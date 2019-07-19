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Выпуск Tinygo 0.7.0, компилятора языка Go на базе LLVM

19.07.2019 15:07

Доступен выпуск проекта Tinygo 0.7.0, в рамках которого развивается компилятор языка Go для областей, в которых необходимо компактное представление результирующего кода и низкое потребление ресурсов, таких как микроконтроллеры и компактные однопроцессорные системы. Код распространяется под лицензией BSD.

Компиляция для различных целевых платформ реализована при помощи LLVM, а для поддержки языка применяются библиотеки, применяемые в основном инструментарии от проекта Go. Скомпилированная программа напрямую может запускаться на микроконтроллерах, позволяя применять Go в качестве языка для написания сценариев автоматизации.

Мотивом создания нового проекта послужило желание использовать привычный для себя язык Go на компактных устройствах - разработчики рассудили, что если существует вариант Python для микроконтроллеров, то почему бы не создать подобное для языка Go. Go выбран вместо Rust так как он более прост в изучении, предоставляет независимую от реализаций потоков поддержку распараллеливания на основе сопрограмм и предлагает обширную стандартную библиотеку ("батарейки входят в комплект").

В текущем виде поддерживается 15 моделей микроконтроллеров, включая различные платы Adafruit, Arduino, BBC micro:bit, ST Micro, Digispark, Nordic Semiconductor, Makerdiary и Phytec. Программы также могут быть собраны для запуска в браузере в формате WebAssembly и в виде исполняемых файлов для Linux.

Ключевые цели проекта:

  • Генерация очень компактных исполняемых файлов;
  • Поддержка наиболее распространённых моделей плат микроконтроллеров;
  • Возможность применения для Web;
  • Поддержка CGo с минимальными накладными расходами при вызове функций на языке Си;
  • Поддержка большей части стандартных пакетов и возможность компиляции типового существующего кода без его изменения.

    Не входит в число основных целей поддержка многоядерных систем, эффективный запуск огромного числа сопрограмм (сам по себе запуск сопрограмм поддерживается в полной мере), достижение уровня производительности эталонного компилятора gc (оптимизация отдаётся на откуп LLVM и в некоторых применениях Tinygo может оказаться быстрее gc) и полная совместимость со всеми приложениями на Go.

    Основным отличием от похожего компилятора emgo является попытка сохранения оригинальной модели управления памятью Go с использованием сборщика мусора и задействование LLVM для генерации эффективного кода вместо компиляции в представление на языке Си.

    Из изменений в выпуске 0.7 отмечается реализация команды "tinygo test", обеспечение поддержки сборки мусора для большинства целевых плат (на базе ARM Cortex-M) и WebAssembly, поддержка платы HiFive1 rev B на основе архитектуры RISC-V и платы Arduino nano33, улучшение поддержки языка (поддержка битовых полей с использованием геттеров и сеттеров, поддержка анонимных структур).

    1. Главная ссылка к новости (https://github.com/tinygo-org/...)
    2. OpenNews: Релиз языка программирования Go 1.12
    3. OpenNews: Обновление языка Go 1.11.5 и 1.10.8 с устранением уязвимости
    4. OpenNews: Уязвимости в системе загрузки модулей для языка Go
    5. OpenNews: Релиз языка программирования Go 1.11
    6. OpenNews: Релиз языка программирования Go 1.10
    Лицензия: CC-BY
    Тип: Программы
    Ключевые слова: golang
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