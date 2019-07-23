The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Критическая уязвимость в ProFTPd

23.07.2019 22:43

В ftp-сервере ProFTPD выявлена опасная уязвимость (CVE-2019-12815), которая позволяет копировать файлы в пределах сервера без проведения аутентификации с помощью команд "site cpfr" и "site cpto". Проблеме присвоен уровень опасности 9.8 из 10, так как она может примеряться для организации удалённого выполнения кода при предоставлении анонимного доступа к FTP.

Уязвимость вызвана некорректной проверкой ограничений доступа на чтение и запись данных (Limit READ и Limit WRITE) в модуле mod_copy, который применяется по умолчанию и включён в пакетах proftpd для большинства дистрибутивов. Примечательно, что уязвимость является следствием не полностью устранённой аналогичной проблемы, выявленной в 2015 году, для которой теперь выявлены новые векторы для атаки. Более того, о проблеме было сообщено разработчикам ещё в сентябре прошлого года, но патч был подготовлен только несколько дней назад.

Проблема проявляется в том числе в последних актуальных выпусках ProFTPd 1.3.6 и 1.3.5d. Исправление доступно в виде патча. В качестве обходного пути защиты рекомендуется отключить mod_copy в конфигурации. Уязвимость пока устранена только в Fedora и остаётся неисправленной в Debian, SUSE/openSUSE, Ubuntu, FreeBSD, EPEL-7 (ProFTPD не поставляется в основном репозитории RHEL, а пакет из EPEL-6 не подвержен проблеме, так как не включает mod_copy).

  1. Главная ссылка к новости (https://tbspace.de/cve20191281...)
  2. OpenNews: Обновление ProFTPD 1.3.5d
  3. OpenNews: Обновление ProFTPD 1.3.5a и 1.3.6rc1
  4. OpenNews: Опасная уязвимость в ProFTPD, проявляющаяся без аутентификации
  5. OpenNews: Релиз ftp-сервера ProFTPD 1.3.5
  6. OpenNews: Релиз ftp-сервера ProFTPD 1.3.4 и 1.3.3g с устранением критической уязвимости
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: proftpd
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:18, 23/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Бесполезный комментарий про устаревший протокол, не имеющий отношения к делу.
     
     
  • 2.8, BlackRot (?), 00:07, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какую альтернативу предложите?
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 00:13, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    PureFTPD
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 00:18, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сервер, конечно, хороший, но, думается, имелась ввиду альтернатива протоколу
     
     
  • 5.11, Аноним (11), 00:28, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    sftp используй, не дурей.
     
     
  • 6.14, Аноним (14), 02:19, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А анонимную загрузку там как сделать?
     
     
  • 7.15, Аноним (15), 02:44, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    WebDAV можно анонимам раздать или HTTP API
     
     
  • 8.16, Ivan_83 (ok), 02:51, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К WebDAV под венду нормальный клиентов нет, так чтобы из коробки или хотя бы отд... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.18, Аноним (11), 02:54, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    S3 https min io download windows ... текст свёрнут, показать
     
  • 9.19, Аноним (11), 02:56, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Syncthing https syncthing net images screenshot jpg ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.17, Ivan_83 (ok), 02:52, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Через браузер и пару скриптов на вебсервере, если нужна возможность аплоадить.
     

  • 1.2, вИКТОР АГН (?), 23:29, 23/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    proftpd, pureftpd, vsftpd вот никогда их не различал.
    даже не помню, что там стоит, то ли proftpd, то ли pureftpd.
     
     
  • 2.3, gsdh (?), 23:44, 23/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    vsftpd - вэри секурити - норм, остальное ре-шето
     
     
  • 3.4, BlackRot (?), 23:58, 23/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    vsftpd вроде бы как самый простой, самый лёгкий, а чем меньше лишних возможностей - то и меньше уязвимостей я так считаю.
     
  • 2.5, BlackRot (?), 00:00, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можете посмотреть на википедии ихние отличия и уже выбирайте что вам больше подходит
     
  • 2.6, BlackRot (?), 00:00, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можете посмотреть на википедии ихние отличия и уже выбирайте что вам больше подходит

     

  • 1.7, BlackRot (?), 00:05, 24/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    *о проблеме было сообщено разработчикам ещё в сентябре прошлого года, но патч был подготовлен только несколько дней назад*

    Хотел перейти на этот сервер но больше не хочу и не захочу

     
  • 1.12, Аноним (12), 00:29, 24/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    vsftpd наше всё
     
  • 1.13, Аноним3 (?), 01:12, 24/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    че прикольный протокол .. был в конце 90-х начале 2000. сколько серваков было через них разными хак группами почищено. то и дело всплывали новости о взломах через фтп. хотя проблема не в протоколе а в его эксплуатации. а так да sftp самое оно. но вот сейчас наверно только используется для личных файлохранилищ, да внутренних обменников файлами за натом или вообще без сети. ну еще файлопомойки остались. хотя как то на асусе(роутер) встретил открытый порт фтп. причем самое смешное со стандартным входом типа админ)))
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    MIRhosting
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру