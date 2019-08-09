Huawei анонсировал операционную систему Harmony, альтернативу Android

На конференции разработчиков Huawei была официально представлена ОС Hongmeng (Harmony), которая по утверждениям представителей компании работает быстрей и является более безопасной, чем Android. Новая ОС в основном предназначена для портативных устройств и продуктов интернета вещей (IoT), таких как дисплеи, носимые устройства, умные колонки и инфо-системы автомобилей. Компания заявила, что в случаи потери доступа к лицензии на Android, начнёт применение Harmony незамедлительно.

HarmonyOS находится в разработке начиная с 2017 года и представляет собой микроядерную ОС, подходящую для любых сценариев применения. Платформа будет опубликована в исходных текстах ка открытый проект (Huawei уже развивает LiteOS для IoT-устройств) и позиционируется скорее как конкурент Fuchsia/Zircon. Huawei считает, что Android не так хорош для мобильных устройств из-за ненужного кода, устаревшего планировщика процессов и вопросов фрагментации платформы.

В HarmonyOS не предоставляется доступ пользователей на уровне root, а микроядро изолированно от внешних устройств. Ядро системы верифицировано на уровне формальной логики/математики для исключения появления уязвимостей. ОС предлагает минимизирующий задержки детерминистический движок распределения ресурсов (Deterministic Latency Engine), предоставляющий возможности RTOS для выполнения задач реального времени.

Для обеспечения связи между микроядром и внешними сервисами ядра, такими как ФС, сетевой стек, драйверы и приложения, применяется IPC, который по заявлениям компании работает в пять раз быстрее, чем IPC в Zircon, и в три раза быстрее, чем в QNX. Компилятор Arc поддерживает код на языках C, C++, Java, JavaScript и Kotlin. Компания обещает, что в ОС будет встроена поддержка приложений для Android, а так же будут поддерживаться приложения на HTML5.