Выпуск Tinygo 0.7.0, компилятора языка Go на базе LLVM

Доступен выпуск проекта Tinygo 0.7.0, в рамках которого развивается компилятор языка Go для областей, в которых необходимо компактное представление результирующего кода и низкое потребление ресурсов, таких как микроконтроллеры и компактные однопроцессорные системы. Код распространяется под лицензией BSD. Компиляция для различных целевых платформ реализована при помощи LLVM, а для поддержки языка применяются библиотеки, применяемые в основном инструментарии от проекта Go. Скомпилированная программа напрямую может запускаться на микроконтроллерах, позволяя применять Go в качестве языка для написания сценариев автоматизации. Мотивом создания нового проекта послужило желание использовать привычный для себя язык Go на компактных устройствах - разработчики рассудили, что если существует вариант Python для микроконтроллеров, то почему бы не создать подобное для языка Go. Go выбран вместо Rust так как он более прост в изучении, предоставляет независимую от реализаций потоков поддержку распараллеливания на основе сопрограмм и предлагает обширную стандартную библиотеку ("батарейки входят в комплект"). В текущем виде поддерживается 15 моделей микроконтроллеров, включая различные платы Adafruit, Arduino, BBC micro:bit, ST Micro, Digispark, Nordic Semiconductor, Makerdiary и Phytec. Программы также могут быть собраны для запуска в браузере в формате WebAssembly и в виде исполняемых файлов для Linux. Ключевые цели проекта: Генерация очень компактных исполняемых файлов; Поддержка наиболее распространённых моделей плат микроконтроллеров; Возможность применения для Web; Поддержка CGo с минимальными накладными расходами при вызове функций на языке Си; Поддержка большей части стандартных пакетов и возможность компиляции типового существующего кода без его изменения. Не входит в число основных целей поддержка многоядерных систем, эффективный запуск огромного числа сопрограмм (сам по себе запуск сопрограмм поддерживается в полной мере), достижение уровня производительности эталонного компилятора gc (оптимизация отдаётся на откуп LLVM и в некоторых применениях Tinygo может оказаться быстрее gc) и полная совместимость со всеми приложениями на Go. Основным отличием от похожего компилятора emgo является попытка сохранения оригинальной модели управления памятью Go с использованием сборщика мусора и задействование LLVM для генерации эффективного кода вместо компиляции в представление на языке Си. Из изменений в выпуске 0.7 отмечается реализация команды "tinygo test", обеспечение поддержки сборки мусора для большинства целевых плат (на базе ARM Cortex-M) и WebAssembly, поддержка платы HiFive1 rev B на основе архитектуры RISC-V и платы Arduino nano33, улучшение поддержки языка (поддержка битовых полей с использованием геттеров и сеттеров, поддержка анонимных структур).