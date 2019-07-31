Релиз веб-браузера Midori 9

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Состоялся релиз легковесного веб-браузера Midori 9, разрабатываемого участниками проекта Xfce на основе движка WebKit2 и библиотеки GTK3.
Ядро браузера написано на языке Vala. Код проекта распространяется под лицензией LGPLv2.1. Бинарные сборки подготовлены для Linux (snap) и Android. Формирование сборок для Windows и macOS пока прекращено.
Ключевые новшества Midori 9:
- На стартовой странице реализовано отображение пиктограмм сайтов, заданных при помощи протокола OpenGraph;
- Улучшена поддержка всплывающих диалогов JavaScript;
- Обеспечена возможность сохранения и восстановления прикреплённых вкладок при сохранении или восстановлении сеанса;
- Возвращена кнопка Trust с информацией о TLS-сертификатах;
- В контекстное меню добавлен пункт для закрытия вкладки;
- В адресную строку добавлена опция для открытия URL из буфера обмена;
- В API Web Extensions добавлена поддержка обработчиков боковой панели;
- Объединены меню App и Page;
- Улучшена обработка фокуса ввода для повторно открытых и фоновых вкладок;
- На вкладках, в которых воспроизводится звук, обеспечен показ пиктограммы управления громкостью.
Основные возможности Midori:
- Вкладки, закладки, режим приватного просмотра, управление сеансами и другие типовые возможности;
- Панель быстрого доступа к поисковым системам;
- Средства для создания пользовательских меню и кастомизации оформления;
- Возможность использования пользовательских скриптов для обработки контента в стиле Greasemonkey;
- Интерфейс для редактирования Cookie и скриптов-обработчиков;
- Встроенный инструмент для фильтрации рекламы (Adblock);
- Встроенный интерфейс для чтения RSS;
- Средства для создания обособленных web-приложений (запуск со скрытием панелей, меню и прочих элементов интерфейса браузера);
- Возможность подключения различных менеджеров управления загрузками (wget, SteadyFlow, FlashGet);
- Высокая производительность (без проблем работает при открытии 1000 вкладок);
- Поддержка подключения внешних расширений, написанных на языках JavaScript(WebExtension), Си, Vala и Lua.