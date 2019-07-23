Предупреждение о критической уязвимости в Exim

Разработчики почтового сервера Exim предупредили администраторов о намерении выпустить 25 июля обновление 4.92.1, в котором будет устранена критическая уязвимость (CVE-2019-13917), позволяющая удалённо добиться выполнения своего кода с правами root при наличии в конфигурации определённых специфичных настроек.

Детали о проблеме пока не разглашаются, всем администраторам почтовых серверов рекомендовано подготовиться к установке экстренного обновления 25 июля. В этот день скоординированно будут выпущены обновления пакетов с Exim в основных дистрибутивах. При этом риск эксплуатации уязвимости отмечен как низкий, так как уязвимость не проявляется в конфигурации по умолчанию, как в базовой поставке Exim, так и в пакете для Debian.



