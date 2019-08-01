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Третий предварительный выпуск пользовательского окружения Xfce 4.14

01.08.2019 06:38

Предложен для тестирования третий предварительный выпуск пользовательского окружения Xfce 4.14. Релиз ожидается 11 августа. Для тестирования Xfce 4.14pre3 подготовлен образ контейнера в формате Docker. Обзор новшеств Xfce 4.14 можно посмотреть в прошлом анонсе.

По сравнению с первым тестовым выпуском в основном отмечается устранением ошибок. Например, в xfce4-session минимизирован риск возникновения состояний гонки из-за применения настроек xfsettingsd одновременно с запуском других компонентов Xfce. В оконном менеджере xfmw4 улучшен поиск запасных пиктограмм для окон и обеспечено по умолчанию открытия окон на экране, на котором находится активный курсор.

В Thunar добавлена поддержка перетаскивания элементов правой кнопкой мыши, решены проблемы с монтированием внешних накопителей и исправлена ошибка, приводящая к 100% нагрузке на CPU при отсутствии прав на чтение родительского каталога. Устранены разнообразные ошибки в плагинах к панели xfce4-panel и возвращена возможность использования плагинов на базе GTK 2.

В xfce4-power-manager добавлена поддержка хранителя экрана (xfce4-screensaver) и обеспечено автоматическое скрытие индикатора управления питанием из системного лотка в случае выполнения отдельного панельного плагина, отображающего аналогичную информацию. Обеспечено отключение перехода в спящий режим и выключения экрана во время воспроизведения видео (в том числе при просмотре YouTube в Chromium).

  1. Главная ссылка к новости (https://simon.shimmerproject.o...)
  2. OpenNews: Второй предварительный выпуск пользовательского окружения Xfce 4.14
  3. OpenNews: Представлен предварительный выпуск пользовательского окружения Xfce 4.14
  4. OpenNews: Выпуск панели Xfce 4.13.4, развиваемой для Xfce 4.14
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: xfce
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  • 1.1, Илья (??), 06:52, 01/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Он такой маленький по сравнению с гномом. Наверное, он до сих пор меньше гнома 2
    👯
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 07:07, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ой, а кто это у нас тут такой маленький? Кто у нас тут минималистичнее гнома?
     

  • 1.3, Kaiwas (?), 07:33, 01/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    нормальный поиск в файловый менеджер всё ещё не завезли? по работе штука нужная и очень напрягало. А костыли с кэтфишем не нравились
     
     
  • 2.4, Аноним (2), 07:42, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Взял бы да закоммитил "нормальный поиск", чего ты? Опенсорс же.
     
     
  • 3.6, Адекват (ok), 07:45, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да зачем мелочиться, сразу уж свою ОС с нуля написать.
     
  • 2.5, Адекват (ok), 07:44, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это не нужно, Ну в смысле не "не нужно вменяемым людям", а "не нужно тру-линуксоидам", а нужно еще один свой плеер написать. Так же как и НЕ НУЖНО прозрачное монтирование smb-ресурсов как в винде, а в серверной реализации самбы - отдельный pid на каждый открытый файл тоже не нужно (сейчас создается pid на всю пользовательскую сессию). И много чего такого в линуксе "не нужно", из-за чего люди бегут от него как от огня.
    По сабжу - ну вот есть тиринг в xfce4, какзалось бы легко устранить его, если включить или compton или compiz, но это, простите, как ушиб лечить пересадкой кожи, ну или в xorg.conf строчки добавить - все это можно сделать, но люди же не программисты, они пользователи, неужели нельзя решить хотя бы один этот вопрос ?
    ЗЫ: для себя xfce4 я считаю лучшим DE, хоть и приходится мириться с галюнами (при старте) порой.
     
     
  • 3.8, жека воробьев (?), 07:55, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > неужели нельзя решить хотя бы один этот вопрос ?

    Зачем? Какие-то детские наивные взгляды на окружающий мир и людей

     
  • 3.9, power (??), 08:14, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, прям бегут ОТ? Но ведь есть и такие, которые бегут к К! )
     
  • 3.16, Ананнимас (?), 08:45, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Так же как и НЕ НУЖНО прозрачное монтирование smb-ресурсов

    не нужно. зачем оно вообще нужно с его проблемами с некоторыми символами в именах директорий/файлов. Часто с такими сталкивался когда еще было модно сохранять страницу сайти из под IE/Mozilla.

    NFS просто работает и NFS пофиг на кодировку и вообще все. Даже на временные проблемы с коннектом будет пофиг в отличие от SMB.

    Если же у вас все организованно на винде и по какой-то неизвестной причине ваше рабочее место оказалось не под ней - то это скорее проблема руководства и в частности IT отдела. И чайники естесвенно не должны это рагребать. Если же разговор про домашнее использование, то где там необходимость в самбе, а уж тем более с правильным разграничением прав - не вижу.

     
  • 2.14, Ананнимас (?), 08:36, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для ленивых - mc
    для остальных один раз написать скрипт с find
     

  • 1.7, Аноним (7), 07:49, 01/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Обеспечено отключение перехода в спящий режим и выключения экрана во время воспроизведения видео (в том числе при просмотре YouTube в Chromium)"

    Джва года ждал!

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 08:19, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На дворе 2019 год.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 08:38, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > На дворе 2019 год.

    Местные анонимы такой формат даты не понимают. Нужно приводить к виду 2k19

     
     
  • 4.17, Ананнимас (?), 08:47, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зумерки разве что. Но что они тут забыли мне неизвестно.
     

  • 1.10, Аноним (11), 08:18, 01/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Xfce позицтонируют как маложрущаю оболочку. Установил, а она жрёт практически столько же, сколько жирный deepin.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 08:33, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо за это "гениям" работающим над xfce, которые сочли переезд на gtk3 хорошей идеей.
     
     
  • 3.18, leap42 (ok), 08:51, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вы что предлагаете? Забить на hidpi, на вялого да ещё и поддерживать gtk2 самим?
     

  • 1.13, Аноним (13), 08:34, 01/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В форме добавление файла зачем убрали адресную строку, эти табы нельзя отредактировать чтобы быстро указать нужный путь.
     
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