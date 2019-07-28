Выпуск CFR 0.146, декомпилятора для языка Java

2.11 , Kartoshka ( ? ), 21:51, 28/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Grails

2.15 , Аноним ( 15 ), 22:13, 28/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – JRuby

2.16 , Аноним ( 7 ), 22:17, 28/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Если не хочешь "классов, наследования, dependency injection и прочей ерунды", то рекомендую оставаться и дальше на node.js. Java заточен под серьезные приложения, а не на твои однопоточные хелловорлды.

3.20 , Аноним ( 5 ), 23:18, 28/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Если не хочешь "классов, наследования, dependency injection и прочей ерунды", то рекомендую оставаться и дальше на node.js Ну, во-первых в JavaScript есть классы, наследование и dependency injection. Накой только последний в статически типизируемом языке не понятно, наверное, чтобы ошибок в рантайме было больше. > Java заточен под серьезные приложения, а не на твои однопоточные хелловорлды. На многопоточные хеллоуворлды? На каждый запрос новый поток? Вы не из Atlassian случайно?

4.24 , Аноним ( 7 ), 00:18, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > в JavaScript есть классы, наследование и dependency injection Где тут в этом официальном[1] хелловорлде классы, наследования и dependency injection? -- var http = require('http');

http.createServer(function (req, res) {

res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/plain'});

res.end('Hello World

');

}).listen(1337, '127.0.0.1');

console.log('Server running at http://127.0.0.1:1337/'); > На каждый запрос новый поток? Node.js bitchez dunno 'bout my thread poolz. [1] https://web.archive.org/web/20130201004248/http://nodejs.org/

5.29 , Аноним ( 5 ), 01:14, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Где тут в этом официальном[1] хелловорлде классы, наследования и dependency injection? А с чего ты взял, что я про официальную документацию к Node.js? И причем тут дока по Node.js, если мы говорим про JavaScript? Клоун.

> Node.js bitchez dunno 'bout my thread poolz. Что сказать-то хотел?

6.31 , Аноним ( 7 ), 01:47, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > причем тут дока по Node.js, если мы говорим про JavaScript?

>

> Клоун. Спасибо, что подписываешься. Кстати, клован, а как ты собрался на __голом__ яваскрипте веб-сервер писать? Можешь конечно заврапить стд либу нодежс в самописной обертке, которая будет оформлена через "наследования" и DI ("говорим про JavaScript!111 В JavaScript наследования и DI бывают!11111!"), но сомневаюсь, что ты станешь этим заниматься. > > thread poolz.

> Что сказать-то хотел? Вот зачем тебе сложная Java, если ты и про такую уже достаточно старую технику, как thread pools, не слышал, раз считаешь, что многопоточное приложение обязательно будет выделять новый тред на каждый запрос? Оставайся лучше в понятном игрушечном node.js-мирке, где не придется думать о потоках, — будет примитивная кооперативная многозадачность как в MS DOS. Зато без страшных слов типа "наследование" и DI. (Хотя в JavaScript они и "бывают!11")

2.21 , YetAnotherOnanym ( ok ), 23:35, 28/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А есть у Роллс-Ройса нормальная модель, без хрома, кожи, перегородки между водителем и пассажиром, вот этой дуры на капоте и прочей ерунды?

3.30 , Аноним ( 5 ), 01:18, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ваи шашечки или ехать?

