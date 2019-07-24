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Google заблокирует сертификаты DarkMatter в Chrome и Android

24.07.2019 06:01

Девон О'Брайен (Devon O'Brien) из команды, отвечающей за безопасность браузера Chrome, объявил о намерении компании Google заблокировать промежуточные сертификаты DarkMatter в браузере Chrome и платформе Android. Также планируется отклонить заявку на включение корневого сертификата DarkMatter в хранилище сертификатов Google. Напомним, что ранее аналогичное решение было принято компанией Mozilla. Google согласился с высказанными представителями Mozilla доводами и посчитал имеющиеся претензии к DarkMatter достаточными.

Напомним, что основные аргументы против DarkMatter сводятся к журналистским расследованиям (Reuters, EFF, The New York Times), сообщающим о причастности DarkMatter к операции "Project Raven", проводимой спецсужбами Объединённых Арабских Эмиратов для компрометации учётных записей журналистов, борцов за права человека и иностранных представителей. DarkMatter заявляет, что информация не соответствует действительности и уже отправила апелляцию, которую представители Mozilla приняли для рассмотрения.

  1. Главная ссылка к новости (https://groups.google.com/foru...)
  2. OpenNews: Mozilla заблокировала сертификаты удостоверяющего центра DarkMatter
  3. OpenNews: Поставлена под сомнение валидность 30 тысяч HTTPS-сертификатов удостоверяющего центра Symantec
  4. OpenNews: В Chrome и Firefox будет прекращено доверие к удостоверяющему центру Symantec
  5. OpenNews: Вступили в силу требования к удостоверяющим центрам по проверке CAA-записей в DNS
  6. OpenNews: Let's Encrypt занял 36% рынка удостоверяющих центров
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: cert
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  • 1.1, Аноним (1), 07:08, 24/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Демократия защищена
     
  • 1.2, A.Stahl (ok), 07:08, 24/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Ребята занимаются взломом систем за деньги и удивляются почему их сертификатам не доверяют.
    Нихрена себе наглость.
     
     
  • 2.3, пох. (?), 07:23, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –9 +/
    то ли дело честнейшие ребята из гуглезилы, просто собирающие информацию, в том числе о каждом заходе на каждый попавший в силки летсшиткрипта сайт. Им верим, верим! (и ни одна журнашлюха даже и не пискнула - ну, понятен, там в технологии надо разбираться, откуда у этих альтернативно-одаренных трансгендеров на то ума возьмется)

    Сколько там уже - 40% или больше? 36 было еще до уничтожения симантека.

     
  • 2.4, Аноним (4), 07:32, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Гугл занимается сливом спецслужбам всего, что есть на андроидах (кто, где, когда...), надо ли удивляться?
     
     
  • 3.6, Аноним (-), 08:36, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    И эти спецслужбы (АНБ) гнобят россиян в России (гы-гы-гы)
     
     
  • 4.8, Константавр (ok), 09:27, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Эти спецслужбы загнали всех в логическую яму. Безопасность нужна? Нужна. Безопасность основывается на доверии? На доверии. А кто может быть доверенным? Определённые центры (конечно же н один, иначе не безопасно же) удостоверяют доверенную безопасность. И вуаля, включая и отключая центры ты можешь рулить информацией, какая хорошая, а какая - ну-ну-ну, от недоверенных. Это просто ещё один кирпичик незаметного давления на умы.
     
     
  • 5.12, пох. (?), 10:22, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Эти спецслужбы загнали всех в логическую яму.

    нет, альтернативно-одаренные разработчики мурзилохрома. В спецслужбах таких не требуется, зачем платить "полезным идиотам", когда они и так все для тебя делают, добровольно и с песней?

    > Безопасность нужна? Нужна.

    не всем, не всегда, и не от всех.

    Поэтому пихание https в каждую дырку - ненужно. Учитывая его уродливость и ненадежность by design, не говоря уже про совершенно ненужные и высосанные из пальца улучшизмы по сливу твоих данных кому попало - его вообще надо избегать где только можно.

    > Безопасность основывается на доверии? На доверии.

    но совершенно незачем вовлекать в цепочку доверия посторонних без _крайней_ необходимости.
    "во-первых, об этом, конечно же, будет знать китаец!"

    Во многих случаях этого вполне и достаточно - если я уже двадцать раз пользовался именно этим сертификатом, мне не нужны подписи каких-то левых "авторитетных" пацанов на нем. А если он изменился - я бы чисто на всякий случай как раз пацанам-то и в последнюю очередь бы поверил.

    Но нет, для альтернативно-одаренных это слишком сложно, а вот невменяемая блоатварь, которой они даже пользоваться-то толком не умеют (выводя внутренние ошибки пользователю вместо внятных объяснений и внятных же способов обойти проблему) - это пожалуйста.

     
     
  • 6.15, Аноним (-), 11:14, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разве в цепи доверия нет места своим сертификатам?
    Все от модели угроз и ресурсов, которыми пользуешься
     
     
  • 7.21, пох. (?), 12:06, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Разве в цепи доверия нет места своим сертификатам?

    нет (если ты имеешь в виду свой CA). Разьве что ты готов ограничиться единственным специально-выделенным доменом, и никогда-никогда не иметь второго (тогда можно добавить constraints, как, собственно, арабу и предлагали - по понятным причинам его это нафиг не устраивало, у нас мильен с тыщами gtld ныне, в одном проекте легко могут использоваться пять штук)
    У собственного CA ровно те же проблемы что и у официальных - давая его васяну (чо там - вот ссылка, клик- он и установился - для мазилы это действительно так) ты ставишь его в зависимость уже от своей собственной доморощенной безопастности. И одна-единственная галочка - либо доверяем, либо рыбу.

    С недоверенными сертификатами - проблема в неумении современных браузеров внятно описать пользователю проблему и запросить подтверждения. Напоминаю, что если невалиден сертификат не страницы, а отдельной ее части - современный браузер молча ее игнорирует, ничем не огорчая юзера и не оставляя тому возможности не то что вмешаться, а вообще понять проблему.

     
  • 6.26, Аноним (26), 13:43, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >зачем платить "полезным идиотам", когда они и так все для тебя делают, добровольно и с песней?

    Значит вы соврали, сказав что пользуетесь виндой.

    Вон ниже Аноним пишет, что нужно пользоваться старыми версиями браузера. Значит пора ставить старые выпуски дистров.

     
     
  • 7.28, пох. (?), 14:16, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так я и в винде могу запустить какую-нибудь мурзилу 3.6.38, сам же ее и собрав (даже, наверное, не будет больших проблем с несовместимостью с только-вчера-опять-обновившимся компилятором, VC таким не страдает) - только вот зайти, к примеру, на сайтик мэйлфорвардера (озаботившегося внезапно гуглокапчей) она мне не поможет. Хошь в линухе, хошь в винде...

    Ставь самую распоследнюю версию гуглозонда, или сиди без интернета в его современном виде - другого не предлагается.

     
     
  • 8.29, Аноним (29), 14:39, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего себе, это вы молодец, что умеете такое Думаю лиса менее опасна чем зонд ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.30, пох. (?), 14:48, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а по-моему они - одинаковые c даже сливает той же GA нет, мне еще надо есть... текст свёрнут, показать
     
  • 5.31, DmA (??), 14:54, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вроде можно и без центров доверия обходится в том же блокчейне.
     
  • 4.9, Аноним (9), 09:47, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, пока только тех дурачков, которые вздумали спрятаться в разных гостеприимных странах на берегах тёплых морей.
     
     
  • 5.19, Аноним (-), 11:19, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Им там хорошо и без сертификатов
     
  • 3.20, Ilya Indigo (ok), 12:00, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Гугл занимается сливом всего того что пользователи ему САМИ добровольно передали, а не того, что они ему НЕ передавали.
    Разницу чувствуете?
     
     
  • 4.22, пох. (?), 12:09, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    араб тоже занимается тем же самым - ты установил гуглозонд - ты добровольно передал гуглю всю свою цифровую жизнь.
    Ты открываешь сайты из подконтрольных арабским спецслужбам (или взломанных ими) сетей - ты добровольно передал арабам возможность подглядывать совместно с гуглем.

    Не нравится - эмигрируй в Антарктиду.

    > Разницу чувствуете?

    да, гугль - корпорация добра.

     

  • 1.5, жека воробьев (?), 08:01, 24/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    когда любой УЦ может выпускать сертификаты для любого домена - вся эта инфраструктура фиговый лист
     
     
  • 2.10, Аноним (9), 09:49, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Она изначально фиговый лист и профанация. Доверять можно только тому, кого ты знаешь. С кем при личной встрече обменялся ключами. Всё остальное - фуфло.
     
     
  • 3.16, Аноним (-), 11:15, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таки оно так и работает ))
    Иначе никак
     
     
  • 4.24, пох. (?), 12:16, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так оно - не работает. В браузере в целом и в openssl в частности такого механизма просто не предусмотрено. И построить его на этих деталях - нельзя, только все выбрасывать и делать с нуля, руками.

     

  • 1.11, Аноним (11), 10:11, 24/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Цензура в сети? Нет, это просто браузер, используйте старые версии, если они заработают. Когда бизнес манипулирует людьми, это демократия. Когда государство манипулирует, это тоталитаризм. Если бизнес и государство одновременно, это США
     
     
  • 2.17, Аноним (-), 11:15, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так оно у нас есть
    curl
     
  • 2.25, lurkr (ok), 12:31, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    вот про бизнес прямо в яблочко!
     

  • 1.13, Аноним (13), 10:30, 24/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что, логично.

    PKI - это не техническая инфраструктура, а гуманитарная. В её основе лежат не расчёты и алгоритмы, а доверие между составными частями. Если два авторитетных мировых СМИ и транснациональная некоммерческая организация заявляют о недоверии и приводит факты, то инфраструктура доверия нарушается. Блокировка центра сертификации - простая и закономерная реакция.

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:02, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Хорошо,что войны так не начинаются. Хотя постойте...
     
  • 2.18, Аноним (-), 11:18, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вопрос на лицо - "Что и кому вы доверяете посредством сертификатов этих центров?"
     
  • 2.23, пох. (?), 12:13, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    проблема что о недоверии заявляют какие-то сми, решение принимают корпорации, а тебя (хотя именно о твоей безопастносте они все якобы заботятся) - никто не то что не спрашивает, а в браузере функционала такого не предусмотрено. Причем он там частично был, вот еще в 2012м!  но за прошедшие пять лет - старательно выпилен, а уязвимостей, позволяющих за тобой подглядывать - добавлено. Все теми же корпорациями бобра, конечно же, ради заботы о тебе.

    Выпилить - уже нереально.

     
  • 2.27, Аноним (27), 14:10, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Факт остаётся фактом: PKI не работает.

    Точнее говоря, PKI позволяет любому CA прогнуться под спецслужбы (и не только), выпустить временный сертификат, провести атаку и удалить сертификат. С вероятностью близкой к 100% никто этот сертификат не сохранит, и атака пройдёт незаметной.

    // b.

     

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