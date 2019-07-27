GitHub начал ограничивать пользователей с территорий, подпадающих под санкции

GitHub опубликовал новую редакцию правил, определяющих политику в отношении соблюдения законодательства США в области регулирования экспорта. Правила регламентируют ограничения в отношении приватных репозиториев и корпоративных учётных записей компаний, работающих на территориях, подпадающих под санкции (Крым, Иран, Куба, Сирия, Судан, Северная Корея), но до сих пор они не применялись в отношении индивидуальных разработчиков некоммерческих проектов.

Новая редакция правил содержит пояснение, указывающее на возможность ограничения работы публичных сервисов для индивидуальных пользователей, находящихся на санкционных территориях. Для данных пользователей предписывается использование платформы только для персональных коммуникаций. Кроме изменения правил, GitHub также начал на практике ограничивать доступ к своим сервисам некоммерческих пользователей из санкционных стран.

Например, под ограничение попала учётная запись Анатолия Кашкина из Крыма, у которого был заблокирован сайт tkashkin.tk, размещённый через сервис GitHub Pagеs и был введён запрет на создание бесплатных приватных репозиториев, а существующие приватные репозитории были заблокированы. Возможность создания публичных репозиториев была оставлена. Для снятия ограничений было предложено предоставить доказательство, что пользователь не проживает в Крыму, но Кашкин является гражданином РФ, проживающим и зарегистрированным в Крыму, поэтому отправка апелляции невозможна.

Похожие ограничения также были применены ко многим индивидуальным иранским разработчикам, у которых также были заблокированы бесплатные приватные репозитории и заблокированы страницы в GitHub Pagеs. Сервисы были заблокированы без предварительного предупреждения и без предоставления возможности сделать резервную копию. При этом доступ к публичным репозиториям пока всем предоставляется без изменений.