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Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 4.2

06.08.2019 11:33

После девяти месяцев разработки доступен мультимедиа-пакет FFmpeg 4.2, включающий набор приложений и коллекцию библиотек для операций над различными мультимедиа-форматами (запись, преобразование и декодирование звуковых и видеоформатов). Пакет распространяется под лицензиями LGPL и GPL, разработка FFmpeg ведётся смежно с проектом MPlayer.

Из изменений, добавленных в FFmpeg 4.2, можно выделить:

  • Добавлена возможность использования Clang для компиляции ядер CUDA;
  • Реализована поддержка декодирования формата AV1 с использованием альтернативного декодировщика dav1d, развиваемого проектами VideoLAN и FFmpeg. Dav1d ориентирован на достижение максимально возможной производительности декодирования и обеспечение качественной работы в многопоточном режиме;
  • Добавлены распаковщики медиаконтейнеров (demuxer) dhav, hcom и vividas, KUX и IFV;
  • Добавлен кодировщик PCM-DVD;
  • Добавлены декодировщики VP4, hymt, hcom, ARBC, agm и lscr;
  • Обеспечена поддержка декодирования содержимого HEVC 4:4:4 с использованием движков аппаратного ускорения NVIDIA nvdec и cuviddec, а также используя API VDPAU (Video Decode and Presentation);
  • В упаковщике медиаконтейнеров mov обеспечена запись треков без явного определения языка (ранее по умолчанию указывался английский язык);
  • Новые фильтры:
    • asr - автоматическое распознавание речи с использованием движка PocketSphinx;
    • derain - удаляет дождь с видео, используя систему машинного обучения на базе нейронной сети RESCAN и готовые модели;
    • freezedetect - определение отсутствия изменений на видео (неизменяющегося определённое время изображения);
    • tpad - добавление добавочных наборов кадров в начало или конец видеопотока;
    • dedot - сглаживание артефактов яркости и цвета (точечные блики и радуга) на видео;
    • chromashift/rgbashift - сдвиг цветовых составляющих пикселей по горизонтали и вертикали;
    • truehd_core - извлечения базового потока из TrueHD, отбрасывая метаданные ATMOS;
    • anlmdn - подавление широкополосного шума в звуковом потоке при помощи алгоритма нелокального усреднения;
    • maskfun - создание маски на основе поданного на вход видео;
    • AV1 frame split - разделение кадров в потоке AV1;
    • lagfun - замедление изменения цвета тёмных пикселей (увеличения времени отображения ярких вспышек);
    • asoftclip - мягкая обрезка звука (постепенное затухание амплитуды вместо резкого обрыва сигнала);
    • colorhold - удаление информации о всех цветах RGB кроме заданного;
    • xmedian - выделение среднего пересечения пикселей для нескольких входных видео;
    • showspatial - преобразование стереозвука в видео, отображающего пространственное взаимодействие между двумя звуковыми каналами;
    • deesser - удаление искажений из-за некачественного микрофона или чрезмерного сжатия звука при записи голоса (устраняет эффект звука как в банке).
  • В состав включён парсер для изображений в формате GIF;
  • Добавлена поддержка субтитров в кодировке ARIB STD-B24 (профили A и C), используемых при потоковом вещании MPEG-2 TS. Поддержка реализована через применение библиотеки libaribb24;
  • Удалена библиотека libndi-newtek.


  1. Главная ссылка к новости (http://ffmpeg.org/pipermail/ff...)
  2. OpenNews: Третий выпуск dav1d, декодировщика AV1 от проектов VideoLAN и FFmpeg
  3. OpenNews: Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 4.1
  4. OpenNews: Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 4.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ffmpeg
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  • 1.1, Аноним (1), 12:53, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > derain - удаляет дождь с видео, используя систему машинного обучения на базе нейронной сети RESCAN и готовые модели;

    Классно. Но оно не будет тащить за собой столько же, сколько "кое-какой" Tesseract?

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 15:15, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что тащит тессеракт?
     

  • 1.2, Fracta1L (ok), 12:54, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    > автоматическое распознавание речи
    > удаляет дождь с видео, используя систему машинного обучения на базе нейронной сети

    Похоже, лет через 10 ffmpeg начнёт сам делать фильмы.

     
     
  • 2.5, Попугай Гоша (?), 13:30, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Желательно с актрисами, которых выберешь ты сам в тех сценах, которые нафантазируешь сам )
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 13:54, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ffmpeg -i /dev/brains -filter:v scale=15360:8640 -c:v av1 -crf 20 -b:v 0 -c:a libopus -b:a 1024k -sn ./animu_njashi.mkv
     
  • 3.16, пох. (?), 16:14, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    но из за мелкого бага в библиотеке в получившемся шедевре будут попадаться кадры, где тебя дерут во все отверстия шесть огромных негров, не прекращая, разумеется, играть в баскетбол.

     
     
  • 4.19, Даздраперм Сигизмундович (?), 16:42, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > но из за мелкого бага в библиотеке в получившемся шедевре будут попадаться
    > кадры, где тебя дерут во все отверстия шесть огромных негров, не
    > прекращая, разумеется, играть в баскетбол.

    А у вас бурная фантазия! Не пробовали писать сценарии для ХХХ фильмов?

     

  • 1.3, Нонимэ (?), 13:08, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    PPA ffmpeg для 19.04 не существует?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 13:37, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вот здесь https://johnvansickle.com/ffmpeg/ всегда свежая сборка, статика, хочешь опакечивай, а хочешь так кушай
     

  • 1.4, AntonAlekseevich (ok), 13:29, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Удалена библиотека libndi-newtek.

    vMix в Recycle bin.

     
  • 1.6, Аноним (9), 13:35, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    -auto-alt-ref теперь можно указывать из диапазона [0-6].

    Собстно фича уже давно была имплементирована в libvpx 1.8.0, а теперь ее "из коробки" понимает ffmpeg.

    https://github.com/deterenkelt/Nadeshiko/wiki/Researches%E2%80%

    https://github.com/ShiftMediaProject/libvpx/blob/b85ac11737430a7f600ac4efb643d

     
  • 1.8, Аноним (8), 13:44, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    о, а кто знает? пересобрал это с поддержкой cuda, думал, позволит включить аппаратное декодирование видео в фаерфоксе, но FF начал крашиться.
     
     
  • 2.10, moz corporation (?), 14:28, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Охохо, думал такой хитрый и сам себе завезёшь аппаратное ускорение?
     
     
  • 3.11, Аноним (8), 14:50, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну да, попробовать стоило однозначно
     
  • 2.13, Аномномномнимус (?), 14:55, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто его знает...

    А кто его знает, что ты хотел спросить...

     

  • 1.12, anonymoussssss (?), 14:55, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Возможно ли использовать desser в качестве фильтра для микрофона с pulseaudio? Попробовать что получится интересно.
     
  • 1.15, anonimous (?), 15:17, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, а в этой версии AMF выйдет погулять?
     
  • 1.17, Аноним (17), 16:15, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >использования Clang для компиляции ядер CUDA;

    wtf!?


    в ffmpeg changelog пишут не авторы, про cuda правильнее:

    add support for building CUDA files with clang

     
  • 1.18, Retrosharer (?), 16:17, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не хватает интерполяции кадров для увеличения FPS. Это был бы прорыв.
     
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