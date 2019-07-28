Выпуск CFR 0.146, декомпилятора для языка Java

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|1.2, Аноним (2), 19:53, 28/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А я думал, что java как IL код c# декомпилируется. Там вообще практически идентичный оригиналу код получается.
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|5.27, Anonim (??), 01:00, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы из Эстонии?
Можно узнать вашу ос на которой вы в idea пишите под jvm имея 768 mib ram. + размер swap файла
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|3.6, Анончик999999 (?), 21:08, 28/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Новый Eclipse мало того, что с кучей ошибок, так еще и адски тормозит! Или г*вно новые Java.
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|2.7, Аноним (7), 21:41, 28/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не знаешь, потому что Java-приложения, которые считают лично твои (подчеркиваю: лично твои) деньги, ты не скачиваешь бесплатно без смс себе на свой комп, а работают в том банке, на котором лично твои (подчеркиваю: лично твои) деньги лежат.
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|3.8, Аноним (5), 21:46, 28/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Складывать и вычитать с правильной точностью - сложная задача? Да и какая разница, что там используют, лишь бы работало норм, а работает многих через одно место и по случайности там и жаба ииспользуется. Совпадение, правда?
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|4.12, имя (?), 21:52, 28/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Складывать и вычитать с правильной точностью - сложная задача?
Сложная — делать миллионы сложений и вычитаний одновременно, чтобы это ещё хотя бы выглядело безопасно. И не только их, так как ещё существует фискальная нагрузка, сложные проценты по вкладам и кредитам, конвертация валют и т. д.
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|3.10, Аноним (10), 21:50, 28/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а работают в том банке
и вот сейчас ты расскажешь про смысл и целесообразность декомпиляции тех Java-приложений, что работают в банке. В отличие от майнкрафта для таких приложений писать и использовать моды может быть слегка затруднительно.
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|4.23, Аноним (7), 00:13, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"банк".equals("банкомат") // => false
твоя установленная-adhoc винда в банкомате -- лишь фронтэнд для приложений на Java
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|2.14, Ordu (ok), 22:13, 28/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Why?
> For fun. That's the entire reason. I moved from a C++ job to a Java job, and writing a decompiler seemed like a good way to learn the java ecosystem... - there's a lot of published material out there on coin, etc, but not a vast amount on what's going on with the bytecode...
> But... why java 6? This isn't 1996!
> Java 6 is still amazingly widely installed. Because CFR has its own implementations of all of the class file features / jls understanding, it doesn't actually need java 8 to understand java 8 features! (Though occasionally I find myself missing syntactic sugar!)
https://www.benf.org/other/cfr/faq.html
Любопытно, что он уже 6+ лет этим занимается, и ему ещё не надоело пилить это just for fun, причём судя по github'у в одно лицо. Потрясающе. Мало лишь кто так может.
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|3.18, YetAnotherOnanym (ok), 23:00, 28/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот видишь, какое это сложное дело - "to learn the java ecosystem". Это не какие-то там месячные курсы вебкодинга.
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|1.9, Аноним (5), 21:48, 28/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А есть на Java нормальный модуль, чтобы под web писать по типу Sinatra (у Ruby), без классов, наследования, dependency injection и прочей ерунды?
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|2.16, Аноним (7), 22:17, 28/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если не хочешь "классов, наследования, dependency injection и прочей ерунды", то рекомендую оставаться и дальше на node.js. Java заточен под серьезные приложения, а не на твои однопоточные хелловорлды.
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|3.20, Аноним (5), 23:18, 28/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Если не хочешь "классов, наследования, dependency injection и прочей ерунды", то рекомендую оставаться и дальше на node.js
Ну, во-первых в JavaScript есть классы, наследование и dependency injection. Накой только последний в статически типизируемом языке не понятно, наверное, чтобы ошибок в рантайме было больше.
> Java заточен под серьезные приложения, а не на твои однопоточные хелловорлды.
На многопоточные хеллоуворлды? На каждый запрос новый поток? Вы не из Atlassian случайно?
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|4.24, Аноним (7), 00:18, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> в JavaScript есть классы, наследование и dependency injection
Где тут в этом официальном[1] хелловорлде классы, наследования и dependency injection? --
var http = require('http');
http.createServer(function (req, res) {
res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/plain'});
res.end('Hello World\n');
}).listen(1337, '127.0.0.1');
console.log('Server running at http://127.0.0.1:1337/');
> На каждый запрос новый поток?
Node.js bitchez dunno 'bout my thread poolz.
[1] https://web.archive.org/web/20130201004248/http://nodejs.org/
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|5.29, Аноним (5), 01:14, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Где тут в этом официальном[1] хелловорлде классы, наследования и dependency injection?
А с чего ты взял, что я про официальную документацию к Node.js? И причем тут дока по Node.js, если мы говорим про JavaScript? Клоун.
> Node.js bitchez dunno 'bout my thread poolz.
Что сказать-то хотел?
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|6.31, Аноним (7), 01:47, 29/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> причем тут дока по Node.js, если мы говорим про JavaScript?
>
> Клоун.
Спасибо, что подписываешься. Кстати, клован, а как ты собрался на __голом__ яваскрипте веб-сервер писать? Можешь конечно заврапить стд либу нодежс в самописной обертке, которая будет оформлена через "наследования" и DI ("говорим про JavaScript!111 В JavaScript наследования и DI бывают!11111!"), но сомневаюсь, что ты станешь этим заниматься.
> > thread poolz.
> Что сказать-то хотел?
Вот зачем тебе сложная Java, если ты и про такую уже достаточно старую технику, как thread pools, не слышал, раз считаешь, что многопоточное приложение обязательно будет выделять новый тред на каждый запрос? Оставайся лучше в понятном игрушечном node.js-мирке, где не придется думать о потоках, — будет примитивная кооперативная многозадачность как в MS DOS. Зато без страшных слов типа "наследование" и DI. (Хотя в JavaScript они и "бывают!11")
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|2.21, YetAnotherOnanym (ok), 23:35, 28/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А есть у Роллс-Ройса нормальная модель, без хрома, кожи, перегородки между водителем и пассажиром, вот этой дуры на капоте и прочей ерунды?
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|1.17, kmeaw (?), 22:24, 28/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Неплохой метрикой для такого рода программ оказалось бы похожесть результата применения декомпилятора к скомпилированной версии самого себя против истинного исходного кода.
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