Уязвимость в чипах Qualcomm, позволяющая атаковать Android-устройство через Wi-Fi

4.14 , Michael Shigorin ( ok ), 15:36, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Например, звонилка плюс sailfish.

5.19 , Hewlett Packard ( ? ), 15:53, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А давайте в подробностях сравним звонилку плюс Sailfish (на конкретном железе), и например мини-роутер на OpenWRT с ath9k и USB-4G-модемом и планшет с AOSP и MicroG, без сотового радиомодуля? Не будет ли второй вариант точно таким же в разрезе уязвимостей, и гораздо более capable в разрезе практически работающего на нем софта?

6.25 , Ivan_83 ( ok ), 16:13, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня такая связка есть, но неудобная она.

АКБ роутера хватает на не очень долго, на день не хватает.

Пробовал D-Link 506L и 510L (ещё и опенврт на первый портировал). В первом хотя бы АКБ сменный и с собой можно запасные таскать.

Ещё такая связка занимает много места.

Ещё она светит как минимум маком точки так что можно сказать таскаешь на себе радиомаяк, хотя это частично купируется минимальной мощностью вифи. Я бы сказал что оно оправдано когда семья 3+ и все с планшетами/мобилами и всем инет надо, тогда взять одну ёту и расшарить на всех - экономия хоть какая то.

Хотя нынче экономить 1к руб или таскать на себе такое - вопрос спорный.

4.24 , Ivan_83 ( ok ), 16:09, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Нет альтернативы, сказано же.

Хочешь андройд - используй как игрушку.

Хочешь что то ценное - храни по дальше от андройда и прочих мобилок.

4.30 , soarin ( ok ), 16:41, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А какие альтернативы? Ios которая падает даже из-за рендеринга шрифтов? Это типа просто DoS, который залатали за несколько дней? И об нём давно все забыли. Как-то не очень.

Тем более слово "даже". Unicode - штука сложная, периодически всплывает. Бывает. https://www.androidpolice.com/2018/05/05/emoji-message-crashes-android-app-no-