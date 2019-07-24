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AMD открыл фреймворк Caudron для быстрого создания прототипов 3D-приложений

24.07.2019 11:45

Компания AMD опубликовала новый открытый фреймворк Caudron, предоставляющий средства для быстрой разработки прототипов игр и графических приложений, использующих API Vulkan или DirectX12. Фреймворк изначально применялся внутри компании для разработки демонстраций и примеров для SDK. Код проекта написан на языке C++11 и распространяется под лицензией MIT.

Caudron преподносится как упрощённый игровой движок, простой для изучения и который можно модифицировать по мере разработки для проведения различных экспериментов. Движок прикрепляется к приложению в форме статически связываемой библиотеки. Компоненты движка разделен на четыре основные категории:

  • Менеджеры и загрузчики ресурсов. Поддерживается загрузка текстур в форматах DDS, PNG, JPG и т.п. с возможностью создания представлений изображений. Предоставляется несколько реализаций буферов для хранения вершин и индексов для статической и динамически изменяемых геометрических объектов, а также для хранения текстур перед загрузкой в видеопамять;
  • Модули рендеринга, позволяющие загружать и отрисовывать 3D-модели в формате glTF 2.0 с поддержкой анимации движения камеры, каркасов и света, наложения текстур, физически корректного рендеринга материалов (PBR), точечно направленного света и теней. Поддерживается отрисовка 2D-объектов в форматах PostProcPS/PS с использованием собственного шейдера на стадии постобработки. Также доступен компонент ImGUI для формирования GUI и набор виджетов для формирования координатной сетки и каркасного куба (для ограничивающих рамок и конуса распространения освещения/камеры);
  • Набор вспомогательных обработчиков и кода для настройки, специфичных для API Vulkan;
  • Типовой для разных операционных систем код для обработки операций масштабирования, оконных и полноэкранных режимов, обработки потока сообщений между окнами и т.п.

В состав также включены дополнительные библиотеки: AGS для получения информации о GPU, VulkanMemoryAllocator для управления памятью в Vulkan-приложениях, d3d12x для использования API D3D12, dxc с компилятором шейдеров для DirectX, imgui с GUI-библиотекой, json для манипуляций с данными в формате JSON.



  1. Главная ссылка к новости (https://gpuopen.com/radeon-cau...)
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: amd, 3d, vulkan, caudron
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  • 1.1, Аноним (1), 12:20, 24/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    AMD - топчик во всём.
     
     
  • 2.3, CryNet (?), 12:58, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –9 +/
    NVidia круче!!!!!1111!!!
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 13:03, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    У AMD тоже есть ROCM, который правда сраное говно. Потому что предложение скачать что-либо по http без TLS и цифровой подписи и запустить не вызывает никакого другого рефлекса, кроме как "да ну их на ***".
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:59, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    *копчик
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 14:38, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кобчик! И орлан-белохвост.
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:47, 24/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    opengl уже legacy?
     
     
  • 2.5, Аноним (8), 13:01, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опенсорс - запили сам. Для топовых игр и бенчмарков OpenGL неактуален.
     
  • 2.6, Zenitur (ok), 13:01, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Он используется при создании фильмов. А вот в гейминге, когда громко о себе заявил Steam для Linux, разработчики игр использовали OpenGL оооочень неохотно, предпочитая врапперы. Чуть ли не по пальцам можно посчитать игры, которые используют OpenGL без враппера.
     
  • 2.7, leap42 (ok), 13:02, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну в целом да: он пришёл когда видюхи очень разные были (олдфаги помнят, что на играх в требованиях прямо модель видюхи писали) чтобы хоть какую-то общую землю найти и игроделам было на что ориентироваться. но смерть большинства вендоров и годы промышленного шпионажа сделали своё дело: сейчас видюхи почти одинаковые внутри и потребности в такой дико-высокоуровневой абстракции нет. vulkan во все поля.
     
     
  • 3.10, Zenitur (ok), 14:03, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    OpenGL пришёл в 1992 году в серьёзные бизнес-машины Компания Silicon Graphics в... текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.11, НяшМяш (ok), 14:21, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И тогда ATi начала постеемнно избавляться от аппаратного OpenGL

    И как можно выкинуть аппаратный OpenGL, оставив аппаратный DirectX? Если речь про код - то всегда найдётся тот, кто напишет OpenGL реализацию поверх DirectX (взять тот же ANGLE в браузерах).

     

  • 1.9, gfederix (ok), 13:16, 24/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Круто конечно, но судя по зависимостям он только на винде компилится...
     
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