Релиз Electron 6.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium

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|1.1, Vassa2633 (?), 07:15, 31/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Стильно, модно, молодёжно, приложение на этой поделке занимает меньше 1Gb RAM - то день не удался
Вопрос - зачем? Почему нельзя писать на том же Qt?
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|2.3, End User (?), 07:25, 31/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вопрос на миллион к Skype, Signal, Slack, Basecamp, Twitch, Ghost, Wire, Wrike, Visual Studio Code и Discord.
Но это понять можно - дёшево, легко.
Я не могу понять, почему:
-выбран движок с самым кретинским рендером шрифтов
-никто не даёт пользователю выбрать другие шрифты
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|3.17, Аноним (17), 09:22, 31/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Skype, Signal, Slack, Basecamp, Twitch, Ghost, Wire, Wrike, Visual Studio Code и Discord
Etcher ещё забыл - прога для записи дисков.
Чёрт, а ведь она удобна тем, что зависимости ставить ненужно, которых может не оказаться в репозитории
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|3.25, Аноним (25), 10:18, 31/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И каждая из перечисленных программ не поворотливый жыыыыр. Совпадение? Не думаю.
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|2.4, Аноним (4), 07:26, 31/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Биндинги на что-то менее велосипедное чем кресты и более шустрое чем Питон в студию.
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|3.5, A.Stahl (ok), 07:51, 31/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>велосипедное чем кресты
Тебе мало плюсовых библиотек? Ты же знаешь, что ты можешь без каких-либо нюансов использовать сишные?
Да плюсы это один из самых наименее велосипедных языков. В Яве ещё говорят есть библиотеки на все случаи жизни.
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|3.6, Egor Mamontov (?), 07:53, 31/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Велосипед это не С++, велосипед все остальное )). С++ это всего навсего своего рода надстройка, над си для удобства и быстроты написанию кода. В результате получается быстро, производительно и стабильно, если голова программиста не из одного места растет. Люди которые боятся себе выстрелить в ногу (так говорят про указатели в си) пусть окучивают грядки и не когда им лучше не брать в руки оружие. И да, пусть будут осторожнее с тяпками и лопатами, а то ведь и от лопаты можно нанести себе увечие пострашнее ))
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|4.13, Anonim (??), 08:44, 31/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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С++ это не С. В с++ ты не можешь писать без исключений, оператора new и rtl (иначе какое ооп). В языках различное определение структур и операторов auto, restrict. В C есть vla и "flexible array" в структурах. А так же расширения типа blocks и тд. (Может что-то забыл) и это без учета скорости компиляции, буста и прочей "радости"
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|5.30, nobody (??), 10:28, 31/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> иначе какое ооп
Действительно, это ведь так модно! 80-е, как-никак, на дворе...
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|4.14, Anonim (??), 08:49, 31/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Большое колл-во лопатеров вообще используют managed с++. Например в мелкософт. Не заляпайся Егор, ты ничем не лучше любителей електрона
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|2.20, Аноним (20), 10:00, 31/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А у Qt есть тот же набор веб-библиотек и node-модулей? А приложение на Qt можно сразу и в форму веб-сайта портировать?
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|2.24, user90 (?), 10:15, 31/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Вопрос - зачем?
Ну что за вопросы! Хуяк-хуяк - и в продакшн)) Все остальное вторично, а хомячки итак сожрут что дают.
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|2.28, Аноним (28), 10:26, 31/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем писать клиент к чатику или торрент-клиент на электроне не очень понятно. Наверное от большого ума это делают. Но если приложению нужно много кастомных необычных виджетов и крайне нестарндартное форматирование, то электрон очень полезен. Если разработчиков не очень много, то на куте тебе не хватит жизни, чтобы написать все, что поддерживает браузер.
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|1.2, timur.davletshin (ok), 07:20, 31/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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Рак, рак, который должен быть изничтожен. Скайп после перехода на Электрон стал жрать не пару сотен мегабайт ОЗУ, а гиг с копейками, кроме этого стал дико тормозить междумордием и глючить время от времени. И плевать, что он видосики из Тытрубы научился показывать прямо в ленте сообщений. Пришлось снести к чертям.
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|2.7, Egor Mamontov (?), 08:02, 31/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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вы дурачек )) рак это ваш мозг )) С++ это контроль, скорость реализации проектов любой сложности, это стабильность системы. В современном мире IT надежность имеет очень большую ценность особенно в высоко нагруженных системах. Вы поймите одно, пока одни будут проектировать системы, новые продукты, програмные комплексы, другие будут верстать для этих систем контент.
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|2.19, анон (?), 09:43, 31/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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что вы со скайпом делаете, что он больше гигабайта памяти съедает? Активно общаюсь в скайпе, звонки, чаты, запущен больше недели. Потребляет 250Мб.
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|1.11, Аноне (?), 08:22, 31/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Каждый раз одни и те же вопросы и комменты.
Идея то неплохая, но что ж из их фанатов кто-нить не придумает, как сократить потребление ресурсов и повысить производительность, модульность хотя бы. Неужели нет чувства совершенства, помимо игры в пакмана, когда ресурсы планеты ограничены.
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|2.26, _hide_ (ok), 10:21, 31/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть чувство бабла Вы думаете писать код на JS дешевле Нет Просто порог ниже,... текст свёрнут, показать
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|1.12, Аноним (12), 08:38, 31/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Самодостаточный -- это когда он научится грузиться через UEFI, а пока что это всего лишь толстый жирный зонд.
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|1.15, Аноним (15), 08:54, 31/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ИМХО, количество ошибок зависит не от языка программирования, а от того, кто им пользуется.
Понятное дело что на сабже можно писать быстро, дешево и с минимум геморроя. Но всё это какой ценой? Ценой ресурсов. А обычному пользователю всё равно какие у вас там языки и какая квалификация, а то, что после запуска Skype, Twitch, Ghost, Visual Studio Code, Atom, и тд не остается памяти вообще - вызывает это только гнев.
Тем временем пусть и не без сложностей написанные, но проги на нормальных языках (C++, C, Python и тд) и ведут себя достойно и ресурсов не хавают излишне много.
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|2.16, Аноним (16), 09:06, 31/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Когда питон стал нормальным языком? Всё что в байткоде - такое же ненужно как js.
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|3.23, Аноним (20), 10:05, 31/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А причём здесь байт-код? Он позволяет включать JIT, а это даже побыстрее плюсов может быть. Проблема скорости Python явно не в байт-коде, а в утиной типизации и GIL
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|4.31, Аноним (16), 10:44, 31/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот именно, JIT. Ты запускаешь программу и она начинает компилироваться у тебя на машине, а не на машине разработчика. Затраты на компиляцию, время и память. Плюс затраты на поддержание работы сборщика мусора.
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|2.22, Аноним (20), 10:03, 31/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А зачем запускать одновременно Skype, Twitch, Ghost, Visual Studio Code, Atom??
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|3.29, _hide_ (ok), 10:28, 31/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Включать одновременно чат, резалку видео, редактор блогов, IDE и текстовый редактор? Я знаю только одного человека, который запускает на компютере одновременно IDE, текстовый редактор и браузер (только 3 программы одновременно). Нужно нарезать картинки? Что-то собрать другим способом? Запустить отдельно разрабатываемое приложение без IDE? Тогда что-то одно закрываем. Но, походу, он не одинок :-)
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|1.18, Попугай Кеша (?), 09:31, 31/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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TypeScript и грамотный подход к программированию + QA - практики могут дать неплохой результат. Вопрос в потреблении оперативки, да.
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|1.32, Аноним (-), 10:45, 31/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Да здравствует Chromium\Electron - единственная платформа для вебприложений от Гугла и Майкрософт!
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