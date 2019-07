Google заблокирует сертификаты DarkMatter в Chrome и Android

2.3 , пох. ( ? ), 07:23, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –9 + / – то ли дело честнейшие ребята из гуглезилы, просто собирающие информацию, в том числе о каждом заходе на каждый попавший в силки летсшиткрипта сайт. Им верим, верим! (и ни одна журнашлюха даже и не пискнула - ну, понятен, там в технологии надо разбираться, откуда у этих альтернативно-одаренных трансгендеров на то ума возьмется) Сколько там уже - 40% или больше? 36 было еще до уничтожения симантека. 2.4 , Аноним ( 4 ), 07:32, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Гугл занимается сливом спецслужбам всего, что есть на андроидах (кто, где, когда...), надо ли удивляться?

3.6 , Аноним ( - ), 08:36, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – И эти спецслужбы (АНБ) гнобят россиян в России (гы-гы-гы)

4.8 , Константавр ( ok ), 09:27, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Эти спецслужбы загнали всех в логическую яму. Безопасность нужна? Нужна. Безопасность основывается на доверии? На доверии. А кто может быть доверенным? Определённые центры (конечно же н один, иначе не безопасно же) удостоверяют доверенную безопасность. И вуаля, включая и отключая центры ты можешь рулить информацией, какая хорошая, а какая - ну-ну-ну, от недоверенных. Это просто ещё один кирпичик незаметного давления на умы.

5.12 , пох. ( ? ), 10:22, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – > Эти спецслужбы загнали всех в логическую яму. нет, альтернативно-одаренные разработчики мурзилохрома. В спецслужбах таких не требуется, зачем платить "полезным идиотам", когда они и так все для тебя делают, добровольно и с песней? > Безопасность нужна? Нужна. не всем, не всегда, и не от всех. Поэтому пихание https в каждую дырку - ненужно. Учитывая его уродливость и ненадежность by design, не говоря уже про совершенно ненужные и высосанные из пальца улучшизмы по сливу твоих данных кому попало - его вообще надо избегать где только можно. > Безопасность основывается на доверии? На доверии. но совершенно незачем вовлекать в цепочку доверия посторонних без _крайней_ необходимости.

"во-первых, об этом, конечно же, будет знать китаец!" Во многих случаях этого вполне и достаточно - если я уже двадцать раз пользовался именно этим сертификатом, мне не нужны подписи каких-то левых "авторитетных" пацанов на нем. А если он изменился - я бы чисто на всякий случай как раз пацанам-то и в последнюю очередь бы поверил. Но нет, для альтернативно-одаренных это слишком сложно, а вот невменяемая блоатварь, которой они даже пользоваться-то толком не умеют (выводя внутренние ошибки пользователю вместо внятных объяснений и внятных же способов обойти проблему) - это пожалуйста. 6.15 , Аноним ( - ), 11:14, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Разве в цепи доверия нет места своим сертификатам?

Все от модели угроз и ресурсов, которыми пользуешься

7.21 , пох. ( ? ), 12:06, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Разве в цепи доверия нет места своим сертификатам? нет (если ты имеешь в виду свой CA). Разьве что ты готов ограничиться единственным специально-выделенным доменом, и никогда-никогда не иметь второго (тогда можно добавить constraints, как, собственно, арабу и предлагали - по понятным причинам его это нафиг не устраивало, у нас мильен с тыщами gtld ныне, в одном проекте легко могут использоваться пять штук)

У собственного CA ровно те же проблемы что и у официальных - давая его васяну (чо там - вот ссылка, клик- он и установился - для мазилы это действительно так) ты ставишь его в зависимость уже от своей собственной доморощенной безопастности. И одна-единственная галочка - либо доверяем, либо рыбу. С недоверенными сертификатами - проблема в неумении современных браузеров внятно описать пользователю проблему и запросить подтверждения. Напоминаю, что если невалиден сертификат не страницы, а отдельной ее части - современный браузер молча ее игнорирует, ничем не огорчая юзера и не оставляя тому возможности не то что вмешаться, а вообще понять проблему. 6.26 , Аноним ( 26 ), 13:43, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >зачем платить "полезным идиотам", когда они и так все для тебя делают, добровольно и с песней? Значит вы соврали, сказав что пользуетесь виндой. Вон ниже Аноним пишет, что нужно пользоваться старыми версиями браузера. Значит пора ставить старые выпуски дистров.

7.28 , пох. ( ? ), 14:16, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – так я и в винде могу запустить какую-нибудь мурзилу 3.6.38, сам же ее и собрав (даже, наверное, не будет больших проблем с несовместимостью с только-вчера-опять-обновившимся компилятором, VC таким не страдает) - только вот зайти, к примеру, на сайтик мэйлфорвардера (озаботившегося внезапно гуглокапчей) она мне не поможет. Хошь в линухе, хошь в винде... Ставь самую распоследнюю версию гуглозонда, или сиди без интернета в его современном виде - другого не предлагается.

8.29 , Аноним ( 29 ), 14:39, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ничего себе, это вы молодец, что умеете такое Думаю лиса менее опасна чем зонд ... 9.30 , пох. ( ? ), 14:48, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать а по-моему они - одинаковые c даже сливает той же GA нет, мне еще надо есть... 5.31 , DmA ( ?? ), 14:54, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – вроде можно и без центров доверия обходится в том же блокчейне.

4.9 , Аноним ( 9 ), 09:47, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Нет, пока только тех дурачков, которые вздумали спрятаться в разных гостеприимных странах на берегах тёплых морей.

5.19 , Аноним ( - ), 11:19, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Им там хорошо и без сертификатов

3.20 , Ilya Indigo ( ok ), 12:00, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Гугл занимается сливом всего того что пользователи ему САМИ добровольно передали, а не того, что они ему НЕ передавали.

Разницу чувствуете?

4.22 , пох. ( ? ), 12:09, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – араб тоже занимается тем же самым - ты установил гуглозонд - ты добровольно передал гуглю всю свою цифровую жизнь.

Ты открываешь сайты из подконтрольных арабским спецслужбам (или взломанных ими) сетей - ты добровольно передал арабам возможность подглядывать совместно с гуглем. Не нравится - эмигрируй в Антарктиду. > Разницу чувствуете? да, гугль - корпорация добра.