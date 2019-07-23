Критическая уязвимость в ProFTPd

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|1.1, Аноним (1), 23:18, 23/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Бесполезный комментарий про устаревший протокол, не имеющий отношения к делу.
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|4.10, Аноним (10), 00:18, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сервер, конечно, хороший, но, думается, имелась ввиду альтернатива протоколу
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|3.17, Ivan_83 (ok), 02:52, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Через браузер и пару скриптов на вебсервере, если нужна возможность аплоадить.
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|1.2, вИКТОР АГН (?), 23:29, 23/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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proftpd, pureftpd, vsftpd вот никогда их не различал.
даже не помню, что там стоит, то ли proftpd, то ли pureftpd.
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|3.4, BlackRot (?), 23:58, 23/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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vsftpd вроде бы как самый простой, самый лёгкий, а чем меньше лишних возможностей - то и меньше уязвимостей я так считаю.
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|2.5, BlackRot (?), 00:00, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можете посмотреть на википедии ихние отличия и уже выбирайте что вам больше подходит
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|2.6, BlackRot (?), 00:00, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можете посмотреть на википедии ихние отличия и уже выбирайте что вам больше подходит
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|1.7, BlackRot (?), 00:05, 24/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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*о проблеме было сообщено разработчикам ещё в сентябре прошлого года, но патч был подготовлен только несколько дней назад*
Хотел перейти на этот сервер но больше не хочу и не захочу
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|1.13, Аноним3 (?), 01:12, 24/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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че прикольный протокол .. был в конце 90-х начале 2000. сколько серваков было через них разными хак группами почищено. то и дело всплывали новости о взломах через фтп. хотя проблема не в протоколе а в его эксплуатации. а так да sftp самое оно. но вот сейчас наверно только используется для личных файлохранилищ, да внутренних обменников файлами за натом или вообще без сети. ну еще файлопомойки остались. хотя как то на асусе(роутер) встретил открытый порт фтп. причем самое смешное со стандартным входом типа админ)))
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