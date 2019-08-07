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NVIDIA опубликовала документацию по интерфейсам GPU для упрощения разработки открытых драйверов

07.08.2019 23:50

Компания NVIDIA начала публикацию свободной документации по интерфейсам своих чипов. Опубликованные руководства пока охватывают не все возможности и чипы (например, нет информации о семействе Turing, средствах управления частотой и верификации прошивок по цифровой подписи), но работа по публикации продолжается и число документов будет увеличиваться.

Опубликованная информация включает разнородные данные о семействах GPU Maxwell, Pascal, Volta и Kepler, такие как сведения о таблицах BIOS, блоках управления устройством, инициализации устройств, обеспечении защиты в движке Falcon, управлении частотой и оптимизациями, заголовочных файлах для шейдеров, режимах энегопотребления и т.п. Документация распространяется под лицензией MIT и может быть использована для усовершенствования свободного драйвера Nouveau.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/scan....)
  2. OpenNews: Компания NVIDIA выступила с инициативой предоставления документации проекту Nouveau
  3. OpenNews: Компания NVIDIA намерена открыть доступ к документации по GPU платформы Tegra
  4. OpenNews: Компания NVIDIA передала проекту Nouveau патчи для обеспечения поддержки GPU Tegra K1
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: nvidia
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  • 1.1, Аноним (1), 00:17, 08/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Сегодня же не 01.04
     
  • 1.2, Аноним (2), 00:19, 08/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Документация распространяется под лицензией MIT

    Требуется пруф.

     
  • 1.3, Аноним (-), 00:39, 08/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    причину где нибудь озвучивали? Не от великого добродушия же
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 00:46, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мнн кажется им кажется что открытие поможет конкурировать с AMD. Но это всего лишь умозрительное заключение.
     
     
  • 3.22, хотел спросить (?), 04:29, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    поздно мне кажется... ситуацию могло бы спасти только то, что NVidia выпустит свободный драйвер под линуху.. и тогда нвидия был бы торт (просто недешевый)

    так что доверия AMD куда больше.. в наших офисных планах недорогие карточки от амд

     
  • 2.13, Аноним (13), 02:03, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > This content was originally kept at:
    >
    > http://download.nvidia.com/open-gpu-doc/
    >
    > ...but has been moved to github, mainly for easier version tracking.

    О чём тогда новость?

     
  • 2.19, Аноним (19), 03:54, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какое здесь добродушие? Когда сами проприетарный драйвер откроют, тогда поговорим.
     
  • 2.23, адмирал третьего флота очевидность (?), 04:36, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    потому что пользы от скрытия этой информации больше нет.
     

  • 1.4, Аноним (5), 00:44, 08/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Меня больше интересует наличие открытой видеокарты. Если не понял, я про (ОПО) Открытое программное обеспечение.
     
     
  • 2.6, Аноним (2), 01:02, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Продаются PCI платы с FPGA, на которые можно напаять свои компоненты. Уделает любую видеокарту по производительности .... если драйвер нормальный напишешь.
     
     
  • 3.8, Аноним (5), 01:12, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если я не умею в паяние и радиоэлектронику в принципе, есть готовые решение? Ну или где почитать подробнее про паяние этих FGPA? То же самое и про материнскую, хочу себе свободный компуктер собрать. Спасибо.
     
     
  • 4.14, neAnonim (?), 02:34, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    В ходу fpga от xilinx и Intel.  Паять ничего не нужно они программируемые. Образцы кода есть и проекты есть (тот же rick-v) 2k - 10k валюты за штуку  и ты свободен.
     
     
  • 5.15, neAnonim (?), 02:37, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    risc-v !!! (Авто исправление)
     
     
  • 6.20, Аноним (20), 04:15, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Знаю есть открытая реализация https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenRISC
     
  • 5.16, neAnonim (?), 02:39, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Обучение можно начать с "харрис и харрис цифровая схемотехника" литература бесплатная
     
  • 5.18, Аноним (20), 03:28, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >2k - 10k валюты за штуку  и ты свободен.

    $10'000 не очень бюджетно.
    https://www.youtube.com/watch?v=KN9ooDsiUt4

     
     
  • 6.21, Аноним (21), 04:29, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зато свободно
     

  • 1.7, Аноним (7), 01:05, 08/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Помню как проект nouveau сделал генератор прошивок для видеокарт (не BIOS). Таким образом, для Fermi и новее, не надо было делать upload бинарного firmware. Но NVIDIA запретила это делать. Для GTX 900 и новее, драйвер проверяет цифровую подпись прошивки, и если подписано не тем ключом, то 3D-ускоритель недоступен.

    Как эту ситуацию урегулировали? Может, Jockey подгружает firmware? Или положили в пакет linux-firmware-nonfree?

     
     
  • 2.11, 00 (?), 01:50, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    at this stage it doesn't help with Nouveau's biggest challenge of re-clocking / signed firmware since GTX 900 series making it a real obstruction to be able to re-program the hardware to operate at its effective clock speeds rather than the lower boot clock speeds. When asking NVIDIA about it, they are aware of the situation but no solution to announce right now.
     

  • 1.9, Аноним (9), 01:27, 08/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    NVIDIA? Да ладно?!
     
  • 1.10, Аноним (10), 01:44, 08/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    а как там дела у AMD? Что-то с тех пор, как они отстали от паровоза прогресса, от них ничего не слышно.
     
     
  • 2.12, Аноним (1), 01:55, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для этого есть Phoronix, про них часто публикуют. У них как раз таки прогресс во всю вперёд
     

  • 1.17, Ivan_83 (ok), 02:45, 08/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обострение конкуренции перешло в фазу когда идёт конкуренция открытых дров - это же хорошо!
     
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