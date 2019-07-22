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Уязвимость, позволяющая дополнениям Chrome выполнять внешний код несмотря на права доступа

22.07.2019 07:01

Опубликован метод, позволяющий в любом дополнении к Chrome добиться выполнения внешнего JavaScript-кода без предоставления дополнению расширенных полномочий (без unsafe-eval и unsafe-inline в manifest.json). Права доступа предполагают, что без unsafe-eval дополнение имеет возможность выполнить только код, входящий в локальную поставку, но предложенный метод даёт возможность обойти данное ограничение и выполнить в контексте дополнения любой JavaScript, загруженный с внешнего сайта.

В настоящее время компания Google закрыла публичный доступ к отчёту о проблеме, но в архиве сохранился пример кода для эксплуатации проблемы. Способ аналогичен методу обхода ограничения script-src 'self' в CSP и сводится к подстановке тега script через document.createElement('script') и включения в него внешнего содержимого через функцию fetch, после чего код будет выполнен в контексте самого дополнения.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Ужесточение правил размещения дополнений в Chrome Web Store
  3. OpenNews: 31% дополнений к Chrome используют библиотеки с известными уязвимостями
  4. OpenNews: В Chrome-дополнении MEGA выявлен вредоносный код для кражи паролей
  5. OpenNews: Google внедряет меры для противодействия вредоносным дополнениям к Chrome
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: chrome, script
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