NVIDIA опубликовала документацию по интерфейсам GPU для упрощения разработки открытых драйверов

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|2.5, Аноним (5), 00:46, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мнн кажется им кажется что открытие поможет конкурировать с AMD. Но это всего лишь умозрительное заключение.
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|3.22, хотел спросить (?), 04:29, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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поздно мне кажется... ситуацию могло бы спасти только то, что NVidia выпустит свободный драйвер под линуху.. и тогда нвидия был бы торт (просто недешевый)
так что доверия AMD куда больше.. в наших офисных планах недорогие карточки от амд
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|2.19, Аноним (19), 03:54, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какое здесь добродушие? Когда сами проприетарный драйвер откроют, тогда поговорим.
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|1.4, Аноним (5), 00:44, 08/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Меня больше интересует наличие открытой видеокарты. Если не понял, я про (ОПО) Открытое программное обеспечение.
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|2.6, Аноним (2), 01:02, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Продаются PCI платы с FPGA, на которые можно напаять свои компоненты. Уделает любую видеокарту по производительности .... если драйвер нормальный напишешь.
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|3.8, Аноним (5), 01:12, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А если я не умею в паяние и радиоэлектронику в принципе, есть готовые решение? Ну или где почитать подробнее про паяние этих FGPA? То же самое и про материнскую, хочу себе свободный компуктер собрать. Спасибо.
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|4.14, neAnonim (?), 02:34, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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В ходу fpga от xilinx и Intel. Паять ничего не нужно они программируемые. Образцы кода есть и проекты есть (тот же rick-v) 2k - 10k валюты за штуку и ты свободен.
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|5.16, neAnonim (?), 02:39, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Обучение можно начать с "харрис и харрис цифровая схемотехника" литература бесплатная
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|1.7, Аноним (7), 01:05, 08/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Помню как проект nouveau сделал генератор прошивок для видеокарт (не BIOS). Таким образом, для Fermi и новее, не надо было делать upload бинарного firmware. Но NVIDIA запретила это делать. Для GTX 900 и новее, драйвер проверяет цифровую подпись прошивки, и если подписано не тем ключом, то 3D-ускоритель недоступен.
Как эту ситуацию урегулировали? Может, Jockey подгружает firmware? Или положили в пакет linux-firmware-nonfree?
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|2.11, 00 (?), 01:50, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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at this stage it doesn't help with Nouveau's biggest challenge of re-clocking / signed firmware since GTX 900 series making it a real obstruction to be able to re-program the hardware to operate at its effective clock speeds rather than the lower boot clock speeds. When asking NVIDIA about it, they are aware of the situation but no solution to announce right now.
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|1.10, Аноним (10), 01:44, 08/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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а как там дела у AMD? Что-то с тех пор, как они отстали от паровоза прогресса, от них ничего не слышно.
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|2.12, Аноним (1), 01:55, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Для этого есть Phoronix, про них часто публикуют. У них как раз таки прогресс во всю вперёд
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|1.17, Ivan_83 (ok), 02:45, 08/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Обострение конкуренции перешло в фазу когда идёт конкуренция открытых дров - это же хорошо!
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