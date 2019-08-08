Уязвимости, позволяющие захватить управление коммутаторами Cisco, Zyxel и NETGEAR на чипах RTL83xx

В коммутаторах на базе чипов RTL83xx, включая Cisco Small Business 220, Zyxel GS1900-24, NETGEAR GS75x, ALLNET ALL-SG8208M и ещё более десятка устройств от менее известных производителей, выявлены критические уязвимости, позволяющие неаутентифицированному атакующему получить контроль за коммутатором. Проблемы вызваны ошибками в SDK Realtek Managed Switch Controller, код из которого использовался при подготовке прошивок.

Первая уязвимость (CVE-2019-1913) затрагивает управляющий web-интерфейс и даёт возможность выполнить свой код с привилегиями пользователя root. Уязвимость вызвана недостаточной проверкой передаваемых пользователем параметров и отсутствием должной оценки границ буфера при чтении входных данных. В результате, атакующий может вызвать переполнение буфера через отправку специально оформленного запроса и эксплуатировать проблему для выполнения своего кода.

Вторая уязвимость (CVE-2019-1912) позволяет без аутентификации загрузить произвольные файлы на коммутатор, в том числе перезаписать файлы с конфигурацией и организовать запуск обратного shell для удалённого входа. Проблема вызвана неполной проверкой полномочий в web-интерфейсе.

Также можно отметить устранение менее опасной уязвимости (CVE-2019-1914), которая позволяет при наличии непривилегированного аутентифицированного входа в web-интерфейс выполнить произвольные команды с привилегиями root. Проблемы устранены в обновлениях прошивок Cisco Small Business 220 (1.1.4.4), Zyxel и NETGEAR. Детальное описание методов эксплуатации планируется опубликовать 20 августа.

Проблемы также проявляются в других устройствах на чипах RTL83xx, но они пока не подтверждены производителями и не исправлены: