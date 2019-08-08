Выпуск офисного пакета LibreOffice 6.3

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|1.1, andy (??), 19:37, 08/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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оптимизация проищводительности это хорошо.
но местами совместимость с msoffice в банальных местах, типо вставки изображения, оставляет желать лучшего
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|3.16, Ю.Т. (?), 20:43, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Во-первых, не забесплатно. Забесплатно был открыт коммерческий СтарОффис.
Во-вторых, в мире, где царит МС Оффис, для пакетов аналогичного назначения нет более важной задачи, чем совместимость по файлам.
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|1.2, тот_же_анон_уже_без_мабилы (?), 19:38, 08/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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кто писал новость? новости о предыдущих выпусках были просто отличные и полноценные, а эта какой-то трешак. Что, трудно было перевести пункты меню? И, кстати, это далеко не все КЛЮЧЕВЫЕ новшества. Где, хотя бы, про анализ Фурье в Calc?
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|2.4, Аноним (4), 19:41, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Где, хотя бы, про анализ Фурье в Calc?
Всё на месте: "В Calс предложен новый виджет в панели ввода формул, который заменил старый инструмент Sum и предоставил возможность быстрого доступа к наиболее часто используемым функциям. Добавлена новая функция FOURIER для проведения дискретного преобразования Фурье над указанным массивом"
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|1.7, Попугай Кеша (?), 20:04, 08/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Молодцы! Правда молодцы! Особенно приятно, что выкладывают имена разработчиков, кто делал тот или иной функционал. Признание это важно.
Попробуйте назвать хоть один корпоративный продукт, где в промо-роликах также делают.
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|1.9, Аноним (9), 20:17, 08/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Поставил - реально намного быстрее стал файлы открывать! Замечательно!
У нас в офисе уже около половины рабочих мест на Либре, и процесс отказа от MS Office продолжается.
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|1.11, user90 (?), 20:24, 08/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Даже интересно, кому эти "офисные пакеты" нужны вне офеса? ;) Чего они тут вообще обсуждают? Все равно будут сидеть за тем, что даст босс!
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|2.13, Аноним (13), 20:35, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вне офиса применяю для составления документации разрабатываемого ПО, написания научных статей и монографий. Очень удобно.
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|3.14, user90 (?), 20:40, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Дыа?
> для составления документации разрабатываемого ПО
Ага! Readme в plain text, и на этом обычно фсе))
> написания научных статей и монографий.
Сразу же зауважал Опеннет!
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|6.25, Аноним (13), 21:22, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Выбор предполагает наличие альтернатив. Поэтому вопрос, какие предлагаются альтернативы?
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|5.22, user90 (?), 21:08, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, вот реально хочется за шиворот и головой об стол)) - «HTML»! И еще раз - в HTML, блиа!!
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|6.26, Аноним (13), 21:26, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как Вы предлагаете сохранять в данном формате шрифты, иллюстрации, верстку? Передавать пользователю кучу файлов, причем визуальное отображение этой кучи весьма зависит от браузера. Совершенно неприемлемо. Проходили уже - было нечто под названием CHM.
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|7.27, user90 (?), 21:34, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Шрифты никак, встроенные шрифты - ЗЛО! Остальное Мозилла еще черт знает когда решила форматом MAFF (правда впоследствии и отказалась от него, ну так мозилловцев уже давно по жосткому плющит!) Причем Мозилла тут чисто для примера, это может быть что угодно и как угодно, хоть zip.
> причем визуальное отображение этой кучи весьма зависит от браузера
Это скорее плюс, чем минус ;)
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|1.12, Аноним (12), 20:26, 08/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Новые вкладки в Calc - буээ, буду сидеть на предыдущей версии столько, сколько она ещё будет запускаться и работать.
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|1.28, Аноним (32), 21:36, 08/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> компактный вариант занимает меньше вертикального экранного пространства и высвобождает больше места для документа;
А сделать панель вертикальной они не додумались?
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|1.29, Аноним (32), 21:39, 08/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Добавлен новый диалог "Совет дня", отображающий полезные рекомендации раз в день после запуска;
Ещё бы Скрепыша добавили.
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|1.30, Аноним (32), 21:42, 08/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Прекращено формирование 32-разрядных сборок для Linux
слов цензурных у меня нет по этому поводу.
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|1.31, Аноним (32), 21:45, 08/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>а энтузиасты смогут собрать более новые версии из исходных текстов.
Очень толстый троллинг.
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