ), 19:31, 09/08/2019 [ответить] + / – >вопросов фрагментации платформы Поэтому надо запилить свою собственную платформу - ее точно никто не будет фрагментировать, так как она больше никому не нужна

1.5 , Аноним ( 5 ), 19:31, 09/08/2019 [ответить] –2 + / – Мечты/ А вот бы Minix на телефоны портировали... Вот и микроядро, и отказоустойчивость, и пониженное потребление энергии.

/Мечты



1.6 , lucentcode ( ok ), 19:49, 09/08/2019 [ответить] –1 + / – Я то думал, что у них Open Source версия Android со своими плюшками. А оказалось, что нет. Они настолько круты, что нормальную микроядерную ОС запилили. Снимают перед ними шляпу! Один вопрос остался, а что там с лицензией? То, что в репе, вроде под BSD-3-Clause залицензировали. Это хорошо, но я так понимаю, в репе не всё?

2.8 , vitalif ( ok ), 19:56, 09/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какая разница, поставить это чудо всё равно будет некуда - у них даже на текущих Android девайсах бутлоадер залочен намертво Толку от такого опенсорса...



1.9 , vitalif ( ok ), 19:57, 09/08/2019 [ответить] + / – По текущему опыту - у производителей телефонов всё время есть ощущение того, что они могут сделать хорошую мобильную ОС. И это ощущение всё время оказывается ложным. :-) Сколько производителей почило на этом поприще...