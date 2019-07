AMD открыл фреймворк Caudron для быстрого создания прототипов 3D-приложений

2.5 , Аноним ( 8 ), 13:01, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Опенсорс - запили сам. Для топовых игр и бенчмарков OpenGL неактуален.

2.6 , Zenitur ( ok ), 13:01, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет. Он используется при создании фильмов. А вот в гейминге, когда громко о себе заявил Steam для Linux, разработчики игр использовали OpenGL оооочень неохотно, предпочитая врапперы. Чуть ли не по пальцам можно посчитать игры, которые используют OpenGL без враппера.

2.7 , leap42 ( ok ), 13:02, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну в целом да: он пришёл когда видюхи очень разные были (олдфаги помнят, что на играх в требованиях прямо модель видюхи писали) чтобы хоть какую-то общую землю найти и игроделам было на что ориентироваться. но смерть большинства вендоров и годы промышленного шпионажа сделали своё дело: сейчас видюхи почти одинаковые внутри и потребности в такой дико-высокоуровневой абстракции нет. vulkan во все поля.

3.10 , Zenitur ( ok ), 14:03, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – текст свёрнут, показать OpenGL пришёл в 1992 году в серьёзные бизнес-машины Компания Silicon Graphics в... 4.11 , НяшМяш ( ok ), 14:21, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > И тогда ATi начала постеемнно избавляться от аппаратного OpenGL И как можно выкинуть аппаратный OpenGL, оставив аппаратный DirectX? Если речь про код - то всегда найдётся тот, кто напишет OpenGL реализацию поверх DirectX (взять тот же ANGLE в браузерах).