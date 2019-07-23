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Предупреждение о критической уязвимости в Exim

23.07.2019 22:15

Разработчики почтового сервера Exim предупредили администраторов о намерении выпустить 25 июля обновление 4.92.1, в котором будет устранена критическая уязвимость (CVE-2019-13917), позволяющая удалённо добиться выполнения своего кода с правами root при наличии в конфигурации определённых специфичных настроек.

Детали о проблеме пока не разглашаются, всем администраторам почтовых серверов рекомендовано подготовиться к установке экстренного обновления 25 июля. В этот день скоординированно будут выпущены обновления пакетов с Exim в основных дистрибутивах. При этом риск эксплуатации уязвимости отмечен как низкий, так как уязвимость не проявляется в конфигурации по умолчанию, как в базовой поставке Exim, так и в пакете для Debian.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.exim.org/lurker/...)
  2. OpenNews: Массовая атака на уязвимые почтовые серверы на основе Exim
  3. OpenNews: Критическая уязвимость в Exim, позволяющая выполнить код на сервере с правами root
  4. OpenNews: Новая версия почтового сервера Exim 4.92
  5. OpenNews: Опубликован метод эксплуатации уязвимости в коде разбора блоков BASE64 в Exim
  6. OpenNews: Выпуск Exim 4.90.1 с устранением уязвимости, не исключающей выполнение кода на сервере
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: exim
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  • 1.1, Andi (??), 22:21, 23/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    Что, опять?!
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:37, 23/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очередная щека полная ништяков и малвари.
     
  • 2.8, Michael Shigorin (ok), 23:46, 23/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ...ну справедливости ради -- если с дырки надо ещё снять заглушку (в отличие от PROftpd), то это уже даже не полбеды...
     
  • 2.9, Аноним (6), 23:55, 23/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы можете запускать свой кал в докере.
     

  • 1.2, KonstantinB (ok), 22:45, 23/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Version(s): 4.85 up to and including 4.92

    Вот важное. Тем, у кого <4.85, можно не беспокоиться.

    Наверное, что-то из той же серии, что и предыдущее. Недофиксили.

     
  • 1.3, Michael Shigorin (ok), 22:59, 23/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Гусары, молчать!
     
     
  • 2.5, anonymous (??), 23:17, 23/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Опасаетесь шуток про Альт?
     
     
  • 3.7, Michael Shigorin (ok), 23:45, 23/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В альте-то как раз postfix изначально.
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 00:13, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как ни крути, а альт самый безопасный дистр GNU/Linux не только на Земле, но и во всей Солнечной системе. Внимание, минусаторы: приведите хотя бы 1 CVE в альт линуксе за последние 50 лет.
     
     
  • 5.12, НяшМяш (ok), 01:11, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В моих программах тоже нет ни одного CVE.
     
     
  • 6.17, ЖмякСис (?), 03:16, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уверен?
     
  • 5.13, Аленевод (?), 01:13, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фигня. В BolgenOS критических уязвимостей не наблюдалось с 1934 года.
     
  • 5.15, Аноним (15), 02:52, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мёртвые не потеют.
     

  • 1.4, Ivan_83 (ok), 23:09, 23/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Мне такое быстро надоедает и я ухожу на более стабильный аналог.
     
     
  • 2.11, Почтальон GTXkin (?), 00:55, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Правильно. Цифровая почта поднадоела. Аналоговая почта - наш выбор!
     
     
  • 3.16, Ivan_83 (ok), 02:54, 24/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Правильно. Цифровая почта поднадоела. Аналоговая почта - наш выбор!

    Я имел ввиду с софта на аналоги но без гемороя.
    Например, достал меня ISC ntpd - выкинул его и поставил openntpd - никаких проблем.

     

  • 1.14, postmaster (?), 01:31, 24/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Много лет использую Postfix и бед не знаю.
     
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