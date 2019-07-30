В компилятор шейдеров ACO для Vulkan-драйвера RADV добавлена поддержка вершинных шейдеров

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|1.1, VINRARUS (ok), 18:34, 30/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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>позволяет получить примерно на 12% больший FPS, чем на Windows. На GNU/Linux, игра запускается через Proton
Мне даже страшно представить шобы было на FreeBSD...
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|2.2, n1rdeks (ok), 18:36, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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А ничего не будет ))) Так что и нечего представлять. Дров то нету :(
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|3.3, Аноним (3), 18:41, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну и что? Зато FreeBSD это UNIX. Помнится, про безнадежное отставание в возможностях отслеживания процессов тоже красиво сказки рассказывали - нет мол cgroups, а уж какие проблемы с "нормальным" отслеживанием дочерних процессов ...
Но внезапно, в пингвине CLONE_PIDFD
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51051
> Релиз ядра Linux 5.2
> В системный вызов clone() добавлен флаг CLONE_PIDFD, при указании которого родительскому процессу возвращается файловых дескриптор "pidfd", отождествлённый с созданным дочерним процессом. Данный файловый дескриптор, например, можно использовать для отправки сигналов без опасения столкнуться с состоянием гонки
появился только в ядре 5.2,
а вот "отсталой БЗДе" оно было уже 8 лет назад, еще до Откровений Поцтеринга:
> pdfork, pdgetpid, pdkill – System calls to manage process descriptors
> Process descriptors are special file descriptors that represent processes, and are created using pdfork(),
> pdgetpid() queries the process ID (PID) in the process descriptor fd.
> pdkill() is functionally identical to kill(2), except that it accepts a
> process descriptor, fd, rather than a PID.
> displacing PIDs, which may otherwise suffer from race conditions. Given a process descriptor, it is possible to query its conventional PID using pdgetpid(2).
> The pdfork(), pdgetpid(), and pdkill() system calls first appeared in
> FreeBSD 9.0
Естественно, что после такого и остается бедным адептам Рыжего Гуру только полемический прием упоминания про отсутствие дров, да еще и маскируясь под "адекватов". Но с маскировкой у бедолаг появляются явные проблемы - нещадное припекание от одного упоминания CLONE_PIDFD выдает перепончатых с головой ))
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|4.7, A.Stahl (ok), 19:24, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>нещадное припекание от одного упоминания CLONE_PIDFD
А у меня вот не припекает. Я даже не знаю что это такое. И более того: мне даже не интересно.
Зато у меня на Дебиане игрушки бегают, а ты продолжай играть в Юникс.
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|2.12, VINRARUS (ok), 19:37, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для минусяторов: я щитаю FreeBSD более производительной за Linux, по этому и игры бы на ней могли бы быть более производительными.
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|2.10, soarin (ok), 19:32, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот именно, качество картинки прилично разное.
Во многих тестах это не учитывают, а просто смотрят на цифру FPS.
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