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Уязвимость в fbdev, эксплуатируемая при подключении вредоносного устройства вывода

22.07.2019 07:17

В подсистеме fbdev (Framebuffer) выявлена уязвимость, которая может привести к переполнению стека ядра на 64 байта при обработке некорректно оформленных параметров EDID. Эксплуатация может быть осуществлена через подключение к компьютеру вредоносного монитора, проектора или иного устройства ввода (например, специально подготовленного устройства, симулирующего монитор). Интересно, что на уведомление об уязвимости первым откликнулся Линус Торвальдс, который предложил собственноручно написанный патч с исправлением.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Разработчики SUSE представили DRM-драйвер, работающий поверх FrameBuffer-драйверов
  3. OpenNews: Для Wayland/Weston представлен бэкэнд для отрисовки через FBDEV
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: fbdev, linux
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 07:46, 22/07/2019 [ответить]  
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    Linus strong
     
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