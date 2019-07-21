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Выпуск модуля LKRG 0.7 для защиты от эксплуатации уязвимостей в ядре Linux

21.07.2019 19:43

Проект Openwall опубликовал выпуск модуля ядра LKRG 0.7 (Linux Kernel Runtime Guard), обеспечивающего выявление несанкционированного внесения изменений в работающее ядро (проверка целостности) или попыток изменения полномочий пользовательских процессов (определение применения эксплоитов). Модуль подходит как для организации защиты от уже известных эксплоитов для ядра Linux (например, в ситуациях когда в системе проблематично обновить ядро), так и для противостояния эксплоитам для ещё неизвестных уязвимостей. Об особенностях LKRG можно прочитать в первом анонсе проекта.

Среди изменений в новой версии:

  • Проведён рефакторинг кода для обеспечения поддержки различных архитектур CPU. Добавлена начальная поддержка архитектуры ARM64;
  • Обеспечена совместимость с ядрами Linux 5.1 и 5.2, а также ядрами, собранными без включения при сборке ядра опций CONFIG_DYNAMIC_DEBUG, CONFIG_ACPI и CONFIG_STACKTRACE, и с ядрами собранными с опцией CONFIG_STATIC_USERMODEHELPER. Добавлена экспериментальная поддержка ядер от проекта grsecurity;
  • Значительно изменена логика инициализации;
  • В подсистеме проверки целостности повторно включено самохэширование (self-hashing) и устранено состояние гонки в движке меток перехода (*_JUMP_LABEL), приводящее к взаимной блокировке при инициализации одновременно с событиями загрузки или выгрузки других модулей;
  • В коде определения применения эксплоитов добавлены новые sysctl lkrg.smep_panic (по умолчанию включен) и lkrg.umh_lock (по умолчанию выключен), добавлены дополнительные проверки бита SMEP/WP, изменена логика отслеживания новых задач в системе, переработана внутренняя логика синхронизации с ресурсами задач, добавлена поддержка OverlayFS, помещён в белый список Ubuntu Apport.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/a...)
  2. OpenNews: Выпуск модуля LKRG 0.6 для защиты от эксплуатации уязвимостей в ядре Linux
  3. OpenNews: Выпуск модуля LKRG 0.4 для защиты от эксплуатации уязвимостей в ядре Linux
  4. OpenNews: Выпуск модуля LKRG 0.2 для защиты от эксплуатации уязвимостей в ядре Linux
  5. OpenNews: Проект Openwall подготовил модуль для защиты от эксплуатации уязвимостей в ядре Linux
  6. OpenNews: Проект по продвижению в ядро Linux новых технологий активной защиты
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: lkrg
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:49, 21/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь эксплуатировать уязвимости стало сложнее.
     
  • 1.2, n1rdeks (ok), 19:56, 21/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как оно бьёт по производительности?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 20:31, 21/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    метко. А вообще на сайте до сих пор написано, что они сильно не тестировали, но вроде как обещают до 2.5%. Хотя все зависит от режима.
     

  • 1.3, n1rdeks (ok), 19:57, 21/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >так и для противостояния эксплоитам для ещё неизвестных уязвимостей.

    "Как дети малые". Мышь...

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 20:16, 21/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Закинут руткит на баше, зачем в ядро лезть.
     
     
  • 3.11, Аноним3 (?), 21:23, 21/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нужно всего лишь запустить новый процесс)) и система уже не станет его проверять. вот только админ станет. разве что только аккуратно запустить подпроцесс существующего, но тут уже как прокатит.
     

  • 1.6, Аноне (?), 20:35, 21/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В свете недавних новостей нужно всё.
     
  • 1.7, Павел Отредиез (?), 20:35, 21/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Так-то может и нужно. Только голова не болит у разработчиков? У меня один только вопрос к различным hardened доработкам - сколько это стоит головной боли?
     
     
  • 2.9, VINRARUS (ok), 21:02, 21/07/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >сколько это стоит головной боли

    Гдето между ударом кастрюлей и сковородкой.

     

  • 1.8, Аноним (8), 20:58, 21/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Добавлена начальная поддержка архитектуры ARM64

    Когда armv7?

    Проблемы с ACPI S3 пофиксили?

     
  • 1.10, kido5217 (?), 21:15, 21/07/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кто-нибудь смог это с dkms подружить?
     
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