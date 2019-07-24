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Уязвимость в медиапроигрывателе VLC

24.07.2019 10:57

В медиапроигрывателе VLC выявлена уязвимость (CVE-2019-13615), которая потенциально может привести к выполнению кода злоумышленника при воспроизведении специально оформленного видео в формате MKV (прототип эксплоита). Проблема вызвана обращением к области памяти вне выделенного буфера в коде распаковки медиаконтейнера MKV и проявляется в актуальном выпуске 3.0.7.1.

Исправление пока недоступно, как и обновления пакетов (Debian, Ubuntu, RHEL, Fedora, SUSE, FreeBSD). Уязвимости присвоен критический уровень опасности (9.8 из 10 CVSS). При этом разработчики VLC полагают, что проблема ограничивается лишь утечкой памяти и не может быть использована для организации выполнения кода или инициирования краха.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.welivesecurity.com...)
  2. OpenNews: Релиз медиапроигрывателя VLC 3.0.7. Ubuntu MATE переходит с VLC на Celluloid
  3. OpenNews: Медиаплеер VLC преодолел рубеж в три миллиарда загрузок. Выпуск VLC 3.0.6
  4. OpenNews: Релиз медиапроигрывателя VLC 3.0.5
  5. OpenNews: Релиз медиапроигрывателя VLC 3.0.1
  6. OpenNews: Выпуск медиаплеера VLC 3.0.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: vlc, videolan
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  • 1.1, Аноним (1), 11:01, 24/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гениально!
     
     
  • 2.11, Ilya Indigo (ok), 11:38, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Гениально!

    Смотришь гхнуху, а эта гхнуха, в это время, гхнгхнгхн твой компьютер, и если у неё получится то и тебя лично.
    Это же новый уровень погружения и взаимодействия!

     
     
  • 3.20, Дегенератор (ok), 12:30, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да всю жизнь это было на порносайтах. Это типичный уровень боянистости 20 летней давности.
     
     
  • 4.25, Ilya Indigo (ok), 13:03, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да всю жизнь это было на порносайтах. Это типичный уровень боянистости 20
    > летней давности.

    Так причём тут порносайт?
    Сайт это делает через скрипты и браузер, это понятно.
    А тут достаточно просто запустить видео-файл в vlc, а источником может быть хоть лицензионный диск купленный в магазине.

     
     
  • 5.31, iPony129412 (?), 13:22, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тема не нова. Уже несколько раз проходили
     
     
  • 6.38, forum reader (?), 14:20, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И часто тебе приходится вводить номер карточки для просмотра фильмов?
     

  • 1.2, iPony129412 (?), 11:03, 24/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Уже со всех сторон пенетрируют
     
  • 1.3, thresh (??), 11:05, 24/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Это fake news, уязвимости в релизах нет - только memory leak: https://trac.videolan.org/vlc/ticket/22474
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:17, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забавное обсуждение. Такое ощущение, будто разрабы вообще не понимают, о чём идёт речь.
     
     
  • 3.9, thresh (??), 11:25, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Такое бывает, когда о проблеме (несуществующей) разработчикам не сообщают, а сразу идут в CVE-трекеры.

    Не надо так делать.

     
     
  • 4.15, Michael Shigorin (ok), 11:44, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я уж успел было подумать -- не объявлен ли средник дырок...
     
     
  • 5.29, thresh (??), 13:19, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычная некомпетентность "security" "researcher"'ов, мы с ней постоянно сталкиваемся.

    Вот тут разьяснения: https://twitter.com/videolan/status/1153963312981389312?s=09

     
  • 4.26, Андрей (??), 13:08, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://trac.videolan.org/vlc/ticket/22474#comment:12

    > Replying to Jean-Baptiste Kempf:
    > > Once again, security contact is here: ​https://www.videolan.org/security/
    > ok.... I try email to security@…, but nobody response.So I post it on there.
    > https://trac.videolan.org/vlc/ticket/22474#comment:12

     
  • 3.22, vityusha (?), 12:48, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    среди разрабов VLC есть очень забавные и неадекватные типы. знаю по собственному опыту, когда 2 месяца доказывал им, что мой патч на 10 строчек решает проблему отображения VLC-шкой RTSP-потока, созданного точно такой же VLC-шкой.
     
     
  • 4.27, Андрей (??), 13:11, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я заметил, что они очень высокого мнения о своей компетенции, но при этом недооценённые бизнесом (плохо трудоустроенные). Отсюда я заключил причину заносчивости.
     

  • 1.4, ryoken (ok), 11:10, 24/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Есть mplayer/mpv + морды. VLC - для чего?
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 13:41, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть кошерный MPC-QT даже под оффтопик, что ещё может быть нужно https://codecpack.co/download/mpc-qt.html
     
     
  • 3.35, ryoken (ok), 13:57, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Есть кошерный MPC-QT даже под оффтопик, что ещё может быть нужно https://codecpack.co/download/mpc-qt.html

    Вы, батенька, как-то уж совсем в оффтоп уехали :).

     

  • 1.5, m.makhno (ok), 11:11, 24/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как связаны .mp4 и .mkv?..
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 11:56, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    MPEG — это в том числе кодеки. Mkv — контейнер. Данные, закодированные MPEG, можно положить в контейнер mkv. Так понятно?
     
     
  • 3.18, m.makhno (ok), 12:03, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, анон, спасибо. А новость поправили уже (:
     

  • 1.6, Аноним (7), 11:12, 24/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > в формате MP4
    > медиаконтейнера MKV

    Определитесь уже, что там за контейнер. В первоисточниках ни буквы про MP4 нет.

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:18, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дык только патч добавили что бы и в MP4 был :D
     

  • 1.10, ua9oas (ok), 11:31, 24/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    И а почему у меня в "18.04" вещь сия уже несколько релизов подряд как не обновляется (по-прежнему он у меня там "3.04" (а в винде по-моему в первую очередь обновляется)).
    И как эта уязвимость может зависеть и от того, из под какой ОС VLC сей работает? (И а антивирусы могут ее заделывать?)
     
     
  • 2.13, iPony129412 (?), 11:39, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому Ubuntu LTS — это дистрибутив с заморозкой.
    Выпустили замороженную базу. Обновлять будут только, если есть секурные бреши (есть исключения).
     
  • 2.14, DerRoteBaron (ok), 11:42, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому, что Ubuntu LTS это "стабильный" дистрибутив, в котором софт протухает еще похлеще, чем в регулярно пинаемом за это Дебиане
     
     
  • 3.33, Аноним (32), 13:42, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дебиан - хорошо. Убунту - плохо.
     
  • 3.36, iPony129412 (?), 14:05, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Потому, что Ubuntu LTS это "стабильный" дистрибутив, в котором софт протухает еще похлеще

    Можно примеры?

     
  • 2.17, Аноним (17), 12:02, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тебе какбэ намекают открой для себя мир снап пакетов.
     

  • 1.12, Аноним (12), 11:38, 24/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Астрологи объявили неделю уязвимостей?
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 13:00, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нт. Кждй ндл сй йст.
     

  • 1.19, Аноним (17), 12:03, 24/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    VLC хорош чтобы там всякие mplayer/mpv шники не говорили.
     
     
  • 2.34, Аноним (32), 13:44, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Используй VLC говорили они.
     
  • 2.39, vantoo (ok), 14:31, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > VLC хорош чтобы там всякие mplayer/mpv шники не говорили.

    Ага, до сих бы им пользовался, если бы картинка не сыпалась и не лагала на слабых процах. А в остальном хорош.

     

  • 1.21, CryNet (?), 12:46, 24/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > (прототип эксплоита)

    Скачал
    Запустил
    Ничего не произошло
    ???

     
     
  • 2.30, Аноним (30), 13:21, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь ты часть ботнета.
     

  • 1.23, VladSh (?), 12:53, 24/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, к приложению для Android это относится?
     
  • 1.28, Андрей (??), 13:15, 24/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Придётся менять текст новости. Это уязвимость не в VLC, а утечка в старой(!) версии libebml. Версия 1.3.6 появилась в Debian 22 апреля прошлого года.
    https://trac.videolan.org/vlc/ticket/22474#comment:21
     
  • 1.37, iPony129412 (?), 14:09, 24/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Занятно. Кто-то тут про SNAP говорил, что это опасно, что типа библиотеки в SNAP пакете будут протухшие с дырками.

    Вот обратный пример. Уязвимость не касается ни Windows, ни macOS (ибо уже давным давно обновленная либа), а только VLC с традиционных около линуксовых реп.
    Секурность.

     
     
  • 2.40, thresh (??), 14:49, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно в snap для VLC я использую по максимуму библиотеки не из дистрибутива.
     
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