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Уязвимости, позволяющие захватить управление коммутаторами Cisco, Zyxel и NETGEAR на чипах RTL83xx

08.08.2019 10:09

В коммутаторах на базе чипов RTL83xx, включая Cisco Small Business 220, Zyxel GS1900-24, NETGEAR GS75x, ALLNET ALL-SG8208M и ещё более десятка устройств от менее известных производителей, выявлены критические уязвимости, позволяющие неаутентифицированному атакующему получить контроль за коммутатором. Проблемы вызваны ошибками в SDK Realtek Managed Switch Controller, код из которого использовался при подготовке прошивок.

Первая уязвимость (CVE-2019-1913) затрагивает управляющий web-интерфейс и даёт возможность выполнить свой код с привилегиями пользователя root. Уязвимость вызвана недостаточной проверкой передаваемых пользователем параметров и отсутствием должной оценки границ буфера при чтении входных данных. В результате, атакующий может вызвать переполнение буфера через отправку специально оформленного запроса и эксплуатировать проблему для выполнения своего кода.

Вторая уязвимость (CVE-2019-1912) позволяет без аутентификации загрузить произвольные файлы на коммутатор, в том числе перезаписать файлы с конфигурацией и организовать запуск обратного shell для удалённого входа. Проблема вызвана неполной проверкой полномочий в web-интерфейсе.

Также можно отметить устранение менее опасной уязвимости (CVE-2019-1914), которая позволяет при наличии непривилегированного аутентифицированного входа в web-интерфейс выполнить произвольные команды с привилегиями root. Проблемы устранены в обновлениях прошивок Cisco Small Business 220 (1.1.4.4), Zyxel и NETGEAR. Детальное описание методов эксплуатации планируется опубликовать 20 августа.

Проблемы также проявляются в других устройствах на чипах RTL83xx, но они пока не подтверждены производителями и не исправлены:

  • EnGenius EGS2110P, EWS1200-28TFP, EWS1200-28TFP;
  • PLANET GS-4210-8P2S, GS-4210-24T2;
  • DrayTek VigorSwitch P1100;
  • CERIO CS-2424G-24P;
  • Xhome DownLoop-G24M;
  • Abaniact (INABA) AML2-PS16-17GP L2;
  • Araknis Networks (SnapAV) AN-310-SW-16-POE;
  • EDIMAX GS-5424PLC, GS-5424PLC;
  • Open Mesh OMS24;
  • Pakedgedevice SX-8P;
  • TG-NET P3026M-24POE.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.vdoo.com/blog/disc...)
  2. OpenNews: Уязвимости в Cisco RV32x были "устранены" через блокировку запросов от утилиты curl
  3. OpenNews: Критическая уязвимость в коммутаторах Cisco
  4. OpenNews: В браузерном дополнении Cisco WebEx выявлен URL, позволяющий выполнить код в системе
  5. OpenNews: В Cisco IOS устранены уязвимости, удалённо эксплуатируемые по SNMP
  6. OpenNews: Серьезная уязвимость в межсетевых экранах Cisco ASA
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: cisco, switch, zyxel, netgear, realtek
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:33, 08/08/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    думаешь - ооо, циска! щас поимею корпоративный core switch! Заходишь почитать - тьфу, опять линксись.
     
     
  • 2.2, andy (??), 10:37, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    циска это просто обертка над Iptables
     
     
  • 3.4, Антонидас (?), 10:49, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    iptables это просто обертка над netfilter
     

  • 1.3, A.Stahl (ok), 10:49, 08/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    All your commutators belong to us!
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:28, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    N.S. Блеснул, пля, в лужу...

    Do you mean "switches"?

     
     
  • 3.9, A.Stahl (ok), 11:36, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты не знаешь контекст шутки, видимо. Там нужно корёжить всё как можно сильнее. На уровне "I talk from my heart".


     

  • 1.5, Аноним (5), 10:58, 08/08/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    Как страшно жить... Одна новость хлеще другой...
     
  • 1.6, Аноним (6), 11:16, 08/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    Кроме DrayTek, не одного вендора не узнал это индусы?
     
     
  • 2.7, пох. (?), 11:22, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Linksys was founded in 1988 by the couple Victor and Janie Tsao, both Taiwanese immigrants to the United States.

    какие еще, нахрен, индусы... они об такое карму не портят.

     

  • 1.10, ryoken (ok), 11:41, 08/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    рыгалтек каквсигда...
     
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