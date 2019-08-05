Выпуск многопользовательской RPG-игры Veloren 0.3

2.4 , Аноним ( 4 ), 08:19, 05/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – Русскую локаль на 32 бита тоже не завезли?

3.9 , z ( ?? ), 09:04, 05/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – оперативки не хватило

2.8 , Niko2040 ( ok ), 08:51, 05/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Исходники же есть, возьмите и соберите под x86, не вижу особых трудностей с этим.

3.14 , Аноним ( 14 ), 10:26, 05/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это троллинг, да? У pytorch исходники тоже открыты, только хрен его соберёшь под 32 бита: выяснится что он завязан на библиотеки, завязанные на 64-битные ... ассемблерные вставки. Ассеблерные вставки ... в 2019.

2.16 , Аноним ( 14 ), 10:29, 05/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Модифицируй непрерывную интеграцию и убеди принять PR.

