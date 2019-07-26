Выпуск wayland-protocols 1.18

Опубликован релиз пакета wayland-protocols 1.18, содержащего набор протоколов и расширений, дополняющих возможности базового протокола Wayland и предоставляющих возможности, необходимые для построения композитных серверов и пользовательских окружений. В версии 1.18 внесены незначительные дополнения в существующие протоколы, улучшена документация и устранены выявленные ошибки. Выпуск Weston 7.0 и Wayland 1.18 ожидается 23 августа. В настоящее время в состав wayland-protocols входят следующие стабильные протоколы, в которых обеспечивается обратная совместимость: "viewporter" - позволяет клиенту выполнять действия по масштабированию и обрезанию краёв поверхности на стороне сервера.

"presentation time" - обеспечивает отображение видео.

"xdg-shell" - интерфейс создания и взаимодействия с поверхностями как с окнами, что позволяет их передвигать по экрану, сворачивать, разворачивать, изменять размер и т.д. Нестабильные протоколы, разработка которых ещё не завершена и не гарантируется сохранение совместимости с прошлыми выпусками: "fullscreen-shell" - управление работой в полноэкранном режиме;

"input-method" - обработка методов ввода;

"idle-inhibit" - блокировка запуска скринсейвера (экранной заставки);

"input-timestamps" - временные метки для событий ввода;

"linux-dmabuf" - совместное использование нескольких видеокарт при помощи технологии DMABuff;

"text-input" - организация ввода текста;

"pointer-gestures" - управление с сенсорных экранов;

"relative pointer events" - относительные события указателей;

"pointer constraints" - ограничения указателей (блокировка);

"tablet" - поддержка ввода с планшетов.

"xdg-foreign" - интерфейс взаимодействия с поверхностями "соседнего" клиента;

"xdg-decoration" - отрисовка декораций окон на стороне сервера;

"xdg-output" - дополнительные сведения о видеовыходе (используется для дробного масштабирования);

"xwayland-keyboard-grub" - захват ввода в приложениях XWayland.

primary-selection - по аналогии с X11 обеспечивает работу первичного буфера обмена (primary selection), вставка информации из которого обычно осуществляется средней кнопкой мыши;

linux-explicit-synchronization - специфичный для Linux механизм синхронизации буферов в привязке к поверхности.



