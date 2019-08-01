The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Доступна переносимая версия OpenBGPD 6.5p1

01.08.2019 07:01

Разработчики OpenBSD опубликовали первое стабильное обновление переносимой редакции пакета маршрутизации OpenBGPD 6.5, который можно использовать в операционных системах, отличных от OpenBSD. Для обеспечения переносимости использованы части кода из проектов OenNTPD, OpenSSH и LibreSSL. Кроме OpenBSD заявлена поддержка Linux и FreeBSD. Работа OpenBGPD протестирована в Debian 9, Ubuntu 14.04 и FreeBSD 12.

Разработка OpenBGPD ведётся при поддержке регионального интернет-регистратора RIPE NCC, который заинтересован в доведении функциональности OpenBGPD до пригодности к использованию на серверах для маршрутизации в точках межоператорского обмена трафиком (IXP) и в создании полноценной альтернативы пакету BIRD (из других открытых альтернатив с реализацией протокола BGP можно отметить проекты FRRouting, GoBGP, ExaBGP и Bio-Routing).

При разработке OpenBGPD основное внимание уделяется обеспечению максимального уровня безопасности и надёжности. Для защиты применяется жесткая проверка корректности всех параметров, средства для контроля соблюдения границ буферов, разделение привилегий и ограничение доступа к системным вызовам. Из достоинств также отмечается удобный синтаксис языка определения конфигурации, высокая производительность и эффективность работы с памятью (например, OpenBGPD может работать с таблицами маршрутизации, включающими сотни тысяч записей). Проект поддерживает большую часть спецификаций BGP 4 и соответствует требованиям RFC8212, но не пытается объять необъятное и обеспечивает главным образом поддержку наиболее востребованных и распространённых функций.

Благодаря поддержке RIPE NCC в рамках циклов разработки OpenBSD 6.4 и 6.5 проект OpenBGPD осуществил значительный рывок в развитии. Например, в выпуске 6.5 внесены следующие улучшения:

  • Добавлен простой оптимизатор правил (выполняет слияние правил фильтрации, отличающихся только наборами фильтров);
  • Изменён процесс настройки BGP MPLS VPN;
  • Добавлена поддержка IPv6 BGP MPLS VPN
  • Реализована функциональность "as-override" для замены AS соседа на локальный AS в путях;
  • Добавлена возможность сопоставления с несколькими community в одном правиле;
  • Добавлены новые признаки сопоставлений "*", "local-as" и "neighbor-as";
  • Добавлены новые команды для работы с группами соседних автономных систем ( "bgpctl neighbor group", "bgpctl show neighbor group", "bgpctl show rib neighbor group");
  • Проведена работа по снижению потребления памяти;
  • Улучшена работа с большими наборами правил;
  • В bgpctl добавлена возможность добавления сетей в таблицы BGP VPN.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/a...)
  2. OpenNews: Выпуск OpenBSD 6.5
  3. OpenNews: RIPE NCC поддержал разработку OpenBGPD
  4. OpenNews: Релиз OpenSSH 8.0
  5. OpenNews: В OpenSSH добавлена защита от атак по сторонним каналам
  6. OpenNews: Утечка BGP-маршрутов привела к массовому нарушению связности в интернете
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: openbgpd, bgp
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 07:07, 01/08/2019 [ответить]  
    		• –2 +/
    Странно что переносимая версия не работает на андроиде) Вот это был бы поворот, переносимая версия на переносные устройствах, огонь))...
     
     
  • 2, neAnonim (?), 08:54, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заработает на фуксии.
    /* Но если тебе нужно, ты можешь попробовать сделать порт под андроид */
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру