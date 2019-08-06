Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 4.2

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|1.1, Аноним (1), 12:53, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> derain - удаляет дождь с видео, используя систему машинного обучения на базе нейронной сети RESCAN и готовые модели;
Классно. Но оно не будет тащить за собой столько же, сколько "кое-какой" Tesseract?
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|1.2, Fracta1L (ok), 12:54, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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> автоматическое распознавание речи
> удаляет дождь с видео, используя систему машинного обучения на базе нейронной сети
Похоже, лет через 10 ffmpeg начнёт сам делать фильмы.
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|2.5, Попугай Гоша (?), 13:30, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Желательно с актрисами, которых выберешь ты сам в тех сценах, которые нафантазируешь сам )
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|3.9, Аноним (9), 13:54, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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ffmpeg -i /dev/brains -filter:v scale=15360:8640 -c:v av1 -crf 20 -b:v 0 -c:a libopus -b:a 1024k -sn ./animu_njashi.mkv
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|3.16, пох. (?), 16:14, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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но из за мелкого бага в библиотеке в получившемся шедевре будут попадаться кадры, где тебя дерут во все отверстия шесть огромных негров, не прекращая, разумеется, играть в баскетбол.
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|4.19, Даздраперм Сигизмундович (?), 16:42, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> но из за мелкого бага в библиотеке в получившемся шедевре будут попадаться
> кадры, где тебя дерут во все отверстия шесть огромных негров, не
> прекращая, разумеется, играть в баскетбол.
А у вас бурная фантазия! Не пробовали писать сценарии для ХХХ фильмов?
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|1.8, Аноним (8), 13:44, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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о, а кто знает? пересобрал это с поддержкой cuda, думал, позволит включить аппаратное декодирование видео в фаерфоксе, но FF начал крашиться.
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|1.12, anonymoussssss (?), 14:55, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Возможно ли использовать desser в качестве фильтра для микрофона с pulseaudio? Попробовать что получится интересно.
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|1.17, Аноним (17), 16:15, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>использования Clang для компиляции ядер CUDA;
wtf!?
в ffmpeg changelog пишут не авторы, про cuda правильнее:
add support for building CUDA files with clang
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