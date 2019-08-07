Опубликован план развития функциональности Qt 6

Ларс Кнолл (Lars Knoll), создатель движка KHTML, руководитель проекта Qt Project и технический директор компании Qt Company, рассказал о планах по созданию следующей значительной ветки фреймворка Qt. После завершения формирования функциональности ветки Qt 5.14 разработка будет сфокусирована на подготовке выпуска Qt 6, который ожидается в конце 2020 года. Qt 6 будет развиваться с оглядкой на обеспечение совместимости с Qt 5, но не исключено возникновение отдельных проблем, так как намеченные архитектурные изменения и чистку невозможно будет реализовать без потери определённого уровня совместимости. Для сглаживания перехода некоторые возможности Qt 6 планируется в сокращённом виде включить в состав выпусков Qt 5.14 и Qt 5.15 LTS. Также будет подготовлен инструментарий для упрощения миграции на Qt 6. Среди основных целей для следующей значительной ветки называется приведение функциональности в соответствие с требованиями 2020 года, проведение чистки кодовой базы и упрощение сопровождения проекта. Ожидаемые изменения: Существенная модернизация QML: Поддержка строгой типизации. Возможность компиляции QML в представление на C++ и машинный код. Перевод полной поддержки JavaScript в разряд опций (использование полнофункционального JavaScript-движка требует больших ресурсов, что мешает применению QML на таком оборудовании, как микроконтроллеры). Отказ от версионирования в QML. Унификация структур данных, дублирующихся в QObject и QML (позволит сократить потребление памяти и ускорить запуск). Уход от генерации структур данных во время выполнения в пользу генерации во время компиляции. Скрытие внутренних компонентов через использование приватных методов и свойств. Улучшенная интеграция с инструментами разработки для рефакторинга и диагностики ошибок во время компиляции;

Добавление нового абстрактного слоя Rendering Hardware Interface (RHI) для обеспечение бесшовного использования различных графических API, включая OpenGL, Vulkan, Metal и Direct 3D (раньше Qt был завязан только на OpenGL). На использование RHI будет переведена вся имеющаяся инфраструктура рендеринга, включая QPainter, Qt Quick Scenegraph и Qt3D. Также планируется добавить модуль Qt Shader Tools для поддержки различных языков разработки шейдеров и обеспечения кросс-компиляции шейдеров как на этапе сборки, так и во время выполнения программы;

Подготовка унифицированного API для создания интерфейсов пользователя, сочетающих элементы 2D и 3D графики. Новый API позволит использовать QML для для определения 3D-элементов интерфейсов без задействования формата UIP. В новом интерфейсе для интеграции 3D-контента с Qt Quick планируют решить такие проблемы, как большие накладные расходы при интеграции QML с контентом из Qt 3D или 3D Studio, и невозможность синхронизации анимации и преобразований на уровне отдельных кадров между 2D и 3D. Совместная в вложенная отрисовка 2D и 3D будет реализована при помощи нового движка рендеринга. Предварительная реализация нового Qt Quick с поддержкой 3D ожидается в выпуске Qt 5.14;

Добавление инструментов для обработки связанных с графикой ресурсов на этапе компиляции, например, для преобразования PNG-изображений в сжатые текстуры или для конвертации шейдеров и мешей в оптимизированные бинарные форматы для конкретного оборудования;

Встраивание унифицированного движка для тем оформления и стилей, позволяющего добиться внешнего вида приложений на базе Qt Widgets и Qt Quick, родного для разных мобильных и настольных платформ;

Унификация инструментов для создания интерфейса пользователя. Для исключения дублирования функциональности и прекращения поставки двух отдельных продуктов, ожидается интеграция функциональности Qt 3D Studio в Qt Design Studio, многие подсистемы которого и фреймворк подключения плагинов построены на единой с Qt Creator кодовой базе. В Qt Design Studio также планируют обеспечить качественную интеграцию с пакетами для создания контента, такими как Photoshop, Sketch, Illustrator, Maya и 3D Max. В качестве основных языков, поддерживаемых в унифицированном инструментарии для разработки, называются C++, QML и Python. Унификация также подразумевает возможность обращения из Qt Creator к средствам проектирования интерфейса, и предоставление дизайнерам интерфейса возможностей из инструментов для разработчиков, например, компиляции проекта или тестирования приложения на устройстве;

В качестве системы сборки решено использовать CMake вместо QMake. Поддержка сборки приложений при помощи QMake будет сохранена, но сам Qt будет собираться с использованием CMake. CMake выбран, так как данный инструментарий получил широкое распространение в среде разработчиков проектов на C++ и поддерживается во многих интегрированных средах разработки. Разработка сборочной системы Qbs, которая претендовала на роль замены QMake, прекращена;

Переход при разработке на стандарт C++17 (ранее использовался C++98). В Qt 6 планируют реализовать поддержку многих современных возможностей C++, но без потери обратной совместимости с кодом на основе прошлых стандартов.

Возможность использования из C++ некоторой функциональности, предлагаемой для QML и Qt Quick. В том числе, будет представлена новая система свойств для QObject и подобных классов. Из QML в ядро Qt будет интегрирован движок для работы с биндингами, что позволит снизить нагрузку и потребление памяти для биндингов и сделать их доступными для всех частей Qt, а не только для Qt Quick;

Продолжение работы по расширению поддержки дополнительных языков, таких как Python и WebAssembly;

Реструктуризация с разбиением на более мелкие составные части и сокращением размера базового продукта. Инструменты для разработчиков и специализированные компоненты будут поставляться в виде дополнений, распространяемых через новый каталог-магазин. Для распространения будут приниматься и дополнения к Qt от сторонних разработчиков, как бесплатные, так и платные.



