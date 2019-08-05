Выпуск многопользовательской RPG-игры Veloren 0.3

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|2.17, Аноним (17), 10:32, 05/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> написанной на языке Rust
Это всё, что об этой игре надо знать
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|1.3, Аноним (3), 08:10, 05/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–12 +/–
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x64
Chto za moda? Trudno sobrat' binarniki pod 32 bita?
U menya 1gb ram i ya osoznanno ispolzuyu etot rejim i vsyo normalno...
PS. Polzuyas' sluchaem hochu peredat' privet Yobe. Allo?
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|2.8, Niko2040 (ok), 08:51, 05/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Исходники же есть, возьмите и соберите под x86, не вижу особых трудностей с этим.
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|3.14, Аноним (14), 10:26, 05/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это троллинг, да? У pytorch исходники тоже открыты, только хрен его соберёшь под 32 бита: выяснится что он завязан на библиотеки, завязанные на 64-битные ... ассемблерные вставки. Ассеблерные вставки ... в 2019.
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|1.5, Аноним (5), 08:26, 05/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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"Проект развивается под впечатлением"
Интересная формулировка. Прям так и вижу Подозрительную Сову - "Й-Е-Е-Е-С!!! Вот это меня вштырило!!!"
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|1.10, Аномномномнимус (?), 09:04, 05/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Дерьмкрафт не нужен, хуже графики не было даже в первых doom, quake, wolf3d и prehistorik. Да и геймплей в этих цифровыкидышах современного недостроя не блещет.
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|1.13, Аноним (13), 10:02, 05/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Почему Rust? Чего сразу не на брейн-факе?
Понаплодили языков. Некоторые вполне с говорящими названиями. Включая Rust.
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