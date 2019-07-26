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Выпуск wayland-protocols 1.18

26.07.2019 05:52

Опубликован релиз пакета wayland-protocols 1.18, содержащего набор протоколов и расширений, дополняющих возможности базового протокола Wayland и предоставляющих возможности, необходимые для построения композитных серверов и пользовательских окружений. В версии 1.18 внесены незначительные дополнения в существующие протоколы, улучшена документация и устранены выявленные ошибки. Выпуск Weston 7.0 и Wayland 1.18 ожидается 23 августа.

В настоящее время в состав wayland-protocols входят следующие стабильные протоколы, в которых обеспечивается обратная совместимость:

  • "viewporter" - позволяет клиенту выполнять действия по масштабированию и обрезанию краёв поверхности на стороне сервера.
  • "presentation time" - обеспечивает отображение видео.
  • "xdg-shell" - интерфейс создания и взаимодействия с поверхностями как с окнами, что позволяет их передвигать по экрану, сворачивать, разворачивать, изменять размер и т.д.

Нестабильные протоколы, разработка которых ещё не завершена и не гарантируется сохранение совместимости с прошлыми выпусками:

  • "fullscreen-shell" - управление работой в полноэкранном режиме;
  • "input-method" - обработка методов ввода;
  • "idle-inhibit" - блокировка запуска скринсейвера (экранной заставки);
  • "input-timestamps" - временные метки для событий ввода;
  • "linux-dmabuf" - совместное использование нескольких видеокарт при помощи технологии DMABuff;
  • "text-input" - организация ввода текста;
  • "pointer-gestures" - управление с сенсорных экранов;
  • "relative pointer events" - относительные события указателей;
  • "pointer constraints" - ограничения указателей (блокировка);
  • "tablet" - поддержка ввода с планшетов.
  • "xdg-foreign" - интерфейс взаимодействия с поверхностями "соседнего" клиента;
  • "xdg-decoration" - отрисовка декораций окон на стороне сервера;
  • "xdg-output" - дополнительные сведения о видеовыходе (используется для дробного масштабирования);
  • "xwayland-keyboard-grub" - захват ввода в приложениях XWayland.
  • primary-selection - по аналогии с X11 обеспечивает работу первичного буфера обмена (primary selection), вставка информации из которого обычно осуществляется средней кнопкой мыши;
  • linux-explicit-synchronization - специфичный для Linux механизм синхронизации буферов в привязке к поверхности.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Доступен Waypipe для удалённого запуска приложений на базе Wayland
  3. OpenNews: В Wayland-сеансе GNOME 3.34 будет обеспечен запуск XWayland по мере необходимости
  4. OpenNews: Проект по избавлению GNOME от ошибок и недоработок, проявляющихся при работе поверх Wayland
  5. OpenNews: Доступен Wayland 1.17
  6. OpenNews: Выпуск wayland-protocols 1.17 с поддержкой буфера обмена по средней кнопке мыши
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wayland-protocols, wayland
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 06:08, 26/07/2019 [ответить]  
    		• +2 +/
    Wayland, в отличии от Х, будет быстрый, понятный, компактный и без костылей.
    Ну, правда, пока он медленный, запутанный и раздутый...
    Зато мы, с гордостью, представляем набор костылей версии 1.18! Кушайте, не опкапайтесь.
     
  • 2, Дуплик (ok), 06:23, 26/07/2019 [ответить]  
    		• –3 +/
    Отлично! Ещё один гвоздь в крышку никчёмных иксов.
     
     
  • 3, EuPhobos (ok), 07:26, 26/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже не имеет смысла спрашивать "в чём никчёмность Иксов".
    Пожалуйста, Дуплик, не отвечайте своим никчёмным ответом.
     
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