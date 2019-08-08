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Представлена первая современная серверная платформа на базе CoreBoot

08.08.2019 09:19

Разработчики из компании 9elements портировали CoreBoot для серверной материнской платы Supermicro X11SSH-TF. Изменения уже включены в основную кодовую базу CoreBoot и войдут в состав следующего значительного выпуска. Supermicro X11SSH-TF стала первой современной серверной материнской платой с процессором Intel Xeon, которую можно использовать с CoreBoot. Плата поддерживает процессоры Xeon (E3-1200V6 Kabylake-S или E3-1200V5 Skylake-S) и может оснащаться до 64 Гб ОЗУ (4 x UDIMM DDR4 2400MHz).

Работа проведена совместно с VPN-провайдером Mullvad в рамках проекта System Transparency, нацеленного на усиление защищённости серверной инфраструктуры и избавление от проприетарных компонентов, состояние которых невозможно контролировать. CoreBoot является свободным аналогом проприетарных прошивок и доступен для полной верификации и аудита. CoreBoot применяется в качестве базовой прошивки для инициализации оборудования и координации начальной загрузки. В том числе реализована инициализация графического чипа, PCIe, SATA, USB, RS232. При этом в CoreBoot интегрированы бинарные компоненты FSP 2.0 (Intel Firmware Support Package) и бинарная прошивка для подсистемы Intel ME, необходимые для инициализации и запуска CPU и чипсета.

Для загрузки операционной системы предлагается использовать SeaBios или LinuxBoot (реализация UEFI на базе Tianocore пока не поддерживается из-за несовместимости с графической подсистемой Aspeed NGI, работающей только в текстовом режиме). Помимо добавления поддержки платы в CoreBoot участники проекта также реализовали поддержку модулей TPM (Trusted Platform Module) 1.2/2.0 на базе Intel ME и подготовили драйвер для контроллера ASPEED 2400 SuperI/O, выполняющего функции BMC (Baseboard Management Controller).

Для удалённого управления платой обеспечена работа IPMI-интерфейса, предоставляемого контроллером BMC AST2400, но для использования IPMI требуется установка в BMC-контроллер оригинальной прошивки. Также была реализована функциональность верифицированной загрузки. В утилиту superiotool добавлена поддержка AST2400, а в inteltool поддержка Intel Xeon E3-1200. Intel SGX (Software Guard Extensions) пока не поддерживается из-за проблем со стабильностью.

  1. Главная ссылка к новости (https://9esec.io/blog/first-mo...)
  2. OpenNews: Выпуск Coreboot 4.10
  3. OpenNews: Выявлена скрытая возможность отключения подсистемы Intel ME
  4. OpenNews: CoreBoot не сможет работать с новыми чипами Haswell и Broadwell от Intel
  5. OpenNews: Intel опубликовал открытую прошивку для инициализации оборудования и загрузки ОС
  6. OpenNews: Linux Foundation представил проект LinuxBoot для замены UEFI-прошивок
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: coreboot, supermicro, firmware
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, A.Stahl (ok), 09:41, 08/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    А интеловский бекдор-модуль(блин, забыл как он называется) хорошо работает из-под коребута? Или он от БИОСа совсем не зависит?
     
     
  • 2.3, hiveliberty (ok), 10:03, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > и бинарная прошивка для подсистемы Intel ME

    Не оно разве?

     
  • 2.5, Аноним (-), 10:06, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Утилита для отключения встроена в Coreboot https://github.com/corna/me_cleaner
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 10:14, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > для мнимого вроде бы как бы казалось бы якобы отключения

    поправил

     
  • 2.8, пох. (?), 10:34, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зависит. В этом открыто-ненужно - вполне себе включен.

     

  • 1.2, aaa (??), 09:54, 08/08/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    "При этом в CoreBoot интегрированы ... и бинарная прошивка для подсистемы Intel ME". это он
     
  • 1.4, Аноним (4), 10:04, 08/08/2019 [ответить]  
    		• –6 +/
    Почему не LibreBoot? Как-то по-гомофобному поступили.
     
     
  • 2.7, 1 (??), 10:20, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что Libreboot - это дистрибутив coreboot. Никто им не мешает вмержить себе этот код (правда, они сами не захотят).
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 10:42, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это два разных проекта с разными целями.
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:17, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.youtube.com/watch?v=5syd5HmDdGU
     
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