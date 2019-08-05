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Выпуск встраиваемого JavaScript-движка Duktape 2.4.0

05.08.2019 09:53

Опубликован выпуск JavaScript-движка Duktape 2.4.0, ориентированного на встраивание в кодовую базу проектов на языке C/C++. Движок отличается компактным размером, высокой переносимостью и низким потреблением ресурсов. Исходные тексты движка написаны на языке Си и распространяются под лицензией MIT.

Код Duktape занимает около 160 kB и потребляет всего 70kB ОЗУ, а в режиме низкого потребления памяти 27kB ОЗУ. Для интеграции Duktape в код на C/C++ достаточно добавить в проект файлы duktape.c и duktape.h, и использовать Duktape API для вызова функций на JavaScript из кода на C/C++ или наоборот. Для освобождения неиспользуемых объектов из памяти применяется сборщик мусора с финализатором, построенный на основе комбинации алгоритма подсчёта ссылок с алгоритмом пометок (Mark and Sweep). Движок применяется для обработки JavaScript в браузере NetSurf.

Обеспечивается полная совместимость со спецификациями Ecmascript 5.1 и частичная поддержка Ecmascript 2015 и 2016 (E6 и E7), в том числе поддержка объекта Proxy для виртуализации свойств, типизированные массивы, ArrayBuffer, Node.js Buffer, Encoding API, объект Symbol и т.п. В состав входит встроенный отладчик, движок для выполнения регулярных выражений и подсистема для поддержки Unicode. Также предоставляются специфичные расширения, такие как поддержка сопрограмм, встроенный фреймворк для журналирования, механизм загрузки модулей на основе CommonJS, система кэширования байткода, позволяющая сохранять и загружать скомпилированные функции.

В новом выпуске реализованы новые вызовы duk_to_stacktrace() и duk_safe_to_stacktrace() для получения трассировок стека, duk_push_bare_array() для добавления независимых экземпляров массивов. В число публичных переведены функции duk_require_constructable() и duk_require_constructor_call(). Улучшена совместимость со спецификацией ES2017. Оптимизирована работа с массивами и объектами. В CLI-интерфейс duk добавлена опция "--no-auto-complete" для отключения аводополнения ввода.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/svaarala/du...)
  2. OpenNews: Facebook открыл код JavaScript-движка Hermes
  3. OpenNews: Основатель QEMU и FFmpeg опубликовал JavaScript-движок QuickJS
  4. OpenNews: Microsoft портировал JavaScript-движок ChakraCore для Linux и maсOS
  5. OpenNews: Компания Oracle намерена выпустить открытый JavaScript-движок на базе виртуальной машины Java
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: duktape, javascript
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, proninyaroslav (ok), 10:11, 05/08/2019 [ответить]  
    		• +2 +/
    Мне вот одно интересно, где эти самописные движки реально применяются.
     
     
  • 3, Аноним (3), 10:22, 05/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во-первых, не самописные. Во-вторых, radare2.
     

  • 2, Аноним (2), 10:16, 05/08/2019 [ответить]  
    		• +/
    Он мёртвый, к сожалению. Автор не хочет ковырять компилятор и доводить язык до ecma-2018
     
     
  • 4, Аноним (3), 10:23, 05/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего, тут недавно Фабри Беллард движок выпустил ...
     
  • 5, имя (?), 10:41, 05/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >мёртвый
    >Выпуск встраиваемого JavaScript-движка Duktape 2.4.0

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