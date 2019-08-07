NVIDIA опубликовала документацию по интерфейсам GPU для упрощения разработки открытых драйверов

Компания NVIDIA начала публикацию свободной документации по интерфейсам своих чипов. Опубликованные руководства пока охватывают не все возможности и чипы (например, нет информации о семействе Turing, средствах управления частотой и верификации прошивок по цифровой подписи), но работа по публикации продолжается и число документов будет увеличиваться.

Опубликованная информация включает разнородные данные о семействах GPU Maxwell, Pascal, Volta и Kepler, такие как сведения о таблицах BIOS, блоках управления устройством, инициализации устройств, обеспечении защиты в движке Falcon, управлении частотой и оптимизациями, заголовочных файлах для шейдеров, режимах энегопотребления и т.п. Документация распространяется под лицензией MIT и может быть использована для усовершенствования свободного драйвера Nouveau.



