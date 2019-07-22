Уязвимость в fbdev, эксплуатируемая при подключении вредоносного устройства вывода

В подсистеме fbdev (Framebuffer) выявлена уязвимость, которая может привести к переполнению стека ядра на 64 байта при обработке некорректно оформленных параметров EDID. Эксплуатация может быть осуществлена через подключение к компьютеру вредоносного монитора, проектора или иного устройства ввода (например, специально подготовленного устройства, симулирующего монитор). Интересно, что на уведомление об уязвимости первым откликнулся Линус Торвальдс, который предложил собственноручно написанный патч с исправлением.



