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Выпуск CFR 0.146, декомпилятора для языка Java

28.07.2019 18:30

Доступен новый выпуск проекта CFR (Class File Reader), в рамках которого развивается декомпилятор байткода виртуальной машины JVM, позволяющий воссоздать содержимое скомпилированных классов из jar-файлов в форме кода на языке Java. Поддерживается декомпиляция современных возможностей Java, включая большую часть элементов Java 9, 10 и 12. CFR также может декомпилировать в Java содержимое файлов с классами и от других языков, использующих JVM, таких как Kotlin, Scala и Groovy. Код проекта написан на языке Java и распространяется под лицензией MIT.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/leibnitz27/...)
  2. OpenNews: Релиз JPype 0.7, библиотеки для доступа к Java-классам из Python
  3. OpenNews: Oracle меняет лицензию на сборки Java SE. Red Hat взял на себя сопровождение OpenJDK 8 и 11
  4. OpenNews: Компания Oracle опубликовала Java SE 12
  5. OpenNews: Первый стабильный выпуск Corretto 8, LTS-дистрибутива Java 8 от Amazon
  6. OpenNews: Проекты по созданию компиляторов из Java в JavaScript и исполняемые файлы
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: java, compile, jvm, cfr
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  • 1.1, A.Stahl (ok), 18:45, 28/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    На что угодно пойдут лишь бы open source не использовать!
     
  • 1.2, Аноним (2), 19:53, 28/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А я думал, что java как IL код c# декомпилируется. Там вообще практически идентичный оригиналу код получается.  
     
  • 1.3, VINRARUS (ok), 19:59, 28/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Смысл? Кроме Minecraft ни одного сложного софта на Java не знаю.
     
     
  • 2.4, proninyaroslav (ok), 20:05, 28/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Intellij? Eclipse? NetBeans?
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 20:53, 28/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    80 GB памяти должно хватить, почти не тормозит.
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 22:02, 28/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    intellij idea летает на 768MiB RAM
     
     
  • 5.27, Anonim (??), 01:00, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы из Эстонии?
    Можно узнать вашу ос на которой вы в idea пишите под jvm имея 768 mib ram. + размер swap файла
     
  • 3.6, Анончик999999 (?), 21:08, 28/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Новый Eclipse мало того, что с кучей ошибок, так еще и адски тормозит! Или г*вно новые Java.
     
  • 3.19, user90 (?), 23:14, 28/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хуита кокая-то.
     
  • 2.7, Аноним (7), 21:41, 28/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаешь, потому что Java-приложения, которые считают лично твои (подчеркиваю: лично твои) деньги, ты не скачиваешь бесплатно без смс себе на свой комп, а работают в том банке, на котором лично твои (подчеркиваю: лично твои) деньги лежат.
     
     
  • 3.8, Аноним (5), 21:46, 28/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Складывать и вычитать с правильной точностью - сложная задача? Да и какая разница, что там используют, лишь бы работало норм, а работает многих через одно место и по случайности там и жаба ииспользуется. Совпадение, правда?
     
     
  • 4.12, имя (?), 21:52, 28/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Складывать и вычитать с правильной точностью - сложная задача?

    Сложная — делать миллионы сложений и вычитаний одновременно, чтобы это ещё хотя бы выглядело безопасно. И не только их, так как ещё существует фискальная нагрузка, сложные проценты по вкладам и кредитам, конвертация валют и т. д.

     
     
  • 5.26, Anon999 (ok), 00:37, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С этой задачей и дотнет, как минимум, не хуже справляется.
     
  • 3.10, Аноним (10), 21:50, 28/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а работают в том банке

    и вот сейчас ты расскажешь про смысл и целесообразность декомпиляции тех Java-приложений, что работают в банке. В отличие от майнкрафта для таких приложений писать и использовать моды может быть слегка затруднительно.

     
  • 3.22, VINRARUS (ok), 23:44, 28/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Не знаешь, потому что Java-приложения, которые считают лично твои (подчеркиваю: лично твои)
    > деньги, ты не скачиваешь бесплатно без смс себе на свой комп,
    > а работают в том банке, на котором лично твои (подчеркиваю: лично
    > твои) деньги лежат.

    Уверен? https://picua.org/images/2019/07/28/dc659bb44fad8f66fe4155211f5c3a58.jpg

     
     
  • 4.23, Аноним (7), 00:13, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "банк".equals("банкомат") // => false

    твоя установленная-adhoc винда в банкомате -- лишь фронтэнд для приложений на Java

     
  • 2.14, Ordu (ok), 22:13, 28/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Why?
    > For fun. That's the entire reason. I moved from a C++ job to a Java job, and writing a decompiler seemed like a good way to learn the java ecosystem... - there's a lot of published material out there on coin, etc, but not a vast amount on what's going on with the bytecode...
    > But... why java 6? This isn't 1996!
    > Java 6 is still amazingly widely installed. Because CFR has its own implementations of all of the class file features / jls understanding, it doesn't actually need java 8 to understand java 8 features! (Though occasionally I find myself missing syntactic sugar!)

    https://www.benf.org/other/cfr/faq.html

    Любопытно, что он уже 6+ лет этим занимается, и ему ещё не надоело пилить это just for fun, причём судя по github'у в одно лицо. Потрясающе. Мало лишь кто так может.

     
     
  • 3.18, YetAnotherOnanym (ok), 23:00, 28/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот видишь, какое это сложное дело - "to learn the java ecosystem". Это не какие-то там месячные курсы вебкодинга.
     

  • 1.9, Аноним (5), 21:48, 28/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А есть на Java нормальный модуль, чтобы под web писать по типу Sinatra (у Ruby), без классов, наследования, dependency injection и прочей ерунды?
     
     
  • 2.11, Kartoshka (?), 21:51, 28/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Grails
     
  • 2.15, Аноним (15), 22:13, 28/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    JRuby
     
  • 2.16, Аноним (7), 22:17, 28/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если не хочешь "классов, наследования, dependency injection и прочей ерунды", то рекомендую оставаться и дальше на node.js. Java заточен под серьезные приложения, а не на твои однопоточные хелловорлды.
     
     
  • 3.20, Аноним (5), 23:18, 28/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Если не хочешь "классов, наследования, dependency injection и прочей ерунды", то рекомендую оставаться и дальше на node.js

    Ну, во-первых в JavaScript есть классы, наследование и dependency injection. Накой только последний в статически типизируемом языке не понятно, наверное, чтобы ошибок в рантайме было больше.

    > Java заточен под серьезные приложения, а не на твои однопоточные хелловорлды.

    На многопоточные хеллоуворлды? На каждый запрос новый поток? Вы не из Atlassian случайно?

     
     
  • 4.24, Аноним (7), 00:18, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > в JavaScript есть классы, наследование и dependency injection

    Где тут в этом официальном[1] хелловорлде классы, наследования и dependency injection? --

    var http = require('http');
    http.createServer(function (req, res) {
      res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/plain'});
      res.end('Hello World\n');
    }).listen(1337, '127.0.0.1');
    console.log('Server running at http://127.0.0.1:1337/');

    > На каждый запрос новый поток?

    Node.js bitchez dunno 'bout my thread poolz.

    [1] https://web.archive.org/web/20130201004248/http://nodejs.org/

     
     
  • 5.29, Аноним (5), 01:14, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Где тут в этом официальном[1] хелловорлде классы, наследования и dependency injection?

    А с чего ты взял, что я про официальную документацию к Node.js? И причем тут дока по Node.js, если мы говорим про JavaScript? Клоун.


    > Node.js bitchez dunno 'bout my thread poolz.

    Что сказать-то хотел?

     
     
  • 6.31, Аноним (7), 01:47, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > причем тут дока по Node.js, если мы говорим про JavaScript?
    >
    > Клоун.

    Спасибо, что подписываешься. Кстати, клован, а как ты собрался на __голом__ яваскрипте веб-сервер писать? Можешь конечно заврапить стд либу нодежс в самописной обертке, которая будет оформлена через "наследования" и DI ("говорим про JavaScript!111 В JavaScript наследования и DI бывают!11111!"), но сомневаюсь, что ты станешь этим заниматься.

    > > thread poolz.
    > Что сказать-то хотел?

    Вот зачем тебе сложная Java, если ты и про такую уже достаточно старую технику, как thread pools, не слышал, раз считаешь, что многопоточное приложение обязательно будет выделять новый тред на каждый запрос? Оставайся лучше в понятном игрушечном node.js-мирке, где не придется думать о потоках, — будет примитивная кооперативная многозадачность как в MS DOS. Зато без страшных слов типа "наследование" и DI. (Хотя в JavaScript они и "бывают!11")

     
  • 2.21, YetAnotherOnanym (ok), 23:35, 28/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А есть у Роллс-Ройса нормальная модель, без хрома, кожи, перегородки между водителем и пассажиром, вот этой дуры на капоте и прочей ерунды?
     
     
  • 3.30, Аноним (5), 01:18, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ваи шашечки или ехать?
     

  • 1.17, kmeaw (?), 22:24, 28/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неплохой метрикой для такого рода программ оказалось бы похожесть результата применения декомпилятора к скомпилированной версии самого себя против истинного исходного кода.
     
  • 1.25, jj (?), 00:35, 29/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В чём отличие от JD-Core и FernFlower?
     
     
  • 2.28, Anonim (??), 01:04, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    JD-Core - gpl. А сабж mit.
     

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