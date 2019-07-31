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Релиз веб-браузера Midori 9

31.07.2019 04:15

Состоялся релиз легковесного веб-браузера Midori 9, разрабатываемого участниками проекта Xfce на основе движка WebKit2 и библиотеки GTK3. Ядро браузера написано на языке Vala. Код проекта распространяется под лицензией LGPLv2.1. Бинарные сборки подготовлены для Linux (snap) и Android. Формирование сборок для Windows и macOS пока прекращено.

Ключевые новшества Midori 9:

  • На стартовой странице реализовано отображение пиктограмм сайтов, заданных при помощи протокола OpenGraph;
  • Улучшена поддержка всплывающих диалогов JavaScript;
  • Обеспечена возможность сохранения и восстановления прикреплённых вкладок при сохранении или восстановлении сеанса;
  • Возвращена кнопка Trust с информацией о TLS-сертификатах;
  • В контекстное меню добавлен пункт для закрытия вкладки;
  • В адресную строку добавлена опция для открытия URL из буфера обмена;
  • В API Web Extensions добавлена поддержка обработчиков боковой панели;
  • Объединены меню App и Page;
  • Улучшена обработка фокуса ввода для повторно открытых и фоновых вкладок;
  • На вкладках, в которых воспроизводится звук, обеспечен показ пиктограммы управления громкостью.



Основные возможности Midori:

  • Вкладки, закладки, режим приватного просмотра, управление сеансами и другие типовые возможности;
  • Панель быстрого доступа к поисковым системам;
  • Средства для создания пользовательских меню и кастомизации оформления;
  • Возможность использования пользовательских скриптов для обработки контента в стиле Greasemonkey;
  • Интерфейс для редактирования Cookie и скриптов-обработчиков;
  • Встроенный инструмент для фильтрации рекламы (Adblock);
  • Встроенный интерфейс для чтения RSS;
  • Средства для создания обособленных web-приложений (запуск со скрытием панелей, меню и прочих элементов интерфейса браузера);
  • Возможность подключения различных менеджеров управления загрузками (wget, SteadyFlow, FlashGet);
  • Высокая производительность (без проблем работает при открытии 1000 вкладок);
  • Поддержка подключения внешних расширений, написанных на языках JavaScript(WebExtension), Си, Vala и Lua.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/midori-brow...)
  2. OpenNews: Релиз веб-браузера Midori 8
  3. OpenNews: Релиз браузерного движка WebKitGTK 2.24.0
  4. OpenNews: Релиз веб-браузера Midori 7
  5. OpenNews: Оценка безопасности WebKit в дистрибутивах Linux
  6. OpenNews: Плачевная ситуация с безопасностью WebKit в дистрибутивах Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: midori
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 06:19, 31/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    Зачем
     
     
  • 3, Аноним (3), 06:28, 31/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Глупое жи...ное, браузеров много не быает)
     

  • 2, Аноним (2), 06:26, 31/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    Вот нравятся мне авторы xfce. Они делают хорошо.
     
  • 4, Прыщавый школьник (?), 06:35, 31/07/2019 [ответить]  
    		• +/
    А в Midori зонды есть ?
     
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