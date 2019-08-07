Опубликован план развития функциональности Qt 6

|
|1.1, Аноним (1), 23:10, 07/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–13 +/–
|
Чем qlm/c++ лучше электрона и нормального фреймфорка и нормального языка (typescript)? Во времена кде 3 был адекватным фреймфорком с набором приемлимого софта, но видно что-то пошло не так.
|
|
|
|2.13, iLex (ok), 23:42, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Только высоким порогом входа, который надёжно отфильтровывает откровенных индусов. В итоге создаётся иллюзия, будто бы эта Qt какая-то волшебная технология, которая жрёт меньше памяти, чем Electron, и меньше тормозит. Ну чисто за счёт хоть какой-то квалификации тех, кто способен с этим работать.
Разумеется, если по-настоящему квалифицированный программист будет делать UI на Electron, получится не хуже.
|
|2.20, Аноним (20), 23:57, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Чем qlm/c++ лучше электрона и нормального фреймфорка и нормального языка (typescript)?
Помимо сильно меньшего потребления ресурсов? Возможностью интеграции с ОС, нормальной работой с экранными ридерами и прочими приблудами для слепых и убогих, человеческим скейлингом шревтов (скоро 8k будет актуально, а электрон на 4k выглядит как треш).
|
|2.22, Egor Mamontov (?), 00:07, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
лучше абсолютно всем. QML предоставляет возможность очень быстро и удобно создавать UI, и если вы имеете опыт в этом деле то вы сможете это ощутить (в подкрепление сказанного могу предложить поискать в интернете информацию о тех компаниях, которые приняли данную технологию для реализации UI в своих продуктах). С/С++ позволяет реализовывать задачи в машинный код, исполнение которого потребляет наименьшие кол-во ОЗУ, при максимальной скорость выполнения. Благодаря таким свойствам можно реализовывать не просто красивенький UI, но и реализовывать технологию. Если хотите то на QT можно за 2-3 дня создать свой электрон, с функциональностью необходимой под конкретную задачу. Для этого практически не нужно чтото самому придумывать, почти все для реализации можно взять как говорится из коробки.
К сожалению или к лучшему, но большинство программистов в меру своего мышления не в состоянии оценить ценность возможностей языка C++, но это и хорошо, ибо в современном мире требуются контенщики, армия которая не будет не при каком обстоятельстве конкурентами googl или других компаний которые задают курс, рождают технологии. Необходима армия кодеров способная быстро реализовать контент, расширить функционал модулем на lua, js итд.
Порой я слышу о страхе "выстрелить себе в ногу" программируя на с++, таким людям я рекомендую не брать в руки рогатку ибо могут выбить себе глаз, не кататься на велосипеде ибо могут разбиться, не заходить в воду ибо смогут утонуть,, не открывать рот ибо могут нести чепуху.
|
|
|
|3.24, KonstantinB (ok), 00:17, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну, проблема переусложненности C++ имеет место быть, что усугубляется тем, что в проектах с долгой историей неизбежна дикая мешанина подходов от "C с классами" до современного C++.
Но если проект начинать с нуля, то - да, достаточно использовать "вменяемое" подмножество современного C++, и все будет хорошо.
|
|3.29, iLex (ok), 00:28, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Главная претензия к C++ это полнейший ад с реиспользованием кода. Там нет модулей, а есть только инклюды. Хуже того, после интеграции с Qt плюсовый код уже как бы и не совсем плюсовый, там поверх всякого накидано. И сборка Qt-либ тот ещё квест, как и линковка с ними.
И наконец, если я пишу на Electron, то я, сидя под Linux, забесплатно получаю бинарники и под винду, и под макось. А как мне собрать exe, компилируя Qt-проект из-под Linux? Ставить докер, пачку контейнеров и там ещё париться с настройками? А под макось? Мак покупать, чтобы этот ваш C++ под неё собирать?
В XXI веке язык, не способный в Zero-setup cross compilation, не имеет будущего. C++ сдохнет если не под Electron'ом, так под чем-то вроде Go, где всё это есть из коробки, уже в ближайшее десятилетие, оставшись только в легаси. Это когда кроме винды и x86 ни хрена не было, C++ рулил. Его псевдо-кроссплатформенности тогда хватало. Сейчас - это, извините, полная убогость.
|
|1.2, анон_на_хубунте (?), 23:12, 07/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
>приведение функциональности в соответствие с требованиями 2020 года
и какие же требования 2020 год предъявляет к функциональности, мать их?
|
|
|
|2.4, User (??), 23:17, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Не поделитесь линкой на страницу где 5500 упоминается?
|
|1.7, Аноним (7), 23:27, 07/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Может, стоило бы задуматься о встраивании одного из недавно опубликованых встраиваемых JS-движков вместо выпиливания оного?
|
|
|
|2.14, НяшМяш (ok), 23:48, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Всё же у встраиваемых движков производительность не та, на них особо не повертишь сложный интерфейс 60+ кадров в секунду. А электрон у нас уже есть.
|
|1.8, Аноним (8), 23:29, 07/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> Возможность компиляции QML в представление на C++ и машинный код.
> Перевод полной поддержки JavaScript в разряд опций (использование полнофункционального JavaScript-движка требует больших ресурсов, что мешает применению QML на таком оборудовании, как микроконтроллеры).
> Уход от генерации структур данных во время выполнения в пользу генерации во время компиляции.
> Переход при разработке на стандарт C++17 (ранее использовался C++98).
Ну наконец то адекватность пошла. Ибо примеры в инете все на qml теперь, ибо макаки не могут в C++.
> Реструктуризация с разбиением на более мелкие составные части и сокращением размера базового продукта. Инструменты для разработчиков и специализированные компоненты будут поставляться в виде дополнений, распространяемых через новый каталог-магазин. Для распространения будут приниматься и дополнения к Qt от сторонних разработчиков, как бесплатные, так и платные.
Вангую проприетаризацию и копирастию.
|
|
|
|2.11, Аноним (11), 23:34, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Похоже жабоскрипты встроят в ядро, а виджеты вынесут в отдельный модуль.
|
|
|
|3.27, Аноним (23), 00:19, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Похоже жабоскрипты встроят в ядро
Из чего высосан этот вывод?
>а виджеты вынесут в отдельный модуль.
Виджеты и так в отдельном модуле. Qt он такой модульный.
Аналитики, хватит придумывать новости!
|
|2.17, Аноним (20), 23:54, 07/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>Ну наконец то адекватность пошла. Ибо примеры в инете все на qml теперь, ибо макаки не могут в C++.
Макаки не причём. Гуй на QML тупо удобнее разрабатывать хотя бы потому, что можно видеть изменения сразу при редакторивании кода, а не ждать пока компилятор пережуёт 100500 темплейтов.
|
|2.28, Аноним (28), 00:20, 08/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ну наконец то адекватность пошла.
Прям такое ощущение, будто уволили манагера и наняли менеджера.
|
|1.9, Аноним (8), 23:30, 07/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Возможность использования из C++ некоторой функциональности, предлагаемой для QML и Qt Quick. В том числе, будет представлена новая система свойств для QObject и подобных классов, из QML будет в основной состав будет интегрирован движок для работы с биндингами, что позволит снизить нагрузку и потребление памяти для биндингов и сделать их доступными для всех частей Qt, а не только для Qt Quick;
Вангую потяжеление и больший оверхед для нативных приложений.
|
|1.12, maximnik0 (?), 23:41, 07/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Добавление нового абстрактного слоя Rendering Hardware Interface (RHI) для обеспечение возможности бесшовного
Не прошло и 10 лет.
И это сейчас вынуждены сами добавлять, а тогда промежуточный слой с похожим механизмом совместно с сообществом и Canical для мира писать отказались.
|
|1.16, Аноним (16), 23:52, 07/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Люди ещё на KDE5-то толком не перешли, многие всё ещё пользуются 4. А они уже Qt6 планируют!
|
|1.19, Аноним (19), 23:57, 07/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Возможность компиляции QML в представление на C++ и машинный код.
llvm фронт сделать не? Будет новый «орленок» ))
|