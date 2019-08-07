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Опубликован план развития функциональности Qt 6

07.08.2019 22:59

Ларс Кнолл (Lars Knoll), создатель движка KHTML, руководитель проекта Qt Project и технический директор компании Qt Company, рассказал о планах по созданию следующей значительной ветки фреймворка Qt. После завершения формирования функциональности ветки Qt 5.14 разработка будет сфокусирована на подготовке выпуска Qt 6, который ожидается в конце 2020 года.

Qt 6 будет развиваться с оглядкой на обеспечение совместимости с Qt 5, но не исключено возникновение отдельных проблем, так как намеченные архитектурные изменения и чистку невозможно будет реализовать без потери определённого уровня совместимости. Для сглаживания перехода некоторые возможности Qt 6 планируется в сокращённом виде включить в состав выпусков Qt 5.14 и Qt 5.15 LTS. Также будет подготовлен инструментарий для упрощения миграции на Qt 6.

Среди основных целей для следующей значительной ветки называется приведение функциональности в соответствие с требованиями 2020 года, проведение чистки кодовой базы и упрощение сопровождения проекта. Ожидаемые изменения:

  • Существенная модернизация QML:
    • Поддержка строгой типизации.
    • Возможность компиляции QML в представление на C++ и машинный код.
    • Перевод полной поддержки JavaScript в разряд опций (использование полнофункционального JavaScript-движка требует больших ресурсов, что мешает применению QML на таком оборудовании, как микроконтроллеры).
    • Отказ от версионирования в QML.
    • Унификация структур данных, дублирующихся в QObject и QML (позволит сократить потребление памяти и ускорить запуск).
    • Уход от генерации структур данных во время выполнения в пользу генерации во время компиляции.
    • Скрытие внутренних компонентов через использование приватных методов и свойств.
    • Улучшенная интеграция с инструментами разработки для рефакторинга и диагностики ошибок во время компиляции;
  • Добавление нового абстрактного слоя Rendering Hardware Interface (RHI) для обеспечение бесшовного использования различных графических API, включая OpenGL, Vulkan, Metal и Direct 3D (раньше Qt был завязан только на OpenGL). На использование RHI будет переведена вся имеющаяся инфраструктура рендеринга, включая QPainter, Qt Quick Scenegraph и Qt3D. Также планируется добавить модуль Qt Shader Tools для поддержки различных языков разработки шейдеров и обеспечения кросс-компиляции шейдеров как на этапе сборки, так и во время выполнения программы;
  • Подготовка унифицированного API для создания интерфейсов пользователя, сочетающих элементы 2D и 3D графики. Новый API позволит использовать QML для для определения 3D-элементов интерфейсов без задействования формата UIP. В новом интерфейсе для интеграции 3D-контента с Qt Quick планируют решить такие проблемы, как большие накладные расходы при интеграции QML с контентом из Qt 3D или 3D Studio, и невозможность синхронизации анимации и преобразований на уровне отдельных кадров между 2D и 3D. Совместная в вложенная отрисовка 2D и 3D будет реализована при помощи нового движка рендеринга. Предварительная реализация нового Qt Quick с поддержкой 3D ожидается в выпуске Qt 5.14;
  • Добавление инструментов для обработки связанных с графикой ресурсов на этапе компиляции, например, для преобразования PNG-изображений в сжатые текстуры или для конвертации шейдеров и мешей в оптимизированные бинарные форматы для конкретного оборудования;
  • Встраивание унифицированного движка для тем оформления и стилей, позволяющего добиться внешнего вида приложений на базе Qt Widgets и Qt Quick, родного для разных мобильных и настольных платформ;
  • Унификация инструментов для создания интерфейса пользователя. Для исключения дублирования функциональности и прекращения поставки двух отдельных продуктов, ожидается интеграция функциональности Qt 3D Studio в Qt Design Studio, многие подсистемы которого и фреймворк подключения плагинов построены на единой с Qt Creator кодовой базе. В Qt Design Studio также планируют обеспечить качественную интеграцию с пакетами для создания контента, такими как Photoshop, Sketch, Illustrator, Maya и 3D Max. В качестве основных языков, поддерживаемых в унифицированном инструментарии для разработки, называются C++, QML и Python. Унификация также подразумевает возможность обращения из Qt Creator к средствам проектирования интерфейса, и предоставление дизайнерам интерфейса возможностей из инструментов для разработчиков, например, компиляции проекта или тестирования приложения на устройстве;
  • В качестве системы сборки решено использовать CMake вместо QMake. Поддержка сборки приложений при помощи QMake будет сохранена, но сам Qt будет собираться с использованием CMake. CMake выбран, так как данный инструментарий получил широкое распространение в среде разработчиков проектов на C++ и поддерживается во многих интегрированных средах разработки. Разработка сборочной системы Qbs, которая претендовала на роль замены QMake, прекращена;
  • Переход при разработке на стандарт C++17 (ранее использовался C++98). В Qt 6 планируют реализовать поддержку многих современных возможностей C++, но без потери обратной совместимости с кодом на основе прошлых стандартов.
  • Возможность использования из C++ некоторой функциональности, предлагаемой для QML и Qt Quick. В том числе, будет представлена новая система свойств для QObject и подобных классов. Из QML в ядро Qt будет интегрирован движок для работы с биндингами, что позволит снизить нагрузку и потребление памяти для биндингов и сделать их доступными для всех частей Qt, а не только для Qt Quick;
  • Продолжение работы по расширению поддержки дополнительных языков, таких как Python и WebAssembly;
  • Реструктуризация с разбиением на более мелкие составные части и сокращением размера базового продукта. Инструменты для разработчиков и специализированные компоненты будут поставляться в виде дополнений, распространяемых через новый каталог-магазин. Для распространения будут приниматься и дополнения к Qt от сторонних разработчиков, как бесплатные, так и платные.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.qt.io/blog/2019/0...)
  2. OpenNews: Проект Qt объявил о смене лицензии и изменении соглашения с KDE
  3. OpenNews: Начальный план разработки Qt 6
  4. OpenNews: Проект Qt прекращает разработку сборочной системы Qbs в пользу CMake
  5. OpenNews: Разработчики Qt представили встроенный http-сервер
  6. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 5.13
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Ключевые слова: qt
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Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:10, 07/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –13 +/
    Чем qlm/c++ лучше электрона и нормального фреймфорка и нормального языка (typescript)? Во времена кде 3 был адекватным фреймфорком с набором приемлимого софта, но видно что-то пошло не так.
     
     
  • 2.13, iLex (ok), 23:42, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Только высоким порогом входа, который надёжно отфильтровывает откровенных индусов. В итоге создаётся иллюзия, будто бы эта Qt какая-то волшебная технология, которая жрёт меньше памяти, чем Electron, и меньше тормозит. Ну чисто за счёт хоть какой-то квалификации тех, кто способен с этим работать.
    Разумеется, если по-настоящему квалифицированный программист будет делать UI на Electron, получится не хуже.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 23:56, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прям почитаешь некоторых, весь софт это один сплошной ui.
     
  • 2.20, Аноним (20), 23:57, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Чем qlm/c++ лучше электрона и нормального фреймфорка и нормального языка (typescript)?

    Помимо сильно меньшего потребления ресурсов? Возможностью интеграции с ОС, нормальной работой с экранными ридерами и прочими приблудами для слепых и убогих, человеческим скейлингом шревтов (скоро 8k будет актуально, а электрон на 4k выглядит как треш).

     
  • 2.22, Egor Mamontov (?), 00:07, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лучше абсолютно всем. QML предоставляет возможность очень быстро и удобно создавать UI, и если вы имеете опыт в этом деле то вы сможете это ощутить (в подкрепление сказанного могу предложить поискать в интернете информацию о тех компаниях, которые приняли данную технологию для реализации UI в своих продуктах).  С/С++ позволяет реализовывать задачи в машинный код, исполнение которого потребляет наименьшие кол-во ОЗУ, при максимальной скорость выполнения. Благодаря таким свойствам можно реализовывать не просто красивенький UI, но и реализовывать технологию. Если хотите то на QT можно за 2-3 дня создать свой электрон, с функциональностью необходимой под конкретную задачу. Для этого практически не нужно чтото самому придумывать, почти все для реализации можно взять как говорится из коробки.
    К сожалению или к лучшему, но большинство программистов в меру своего мышления не в состоянии оценить ценность возможностей языка C++, но это и хорошо, ибо в современном мире требуются контенщики, армия  которая не будет не при каком обстоятельстве конкурентами googl или других компаний которые задают курс, рождают технологии. Необходима армия кодеров способная быстро реализовать контент, расширить функционал модулем на lua, js итд.
    Порой я слышу о страхе "выстрелить себе в ногу" программируя на с++, таким людям я рекомендую не брать в руки рогатку ибо могут выбить себе глаз, не кататься на велосипеде ибо могут разбиться, не заходить в воду ибо смогут утонуть,, не открывать рот ибо могут нести чепуху.
     
     
  • 3.24, KonstantinB (ok), 00:17, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, проблема переусложненности C++ имеет место быть, что усугубляется тем, что в проектах с долгой историей неизбежна дикая мешанина подходов от "C с классами" до современного C++.

    Но если проект начинать с нуля, то - да, достаточно использовать "вменяемое" подмножество современного C++, и все будет хорошо.

     
  • 3.29, iLex (ok), 00:28, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главная претензия к C++ это полнейший ад с реиспользованием кода. Там нет модулей, а есть только инклюды. Хуже того, после интеграции с Qt плюсовый код уже как бы и не совсем плюсовый, там поверх всякого накидано. И сборка Qt-либ тот ещё квест, как и линковка с ними.
    И наконец, если я пишу на Electron, то я, сидя под Linux, забесплатно получаю бинарники и под винду, и под макось. А как мне собрать exe, компилируя Qt-проект из-под Linux? Ставить докер, пачку контейнеров и там ещё париться с настройками? А под макось? Мак покупать, чтобы этот ваш C++ под неё собирать?
    В XXI веке язык, не способный в Zero-setup cross compilation, не имеет будущего. C++ сдохнет если не под Electron'ом, так под чем-то вроде Go, где всё это есть из коробки, уже в ближайшее десятилетие, оставшись только в легаси. Это когда кроме винды и x86 ни хрена не было, C++ рулил. Его псевдо-кроссплатформенности тогда хватало. Сейчас - это, извините, полная убогость.
     
  • 2.23, Аноним (23), 00:08, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Электрон принадлежит мелкософту.
     

  • 1.2, анон_на_хубунте (?), 23:12, 07/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >приведение функциональности в соответствие с требованиями 2020 года

    и какие же требования 2020 год предъявляет к функциональности, мать их?

     
  • 1.3, Аномномномнимус (?), 23:13, 07/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как-то $5500+ в год сильно дороговато для небольших контор и отдельных разрабов
     
     
  • 2.4, User (??), 23:17, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не поделитесь линкой на страницу где 5500 упоминается?
     
     
  • 3.10, Anonymouss (?), 23:31, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.qt.io/buy-product/
     

  • 1.5, User (??), 23:19, 07/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Планы наполеоновские. Удачи им
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:23, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Конец тоже будет наполеоновским.
     

  • 1.7, Аноним (7), 23:27, 07/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Может, стоило бы задуматься о встраивании одного из недавно опубликованых встраиваемых JS-движков вместо выпиливания оного?
     
     
  • 2.14, НяшМяш (ok), 23:48, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё же у встраиваемых движков производительность не та, на них особо не повертишь сложный интерфейс 60+ кадров в секунду. А электрон у нас уже есть.
     

  • 1.8, Аноним (8), 23:29, 07/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Возможность компиляции QML в представление на C++ и машинный код.
    > Перевод полной поддержки JavaScript в разряд опций (использование полнофункционального JavaScript-движка требует больших ресурсов, что мешает применению QML на таком оборудовании, как микроконтроллеры).
    > Уход от генерации структур данных во время выполнения в пользу генерации во время компиляции.
    > Переход при разработке на стандарт C++17 (ранее использовался C++98).

    Ну наконец то адекватность пошла. Ибо примеры в инете все на qml теперь, ибо макаки не могут в C++.

    > Реструктуризация с разбиением на более мелкие составные части и сокращением размера базового продукта. Инструменты для разработчиков и специализированные компоненты будут поставляться в виде дополнений, распространяемых через новый каталог-магазин. Для распространения будут приниматься и дополнения к Qt от сторонних разработчиков, как бесплатные, так и платные.

    Вангую проприетаризацию и копирастию.

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 23:34, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Похоже жабоскрипты встроят в ядро, а виджеты вынесут в отдельный модуль.
     
     
  • 3.27, Аноним (23), 00:19, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Похоже жабоскрипты встроят в ядро

    Из чего высосан этот вывод?

    >а виджеты вынесут в отдельный модуль.

    Виджеты и так в отдельном модуле. Qt он такой модульный.

    Аналитики, хватит придумывать новости!

     
  • 2.17, Аноним (20), 23:54, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Ну наконец то адекватность пошла. Ибо примеры в инете все на qml теперь, ибо макаки не могут в C++.

    Макаки не причём. Гуй на QML тупо удобнее разрабатывать хотя бы потому, что можно видеть изменения сразу при редакторивании кода, а не ждать пока компилятор пережуёт 100500 темплейтов.

     
  • 2.28, Аноним (28), 00:20, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну наконец то адекватность пошла.

    Прям такое ощущение, будто уволили манагера и наняли менеджера.

     

  • 1.9, Аноним (8), 23:30, 07/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Возможность использования из C++ некоторой функциональности, предлагаемой для QML и Qt Quick. В том числе, будет представлена новая система свойств для QObject и подобных классов, из QML будет в основной состав будет интегрирован движок для работы с биндингами, что позволит снизить нагрузку и потребление памяти для биндингов и сделать их доступными для всех частей Qt, а не только для Qt Quick;

    Вангую потяжеление и больший оверхед для нативных приложений.

     
  • 1.12, maximnik0 (?), 23:41, 07/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Добавление нового абстрактного слоя Rendering Hardware Interface (RHI) для обеспечение возможности бесшовного

    Не прошло и 10 лет.
    И это сейчас вынуждены сами добавлять, а тогда промежуточный слой с похожим механизмом совместно с сообществом и Canical для мира писать отказались.

     
  • 1.15, Орк (?), 23:49, 07/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Шутки про КДЕ за 200 уже были?
     
  • 1.16, Аноним (16), 23:52, 07/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Люди ещё на KDE5-то толком не перешли, многие всё ещё пользуются 4. А они уже Qt6 планируют!
     
     
  • 2.25, KonstantinB (ok), 00:18, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А при чем тут вообще, блин, KDE? Больше Qt никто не использует?
     

  • 1.19, Аноним (19), 23:57, 07/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Возможность компиляции QML в представление на C++ и машинный код.

    llvm фронт сделать не? Будет новый «орленок» ))

     
  • 1.21, Аноним (21), 00:05, 08/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Зашевелились наконец-то, на фоне планов переименовать GTK+ в GTK.
     
     
  • 2.26, лол (?), 00:19, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это точно переможное достижение!
     
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