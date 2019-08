Третий предварительный выпуск пользовательского окружения Xfce 4.14

2.4 , Аноним ( 2 ), 07:42, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Взял бы да закоммитил "нормальный поиск", чего ты? Опенсорс же.

3.6 , Адекват ( ok ), 07:45, 01/08/2019 Да зачем мелочиться, сразу уж свою ОС с нуля написать.

2.5 , Адекват ( ok ), 07:44, 01/08/2019 Это не нужно, Ну в смысле не "не нужно вменяемым людям", а "не нужно тру-линуксоидам", а нужно еще один свой плеер написать. Так же как и НЕ НУЖНО прозрачное монтирование smb-ресурсов как в винде, а в серверной реализации самбы - отдельный pid на каждый открытый файл тоже не нужно (сейчас создается pid на всю пользовательскую сессию). И много чего такого в линуксе "не нужно", из-за чего люди бегут от него как от огня.

По сабжу - ну вот есть тиринг в xfce4, какзалось бы легко устранить его, если включить или compton или compiz, но это, простите, как ушиб лечить пересадкой кожи, ну или в xorg.conf строчки добавить - все это можно сделать, но люди же не программисты, они пользователи, неужели нельзя решить хотя бы один этот вопрос ?

ЗЫ: для себя xfce4 я считаю лучшим DE, хоть и приходится мириться с галюнами (при старте) порой.

3.8 , жека воробьев ( ? ), 07:55, 01/08/2019 > неужели нельзя решить хотя бы один этот вопрос ? Зачем? Какие-то детские наивные взгляды на окружающий мир и людей

3.9 , power ( ?? ), 08:14, 01/08/2019 А что, прям бегут ОТ? Но ведь есть и такие, которые бегут к К! )

3.16 , Ананнимас ( ? ), 08:45, 01/08/2019 >Так же как и НЕ НУЖНО прозрачное монтирование smb-ресурсов не нужно. зачем оно вообще нужно с его проблемами с некоторыми символами в именах директорий/файлов. Часто с такими сталкивался когда еще было модно сохранять страницу сайти из под IE/Mozilla. NFS просто работает и NFS пофиг на кодировку и вообще все. Даже на временные проблемы с коннектом будет пофиг в отличие от SMB. Если же у вас все организованно на винде и по какой-то неизвестной причине ваше рабочее место оказалось не под ней - то это скорее проблема руководства и в частности IT отдела. И чайники естесвенно не должны это рагребать. Если же разговор про домашнее использование, то где там необходимость в самбе, а уж тем более с правильным разграничением прав - не вижу.

2.14 , Ананнимас ( ? ), 08:36, 01/08/2019 для ленивых - mc

для остальных один раз написать скрипт с find