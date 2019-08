Перевод книги про Ричарда Столлмана

Завершён русский перевод второго издания книги Ричарда Столлмана и Сэма Вильямса "Free as in Freedom: Richard Stallman's Crusade for Free Software" ("Освобождение вашего компьютера (2.0): Ричард Столлман и революция свободного программного обеспечения"). Перед финальной публикацией авторы перевода просят помощи в тщательной вычитке, а также исправлении оставшихся огрехов в оформлении. Книга распространяется под лицензией GNU FDL 1.3+ и доступна в форматах TeX и PDF. Дополнительно, Фонд СПО сообщил о скором выступлении Ричарда Столлмана в Санкт-Петербурге и Москве с докладом "Free software and your freedom". Выступление в Санкт-Петербурге состоится 24 августа на фестивале TechTrain 2019 во втором зале КВЦ "Экспофорум" c 17:15 по 18:00 (MSK). Посещение выступления на фестивале платное. В Москве 27 августа ожидается выступление с 18:00 до 20:00 для всех желающих в Московском политехническом университете.