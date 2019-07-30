Выпуск системы управления пакетами GNU Stow 2.3

Спустя 7 лет с момента прошлого значительного выпуска представлен релиз системы управления пакетами GNU Stow 2.3, использующей символические ссылки для разделения по отдельным каталогам содержимого пакетов и связанных с ними данных. Код Stow написан на языке Perl и начиная с текущего выпуска распространяется под лицензией GPLv3 (ранее применялась лицензия GPLv2).

В Stow используется простой и не похожий на традиционные пакетные менеджеры подход к размещению пакетов: все связанные с программой компоненты устанавливаются штатными средствами в отдельной поддиректории в каталоге /usr/local/stow (например, /usr/local/stow/emacs). Задача Stow при этом сводится к расстановке символических ссылок в иерархии системных каталогов /usr/local и выполнению контроля за их целостностью.

При удалении пакета производится удаление всех связанных символических ссылок. Внутри директории /usr/local/stow файлы установленных программ всегда остаются неизменными, Stow оперирует только символическими ссылками. Кроме управления системными пакетами предоставляется возможность управления программами и файлами конфигурации (~/.bashrc, ~/.zshrc и т.п.) в домашнем каталоге пользователя.

В состав нового выпуска включён отдельный обработчик для файлов и каталогов, начинающихся с точки, и представлена связанная с ним опция "--dotfiles" для автоматической замены префикса "dot-" на точку (например, файл ~/.bashrc будет обрабатываться как пакет stow/dot-bashrc). В файле конфигурации .stowrc добавлена обработка символа "~" как домашнего каталога. В инфраструктуре проекта при разработке налажено использование системы непрерывной интеграции Travis CI. Из числа зависимостей исключён texi2html.

Дополнение: Вышел корректирующий выпуск Stow 2.3.1, в котором исключили некоторые новые для 2.3.0 зависимости, а также исправили ошибки при сборке.



