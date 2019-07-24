Google заблокирует сертификаты DarkMatter в Chrome и Android

|
|1.2, A.Stahl (ok), 07:08, 24/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
|
Ребята занимаются взломом систем за деньги и удивляются почему их сертификатам не доверяют.
Нихрена себе наглость.
|
|
|
|2.3, пох. (?), 07:23, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–9 +/–
|
то ли дело честнейшие ребята из гуглезилы, просто собирающие информацию, в том числе о каждом заходе на каждый попавший в силки летсшиткрипта сайт. Им верим, верим! (и ни одна журнашлюха даже и не пискнула - ну, понятен, там в технологии надо разбираться, откуда у этих альтернативно-одаренных трансгендеров на то ума возьмется)
Сколько там уже - 40% или больше? 36 было еще до уничтожения симантека.
|
|2.4, Аноним (4), 07:32, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Гугл занимается сливом спецслужбам всего, что есть на андроидах (кто, где, когда...), надо ли удивляться?
|
|
|
|3.6, Аноним (-), 08:36, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
И эти спецслужбы (АНБ) гнобят россиян в России (гы-гы-гы)
|
|
|
|4.8, Константавр (ok), 09:27, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
Эти спецслужбы загнали всех в логическую яму. Безопасность нужна? Нужна. Безопасность основывается на доверии? На доверии. А кто может быть доверенным? Определённые центры (конечно же н один, иначе не безопасно же) удостоверяют доверенную безопасность. И вуаля, включая и отключая центры ты можешь рулить информацией, какая хорошая, а какая - ну-ну-ну, от недоверенных. Это просто ещё один кирпичик незаметного давления на умы.
|
|
|
|5.12, пох. (?), 10:22, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
> Эти спецслужбы загнали всех в логическую яму.
нет, альтернативно-одаренные разработчики мурзилохрома. В спецслужбах таких не требуется, зачем платить "полезным идиотам", когда они и так все для тебя делают, добровольно и с песней?
> Безопасность нужна? Нужна.
не всем, не всегда, и не от всех.
Поэтому пихание https в каждую дырку - ненужно. Учитывая его уродливость и ненадежность by design, не говоря уже про совершенно ненужные и высосанные из пальца улучшизмы по сливу твоих данных кому попало - его вообще надо избегать где только можно.
> Безопасность основывается на доверии? На доверии.
но совершенно незачем вовлекать в цепочку доверия посторонних без _крайней_ необходимости.
"во-первых, об этом, конечно же, будет знать китаец!"
Во многих случаях этого вполне и достаточно - если я уже двадцать раз пользовался именно этим сертификатом, мне не нужны подписи каких-то левых "авторитетных" пацанов на нем. А если он изменился - я бы чисто на всякий случай как раз пацанам-то и в последнюю очередь бы поверил.
Но нет, для альтернативно-одаренных это слишком сложно, а вот невменяемая блоатварь, которой они даже пользоваться-то толком не умеют (выводя внутренние ошибки пользователю вместо внятных объяснений и внятных же способов обойти проблему) - это пожалуйста.
|
|
|
|6.15, Аноним (-), 11:14, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Разве в цепи доверия нет места своим сертификатам?
Все от модели угроз и ресурсов, которыми пользуешься
|
|
|
|7.21, пох. (?), 12:06, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Разве в цепи доверия нет места своим сертификатам?
нет (если ты имеешь в виду свой CA). Разьве что ты готов ограничиться единственным специально-выделенным доменом, и никогда-никогда не иметь второго (тогда можно добавить constraints, как, собственно, арабу и предлагали - по понятным причинам его это нафиг не устраивало, у нас мильен с тыщами gtld ныне, в одном проекте легко могут использоваться пять штук)
У собственного CA ровно те же проблемы что и у официальных - давая его васяну (чо там - вот ссылка, клик- он и установился - для мазилы это действительно так) ты ставишь его в зависимость уже от своей собственной доморощенной безопастности. И одна-единственная галочка - либо доверяем, либо рыбу.
С недоверенными сертификатами - проблема в неумении современных браузеров внятно описать пользователю проблему и запросить подтверждения. Напоминаю, что если невалиден сертификат не страницы, а отдельной ее части - современный браузер молча ее игнорирует, ничем не огорчая юзера и не оставляя тому возможности не то что вмешаться, а вообще понять проблему.
|
|6.26, Аноним (26), 13:43, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>зачем платить "полезным идиотам", когда они и так все для тебя делают, добровольно и с песней?
Значит вы соврали, сказав что пользуетесь виндой.
Вон ниже Аноним пишет, что нужно пользоваться старыми версиями браузера. Значит пора ставить старые выпуски дистров.
|
|
|
|7.28, пох. (?), 14:16, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
так я и в винде могу запустить какую-нибудь мурзилу 3.6.38, сам же ее и собрав (даже, наверное, не будет больших проблем с несовместимостью с только-вчера-опять-обновившимся компилятором, VC таким не страдает) - только вот зайти, к примеру, на сайтик мэйлфорвардера (озаботившегося внезапно гуглокапчей) она мне не поможет. Хошь в линухе, хошь в винде...
Ставь самую распоследнюю версию гуглозонда, или сиди без интернета в его современном виде - другого не предлагается.
|
|
|
|8.29, Аноним (29), 14:39, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ничего себе, это вы молодец, что умеете такое Думаю лиса менее опасна чем зонд ... текст свёрнут, показать
|
|
|
|9.30, пох. (?), 14:48, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
а по-моему они - одинаковые c даже сливает той же GA нет, мне еще надо есть... текст свёрнут, показать
|
|5.31, DmA (??), 14:54, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
вроде можно и без центров доверия обходится в том же блокчейне.
|
|4.9, Аноним (9), 09:47, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Нет, пока только тех дурачков, которые вздумали спрятаться в разных гостеприимных странах на берегах тёплых морей.
|
|3.20, Ilya Indigo (ok), 12:00, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Гугл занимается сливом всего того что пользователи ему САМИ добровольно передали, а не того, что они ему НЕ передавали.
Разницу чувствуете?
|
|
|
|4.22, пох. (?), 12:09, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
араб тоже занимается тем же самым - ты установил гуглозонд - ты добровольно передал гуглю всю свою цифровую жизнь.
Ты открываешь сайты из подконтрольных арабским спецслужбам (или взломанных ими) сетей - ты добровольно передал арабам возможность подглядывать совместно с гуглем.
Не нравится - эмигрируй в Антарктиду.
> Разницу чувствуете?
да, гугль - корпорация добра.
|
|1.5, жека воробьев (?), 08:01, 24/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
когда любой УЦ может выпускать сертификаты для любого домена - вся эта инфраструктура фиговый лист
|
|
|
|2.10, Аноним (9), 09:49, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Она изначально фиговый лист и профанация. Доверять можно только тому, кого ты знаешь. С кем при личной встрече обменялся ключами. Всё остальное - фуфло.
|
|
|
|
|
|4.24, пох. (?), 12:16, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
так оно - не работает. В браузере в целом и в openssl в частности такого механизма просто не предусмотрено. И построить его на этих деталях - нельзя, только все выбрасывать и делать с нуля, руками.
|
|1.11, Аноним (11), 10:11, 24/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Цензура в сети? Нет, это просто браузер, используйте старые версии, если они заработают. Когда бизнес манипулирует людьми, это демократия. Когда государство манипулирует, это тоталитаризм. Если бизнес и государство одновременно, это США
|
|1.13, Аноним (13), 10:30, 24/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А что, логично.
PKI - это не техническая инфраструктура, а гуманитарная. В её основе лежат не расчёты и алгоритмы, а доверие между составными частями. Если два авторитетных мировых СМИ и транснациональная некоммерческая организация заявляют о недоверии и приводит факты, то инфраструктура доверия нарушается. Блокировка центра сертификации - простая и закономерная реакция.
|
|
|
|2.18, Аноним (-), 11:18, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вопрос на лицо - "Что и кому вы доверяете посредством сертификатов этих центров?"
|
|2.23, пох. (?), 12:13, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
проблема что о недоверии заявляют какие-то сми, решение принимают корпорации, а тебя (хотя именно о твоей безопастносте они все якобы заботятся) - никто не то что не спрашивает, а в браузере функционала такого не предусмотрено. Причем он там частично был, вот еще в 2012м! но за прошедшие пять лет - старательно выпилен, а уязвимостей, позволяющих за тобой подглядывать - добавлено. Все теми же корпорациями бобра, конечно же, ради заботы о тебе.
Выпилить - уже нереально.
|
|2.27, Аноним (27), 14:10, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Факт остаётся фактом: PKI не работает.
Точнее говоря, PKI позволяет любому CA прогнуться под спецслужбы (и не только), выпустить временный сертификат, провести атаку и удалить сертификат. С вероятностью близкой к 100% никто этот сертификат не сохранит, и атака пройдёт незаметной.
// b.
|