Выпуск офисного пакета LibreOffice 6.3

Организация The Document Foundation представила релиз офисного пакета LibreOffice 6.3. Готовые установочные пакеты подготовлены для различных дистрибутивов Linux, Windows и macOS, а также в редакции для развёртывания online-версии в Docker. Ключевые новшества: Существенно увеличена производительность Writer и Calc. По сравнению с прошлым выпуском загрузка и сохранение некоторых типов документов выполняется быстрее до 10 раз. Особенно увеличение производительности заметно при чтении и отрисовке текстовых файлов с большим числом закладок, таблиц и встроенных шрифтов, а также при открытии больших файлов в форматах ODS/XLSX и электронных таблиц с функциями VLOOKUP. Значительно ускорен экспорт файлов в формате XLS;

Модернизирован компактный вариант панели инструментов Notebookbar, в котором используются вкладки для переключения однострочных наборов пиктограмм. Данный режим теперь доступен в Writer, Calc, Impress и Draw. Режим удобен для использования на ноутбуках с широкоформатными экранами, так как в отличие от варианта Notebookbar, близкого по оформлению к стилю Ribbon из Microsoft Office, компактный вариант занимает меньше вертикального экранного пространства и высвобождает больше места для документа;

Для Writer и Draw реализован новый однострочный режим панели (Contextual Single UI), наборы инструментов в котором автоматически выбираются в зависимости от контекста выполняемой операции. Режим можно включить в меню "View ▸ User Interface" ("Вид ▸ Интерфейс пользователя");

В классической панели удалена группа дополнительных инструментов "More", все элементы из которой перемещены в панель "Form Controls" ("Элементы управления"). Добавлена возможность настройки ширины боковой панели (Office/UI/Sidebar/General/MaximumWidth). Значительно обновлены наборы пиктограмм Sifr и Karasa Jaga;

Изменено оформление вкладок в Calc и Draw, которые стали более заметными и удобными;

Добавлен новый диалог "Совет дня", отображающий полезные рекомендации раз в день после запуска;

Значительно расширены возможности серверной редакции LibreOffice Online, позволяющей организовать совместную работу с офисным пакетом через Web. Добавлена возможность просмотра файлов Microsoft Visio (в режиме только для чтения). Улучшена поддержка HiDPI, увеличена производительность обработки online-документов и ускорена загрузка страниц. Во Writer улучшены операции выбора и вращения изображений, улучшено отображение комментариев, обеспечена поддержка добавления и редактирования водяных знаков, добавлена кнопка для вставки диаграмм. Реализованы средства для управления языками и локалями. Добавлен унифицированный инструмент для добавления цифровой подписи, экспорта и загрузки PDF, ODT и DOCX. Улучшена организация выделения областей и перемещения сегментов диаграмм в Charts. Упрощена вставка из буфера обмена и добавлена поддержка вставки в поля диалогов. При создании нового документа предоставлена возможность выбора шаблона. В Impress добавлены диалоги для форматирования символов, параграфов и страниц. В Calc реализованы диалоги условного форматирования и улучшена вставка строк через контекстное меню.

В Calс предложен новый всплывающий виджет в панели ввода формул, который заменил старый инструмент Sum и предоставил возможность быстрого доступа к наиболее часто используемым функциям. Добавлена новая функция FOURIER() для проведения дискретного преобразования Фурье над указанным массивом. В форматы валют добавлен символ рубля - "₽", который теперь отображается вместо "руб". Переработан диалог выборки статистических данных ("Data -> Statistics -> Sampling" или "Данные -> Статистика -> Выборка").

Во Writer улучшена поддержка копирования текстовых таблиц из Calc (теперь копируются только видимые ячейки выделенной области). Добавлена возможность редактирования по месту (inline) полей ввода переменных. Установка фона (цвет, градиент или картинка) теперь охватывает всю страницу, включая отступы;

Реализован более близкий к Word метод отображения текста в ячейках таблиц при написании снизу-вверх и слева-направо;

Добавлена возможность управления формами ввода MS Word и использования меню "Form" ("Форма") как в MS Office (включается через "Tools ▸ Options ▸ Writer ▸ Compatibility ▸ Reorganize Forms menu to have it MS compatible");

Добавлен интерфейс для редактирования документов для пометки участков текста, которые следует исключить из экспортируемых файлов (например, при сохранении в PDF) для скрытия конфиденциальной информации, такой как персональные данные;

Улучшен экспорт в формат PDF и реализована поддержка формата документов PDF/A-2 в дополнение к формату PDF/A-1. Упрощено оформление редактируемых PDF-форм благодаря добавлению во Writer меню "Form" ("Форма"). Для улучшения совместимости с Microsoft Office добавлена возможность экспорта документов в формате шаблонов .dotx и .xltx;

Улучшена совместимость с проприетарными форматами Microsoft Office. Добавлена поддержка экспорта шаблонов документов и электронных таблиц в форматах DOTX и XLTX. Реализован импорт диаграмм из DOCX, определённых в виде групп фигур с разметкой drawingML. Улучшена совместимость со сводными таблицами (Pivot Tables) из файлов XLSX. Добавлен импорт и экспорт SmartArt из файлов PPTX.

В сборки для Windows добавлена реализация консольного режима работы, позволяющего выполнять операции в пакетном режиме без запуска графического интерфейса (например, для вывода на печать или преобразования форматов);

Существенно расширены возможности VCL-плагинов KDE5 и Qt5, предоставляющие возможность использования родных для KDE и Qt диалогов, кнопок, обрамления окна и виджетов. Добавлена поддержка OpenGL, улучшена работа drag’n’drop, улучшена отрисовка слайдов с мультимедийными данными в Impress, улучшена строка меню. Удалён VCL-плагин для KDE4;

Прекращено формирование 32-разрядных сборок для Linux (для Windows 32-разрядные сборки продолжат публиковаться без изменений). В исходном коде поддержка 32-разрядных систем сохранена, поэтому дистрибутивы Linux смогут продолжить поставку 32-разрядных пакетов с LibreOffice, а энтузиасты смогут собрать более новые версии из исходных текстов.