Уязвимость в медиапроигрывателе VLC

|
|
|
|2.11, Ilya Indigo (ok), 11:38, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Гениально!
Смотришь гхнуху, а эта гхнуха, в это время, гхнгхнгхн твой компьютер, и если у неё получится то и тебя лично.
Это же новый уровень погружения и взаимодействия!
|
|
|
|3.20, Дегенератор (ok), 12:30, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Да всю жизнь это было на порносайтах. Это типичный уровень боянистости 20 летней давности.
|
|
|
|4.25, Ilya Indigo (ok), 13:03, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Да всю жизнь это было на порносайтах. Это типичный уровень боянистости 20
> летней давности.
Так причём тут порносайт?
Сайт это делает через скрипты и браузер, это понятно.
А тут достаточно просто запустить видео-файл в vlc, а источником может быть хоть лицензионный диск купленный в магазине.
|
|
|
|2.7, Аноним (7), 11:17, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Забавное обсуждение. Такое ощущение, будто разрабы вообще не понимают, о чём идёт речь.
|
|
|
|3.9, thresh (??), 11:25, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Такое бывает, когда о проблеме (несуществующей) разработчикам не сообщают, а сразу идут в CVE-трекеры.
Не надо так делать.
|
|3.22, vityusha (?), 12:48, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
среди разрабов VLC есть очень забавные и неадекватные типы. знаю по собственному опыту, когда 2 месяца доказывал им, что мой патч на 10 строчек решает проблему отображения VLC-шкой RTSP-потока, созданного точно такой же VLC-шкой.
|
|
|
|4.27, Андрей (??), 13:11, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Я заметил, что они очень высокого мнения о своей компетенции, но при этом недооценённые бизнесом (плохо трудоустроенные). Отсюда я заключил причину заносчивости.
|
|
|
|2.16, Аноним (16), 11:56, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
MPEG — это в том числе кодеки. Mkv — контейнер. Данные, закодированные MPEG, можно положить в контейнер mkv. Так понятно?
|
|1.6, Аноним (7), 11:12, 24/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> в формате MP4
> медиаконтейнера MKV
Определитесь уже, что там за контейнер. В первоисточниках ни буквы про MP4 нет.
|
|1.10, ua9oas (ok), 11:31, 24/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
И а почему у меня в "18.04" вещь сия уже несколько релизов подряд как не обновляется (по-прежнему он у меня там "3.04" (а в винде по-моему в первую очередь обновляется)).
И как эта уязвимость может зависеть и от того, из под какой ОС VLC сей работает? (И а антивирусы могут ее заделывать?)
|
|
|
|2.13, iPony129412 (?), 11:39, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Потому Ubuntu LTS — это дистрибутив с заморозкой.
Выпустили замороженную базу. Обновлять будут только, если есть секурные бреши (есть исключения).
|
|2.14, DerRoteBaron (ok), 11:42, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Потому, что Ubuntu LTS это "стабильный" дистрибутив, в котором софт протухает еще похлеще, чем в регулярно пинаемом за это Дебиане
|
|
|
|3.36, iPony129412 (?), 14:05, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Потому, что Ubuntu LTS это "стабильный" дистрибутив, в котором софт протухает еще похлеще
Можно примеры?
|
|
|
|2.39, vantoo (ok), 14:31, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> VLC хорош чтобы там всякие mplayer/mpv шники не говорили.
Ага, до сих бы им пользовался, если бы картинка не сыпалась и не лагала на слабых процах. А в остальном хорош.
|
|1.37, iPony129412 (?), 14:09, 24/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Занятно. Кто-то тут про SNAP говорил, что это опасно, что типа библиотеки в SNAP пакете будут протухшие с дырками.
Вот обратный пример. Уязвимость не касается ни Windows, ни macOS (ибо уже давным давно обновленная либа), а только VLC с традиционных около линуксовых реп.
Секурность.
|
|
|
|2.40, thresh (??), 14:49, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Именно в snap для VLC я использую по максимуму библиотеки не из дистрибутива.
|