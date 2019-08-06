Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 4.2

После девяти месяцев разработки доступен мультимедиа-пакет FFmpeg 4.2, включающий набор приложений и коллекцию библиотек для операций над различными мультимедиа-форматами (запись, преобразование и декодирование звуковых и видеоформатов). Пакет распространяется под лицензиями LGPL и GPL, разработка FFmpeg ведётся смежно с проектом MPlayer. Из изменений, добавленных в FFmpeg 4.2, можно выделить: Добавлена возможность использования Clang для компиляции ядер CUDA;

Реализована поддержка декодирования формата AV1 с использованием альтернативного декодировщика dav1d, развиваемого проектами VideoLAN и FFmpeg. Dav1d ориентирован на достижение максимально возможной производительности декодирования и обеспечение качественной работы в многопоточном режиме;

Добавлены распаковщики медиаконтейнеров (demuxer) dhav, hcom и vividas, KUX и IFV;

Добавлен кодировщик PCM-DVD;

Добавлены декодировщики VP4, hymt, hcom, ARBC, agm и lscr;

Обеспечена поддержка декодирования содержимого HEVC 4:4:4 с использованием движков аппаратного ускорения NVIDIA nvdec и cuviddec, а также используя API VDPAU (Video Decode and Presentation);

В упаковщике медиаконтейнеров mov обеспечена запись треков без явного определения языка (ранее по умолчанию указывался английский язык);

Новые фильтры: asr - автоматическое распознавание речи с использованием движка PocketSphinx; derain - удаляет дождь с видео, используя систему машинного обучения на базе нейронной сети RESCAN и готовые модели; freezedetect - определение отсутствия изменений на видео (неизменяющегося определённое время изображения); tpad - добавление добавочных наборов кадров в начало или конец видеопотока; dedot - сглаживание артефактов яркости и цвета (точечные блики и радуга) на видео; chromashift/rgbashift - сдвиг цветовых составляющих пикселей по горизонтали и вертикали; truehd_core - извлечения базового потока из TrueHD, отбрасывая метаданные ATMOS; anlmdn - подавление широкополосного шума в звуковом потоке при помощи алгоритма нелокального усреднения; maskfun - создание маски на основе поданного на вход видео; AV1 frame split - разделение кадров в потоке AV1; lagfun - замедление изменения цвета тёмных пикселей (увеличения времени отображения ярких вспышек); asoftclip - мягкая обрезка звука (постепенное затухание амплитуды вместо резкого обрыва сигнала); colorhold - удаление информации о всех цветах RGB кроме заданного; xmedian - выделение среднего пересечения пикселей для нескольких входных видео; showspatial - преобразование стереозвука в видео, отображающего пространственное взаимодействие между двумя звуковыми каналами; deesser - удаление искажений из-за некачественного микрофона или чрезмерного сжатия звука при записи голоса (устраняет эффект звука как в банке).

В состав включён парсер для изображений в формате GIF;

Добавлена поддержка субтитров в кодировке ARIB STD-B24 (профили A и C), используемых при потоковом вещании MPEG-2 TS. Поддержка реализована через применение библиотеки libaribb24;

Удалена библиотека libndi-newtek.



