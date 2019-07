Выпуск системы управления пакетами GNU Stow 2.3

3.9 , Аноним ( 9 ), 09:15, 30/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Что бы снести перл из системы мне надо сначало установить перл в систему, а у меня на баловство времени нет.

>Что бы снести перл из системы мне надо сначало установить перл в систему, а у меня на баловство

>времени нет.

>времени нет.

>>bash: perl: command not found Потрясающий способ проверки стоит что нибудь в системе или нет!

>locate perl1;echo $?

>1 Еще варианты?

>>1 Еще варианты?