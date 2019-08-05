Перевод книги про Ричарда Столлмана

> Освобождение вашего компьютера Погоди-ка, а что, хардвар уже освобожден? И вендорных блобов в ядре нет? > Richard Stallman's Crusade for Free Software

> Crusade

> Crusade

> Crusade Ну то есть религиозная составляющая его идей особо не скрывается. Любопытно, что на русский это слово решили не переводить. Но вообще, книгу не буду читать хотя бы потому, что она крутится вокруг некой личности одного западного философа, что видно уже по тому, что его имя фигурирует в названии. Попахивает некоей самовлюбленностью и нарциссизмом. Вот если бы она крутилась вокруг какой-то идеи, тогда бы наверное прочел. Примеры таких книг: Капитал (нет имени Маркса ни в названии, ни в содержании), Человеческая деятельность (нет имени Мизеса ни в названии, ни в содержании) и т.д.

