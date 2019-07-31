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Релиз Electron 6.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium

31.07.2019 06:21

Подготовлен релиз платформы Electron 6.0.0, которая предоставляет самодостаточный фреймворк для разработки многоплатформенных пользовательских приложений, использующий в качестве основы компоненты Chromium, V8 и Node.js. Значительное изменение номера версии связано с обновлением до кодовой базы Chromium 76, платформы Node.js 12.4 и JavaScript-движка V8 7.6. Ранее ожидавшееся прекращение поддержки 32-разрядных систем Linux пока отложено и выпуск 6.0 в том числе доступен в 32-разрядных сборках.

Среди изменений в API, специфичных для Electron:

  • Продолжен перевод асинхронных обработчиков, ранее использующих callback-вызовы, в форму на основе механизма Promise. Возвращение Promise обеспечено в нескольких десятках функций, в том числе в категориях contentTracing.*, cookies.*, session.*, webContents.* и webFrame.*;
  • В рамках работы по усилению изоляции компонентов runtime добавлены три новых приложения-обработчика: Electron Helper (Renderer).app для процессов рендеринга, Electron Helper (GPU).app для процессов взаимодействия с GPU и Electron Helper (Plugin).app для плагинов;
  • Началась подготовка к ограничению загрузки в процессе рендеринга только модулей Node, использующих N-API или API Context Aware;
  • Реализация net.IncomingMessage приведена в соответствие с поведением Node.js.

Напомним, что Electron позволяет создавать любые графические приложения с использованием браузерных технологий, логика работы которых определяется на JavaScript, HTML и CSS, а функциональность может быть расширена через систему дополнений. Разработчикам доступны модули Node.js, а также расширенный API для формирования нативных диалогов, интеграции приложений, создания контекстных меню, интеграции с системой вывода уведомлений, манипуляции окнами, взаимодействия с подсистемами Chromium.

В отличие от web-приложений, программы на базе Electron поставляются в виде самодостаточных исполняемых файлов, не привязанных к браузеру. При этом разработчику не нужно заботиться о портировании приложения для различных платформ, Electron обеспечит возможность сборки для всех систем, поддерживаемых в Chromium. Electron также предоставляет средства для организации автоматической доставки и установки обновлений (обновления можно доставлять как с отдельного сервера, так и напрямую с GitHub).

Из программ, построенных на базе платформы Electron можно отметить редактор Atom, почтовый клиент Nylas, инструментарий для работы с Git GitKraken, система анализа и визуализации SQL-запросов Wagon, система ведения блогов WordPress Desktop, BitTorrent-клиент WebTorrent Desktop, а также официальные клиенты к таким сервисам, как Skype, Signal, Slack, Basecamp, Twitch, Ghost, Wire, Wrike, Visual Studio Code и Discord. Всего в каталоге программ Electron представлено около 800 приложений. Для упрощения разработки новых приложений подготовлен набор типовых демонстрационных приложений, включающих примеры кода для решения различных задач.

  1. Главная ссылка к новости (https://electronjs.org/blog/el...)
  2. OpenNews: Релиз Electron 5.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium
  3. OpenNews: Платформа Electron прекращает поддержку 32-разрядных систем Linux
  4. OpenNews: Опубликован инструмент для выявления проблем с безопасностью в приложениях Electron
  5. OpenNews: Уязвимость в приложениях на базе платформы Electron
  6. OpenNews: Уязвимости в Signal Desktop и в платформе Electron
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: electron, chrome, nodejs
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Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Vassa2633 (?), 07:15, 31/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Стильно, модно, молодёжно, приложение на этой поделке занимает меньше 1Gb RAM - то день не удался
    Вопрос - зачем? Почему нельзя писать на том же Qt?
     
     
  • 2.3, End User (?), 07:25, 31/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вопрос на миллион к Skype, Signal, Slack, Basecamp, Twitch, Ghost, Wire, Wrike, Visual Studio Code и Discord.

    Но это понять можно - дёшево, легко.

    Я не могу понять, почему:
    -выбран движок с самым кретинским рендером шрифтов
    -никто не даёт пользователю выбрать другие шрифты

     
     
  • 3.17, Аноним (17), 09:22, 31/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Skype, Signal, Slack, Basecamp, Twitch, Ghost, Wire, Wrike, Visual Studio Code и Discord

    Etcher ещё забыл - прога для записи дисков.

    Чёрт, а ведь она удобна тем, что зависимости ставить ненужно, которых может не оказаться в репозитории

     
     
  • 4.33, анон (?), 10:48, 31/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно также не требует зависимостей, но не тащит с собой целы браузер:
    http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/ROSA_ImageWriter
     
  • 3.25, Аноним (25), 10:18, 31/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И каждая из перечисленных программ не поворотливый жыыыыр. Совпадение? Не думаю.
     
  • 2.4, Аноним (4), 07:26, 31/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Биндинги на что-то менее велосипедное чем кресты и более шустрое чем Питон в студию.
     
     
  • 3.5, A.Stahl (ok), 07:51, 31/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >велосипедное чем кресты

    Тебе мало плюсовых библиотек? Ты же знаешь, что ты можешь без каких-либо нюансов использовать сишные?

    Да плюсы это один из самых наименее велосипедных языков. В Яве ещё говорят есть библиотеки на все случаи жизни.

     
  • 3.6, Egor Mamontov (?), 07:53, 31/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Велосипед это не С++, велосипед все остальное )). С++ это всего навсего своего рода надстройка, над си для удобства и быстроты написанию кода. В результате получается быстро, производительно и стабильно, если голова программиста не из одного места растет. Люди которые боятся себе выстрелить в ногу (так говорят про указатели в си) пусть окучивают грядки и не когда им лучше не брать в руки оружие. И да, пусть будут осторожнее с тяпками и лопатами, а то ведь и от лопаты можно нанести себе увечие пострашнее ))
     
     
  • 4.13, Anonim (??), 08:44, 31/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    С++ это не С. В с++ ты не можешь писать без исключений, оператора new и rtl (иначе какое ооп). В языках различное определение структур и операторов auto, restrict. В C есть vla и "flexible array" в структурах. А так же расширения типа blocks и тд. (Может что-то забыл) и это без учета скорости компиляции, буста и прочей "радости"
     
     
  • 5.30, nobody (??), 10:28, 31/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > иначе какое ооп

    Действительно, это ведь так модно! 80-е, как-никак, на дворе...

     
  • 4.14, Anonim (??), 08:49, 31/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Большое колл-во лопатеров вообще используют managed с++. Например в мелкософт. Не заляпайся Егор, ты ничем не лучше любителей електрона
     
  • 2.20, Аноним (20), 10:00, 31/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у Qt есть тот же набор веб-библиотек и node-модулей? А приложение на Qt можно сразу и в форму веб-сайта портировать?
     
  • 2.24, user90 (?), 10:15, 31/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Вопрос - зачем?

    Ну что за вопросы! Хуяк-хуяк - и в продакшн)) Все остальное вторично, а хомячки итак сожрут что дают.

     
  • 2.28, Аноним (28), 10:26, 31/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем писать клиент к чатику или торрент-клиент на электроне не очень понятно. Наверное от большого ума это делают. Но если приложению нужно много кастомных необычных виджетов и крайне нестарндартное форматирование, то электрон очень полезен. Если разработчиков не очень много, то на куте тебе не хватит жизни, чтобы написать все, что поддерживает браузер.
     

  • 1.2, timur.davletshin (ok), 07:20, 31/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Рак, рак, который должен быть изничтожен. Скайп после перехода на Электрон стал жрать не пару сотен мегабайт ОЗУ, а гиг с копейками, кроме этого стал дико тормозить междумордием и глючить время от времени. И плевать, что он видосики из Тытрубы научился показывать прямо в ленте сообщений. Пришлось снести к чертям.
     
     
  • 2.7, Egor Mamontov (?), 08:02, 31/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    вы дурачек )) рак это ваш мозг )) С++ это контроль, скорость реализации проектов любой сложности, это стабильность системы. В современном мире IT надежность имеет очень большую ценность особенно в высоко нагруженных системах. Вы поймите одно, пока одни будут проектировать системы, новые продукты, програмные комплексы, другие будут верстать для этих систем контент.
     
     
  • 3.9, timur.davletshin (ok), 08:06, 31/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Слушай, а ты пишешь на сях (или что ты там любишь) с таким же количеством ошибок?
     
  • 2.8, Egor Mamontov (?), 08:05, 31/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Прошу прощения, не вам timur.davletshin, комент по поводу велосипеда c++
     
  • 2.19, анон (?), 09:43, 31/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    что вы со скайпом делаете, что он больше гигабайта памяти съедает? Активно общаюсь в скайпе, звонки, чаты, запущен больше недели. Потребляет 250Мб.
     
     
  • 3.27, хотел спросить (?), 10:23, 31/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ничего не делаем

    поставил на виртуалку, если вдруг какой олень им еще на связь выйдет

     

  • 1.10, YetAnotherOnanym (ok), 08:10, 31/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А про самую-то главную особенность сабжа не сказали - насколько больше памяти новая версия жрёт?
     
  • 1.11, Аноне (?), 08:22, 31/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Каждый раз одни и те же вопросы и комменты.
    Идея то неплохая, но что ж из их фанатов кто-нить не придумает, как сократить потребление ресурсов и повысить производительность, модульность хотя бы. Неужели нет чувства совершенства, помимо игры в пакмана, когда ресурсы планеты ограничены.
     
     
  • 2.26, _hide_ (ok), 10:21, 31/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть чувство бабла Вы думаете писать код на JS дешевле Нет Просто порог ниже,... текст свёрнут, показать
     

  • 1.12, Аноним (12), 08:38, 31/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самодостаточный -- это когда он научится грузиться через UEFI, а пока что это всего лишь толстый жирный зонд.
     
     
  • 2.21, Аноним (20), 10:01, 31/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Chromium OS умеет, значит и это научится.
     

  • 1.15, Аноним (15), 08:54, 31/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ИМХО, количество ошибок зависит не от языка программирования, а от того, кто им пользуется.
    Понятное дело что на сабже можно писать быстро, дешево и с минимум геморроя. Но всё это какой ценой? Ценой ресурсов. А обычному пользователю всё равно какие у вас там языки и какая квалификация, а то, что после запуска Skype, Twitch, Ghost, Visual Studio Code, Atom, и тд не остается памяти вообще - вызывает это только гнев.
    Тем временем пусть и не без сложностей написанные, но проги на нормальных языках (C++, C, Python и тд) и ведут себя достойно и ресурсов не хавают излишне много.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 09:06, 31/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Когда питон стал нормальным языком? Всё что в байткоде - такое же ненужно как js.
     
     
  • 3.23, Аноним (20), 10:05, 31/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А причём здесь байт-код? Он позволяет включать JIT, а это даже побыстрее плюсов может быть. Проблема скорости Python явно не в байт-коде, а в утиной типизации и GIL
     
     
  • 4.31, Аноним (16), 10:44, 31/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот именно, JIT. Ты запускаешь программу и она начинает компилироваться у тебя на машине, а не на машине разработчика. Затраты на компиляцию, время и память. Плюс затраты на поддержание работы сборщика мусора.
     
  • 2.22, Аноним (20), 10:03, 31/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А зачем запускать одновременно Skype, Twitch, Ghost, Visual Studio Code, Atom??
     
     
  • 3.29, _hide_ (ok), 10:28, 31/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Включать одновременно чат, резалку видео, редактор блогов, IDE и текстовый редактор? Я знаю только одного человека, который запускает на компютере одновременно IDE, текстовый редактор и браузер (только 3 программы одновременно). Нужно нарезать картинки? Что-то собрать другим способом? Запустить отдельно разрабатываемое приложение без IDE? Тогда что-то одно закрываем. Но, походу, он не одинок :-)
     

  • 1.18, Попугай Кеша (?), 09:31, 31/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    TypeScript и грамотный подход к программированию + QA - практики могут дать неплохой результат. Вопрос в потреблении оперативки, да.
     
  • 1.32, Аноним (-), 10:45, 31/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да здравствует Chromium\Electron - единственная платформа для вебприложений от Гугла и Майкрософт!
     
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