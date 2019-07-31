Релиз Electron 6.0.0, платформы создания приложений на базе движка Chromium

Подготовлен релиз платформы Electron 6.0.0, которая предоставляет самодостаточный фреймворк для разработки многоплатформенных пользовательских приложений, использующий в качестве основы компоненты Chromium, V8 и Node.js. Значительное изменение номера версии связано с обновлением до кодовой базы Chromium 76, платформы Node.js 12.4 и JavaScript-движка V8 7.6. Ранее ожидавшееся прекращение поддержки 32-разрядных систем Linux пока отложено и выпуск 6.0 в том числе доступен в 32-разрядных сборках. Среди изменений в API, специфичных для Electron: Продолжен перевод асинхронных обработчиков, ранее использующих callback-вызовы, в форму на основе механизма Promise. Возвращение Promise обеспечено в нескольких десятках функций, в том числе в категориях contentTracing.*, cookies.*, session.*, webContents.* и webFrame.*;

В рамках работы по усилению изоляции компонентов runtime добавлены три новых приложения-обработчика: Electron Helper (Renderer).app для процессов рендеринга, Electron Helper (GPU).app для процессов взаимодействия с GPU и Electron Helper (Plugin).app для плагинов;

Началась подготовка к ограничению загрузки в процессе рендеринга только модулей Node, использующих N-API или API Context Aware;

Реализация net.IncomingMessage приведена в соответствие с поведением Node.js. Напомним, что Electron позволяет создавать любые графические приложения с использованием браузерных технологий, логика работы которых определяется на JavaScript, HTML и CSS, а функциональность может быть расширена через систему дополнений. Разработчикам доступны модули Node.js, а также расширенный API для формирования нативных диалогов, интеграции приложений, создания контекстных меню, интеграции с системой вывода уведомлений, манипуляции окнами, взаимодействия с подсистемами Chromium. В отличие от web-приложений, программы на базе Electron поставляются в виде самодостаточных исполняемых файлов, не привязанных к браузеру. При этом разработчику не нужно заботиться о портировании приложения для различных платформ, Electron обеспечит возможность сборки для всех систем, поддерживаемых в Chromium. Electron также предоставляет средства для организации автоматической доставки и установки обновлений (обновления можно доставлять как с отдельного сервера, так и напрямую с GitHub). Из программ, построенных на базе платформы Electron можно отметить редактор Atom, почтовый клиент Nylas, инструментарий для работы с Git GitKraken, система анализа и визуализации SQL-запросов Wagon, система ведения блогов WordPress Desktop, BitTorrent-клиент WebTorrent Desktop, а также официальные клиенты к таким сервисам, как Skype, Signal, Slack, Basecamp, Twitch, Ghost, Wire, Wrike, Visual Studio Code и Discord. Всего в каталоге программ Electron представлено около 800 приложений. Для упрощения разработки новых приложений подготовлен набор типовых демонстрационных приложений, включающих примеры кода для решения различных задач.



