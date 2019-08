Опубликован план развития функциональности Qt 6

2.13 , iLex ( ok ), 23:42, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Только высоким порогом входа, который надёжно отфильтровывает откровенных индусов. В итоге создаётся иллюзия, будто бы эта Qt какая-то волшебная технология, которая жрёт меньше памяти, чем Electron, и меньше тормозит. Ну чисто за счёт хоть какой-то квалификации тех, кто способен с этим работать.

Разумеется, если по-настоящему квалифицированный программист будет делать UI на Electron, получится не хуже.

3.18 , Аноним ( 18 ), 23:56, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Прям почитаешь некоторых, весь софт это один сплошной ui.

2.20 , Аноним ( 20 ), 23:57, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Чем qlm/c++ лучше электрона и нормального фреймфорка и нормального языка (typescript)? Помимо сильно меньшего потребления ресурсов? Возможностью интеграции с ОС, нормальной работой с экранными ридерами и прочими приблудами для слепых и убогих, человеческим скейлингом шревтов (скоро 8k будет актуально, а электрон на 4k выглядит как треш).

2.22 , Egor Mamontov ( ? ), 00:07, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – лучше абсолютно всем. QML предоставляет возможность очень быстро и удобно создавать UI, и если вы имеете опыт в этом деле то вы сможете это ощутить (в подкрепление сказанного могу предложить поискать в интернете информацию о тех компаниях, которые приняли данную технологию для реализации UI в своих продуктах). С/С++ позволяет реализовывать задачи в машинный код, исполнение которого потребляет наименьшие кол-во ОЗУ, при максимальной скорость выполнения. Благодаря таким свойствам можно реализовывать не просто красивенький UI, но и реализовывать технологию. Если хотите то на QT можно за 2-3 дня создать свой электрон, с функциональностью необходимой под конкретную задачу. Для этого практически не нужно чтото самому придумывать, почти все для реализации можно взять как говорится из коробки.

К сожалению или к лучшему, но большинство программистов в меру своего мышления не в состоянии оценить ценность возможностей языка C++, но это и хорошо, ибо в современном мире требуются контенщики, армия которая не будет не при каком обстоятельстве конкурентами googl или других компаний которые задают курс, рождают технологии. Необходима армия кодеров способная быстро реализовать контент, расширить функционал модулем на lua, js итд.

Порой я слышу о страхе "выстрелить себе в ногу" программируя на с++, таким людям я рекомендую не брать в руки рогатку ибо могут выбить себе глаз, не кататься на велосипеде ибо могут разбиться, не заходить в воду ибо смогут утонуть,, не открывать рот ибо могут нести чепуху.

3.24 , KonstantinB ( ok ), 00:17, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, проблема переусложненности C++ имеет место быть, что усугубляется тем, что в проектах с долгой историей неизбежна дикая мешанина подходов от "C с классами" до современного C++. Но если проект начинать с нуля, то - да, достаточно использовать "вменяемое" подмножество современного C++, и все будет хорошо.

3.29 , iLex ( ok ), 00:28, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Главная претензия к C++ это полнейший ад с реиспользованием кода. Там нет модулей, а есть только инклюды. Хуже того, после интеграции с Qt плюсовый код уже как бы и не совсем плюсовый, там поверх всякого накидано. И сборка Qt-либ тот ещё квест, как и линковка с ними.

И наконец, если я пишу на Electron, то я, сидя под Linux, забесплатно получаю бинарники и под винду, и под макось. А как мне собрать exe, компилируя Qt-проект из-под Linux? Ставить докер, пачку контейнеров и там ещё париться с настройками? А под макось? Мак покупать, чтобы этот ваш C++ под неё собирать?

В XXI веке язык, не способный в Zero-setup cross compilation, не имеет будущего. C++ сдохнет если не под Electron'ом, так под чем-то вроде Go, где всё это есть из коробки, уже в ближайшее десятилетие, оставшись только в легаси. Это когда кроме винды и x86 ни хрена не было, C++ рулил. Его псевдо-кроссплатформенности тогда хватало. Сейчас - это, извините, полная убогость.

2.23 , Аноним ( 23 ), 00:08, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Электрон принадлежит мелкософту.