В компилятор шейдеров ACO для Vulkan-драйвера RADV добавлена поддержка вершинных шейдеров

Ну и что? Зато FreeBSD это UNIX. Помнится, про безнадежное отставание в возможностях отслеживания процессов тоже красиво сказки рассказывали - нет мол cgroups, а уж какие проблемы с "нормальным" отслеживанием дочерних процессов ... Но внезапно, в пингвине CLONE_PIDFD

https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51051

> Релиз ядра Linux 5.2

> В системный вызов clone() добавлен флаг CLONE_PIDFD, при указании которого родительскому процессу возвращается файловых дескриптор "pidfd", отождествлённый с созданным дочерним процессом. Данный файловый дескриптор, например, можно использовать для отправки сигналов без опасения столкнуться с состоянием гонки появился только в ядре 5.2,

а вот "отсталой БЗДе" оно было уже 8 лет назад, еще до Откровений Поцтеринга: > pdfork, pdgetpid, pdkill – System calls to manage process descriptors

> Process descriptors are special file descriptors that represent processes, and are created using pdfork(),

> pdgetpid() queries the process ID (PID) in the process descriptor fd.

> pdkill() is functionally identical to kill(2), except that it accepts a

> process descriptor, fd, rather than a PID.

> displacing PIDs, which may otherwise suffer from race conditions. Given a process descriptor, it is possible to query its conventional PID using pdgetpid(2).

> The pdfork(), pdgetpid(), and pdkill() system calls first appeared in

> FreeBSD 9.0 Естественно, что после такого и остается бедным адептам Рыжего Гуру только полемический прием упоминания про отсутствие дров, да еще и маскируясь под "адекватов". Но с маскировкой у бедолаг появляются явные проблемы - нещадное припекание от одного упоминания CLONE_PIDFD выдает перепончатых с головой ))