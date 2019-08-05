Перевод книги про Ричарда Столлмана

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|1.1, Аноним (1), 22:55, 05/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–10 +/–
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> Освобождение вашего компьютера
Погоди-ка, а что, хардвар уже освобожден? И вендорных блобов в ядре нет?
> Richard Stallman's Crusade for Free Software
> Crusade
> Crusade
> Crusade
Ну то есть религиозная составляющая его идей особо не скрывается. Любопытно, что на русский это слово решили не переводить.
Но вообще, книгу не буду читать хотя бы потому, что она крутится вокруг некой личности одного западного философа, что видно уже по тому, что его имя фигурирует в названии. Попахивает некоей самовлюбленностью и нарциссизмом. Вот если бы она крутилась вокруг какой-то идеи, тогда бы наверное прочел. Примеры таких книг: Капитал (нет имени Маркса ни в названии, ни в содержании), Человеческая деятельность (нет имени Мизеса ни в названии, ни в содержании) и т.д.
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|2.4, Gannet (ok), 23:03, 05/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>Попахивает некоей самовлюбленностью и нарциссизмом.
Как в зеркало смотрел!
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|2.5, Аноним (-), 23:05, 05/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Я тоже не особо рад, что опенсорс все ещё крутится вокруг культа личности. Но читать или не читать, это уже выбирает каждый сам. А вот прочесть чтобы помочь с исправлениями, этому ничего не мешает. Только куда слать замечания? Проект на проприетарном гитхабе, Столлман бы такое не одобрил.
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|3.17, Аноним (1), 01:04, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Умные люди обсуждают идеи, средние — события, глупые — людей.
— Л. Толстой
Целевая аудитория этой книги очевидна.
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|4.21, Аноним ещё один (?), 01:52, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чужие цитаты не делают тебя умным, глупышка. Наоборот выставляешь себя как пустышку, небось кроме пары случайно вычитанных чужих мыслей в башке пустота?))
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|5.28, Аноним (1), 04:18, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Еще раз:
> Умные люди обсуждают идеи, средние — события, глупые — людей.
> — Л. Толстой
Смотрим суть твоего коммента:
> [Ты — такой-то и такой-то. Обсуждаю тебя.]
Вывод сделай сам.
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|2.24, iPony129412 (?), 03:51, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Попахивает некоей самовлюбленностью и нарциссизмом
Да не попахивает, а прям конкретно воняет.
Но я бы не был бы столько радикальным.
Мне вот интересно было прочитать отрывок. Хотя идей не разделяю.
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|2.32, Анончик (?), 05:45, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если мне не изменяет память, то автор этой книги не сам Великий, а какой-то гуманитарий. Второе издание возникло после исправлении Столлманом некоторых фактических ошибок, связанных с техническими деталями. Об этом написано в предисловии к изданию.
Так что это мало похоже на акт самолюбования, скорее биография от стороннего автора-наблюдателя.
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|2.35, Аноним (35), 06:38, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> книгу не буду читать хотя бы потому..
Из сериала "не читал но осуждаю".
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|2.39, Hewlett Packard (?), 07:14, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Погоди-ка, а что, хардвар уже освобожден? И вендорных блобов в ядре нет?
Упрощая для краткости, без Столлмана был бы у Вас не блоб в ядре, а iPad.
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|3.46, iPony129412 (?), 07:53, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Крошка сын 👦 пришёл к отцу 👴.
И спросила кроха:
«Столлман — это хорошо? 👌»
«Или это плохо? 😮»
И отец ответил:
«Если бы не Столлман, то у тебя был бы iPad 👆🏽».
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|1.10, paulus (ok), 23:59, 05/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Если судить по переводу названия книги, то остальной такого же качества? ;) Типа по мотивам книги rfs :)
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|2.13, Аноним (6), 00:15, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если судить по переводу названия книги, то остальной такого же качества? ;) Типа по мотивам книги rfs :)
Это не перевод названия книги. Оно другое.
Новое название придумал сам RMS (так как на русском нет этой игры слов).
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|3.29, Annual (??), 04:21, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> "Free as in Freedom: Richard Stallman's Crusade for Free Software"
> "Освобождение вашего компьютера (2.0): Ричард Столлман и революция свободного
> программного обеспечения".
Перевод и в самом деле своеобразный :-)
Ну хоть не "Крещение Болгена".
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|1.14, Анимайзер (?), 00:30, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Столлман - это человек-легенда, человек-скала! Он не жалеет ни своего времени, ни своей жизни, отстаивает и защищает интересы Gnu-сообщества, продвигает СПО во всём мире. Благодаря таким людям как он, я могу для учёбы, работы и отдыха использовать свободный софт без СМС и регистрации. Что будет, когда Столлмана не станет, даже страшно и представить. Выражаю свою благодарность и уважение Ричарду Столлману и всем тем людям, которые заняты в разработке и популяризации СПО в мире!
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|2.44, Аноним (44), 07:41, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да ты упоротый!
Столлман "продвигает СПО", но сам, пока не заплатят, даже не почешется. Вам не кажется, что вас просто разводят, как слушателей очередного тренера по личностному росту?
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|1.16, Аноним (16), 00:57, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Зачем переводить тексты с английского языка? Английский язык — это lingua franca для всей планеты в меньшей степени и для IT в степени, пожалуй, абсолютной. Тем более, зачем переводить книгу о Столлмане, который за пределами IT малоинтересен потенциальным читателям?
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|2.18, Аноним (6), 01:06, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Тем более, зачем переводить книгу о Столлмане, который за пределами IT малоинтересен потенциальным читателям?
Чтобы стал интересен.
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|2.25, опт (?), 03:59, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Английский язык — это lingua franca для всей планеты в меньшей степени и для IT в степени, пожалуй, абсолютной.
Только для колоний САСШ.
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|2.34, A.Stahl (ok), 06:36, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Английский язык — это lingua franca
Ну и что? Есть люди, которые его не знают или знают плохо.
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|1.19, Аноним (19), 01:20, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Проблема в том, что нельзя от всего этого освободить. Если вы каждую строчку кода самостоятельно не проверили - опираться приходится на доверие и вот это уже серьезный косяк. Каковы причины доверять незнакомым вам людям? С позиции здравого смысла - никаких. Да и безопасность - это лишь иллюзия, да и абсолютной не бывает. Нет никакого смысла говорить другим "Не ведитесь! Все это фарс.", но здравый смысл работает лишь на здравомыслящих людей.
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|1.22, Аноним (22), 02:29, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Дополнительно, Фонд СПО сообщил о скором выступлении Ричарда Столлмана в Санкт-Петербурге и Москве с докладом "Free software and your freedom".
Капец цены на билеты там, думал посмотреть на Столлмана, но не судьба, похоже.
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|2.45, iPony129412 (?), 07:48, 06/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я даже специально пошёл смотреть.
Было 8000 рублей — это в принципе обычная цена на билет на конференцию.
Сделали большую скидку, теперь 3600 рублей — это вообще копейки. Видать никому неинтересно, и желающих мало.
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|1.27, опт (?), 04:02, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Фонд СПО сообщил о скором выступлении Ричарда Столлмана в Санкт-Петербурге и Москве с докладом "Free software and your freedom"
> Посещение выступления на фестивале платное.
Ночлег он опять будет искать у сектантов?
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|1.37, Аноним (37), 06:50, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я уже освободил 18.04(Ubuntu), только вот процессоры с Intel Management.
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|1.41, Аноним (44), 07:36, 06/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> "Free as in Freedom: Richard Stallman's Crusade for Free Software" ("Освобождение вашего компьютера (2.0): Ричард Столлман и революция свободного программного обеспечения")
Остальная часть книги "переведена" в том же духе? Переводчику не было проще написать свою?
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