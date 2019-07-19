Выпуск Tinygo 0.7.0, компилятора языка Go на базе LLVM

Доступен выпуск проекта Tinygo 0.7.0, в рамках которого развивается компилятор языка Go для областей, в которых необходимо компактное представление результирующего кода и низкое потребление ресурсов, таких как микроконтроллеры и компактные однопроцессорные системы. Код распространяется под лицензией BSD.

Компиляция для различных целевых платформ реализована при помощи LLVM, а для поддержки языка применяются библиотеки, применяемые в основном инструментарии от проекта Go. Скомпилированная программа напрямую может запускаться на микроконтроллерах, позволяя применять Go в качестве языка для написания сценариев автоматизации.

Мотивом создания нового проекта послужило желание использовать привычный для себя язык Go на компактных устройствах - разработчики рассудили, что если существует вариант Python для микроконтроллеров, то почему бы не создать подобное для языка Go. Go выбран вместо Rust так как он более прост в изучении, предоставляет независимую от реализаций потоков поддержку распараллеливания на основе сопрограмм и предлагает обширную стандартную библиотеку ("батарейки входят в комплект").

В текущем виде поддерживается 15 моделей микроконтроллеров, включая различные платы Adafruit, Arduino, BBC micro:bit, ST Micro, Digispark, Nordic Semiconductor, Makerdiary и Phytec. Программы также могут быть собраны для запуска в браузере в формате WebAssembly и в виде исполняемых файлов для Linux.

Ключевые цели проекта:

Генерация очень компактных исполняемых файлов;

Поддержка наиболее распространённых моделей плат микроконтроллеров;

Возможность применения для Web;

Поддержка CGo с минимальными накладными расходами при вызове функций на языке Си;