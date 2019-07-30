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Выпуск системы управления пакетами GNU Stow 2.3

30.07.2019 05:19

Спустя 7 лет с момента прошлого значительного выпуска представлен релиз системы управления пакетами GNU Stow 2.3, использующей символические ссылки для разделения по отдельным каталогам содержимого пакетов и связанных с ними данных. Код Stow написан на языке Perl и начиная с текущего выпуска распространяется под лицензией GPLv3 (ранее применялась лицензия GPLv2).

В Stow используется простой и не похожий на традиционные пакетные менеджеры подход к размещению пакетов: все связанные с программой компоненты устанавливаются штатными средствами в отдельной поддиректории в каталоге /usr/local/stow (например, /usr/local/stow/emacs). Задача Stow при этом сводится к расстановке символических ссылок в иерархии системных каталогов /usr/local и выполнению контроля за их целостностью.

При удалении пакета производится удаление всех связанных символических ссылок. Внутри директории /usr/local/stow файлы установленных программ всегда остаются неизменными, Stow оперирует только символическими ссылками. Кроме управления системными пакетами предоставляется возможность управления программами и файлами конфигурации (~/.bashrc, ~/.zshrc и т.п.) в домашнем каталоге пользователя.

В состав нового выпуска включён отдельный обработчик для файлов и каталогов, начинающихся с точки, и представлена связанная с ним опция "--dotfiles" для автоматической замены префикса "dot-" на точку (например, файл ~/.bashrc будет обрабатываться как пакет stow/dot-bashrc). В файле конфигурации .stowrc добавлена обработка символа "~" как домашнего каталога. В инфраструктуре проекта при разработке налажено использование системы непрерывной интеграции Travis CI. Из числа зависимостей исключён texi2html.

Дополнение: Вышел корректирующий выпуск Stow 2.3.1, в котором исключили некоторые новые для 2.3.0 зависимости, а также исправили ошибки при сборке.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.gnu.org/archive/...)
  2. OpenNews: Возрождение системы управления пакетами GNU Stow
  3. OpenNews: Первый стабильный релиз децентрализованной системы установки приложений Zero Install
  4. OpenNews: Первый выпуск пакетного менеджера Deck
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива NixOS 19.03, использующего пакетный менеджер Nix
  6. OpenNews: Доступен пакетный менеджер GNU Guix 1.0 и дистрибутив GuixSD на его основе
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: stow
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, KaE (ok), 07:04, 30/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Ну вот и следите сами за инодами потом после таких пакетных менеджеров. Я так понимаю релиз пакетного менеджера Slow, написанного на Java, не за горами?
     
     
  • 2.4, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 08:34, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Ну вот и следите сами за инодами потом

    Бабушки Немет или дедушки Таненбаума обчитался на каникулах, внучок??

     
     
  • 3.6, KaE (ok), 08:41, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а кто энто такие?
     
  • 2.10, Корец (?), 09:24, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Ну вот и следите сами за инодами

    Для этого есть такие ФС, как BTRFS.

     

  • 1.3, Аноним (3), 08:29, 30/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > на языке Perl

    А может не надо?

     
     
  • 2.5, KaE (ok), 08:41, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, я тоже к тому, чтобы все пакетные менеджеры на Java или Python переписать.
     
  • 2.7, Omnomnom (?), 08:44, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуешь снести Perl из системы?
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 09:15, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что бы снести перл из системы мне надо сначало установить перл в систему, а у меня на баловство времени нет.
    >bash: perl: command not found
     
     
  • 4.11, KaE (ok), 09:25, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Что бы снести перл из системы мне надо сначало установить перл в систему, а у меня на баловство
    >времени нет.
    >>bash: perl: command not found

    Потрясающий способ проверки стоит что нибудь в системе или нет!

     
     
  • 5.13, Аноним (9), 10:31, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >>locate perl1;echo $?
    >>1

    Еще варианты?

     
  • 2.14, Аноним (14), 11:44, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да вот как-то не FSFславненько, надо бы на Guile.
     
     
  • 3.15, Andrey Mitrofanov_N0 (??), 12:05, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да вот как-то не FSFславненько, надо бы на Guile.

    Ты своё БСДбесие с ФСФславием-то не путай.
      Не отвлекайся, GPLinBase ждёт -- тебя [I] ! [/I]

     

  • 1.8, Ю.Т. (?), 09:14, 30/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поправьте: вышел корректирующий выпуск 2.3.1 -- исключили некоторые новые для 2.3.0 зависимости, а также исправили ошибки при сборке.
     

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