Третий предварительный выпуск пользовательского окружения Xfce 4.14

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|1.1, Илья (??), 06:52, 01/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Он такой маленький по сравнению с гномом. Наверное, он до сих пор меньше гнома 2
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|2.2, Аноним (2), 07:07, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ой, а кто это у нас тут такой маленький? Кто у нас тут минималистичнее гнома?
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|1.3, Kaiwas (?), 07:33, 01/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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нормальный поиск в файловый менеджер всё ещё не завезли? по работе штука нужная и очень напрягало. А костыли с кэтфишем не нравились
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|2.4, Аноним (2), 07:42, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Взял бы да закоммитил "нормальный поиск", чего ты? Опенсорс же.
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|2.5, Адекват (ok), 07:44, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Это не нужно, Ну в смысле не "не нужно вменяемым людям", а "не нужно тру-линуксоидам", а нужно еще один свой плеер написать. Так же как и НЕ НУЖНО прозрачное монтирование smb-ресурсов как в винде, а в серверной реализации самбы - отдельный pid на каждый открытый файл тоже не нужно (сейчас создается pid на всю пользовательскую сессию). И много чего такого в линуксе "не нужно", из-за чего люди бегут от него как от огня.
По сабжу - ну вот есть тиринг в xfce4, какзалось бы легко устранить его, если включить или compton или compiz, но это, простите, как ушиб лечить пересадкой кожи, ну или в xorg.conf строчки добавить - все это можно сделать, но люди же не программисты, они пользователи, неужели нельзя решить хотя бы один этот вопрос ?
ЗЫ: для себя xfce4 я считаю лучшим DE, хоть и приходится мириться с галюнами (при старте) порой.
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|3.8, жека воробьев (?), 07:55, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> неужели нельзя решить хотя бы один этот вопрос ?
Зачем? Какие-то детские наивные взгляды на окружающий мир и людей
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|3.9, power (??), 08:14, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что, прям бегут ОТ? Но ведь есть и такие, которые бегут к К! )
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|3.16, Ананнимас (?), 08:45, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Так же как и НЕ НУЖНО прозрачное монтирование smb-ресурсов
не нужно. зачем оно вообще нужно с его проблемами с некоторыми символами в именах директорий/файлов. Часто с такими сталкивался когда еще было модно сохранять страницу сайти из под IE/Mozilla.
NFS просто работает и NFS пофиг на кодировку и вообще все. Даже на временные проблемы с коннектом будет пофиг в отличие от SMB.
Если же у вас все организованно на винде и по какой-то неизвестной причине ваше рабочее место оказалось не под ней - то это скорее проблема руководства и в частности IT отдела. И чайники естесвенно не должны это рагребать. Если же разговор про домашнее использование, то где там необходимость в самбе, а уж тем более с правильным разграничением прав - не вижу.
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|1.7, Аноним (7), 07:49, 01/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Обеспечено отключение перехода в спящий режим и выключения экрана во время воспроизведения видео (в том числе при просмотре YouTube в Chromium)"
Джва года ждал!
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|3.15, Аноним (15), 08:38, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> На дворе 2019 год.
Местные анонимы такой формат даты не понимают. Нужно приводить к виду 2k19
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|1.10, Аноним (11), 08:18, 01/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Xfce позицтонируют как маложрущаю оболочку. Установил, а она жрёт практически столько же, сколько жирный deepin.
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|2.12, Аноним (12), 08:33, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спасибо за это "гениям" работающим над xfce, которые сочли переезд на gtk3 хорошей идеей.
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|3.18, leap42 (ok), 08:51, 01/08/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вы что предлагаете? Забить на hidpi, на вялого да ещё и поддерживать gtk2 самим?
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|1.13, Аноним (13), 08:34, 01/08/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В форме добавление файла зачем убрали адресную строку, эти табы нельзя отредактировать чтобы быстро указать нужный путь.
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