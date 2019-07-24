Уязвимость в медиапроигрывателе VLC

В медиапроигрывателе VLC выявлена уязвимость (CVE-2019-13615), которая потенциально может привести к выполнению кода злоумышленника при воспроизведении специально оформленного видео в формате MKV (прототип эксплоита). Проблема вызвана обращением к области памяти вне выделенного буфера в коде распаковки медиаконтейнера MKV и проявляется в актуальном выпуске 3.0.7.1.

Исправление пока недоступно, как и обновления пакетов (Debian, Ubuntu, RHEL, Fedora, SUSE, FreeBSD). Уязвимости присвоен критический уровень опасности (9.8 из 10 CVSS). При этом разработчики VLC полагают, что проблема ограничивается лишь утечкой памяти и не может быть использована для организации выполнения кода или инициирования краха.



