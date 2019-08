Представлена первая современная серверная платформа на базе CoreBoot

1.1 , A.Stahl ( ok ), 09:41, 08/08/2019 [ответить] + / – А интеловский бекдор-модуль(блин, забыл как он называется) хорошо работает из-под коребута? Или он от БИОСа совсем не зависит?

2.3 , hiveliberty ( ok ), 10:03, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > и бинарная прошивка для подсистемы Intel ME Не оно разве?

2.5 , Аноним ( - ), 10:06, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Утилита для отключения встроена в Coreboot https://github.com/corna/me_cleaner

3.6 , Аноним ( 6 ), 10:14, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > для мнимого вроде бы как бы казалось бы якобы отключения поправил

2.8 , пох. ( ? ), 10:34, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – зависит. В этом открыто-ненужно - вполне себе включен.

1.2 , aaa ( ?? ), 09:54, 08/08/2019 [ответить] +1 + / – "При этом в CoreBoot интегрированы ... и бинарная прошивка для подсистемы Intel ME". это он

1.4 , Аноним ( 4 ), 10:04, 08/08/2019 [ответить] –6 + / – Почему не LibreBoot? Как-то по-гомофобному поступили.

2.7 , 1 ( ?? ), 10:20, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому что Libreboot - это дистрибутив coreboot. Никто им не мешает вмержить себе этот код (правда, они сами не захотят).

3.9 , Аноним ( 9 ), 10:42, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Это два разных проекта с разными целями.

2.10 , Аноним ( 10 ), 11:17, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://www.youtube.com/watch?v=5syd5HmDdGU