Выпуск многопользовательской RPG-игры Veloren 0.3

Подготовлен новый выпуск компьютерной ролевой игры Veloren 0.3, написанной на языке Rust и использующей воксельную графику. Проект развивается под впечатлением от таких игр, как Cube World, Legend of Zelda: Breath of the Wild, Dwarf Fortress и Minecraft. Бинарные сборки сформированы для Linux и Windows. Код поставляется под лицензией GPLv3. Проект пока находится на раннем этапе развития, но уже вполне пригоден для простой многопользовательской игры.