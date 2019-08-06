Уязвимость в чипах Qualcomm, позволяющая атаковать Android-устройство через Wi-Fi

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|4.20, имя (?), 15:54, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, так значит ты уже написал патч к их уязвимостям или у тебя есть 100% безошибочная реализация сетевого стека для их чипов?
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|2.22, имя (?), 15:58, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вообще должно быть так: если есть программа, то уязвимость обязательно найдется.
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|1.5, Ivan_83 (ok), 14:32, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А новость то в чём?
В том, что теперь не только гугль в который андройд всё сливает по дефолту будет иметь возможность поиметь юзера но и шибко продвинутый аноним по соседству?
Параноики как и прежде живут как минимум в авиа режиме или не хранят ничего ценного в таких девайсах.
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|2.8, soarin (ok), 14:48, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> возможность
А кстати... Меня в том числе эта постоянная бомбёжка уязвимостей "заставила" отказаться от Android.
Вообще средний Android зачастую - это такое нормальное сито в стороне WiFi/Bluetooth. Но не бабахает... На практике же не используется.
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|3.13, Hex (??), 15:26, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А какие альтернативы? Ios которая падает даже из-за рендеринга шрифтов?
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|5.19, Hewlett Packard (?), 15:53, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А давайте в подробностях сравним звонилку плюс Sailfish (на конкретном железе), и например мини-роутер на OpenWRT с ath9k и USB-4G-модемом и планшет с AOSP и MicroG, без сотового радиомодуля? Не будет ли второй вариант точно таким же в разрезе уязвимостей, и гораздо более capable в разрезе практически работающего на нем софта?
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|6.25, Ivan_83 (ok), 16:13, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня такая связка есть, но неудобная она.
АКБ роутера хватает на не очень долго, на день не хватает.
Пробовал D-Link 506L и 510L (ещё и опенврт на первый портировал). В первом хотя бы АКБ сменный и с собой можно запасные таскать.
Ещё такая связка занимает много места.
Ещё она светит как минимум маком точки так что можно сказать таскаешь на себе радиомаяк, хотя это частично купируется минимальной мощностью вифи.
Я бы сказал что оно оправдано когда семья 3+ и все с планшетами/мобилами и всем инет надо, тогда взять одну ёту и расшарить на всех - экономия хоть какая то.
Хотя нынче экономить 1к руб или таскать на себе такое - вопрос спорный.
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|4.24, Ivan_83 (ok), 16:09, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нет альтернативы, сказано же.
Хочешь андройд - используй как игрушку.
Хочешь что то ценное - храни по дальше от андройда и прочих мобилок.
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|4.27, soarin (ok), 16:23, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И? Сами сферические числа по себе не дают вывода.
Чего-то найти не могу, как там топ-50 вывести. Но там будет, что-то типа Debian и Linux почти на вершине по уязвимостям. И что?
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|3.17, Hewlett Packard (?), 15:44, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С Bluetooth в основном все проблемы на этапе pairing, так что делайте его в безопасном месте, и в общем всё.
С WiFi и так давно понятно что можно его считать беспарольным, и внутри должен быть VPN.
В радиомодулях всё тоже не супер, но во-первых, это у всех более или менее современных, а во-вторых кто попало на каждом шагу свои самодельные базовые станции всё-таки не расставляет.
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|4.26, Ivan_83 (ok), 16:16, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так вывод всё равно один - девайсу с андройдом или огрызку или любому иному смарту доверять ничего ценного нельзя.
Можно сказать что это защищено надписью "не входить" и щеколдой, которую любой желающий откроет.
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|3.23, Ivan_83 (ok), 16:08, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня андройд не содержит ничего ценного и компроментирующего, поэтому я туда даже пароль не ставлю. И не использую его для звонков и второго фактора.
Единственный вектор атаки с которого можно поиметь профит - превратить мой андройд в жучка чтобы сливал всё с микрофона и камеры, но он у меня обычно в кармане и вокруг тишина :)
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|4.29, soarin (ok), 16:26, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У меня андройд не содержит ничего ценного и компроментирующего
А зачем тогда смартфон?
PS: а вообще это сложно контролировать, что бы там ничего "ценного и компроментирующего" было. Если у тебя это единственный аппарат.
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|1.6, Аноним (6), 14:33, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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У меня в ноуте ath9k, и на рабочем компе ath5k PCI, мне следует беспокоиться?
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|2.11, Аноним (2), 15:09, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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У тебя там ещё интел с ime так что тебе уже давно можно расслабится и получать удовольствие.
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|1.9, none_first (ok), 15:04, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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блобы пиндосов - находка для АНБ/ЦРУ, а потому выпиливание хуавея и зте (в СШП) вполне логичный шаг ;)
пиндос пиндосу друг товарищ и брат :)
а сколько еще "не опубликованных" возможностей...
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|2.15, Hewlett Packard (?), 15:40, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да и с квалкомом можно - "требуется, чтобы жертва и атакующий были подключены к одной беспроводной сети".
А в MTK таких уязвимостей примерно столько же сколько чтений в буфер последовательности байтов, которая по спецификации протокола должна быть ровно того размера что указан в заголовке пакета. Как и у квалкома. Просто Гугл на MTK телефонов не делает и за за уязвимости в MTK не платит. А те кто платят, те CVE не публикуют.
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|1.18, Аноним (18), 15:49, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В начале была Дыра, и Дыра была у Intel, но вскоре Дыра появилась и у Qualcomm, и Дыр стало две.
И благословил их Большой Брат, говоря: плодитесь и размножайтесь.
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|2.21, имя (?), 15:57, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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скорей бы начало учебного года, может таких как количество уменьшится.
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|1.28, Аноним (-), 16:24, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>начиная c Snapdragon 835 прошивка WLAN была интегрирована с подсистемой модема и выполнялась как изолированное приложение в пространстве пользователя
столько вопросов... начиная с банального "ЗАЧЕМ?"
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