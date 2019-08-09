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Huawei анонсировал операционную систему Harmony, альтернативу Android

09.08.2019 13:45

На конференции разработчиков Huawei была официально представлена ОС Hongmeng (Harmony), которая по утверждениям представителей компании работает быстрей и является более безопасной, чем Android. Новая ОС в основном предназначена для портативных устройств и продуктов интернета вещей (IoT), таких как дисплеи, носимые устройства, умные колонки и инфо-системы автомобилей. Компания заявила, что в случаи потери доступа к лицензии на Android, начнёт применение Harmony незамедлительно.

HarmonyOS находится в разработке начиная с 2017 года и представляет собой микроядерную ОС, подходящую для любых сценариев применения. Платформа будет опубликована в исходных текстах ка открытый проект (Huawei уже развивает LiteOS для IoT-устройств) и позиционируется скорее как конкурент Fuchsia/Zircon. Huawei считает, что Android не так хорош для мобильных устройств из-за ненужного кода, устаревшего планировщика процессов и вопросов фрагментации платформы.

В HarmonyOS не предоставляется доступ пользователей на уровне root, а микроядро изолированно от внешних устройств. Ядро системы верифицировано на уровне формальной логики/математики для исключения появления уязвимостей. ОС предлагает минимизирующий задержки детерминистический движок распределения ресурсов (Deterministic Latency Engine), предоставляющий возможности RTOS для выполнения задач реального времени.

Для обеспечения связи между микроядром и внешними сервисами ядра, такими как ФС, сетевой стек, драйверы и приложения, применяется IPC, который по заявлениям компании работает в пять раз быстрее, чем IPC в Zircon, и в три раза быстрее, чем в QNX. Компилятор Arc поддерживает код на языках C, C++, Java, JavaScript и Kotlin. Компания обещает, что в ОС будет встроена поддержка приложений для Android, а так же будут поддерживаться приложения на HTML5.





  1. Главная ссылка к новости (https://www.engadget.com/2019/...)
  2. OpenNews: Google ввёл в строй сайт для разработчиков, посвящённый ОС Fuchsia
  3. OpenNews: Разработчики из Google предложили разработать свою libc для LLVM
  4. OpenNews: Эндрю Таненбаум поблагодарил Intel за использование MINIX в прошивке Management Engine 11
  5. OpenNews: Выпуск MirageOS 3.5, платформы для запуска приложений поверх гипервизора
  6. OpenNews: Google ограничит доступ Huawei к своим сервисам для Android
Автор новости: Artem S. Tashkinov
Тип: К сведению
Ключевые слова: huawei, android, fuchsia, zircon, rtos, microkernel
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:28, 09/08/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    Шо, опять на ноунейм микроядро пытаются натянуть ондроид? Blackberry уже как-то облажалась с таким подходом.
     
  • 1.2, Аноним (2), 19:28, 09/08/2019 [ответить]  
    		• +2 +/
    >В HarmonyOS не предоставляется доступ пользователей на уровне root

    Улыбаемся и машем...

     
     
  • 2.7, Dzen Python (ok), 19:56, 09/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В свежей гугловской фуксии - тоже. Радуйся.
     

  • 1.3, Fracta1L (ok), 19:29, 09/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    Насколько медленнее Линукса?
     
  • 1.4, Аноним (4), 19:31, 09/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    >вопросов фрагментации платформы

    Поэтому надо запилить свою собственную платформу - ее точно никто не будет фрагментировать, так как она больше никому не нужна

     
  • 1.5, Аноним (5), 19:31, 09/08/2019 [ответить]  
    		• –2 +/
    Мечты/ А вот бы Minix на телефоны портировали... Вот и микроядро, и отказоустойчивость, и пониженное потребление энергии.
    /Мечты

     
  • 1.6, lucentcode (ok), 19:49, 09/08/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    Я то думал, что у них Open Source версия Android со своими плюшками. А оказалось, что нет. Они настолько круты, что нормальную микроядерную ОС запилили. Снимают перед ними шляпу! Один вопрос остался, а что там с лицензией? То, что в репе, вроде под BSD-3-Clause залицензировали. Это хорошо, но я так понимаю, в репе не всё?
     
     
  • 2.8, vitalif (ok), 19:56, 09/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая разница, поставить это чудо всё равно будет некуда - у них даже на текущих Android девайсах бутлоадер залочен намертво

    Толку от такого опенсорса...

     

  • 1.9, vitalif (ok), 19:57, 09/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    По текущему опыту - у производителей телефонов всё время есть ощущение того, что они могут сделать хорошую мобильную ОС. И это ощущение всё время оказывается ложным. :-)

    Сколько производителей почило на этом поприще...

     
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