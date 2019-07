Релиз Electron 6.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium

3.5 , A.Stahl ( ok ), 07:51, 31/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >велосипедное чем кресты Тебе мало плюсовых библиотек? Ты же знаешь, что ты можешь без каких-либо нюансов использовать сишные? Да плюсы это один из самых наименее велосипедных языков. В Яве ещё говорят есть библиотеки на все случаи жизни.

3.6 , Egor Mamontov ( ? ), 07:53, 31/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Велосипед это не С++, велосипед все остальное )). С++ это всего навсего своего рода надстройка, над си для удобства и быстроты написанию кода. В результате получается быстро, производительно и стабильно, если голова программиста не из одного места растет. Люди которые боятся себе выстрелить в ногу (так говорят про указатели в си) пусть окучивают грядки и не когда им лучше не брать в руки оружие. И да, пусть будут осторожнее с тяпками и лопатами, а то ведь и от лопаты можно нанести себе увечие пострашнее ))

4.13 , Anonim ( ?? ), 08:44, 31/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – С++ это не С. В с++ ты не можешь писать без исключений, оператора new и rtl (иначе какое ооп). В языках различное определение структур и операторов auto, restrict. В C есть vla и "flexible array" в структурах. А так же расширения типа blocks и тд. (Может что-то забыл) и это без учета скорости компиляции, буста и прочей "радости"

5.30 , nobody ( ?? ), 10:28, 31/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > иначе какое ооп Действительно, это ведь так модно! 80-е, как-никак, на дворе...

4.14 , Anonim ( ?? ), 08:49, 31/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Большое колл-во лопатеров вообще используют managed с++. Например в мелкософт. Не заляпайся Егор, ты ничем не лучше любителей електрона