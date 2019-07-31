Релиз веб-браузера Midori 9

Состоялся релиз легковесного веб-браузера Midori 9, разрабатываемого участниками проекта Xfce на основе движка WebKit2 и библиотеки GTK3. Ядро браузера написано на языке Vala. Код проекта распространяется под лицензией LGPLv2.1. Бинарные сборки подготовлены для Linux (snap) и Android. Формирование сборок для Windows и macOS пока прекращено. Ключевые новшества Midori 9: На стартовой странице реализовано отображение пиктограмм сайтов, заданных при помощи протокола OpenGraph;

Улучшена поддержка всплывающих диалогов JavaScript;

Обеспечена возможность сохранения и восстановления прикреплённых вкладок при сохранении или восстановлении сеанса;

Возвращена кнопка Trust с информацией о TLS-сертификатах;

В контекстное меню добавлен пункт для закрытия вкладки;

В адресную строку добавлена опция для открытия URL из буфера обмена;

В API Web Extensions добавлена поддержка обработчиков боковой панели;

Объединены меню App и Page;

Улучшена обработка фокуса ввода для повторно открытых и фоновых вкладок;

На вкладках, в которых воспроизводится звук, обеспечен показ пиктограммы управления громкостью.





Основные возможности Midori: Вкладки, закладки, режим приватного просмотра, управление сеансами и другие типовые возможности;

Панель быстрого доступа к поисковым системам;

Средства для создания пользовательских меню и кастомизации оформления;

Возможность использования пользовательских скриптов для обработки контента в стиле Greasemonkey;

Интерфейс для редактирования Cookie и скриптов-обработчиков;

Встроенный инструмент для фильтрации рекламы (Adblock);

Встроенный интерфейс для чтения RSS;

Средства для создания обособленных web-приложений (запуск со скрытием панелей, меню и прочих элементов интерфейса браузера);

Возможность подключения различных менеджеров управления загрузками (wget, SteadyFlow, FlashGet);

Высокая производительность (без проблем работает при открытии 1000 вкладок);

Поддержка подключения внешних расширений, написанных на языках JavaScript(WebExtension), Си, Vala и Lua.



