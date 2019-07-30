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В компилятор шейдеров ACO для Vulkan-драйвера RADV добавлена поддержка вершинных шейдеров

30.07.2019 16:14

В развиваемый компанией Valve открытый компилятор шейдеров ACO добавлена поддержка вершинных шейдеров и внесены изменения, позволившие добиться заметного повышения производительности.

График изменения времени компиляции шейдеров:

В некоторых играх, например "Nier: Automata", данный компилятор позволяет получить примерно на 12% больший FPS, чем на Windows. На GNU/Linux, игра запускается через Proton. Тестирование было сделано на прошлой версии ACO, которая без поддержки вершинных шейдеров.

  • RADV+LLVM (38.2fps):
  • RADV+ACO (55.7fps):
  • Windows (49.0fps):

    Для установки ACO подготовлены пакеты для Arch Linux (mesa-aco-git, lib32-mesa-aco-git), Ubuntu (sudo add-apt-repository ppa:valve-experimental/mesa-bionic) и Fedora (mesa-aco). Для других дистрибутивов возможна сборка из исходных текстов. ACO пока работает только на видеокартах AMD с GPUGCN 3.0+, т.е. начиная с Rx 300. Компилятор на текущем этапе развития позиционируется как экспериментальный и не рассчитан на повседневное использование. Из ещё нереализованных возможностей отмечается поддержка тесселяционных и геометрических шейдеров.

    1. Главная ссылка к новости (https://steamcommunity.com/app...)
    2. OpenNews: Компания Valve открыла новый компилятор шейдеров для GPU AMD
    3. OpenNews: Проект VKHR развивает систему рендеринга волос в режиме реального времени
    4. OpenNews: Выпуск Proton 4.2-4, пакета для запуска Windows-игр в Linux
    5. OpenNews: DXVK 1.0.3 с реализацией Direct3D 10/11 поверх API Vulkan
    Автор новости: Аноним
    Тип: К сведению
    Ключевые слова: aco, vulkan
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    Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, VINRARUS (ok), 18:34, 30/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    >позволяет получить примерно на 12% больший FPS, чем на Windows. На GNU/Linux, игра запускается через Proton

    Мне даже страшно представить шобы было на FreeBSD...

     
     
  • 2.2, n1rdeks (ok), 18:36, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    А ничего не будет ))) Так что и нечего представлять. Дров то нету :(
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 18:41, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну и что? Зато FreeBSD это UNIX. Помнится, про безнадежное отставание в возможностях отслеживания процессов тоже красиво сказки рассказывали - нет мол cgroups, а уж какие проблемы с "нормальным" отслеживанием дочерних процессов ...

    Но внезапно, в пингвине CLONE_PIDFD
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51051
    > Релиз ядра Linux 5.2
    > В системный вызов clone() добавлен флаг CLONE_PIDFD, при указании которого родительскому процессу возвращается файловых дескриптор "pidfd", отождествлённый с созданным дочерним процессом. Данный файловый дескриптор, например, можно использовать для отправки сигналов без опасения столкнуться с состоянием гонки

    появился только в ядре 5.2,
    а вот "отсталой БЗДе" оно было уже 8 лет назад, еще до Откровений Поцтеринга:

    > pdfork, pdgetpid, pdkill – System calls to manage process descriptors
    >  Process descriptors are special file descriptors that represent processes, and are created using pdfork(),
    > pdgetpid() queries the process ID (PID) in the process descriptor fd.
    > pdkill() is functionally identical to kill(2), except that it accepts a
    > process descriptor, fd, rather than a PID.
    > displacing PIDs, which may otherwise suffer from race conditions.  Given a process descriptor, it is possible to query its conventional PID using pdgetpid(2).
    > The pdfork(), pdgetpid(), and pdkill() system calls first appeared in      
    > FreeBSD 9.0

    Естественно, что после такого и остается бедным адептам Рыжего Гуру только полемический прием упоминания про отсутствие дров, да еще и маскируясь под "адекватов". Но с маскировкой у бедолаг появляются явные проблемы - нещадное припекание от одного упоминания CLONE_PIDFD выдает перепончатых с головой ))

     
     
  • 4.4, xrensgory (?), 18:52, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ИЗ новости в новость таскаешь ?
     
  • 4.7, A.Stahl (ok), 19:24, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >нещадное припекание от одного упоминания CLONE_PIDFD

    А у меня вот не припекает. Я даже не знаю что это такое. И более того: мне даже не интересно.
    Зато у меня на Дебиане игрушки бегают, а ты продолжай играть в Юникс.

     
  • 2.12, VINRARUS (ok), 19:37, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для минусяторов: я щитаю FreeBSD более производительной за Linux, по этому и игры бы на ней могли бы быть более производительными.
     

  • 1.5, Аноним (5), 19:22, 30/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    На Винде у меча огонь. Конечно ФПС упадет
     
     
  • 2.10, soarin (ok), 19:32, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот именно, качество картинки прилично разное.
    Во многих тестах это не учитывают, а просто смотрят на цифру FPS.
     

  • 1.6, Аноним (6), 19:24, 30/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А на нормальных видеокартах не проверяли? Только на амд?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 19:27, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На Intel?
     

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