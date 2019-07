Выпуск CFR 0.146, декомпилятора для языка Java

2.4 , proninyaroslav ( ok ), 20:05, 28/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Intellij? Eclipse? NetBeans?

3.5 , Аноним ( 5 ), 20:53, 28/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – 80 GB памяти должно хватить, почти не тормозит.

4.13 , Аноним ( 13 ), 22:02, 28/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – intellij idea летает на 768MiB RAM

5.27 , Anonim ( ?? ), 01:00, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы из Эстонии?

Можно узнать вашу ос на которой вы в idea пишите под jvm имея 768 mib ram. + размер swap файла

3.6 , Анончик999999 ( ? ), 21:08, 28/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Новый Eclipse мало того, что с кучей ошибок, так еще и адски тормозит! Или г*вно новые Java.

3.19 , user90 ( ? ), 23:14, 28/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хуита кокая-то.

2.7 , Аноним ( 7 ), 21:41, 28/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не знаешь, потому что Java-приложения, которые считают лично твои (подчеркиваю: лично твои) деньги, ты не скачиваешь бесплатно без смс себе на свой комп, а работают в том банке, на котором лично твои (подчеркиваю: лично твои) деньги лежат.

3.8 , Аноним ( 5 ), 21:46, 28/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Складывать и вычитать с правильной точностью - сложная задача? Да и какая разница, что там используют, лишь бы работало норм, а работает многих через одно место и по случайности там и жаба ииспользуется. Совпадение, правда?

4.12 , имя ( ? ), 21:52, 28/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Складывать и вычитать с правильной точностью - сложная задача? Сложная — делать миллионы сложений и вычитаний одновременно, чтобы это ещё хотя бы выглядело безопасно. И не только их, так как ещё существует фискальная нагрузка, сложные проценты по вкладам и кредитам, конвертация валют и т. д.

5.26 , Anon999 ( ok ), 00:37, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С этой задачей и дотнет, как минимум, не хуже справляется.

3.10 , Аноним ( 10 ), 21:50, 28/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > а работают в том банке и вот сейчас ты расскажешь про смысл и целесообразность декомпиляции тех Java-приложений, что работают в банке. В отличие от майнкрафта для таких приложений писать и использовать моды может быть слегка затруднительно.

3.22 , VINRARUS ( ok ), 23:44, 28/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Не знаешь, потому что Java-приложения, которые считают лично твои (подчеркиваю: лично твои)

> деньги, ты не скачиваешь бесплатно без смс себе на свой комп,

> а работают в том банке, на котором лично твои (подчеркиваю: лично

> твои) деньги лежат. Уверен? https://picua.org/images/2019/07/28/dc659bb44fad8f66fe4155211f5c3a58.jpg

4.23 , Аноним ( 7 ), 00:13, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "банк".equals("банкомат") // => false твоя установленная-adhoc винда в банкомате -- лишь фронтэнд для приложений на Java

2.14 , Ordu ( ok ), 22:13, 28/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Why?

> For fun. That's the entire reason. I moved from a C++ job to a Java job, and writing a decompiler seemed like a good way to learn the java ecosystem... - there's a lot of published material out there on coin, etc, but not a vast amount on what's going on with the bytecode...

> But... why java 6? This isn't 1996!

> Java 6 is still amazingly widely installed. Because CFR has its own implementations of all of the class file features / jls understanding, it doesn't actually need java 8 to understand java 8 features! (Though occasionally I find myself missing syntactic sugar!) https://www.benf.org/other/cfr/faq.html Любопытно, что он уже 6+ лет этим занимается, и ему ещё не надоело пилить это just for fun, причём судя по github'у в одно лицо. Потрясающе. Мало лишь кто так может.

3.18 , YetAnotherOnanym ( ok ), 23:00, 28/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот видишь, какое это сложное дело - "to learn the java ecosystem". Это не какие-то там месячные курсы вебкодинга.