Предупреждение о критической уязвимости в Exim

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|2.8, Michael Shigorin (ok), 23:46, 23/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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...ну справедливости ради -- если с дырки надо ещё снять заглушку (в отличие от PROftpd), то это уже даже не полбеды...
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|1.2, KonstantinB (ok), 22:45, 23/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Version(s): 4.85 up to and including 4.92
Вот важное. Тем, у кого <4.85, можно не беспокоиться.
Наверное, что-то из той же серии, что и предыдущее. Недофиксили.
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|4.10, Аноним (10), 00:13, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как ни крути, а альт самый безопасный дистр GNU/Linux не только на Земле, но и во всей Солнечной системе. Внимание, минусаторы: приведите хотя бы 1 CVE в альт линуксе за последние 50 лет.
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|3.16, Ivan_83 (ok), 02:54, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Правильно. Цифровая почта поднадоела. Аналоговая почта - наш выбор!
Я имел ввиду с софта на аналоги но без гемороя.
Например, достал меня ISC ntpd - выкинул его и поставил openntpd - никаких проблем.
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