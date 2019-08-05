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Выпуск многопользовательской RPG-игры Veloren 0.3

05.08.2019 07:26

Подготовлен новый выпуск компьютерной ролевой игры Veloren 0.3, написанной на языке Rust и использующей воксельную графику. Проект развивается под впечатлением от таких игр, как Cube World, Legend of Zelda: Breath of the Wild, Dwarf Fortress и Minecraft. Бинарные сборки сформированы для Linux и Windows. Код поставляется под лицензией GPLv3. Проект пока находится на раннем этапе развития, но уже вполне пригоден для простой многопользовательской игры.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
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Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: minecraft, veloren, game
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Getfor (?), 07:44, 05/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А где описание, что есть и что будет?
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 10:32, 05/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > написанной на языке Rust

    Это всё, что об этой игре надо знать

     

  • 1.2, Дегенератор (ok), 07:48, 05/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Red-eyed шедевр!
     
  • 1.3, Аноним (3), 08:10, 05/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –12 +/
    x64
    Chto za moda? Trudno sobrat' binarniki pod 32 bita?
    U menya 1gb ram i ya osoznanno ispolzuyu etot rejim i vsyo normalno...
    PS. Polzuyas' sluchaem hochu peredat' privet Yobe. Allo?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 08:19, 05/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Русскую локаль на 32 бита тоже не завезли?
     
     
  • 3.9, z (??), 09:04, 05/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    оперативки не хватило
     
  • 2.8, Niko2040 (ok), 08:51, 05/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Исходники же есть, возьмите и соберите под x86, не вижу особых трудностей с этим.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 10:26, 05/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это троллинг, да? У pytorch исходники тоже открыты, только хрен его соберёшь под 32 бита: выяснится что он завязан на библиотеки, завязанные на 64-битные ... ассемблерные вставки. Ассеблерные вставки ... в 2019.
     
  • 2.16, Аноним (14), 10:29, 05/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Модифицируй непрерывную интеграцию и убеди принять PR.
     

  • 1.5, Аноним (5), 08:26, 05/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    "Проект развивается под впечатлением"

    Интересная формулировка. Прям так и вижу Подозрительную Сову - "Й-Е-Е-Е-С!!! Вот это меня вштырило!!!"

     
  • 1.6, Michael (??), 08:38, 05/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    "маинкряфт - это моя жизнь" ©
     
     
  • 2.12, Бака (?), 09:34, 05/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "майнкрааааааафт"
     

  • 1.7, Аноним (7), 08:42, 05/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выглядит очень мило
     
  • 1.10, Аномномномнимус (?), 09:04, 05/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Дерьмкрафт не нужен, хуже графики не было даже в первых doom, quake, wolf3d и prehistorik. Да и геймплей в этих цифровыкидышах современного недостроя не блещет.
     
  • 1.11, Аноним (11), 09:34, 05/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не заводится на вин7 х86_64.
    Process panicked while panicking.
    ЧЯДНТ
     
     
  • 2.15, Аноним (14), 10:27, 05/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Xzibit,  залогинтесь.
     

  • 1.13, Аноним (13), 10:02, 05/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Почему Rust? Чего сразу не на брейн-факе?
    Понаплодили языков. Некоторые вполне с говорящими названиями. Включая Rust.
     
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